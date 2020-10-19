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Электробус-гармошка — сочленённый КАМАЗ-6292

Электробус-гармошка — сочленённый КАМАЗ-6292 (1 видео)

Автор:
19 октября 2020 19:43
Сообщество : Автомир
Метки: автобус   гармошка   пассажирский транспорт   электробус   
198
1
На «НЕФАЗе», дочернем предприятии «КАМАЗа», выпустили сочленённый автобус, получивший в народе название «гармошка». Двойной салон позволит перевозить большее количество пассажиров с максимальным комфортом и значительной экономией. Уже сейчас «КАМАЗ» готов предложить ещё одну уникальную разработку. На базе данного автобуса создан и готов к тестовой эксплуатации первый сочленённый электробус.

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Метки: автобус   гармошка   пассажирский транспорт   электробус   
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4  комментария
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19k
Сибиряк 6 часов назад
Электробус-гармошка — сочленённый КАМАЗ-6292
Электробус-гармошка — сочленённый КАМАЗ-6292
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9k
Сережа 6 часов назад
А смысл?
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43k
noName 7 часов назад
Все хорошо,но нет в нём звука и запаха камазовского мотора!Эх ушла эпоха...
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3k
livaneth 7 часов назад
Цена батарей?
Ресурс батарей?
Сравнение затрат за все предпологаемое время эксплуатации?
Затраты времени на зарядку батарей - у бензинового аналога таких затрат нет, значит его можно эксплуатировать более эффективно.
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