Образ таксиста в советском кино
«Наши люди в булочную на такси не ездят» — говорила Варвара Сергеевна Плющ.
Какие же были цены на такси? В 1967 году километр стоил 10 копеек. Отсчёт начинался с 20 копеек. Позже тариф подняли до 20 копеек за километр. Небольшая поездка обходилась в рубль и более.
Для сравнения билет на трамвай стоил 3 копейки. Так что, в глазах управдома Семён Семёнович Горбунков не просто так выглядел транжирой. Ишь ты, за хлебом на такси! Нет, чтобы как все — на трамвае.
Какие же были цены на такси? В 1967 году километр стоил 10 копеек. Отсчёт начинался с 20 копеек. Позже тариф подняли до 20 копеек за километр. Небольшая поездка обходилась в рубль и более.
Для сравнения билет на трамвай стоил 3 копейки. Так что, в глазах управдома Семён Семёнович Горбунков не просто так выглядел транжирой. Ишь ты, за хлебом на такси! Нет, чтобы как все — на трамвае.
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Кстати, у таксистов на фуражке была буква «Т». Это профессиональная кокарда «Такси». Делали из алюминия и на ней даже можно разглядеть шашечки. Эту фуражку помимо «Бриллиантовой руки» можно увидеть в «Джентльменах удачи» и в фильме Райкина «Люди и манекены».
А вот таксист из фильма «Афоня» дресс-код уже не соблюдает. Куравлёв прикуривает у расхлябанного водителя.
Счётчик у таксистов в то время издавал звук похожий на тиканье, отсюда и «Сколько там натикало»? Доступа к счётчику у таксистов не было, система пломбировалась. Так возникли тарифы «два счётчика» — то же, что на счётчике, просто в два раза больше.
Когда таксист выключал таксометр — загорался зелёный фонарь — «зеленоглазое такси» снова свободно.
Если у вас есть байка про такси, не важно сегодняшнее или из СССР — расскажите в комментариях. Клёвый анекдот тоже сойдёт.
Когда таксист выключал таксометр — загорался зелёный фонарь — «зеленоглазое такси» снова свободно.
Если у вас есть байка про такси, не важно сегодняшнее или из СССР — расскажите в комментариях. Клёвый анекдот тоже сойдёт.
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В народе - "Мама, останови такси - папе плохо!"
повезу в Иваново,
повезу к такой-то маме,
только не в Чертаново!
Поздним-поздним вечером женщина на улице пытается поймать такси. Но все безуспешно. Мимо одна за другой проносятся машины с зелеными огоньками и ни одна не останавливается. Наконец одна все же тормозит.
- Куда?
- Гольяново.
- Три рубля и себя!
- Да пошел ты...!
Машина уезжает, женщина продолжает выскакивать на проезжую часть, размахивая рукой. Останавливается еще одна машина.
- Куда?
- Гольяново.
- Пять рублей и себя!
- Пошел ты...!
Так продолжается несколько раз. Наконец, в очередной раз, на вопрос "Куда?", вконец измученная женщина выпаливает:
- Гольяново! Оба конца, червонец и себя!
- Б[email protected]&-ей не вожу!
Насчет правдивости этой истории не ручаюсь. Что слышал, то слышал, Как говорится, за что купил, за то и продаю.
Дело было в советские времена, где-то в конце 70-х - начале 80-х, когда город Самара еще назывался Куйбышев. И был в том городе парк, в котором, поблизости от весьма проезжей улицы (метрах в 40), был установлен списанный самолет АН-10, в котором был оборудован детский кинотеатр. Тот самолет-кинотеатр реально существовал. Я сам его неоднократно лицезрел.
Так вот. Некоей замшелой бабке, которая до этого не только по аэропорты слыхивала, но возможно и самолета-то толком не видывала, вдруг потребовалось куда-то и зачем-то лететь. Где она там билет покупала, сама или не сама, хрен его знает, да только когда время пришло, собрала она свои манатки, да и выперлась на улицу, такси ловить, чтобы до аэропорта добраться. А надо заметить, что аэропорт Курумоч в Самаре (Куйбышеве), находится довольно далеко от города. И далеко не все таксисты туда с охотой в те времена ездили. Далеко, да потом надо еще изгаляться, искать обратных пассажиров, чтобы не с пустым счетчиком возвращаться.
В общем, бабка кое-как такси остановила. Но водитель ну очень даже никак не хотел в аэропорт ехать. И так и сяк отнекивался и отбыркивался. Однако бабка оказалась весьма напористая, что называется, "упэртая" Стала давить и наезжать, скандалить,угрожать. Делать было нечего, Пришлось ехать. И тут водила на ходу придумал, как ему показалось, классный ход. Взял, да и повез бабку к тому самому кинотеатру. Остановился, помог вылезти, даже, вроде как, вещи помог до лавочки донести. Усадил бабку со словами, типа, что вот бабуля твой самолет, сиди и жди, когда посадку объявят. Плату за проезд по счетчику получил и с тем и был таков.
И вот сидит бабка себе на скамеечке и ждет. Час сидит, два сидит, Ждет, когда самолет полетит. Смотрит, детишки в него заходят, потом обратно выходят. Галдят, веселятся, смеются. А самолет стоит себе и стоит и никуда лететь не собирается. Наконец дошло, что что-то здесь не то. А что делать? К кому обращаться? Где искать этого прохиндея? Пока сидела-дожидалась, настоящий самолет не только давным-давно улетел, но вполне мог долететь до пункта назначения.
Правда, говорят, что справедливость все-таки восторжествовала. Нашли все-таки этого хитрюгу-таксиста и вломили ему так, что никому мало не показалось.