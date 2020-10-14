Отчего на Руси жить хорошо?

Про то, как мало нам нужно, и как много мы по сути имеем
Никогда не мог представить, как у людей выходит не слизать велосипед, а придумать его сызнова, так ещё и для удобства и свободы передвижения других людей.
Так вот, о велосипедах и свободе (соглашусь, странная, но вполне явная параллель, посмотрите). Мне очень нравится, что во многих крупных городах стоят станции, где можно схватить самокат или даже электровел и доехать до нужного места. Жаль правда, что это только когда тепло, и только в больших городах, а хочется топить и топить за доступность такого "не своего" транспорта, для которого нет места в однушке, и даже балкона нет, на котором можно хранить тот же велик.
Так вот, о велосипедах и свободе (соглашусь, странная, но вполне явная параллель, посмотрите). Мне очень нравится, что во многих крупных городах стоят станции, где можно схватить самокат или даже электровел и доехать до нужного места. Жаль правда, что это только когда тепло, и только в больших городах, а хочется топить и топить за доступность такого "не своего" транспорта, для которого нет места в однушке, и даже балкона нет, на котором можно хранить тот же велик.
А что тогда про зимнюю резину говорить? Но и об этом позаботились, теперь есть каршеринг. Его даже больше, чем великов, на нём можно не только когда тепло, но и всегда. И тоже ведь за человека тут стараются подумать, заправляя заранее автомобиль, возя его за нас на всякие ТО, переобувки и проч. За нами же дело малое – платить и ехать без мысли о “надо продлить Каску”
Развитие и придумывание многого “за нас” очень облегчает жизнь, я вам скажу, а мы этого не замечаем, потому что будто так это и должно было быть.
Да и вообще есть стойкое ощущение, что скоро штуки в виде автомобилей, великов и самокатов перестанут тащить за собой правило "нас нужно покупать", мы станем ещё более свободны от лишних трат, которые зачастую не оправдывают ожиданий, а даже наоборот.
Развитие и придумывание многого “за нас” очень облегчает жизнь, я вам скажу, а мы этого не замечаем, потому что будто так это и должно было быть.
Да и вообще есть стойкое ощущение, что скоро штуки в виде автомобилей, великов и самокатов перестанут тащить за собой правило "нас нужно покупать", мы станем ещё более свободны от лишних трат, которые зачастую не оправдывают ожиданий, а даже наоборот.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Общественный транспорт как предмет искусства: трамвай
- Трамваи, которые мы потеряли
- Романтика заброшенной железной дороги
- Под мостом
- Неприслоняющаяся Россия
Метки: город мысли в слух русь транспорт урбанистика шеринг
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Особенно если судить про действия оленевода. Чтоб избежать распространения заражения, надо всех собрать в толпы и засунуть в общественный транспорт и каршу (том тоже полно терпил пердят). А за пользование личным транспортом, который является, по-сути, закрытой капсулой - наказывать по полной!
В апреле Платошкин пр онего хорошо сказал.
Перечитайте, плз, ваши рассуждения максимально далеки от логики поста.
А николай николаевич да, говорит хорошо, он у нас в универе преподавал
Хоть один РАЗУМНЫЙ довод приведите, что в плане предотвращения заражения, общественный каршеринг безопаснее личного авто?
Может я дебил или чего-то не понимаю? Тогда я буду мегаблагодарен, если наставите на пусть истинный.
...если общественный транспорт типа каршеринга, кто-то подскакивает и обеззараживает перед очередным килиентом ))))
Более того, в автобусе много народа, а в тачке может какой-нить обмудок и .хуем по рулю поводить... но это так, чисто на заметку фанатам карши )))