Электробус-гармошка — сочленённый КАМАЗ-6292

На «НЕФАЗе», дочернем предприятии «КАМАЗа», выпустили сочленённый автобус, получивший в народе название «гармошка». Двойной салон позволит перевозить большее количество пассажиров с максимальным комфортом и значительной экономией. Уже сейчас «КАМАЗ» готов предложить ещё одну уникальную разработку. На базе данного автобуса создан и готов к тестовой эксплуатации первый сочленённый электробус.