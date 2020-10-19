Электробус-гармошка — сочленённый КАМАЗ-6292

На «НЕФАЗе», дочернем предприятии «КАМАЗа», выпустили сочленённый автобус, получивший в народе название «гармошка». Двойной салон позволит перевозить большее количество пассажиров с максимальным комфортом и значительной экономией. Уже сейчас «КАМАЗ» готов предложить ещё одну уникальную разработку. На базе данного автобуса создан и готов к тестовой эксплуатации первый сочленённый электробус.
Источник:
Ссылки по теме:
- Зрелищная пьяная драка в автобусе
- Комфортный междугородный автобус в Южной Корее
- Женщина пришла в бешенство, когда ей не дали погладить собаку
- Бой бабушек за место в автобусе
- Мужчина украл банкомат и попытался затащить его в автобус
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...
Ресурс батарей?
Сравнение затрат за все предпологаемое время эксплуатации?
Затраты времени на зарядку батарей - у бензинового аналога таких затрат нет, значит его можно эксплуатировать более эффективно.