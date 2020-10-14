Отчего на Руси жить хорошо?

А что тогда про зимнюю резину говорить? Но и об этом позаботились, теперь есть каршеринг. Его даже больше, чем великов, на нём можно не только когда тепло, но и всегда. И тоже ведь за человека тут стараются подумать, заправляя заранее автомобиль, возя его за нас на всякие ТО, переобувки и проч. За нами же дело малое – платить и ехать без мысли о “надо продлить Каску”

Развитие и придумывание многого “за нас” очень облегчает жизнь, я вам скажу, а мы этого не замечаем, потому что будто так это и должно было быть.

Да и вообще есть стойкое ощущение, что скоро штуки в виде автомобилей, великов и самокатов перестанут тащить за собой правило "нас нужно покупать", мы станем ещё более свободны от лишних трат, которые зачастую не оправдывают ожиданий, а даже наоборот.