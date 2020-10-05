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Сообщество Таксисты 87 постов • 29 подписчиков подписаться
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В булочную на такси

В булочную на такси (4 фото)

Автор:
05 октября 2020 15:05
Сообщество : Таксисты
Метки: Папанов   СССР   бриллиантовая рука   кино   ностальгия по СССР   советское кино   такси   яавтор   
1058
4
Образ таксиста в советском кино
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Метки: Папанов   СССР   бриллиантовая рука   кино   ностальгия по СССР   советское кино   такси   яавтор   
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238
Fiverknot 6 часов назад
Крючкова забыли. "Горожане" 1975 г.
Крючкова забыли. "Горожане" 1975 г.
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28k
Юр21 2 часа назад
Не, ну как то уж очень скромненько, а тема то богатая.
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4k
Максим Демидов 2 часа назад
Таллинн, памятник жертвам революции 1905-го года.
В народе - "Мама, останови такси - папе плохо!"

Таллинн, памятник жертвам революции 1905-го года. В народе - "Мама, останови такси - папе плохо!"
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94
Кондратий Собакин 2 часа назад
Повезу в Владивосток,
повезу в Иваново,
повезу к такой-то маме,
только не в Чертаново!

Поздним-поздним вечером женщина на улице пытается поймать такси. Но все безуспешно. Мимо одна за другой проносятся машины с зелеными огоньками и ни одна не останавливается. Наконец одна все же тормозит.
- Куда?
- Гольяново.
- Три рубля и себя!
- Да пошел ты...!
Машина уезжает, женщина продолжает выскакивать на проезжую часть, размахивая рукой. Останавливается еще одна машина.
- Куда?
- Гольяново.
- Пять рублей и себя!
- Пошел ты...!
Так продолжается несколько раз. Наконец, в очередной раз, на вопрос "Куда?", вконец измученная женщина выпаливает:
- Гольяново! Оба конца, червонец и себя!
- Б[email protected]&-ей не вожу!

Насчет правдивости этой истории не ручаюсь. Что слышал, то слышал, Как говорится, за что купил, за то и продаю.

Дело было в советские времена, где-то в конце 70-х - начале 80-х, когда город Самара еще назывался Куйбышев. И был в том городе парк, в котором, поблизости от весьма проезжей улицы (метрах в 40), был установлен списанный самолет АН-10, в котором был оборудован детский кинотеатр. Тот самолет-кинотеатр реально существовал. Я сам его неоднократно лицезрел.
Так вот. Некоей замшелой бабке, которая до этого не только по аэропорты слыхивала, но возможно и самолета-то толком не видывала, вдруг потребовалось куда-то и зачем-то лететь. Где она там билет покупала, сама или не сама, хрен его знает, да только когда время пришло, собрала она свои манатки, да и выперлась на улицу, такси ловить, чтобы до аэропорта добраться. А надо заметить, что аэропорт Курумоч в Самаре (Куйбышеве), находится довольно далеко от города. И далеко не все таксисты туда с охотой в те времена ездили. Далеко, да потом надо еще изгаляться, искать обратных пассажиров, чтобы не с пустым счетчиком возвращаться.
В общем, бабка кое-как такси остановила. Но водитель ну очень даже никак не хотел в аэропорт ехать. И так и сяк отнекивался и отбыркивался. Однако бабка оказалась весьма напористая, что называется, "упэртая" Стала давить и наезжать, скандалить,угрожать. Делать было нечего, Пришлось ехать. И тут водила на ходу придумал, как ему показалось, классный ход. Взял, да и повез бабку к тому самому кинотеатру. Остановился, помог вылезти, даже, вроде как, вещи помог до лавочки донести. Усадил бабку со словами, типа, что вот бабуля твой самолет, сиди и жди, когда посадку объявят. Плату за проезд по счетчику получил и с тем и был таков.
И вот сидит бабка себе на скамеечке и ждет. Час сидит, два сидит, Ждет, когда самолет полетит. Смотрит, детишки в него заходят, потом обратно выходят. Галдят, веселятся, смеются. А самолет стоит себе и стоит и никуда лететь не собирается. Наконец дошло, что что-то здесь не то. А что делать? К кому обращаться? Где искать этого прохиндея? Пока сидела-дожидалась, настоящий самолет не только давным-давно улетел, но вполне мог долететь до пункта назначения.
Правда, говорят, что справедливость все-таки восторжествовала. Нашли все-таки этого хитрюгу-таксиста и вломили ему так, что никому мало не показалось.
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12k
Ligov 3 часа назад
Кино от жизни не далеко ушло. В моей памяти образ ленинградского таксиста это прежде всего водительский профессионализм. Все остальное вторично и зависело только от личного выбора, мог соглашаться на 2 и более счетчиков, мог другую тачку ловить...)
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2k
ваня панкин 4 часа назад
"100 грамм для храбрости"...
"100 грамм для храбрости"...
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9k
Енот Полиграфович 4 часа назад
"дорогу покажэшь?"
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42k
RusLAN 5 часов назад
"Приходите завтра", 1962г.
"Приходите завтра", 1962г.
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13k
Юрий 6 часов назад
Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука
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94
Кондратий Собакин Юрий 3 часа назад
В булочную на такси
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11k
Corvus Corax 6 часов назад
В булочную на такси
В булочную на такси
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2k
RALEXXX 6 часов назад
В какой-то момент таксистам на торпеду слева стали прикручивать пластмассовую табличку с надписью "ГАРАНТИРУЮ ОТЛИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ". Один мой приятель где-то такую раздобыл и прикрутил её над своей койкой в общаге.
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13k
Юрий 6 часов назад
Эпизод в фильме "Берегись автомобиля"
Эпизод в фильме "Берегись автомобиля"
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345
Kinoakula Автор поста Юрий 6 часов назад
Спасибо!
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2k
Варяг 6 часов назад
В булочную на такси
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42k
RusLAN 6 часов назад
Голые танцевать не будете при луне?
Голые танцевать не будете при луне?
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10k
Yasen_Perec RusLAN 5 часов назад
... Вот так и возникла марка «Лорен-Дитрих», эмблему которой носила на радиаторе «Антилопа-Гну».
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32k
jonnyD 6 часов назад
В булочную на такси
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49k
Андрей 6 часов назад
А у меня от старых такси одно воспоминание осталось: как мы забирали из роддома маму с моей младшей сестрой. На двух машинах, у меня тогда был мучительный выбор: с кем ехать, с мамой или с дедом. Ехал в итоге у деда на коленях, на переднем сиденье-диване.
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56k
Viktor 6 часов назад
В булочную на такси
В булочную на такси
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42k
RusLAN 6 часов назад
Тормозить ногами надо, а не головой! (Московский таксист. Брат-2)
Тормозить ногами надо, а не головой! (Московский таксист. Брат-2)
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345
Kinoakula Автор поста RusLAN 6 часов назад
Классика!
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55k
Опиум для народа 6 часов назад
Первая-из журнала «Крокодил» №36, 1975 г.
Первая-из журнала «Крокодил» №36, 1975 г.
Первая-из журнала «Крокодил» №36, 1975 г.
Первая-из журнала «Крокодил» №36, 1975 г.
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