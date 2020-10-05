В булочную на такси

Счётчик у таксистов в то время издавал звук похожий на тиканье, отсюда и «Сколько там натикало»? Доступа к счётчику у таксистов не было, система пломбировалась. Так возникли тарифы «два счётчика» — то же, что на счётчике, просто в два раза больше.



Когда таксист выключал таксометр — загорался зелёный фонарь — «зеленоглазое такси» снова свободно.



Если у вас есть байка про такси, не важно сегодняшнее или из СССР — расскажите в комментариях. Клёвый анекдот тоже сойдёт.