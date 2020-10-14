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Отчего на Руси жить хорошо?

Отчего на Руси жить хорошо? (3 фото)

Автор:
14 октября 2020 19:01
Сообщество : Жить в России
Метки: город   мысли в слух   русь   транспорт   урбанистика   шеринг   
1103
3
Про то, как мало нам нужно, и как много мы по сути имеем

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Метки: город   мысли в слух   русь   транспорт   урбанистика   шеринг   
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25k
Snork Snorkoff 17 часов назад
Шарингом тебя привязывают к будке. На шаринговой машине далеко не уедешь, вел и самокат мало того, что будут унылы качеством и комфортом, так еще и нифига не дешевы если выехать на них из "зеленой зоны". В общем.. он конечно имеет право и место быть. Но я как старпер и ретроград предпочитаю пока своё.
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5k
SR 11 часов назад
Последний год живем на даче. Ближайший магазин - 7 км, больница - 11 км, общественный транспорт - 2 маршрутки в день. У соседа отец старый, летом случился инсульт, скорую вызвали. Приехала через 4.5 часа, если бы не отвезли - потеряли бы его. Общественный транспорт у нас находится в зародышевом состоянии. Я не беру крупные города, хотя и там все далеко от идеала. Так что, пока лучше на своем поездим...
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7k
Cornho 15 часов назад
Что такое "шэринг"?
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2
Кира Cornho 15 часов назад
М, насколько я понимаю, это круговорот вещей в природе. То есть книга, велик, машина – всё для общего пользования.
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7k
Cornho Кира 15 часов назад
Спасибо. Это как прокат что ли?
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2
Кира Cornho 14 часов назад
Ага, всё верно
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2k
Frank Borman Кира 13 часов назад
Шер - американская певица. Армянка, настоящая фамилия Саркисян. Шеринг - это кагда являешься фанатом этой самой Шер. В общем, баба на любителя.
Шер - американская певица. Армянка, настоящая фамилия Саркисян. Шеринг - это кагда являешься фанатом этой самой Шер. В общем, баба на любителя.
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0
Иван 15 часов назад
С тем учётом, что мы стараемся двигаться по стопам Европейских стран, то это есть хорошо. Там вообще личный транспорт – обуза, а не роскошь
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4
Илья 16 часов назад
Есть в этом правда, неплохие рассуждения. Помню хотел велик, но мне его не покупали, потому что стоил как чехол на дережабль) А сейчас вон, сел и поехал
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7k
Cornho Илья 15 часов назад
*дИрИжабль
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27k
KiploksAKS 16 часов назад
"Мир Полдня" всё ближе.
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19k
Виталий Касандров 16 часов назад
Ну на счет свободы от машины- если с работы на работу может так и есть, а вот если еще 10к мест или на рыбалку но тут фигня полная а не свобода .
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−2
только не это Виталий Касандров 16 часов назад
Мне кажется тут больше про передвижение по городу, а не на рыбалку, хотя если покумекать, то и тут можно что-то придумать
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4k
Песчинка 17 часов назад
спонсор поста маасковский велошеринг. Ибо только там стоит станционный велошеринг с дорогими и не нужными станциями. За счет города конечно. В остальных городах живет безстанционный велошеринг.
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1k
Свирепый Бамбр 17 часов назад
Хорошо лизнула!
Особенно если судить про действия оленевода. Чтоб избежать распространения заражения, надо всех собрать в толпы и засунуть в общественный транспорт и каршу (том тоже полно терпил пердят). А за пользование личным транспортом, который является, по-сути, закрытой капсулой - наказывать по полной!
В апреле Платошкин пр онего хорошо сказал.
Ссылка www.youtube.com
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0
мясоед Свирепый Бамбр 15 часов назад
Ничего не понял. А причем тут коронавирус вообще? Или жизнь без него уже вообще никак не представляется, а доступность вообще любого транспорта в регионах это заслуга оленевода? А ещё почитайте и обнаружьте, что каршер в период короны был признан одним из самых безопасных видов транспорта в других странах.
Перечитайте, плз, ваши рассуждения максимально далеки от логики поста.
А николай николаевич да, говорит хорошо, он у нас в универе преподавал
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1k
Свирепый Бамбр мясоед 15 часов назад
Мне теперь опираться на мнимые утверждения лоббистов каршеринга или на элементарную логику?
Хоть один РАЗУМНЫЙ довод приведите, что в плане предотвращения заражения, общественный каршеринг безопаснее личного авто?
Может я дебил или чего-то не понимаю? Тогда я буду мегаблагодарен, если наставите на пусть истинный.
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202
Человек в железной маске Свирепый Бамбр 14 часов назад
Трусы шерить тоже безопасно в плане предотвращения. Главное их проветривать почаще...
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1k
Свирепый Бамбр Человек в железной маске 14 часов назад
"Я буду долго ржать в велосипед..."
...если общественный транспорт типа каршеринга, кто-то подскакивает и обеззараживает перед очередным килиентом ))))
Более того, в автобусе много народа, а в тачке может какой-нить обмудок и .хуем по рулю поводить... но это так, чисто на заметку фанатам карши )))
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0
мясоед Свирепый Бамбр 14 часов назад
Я не знаю на что вам опираться, вам виднее). Тут вопрос не о личном авто, а об общественном транспорте, так как тот же каршеринг им является. Так вот, он самый безопасный из всех видов. Он обрабатывается, чистится, обеззараживается, в то время как автобусы – редко, такси ещё делает это реже, а метро – подавно. Если у вас есть права, но нот машины, то безопаснее ехать на каршеринге, чем на том же автобусе. Вот про что я.
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