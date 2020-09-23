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Везу тебя, мр*зь!

Везу тебя, мр*зь! (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2020 18:25
Сообщество : Таксисты
Метки: дети   мать   отношение   семья   
597
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Очередная неадекватная яжемать, сломавшая систему, а заодно и психику своему ребёнку, истеричными криками в такси в стиле «Везут тебя, мразь!».

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Метки: дети   мать   отношение   семья   
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17  комментариев
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12k
Ligov 3 часа назад
«С*ка, нытика-ублюдка родила. Нытик-ублюдок, бл*."
А в старости будет сама ныть, почему ты обо мне забыл, не помогаешь...
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993
No pasaran Ligov 3 часа назад
Шанс дожить до старости у неё под большим вопросом.
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46k
Георгий Полчаса назад
Предлагаю внести предложение - на законодательном уровне наказывать пассажиров, если они оскорбляют чувства таксистов. В данном случае - НЕ УВАЖЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ, пусть и таксисту. Он работяга, он не заслужил ТАКОГО ПОНОСА МАТА при полном ЗАПОРЕ мыслей... понятно, что у неё есть голова и она в неё ест... но всё же
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46k
Георгий Полчаса назад
Материал для суда готов. Лишить прав на ребёнка и срочно на принудительное лечение... просто ужас (((((((((
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9k
Schandmaul 43 минуты назад
надеюсь таксист это видео и данные дамочки уже передал по назначению? меня удивляют люди, забывающие, что каждый ребёнок вырастит
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3k
Mimik 56 минут назад
Жесть.
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29k
Опаньки 2 часа назад
какой ужас (( как вырастает такое гвно?
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11k
Алексей 3 часа назад
Надеюсь ювеналка не пропустит этот ролик
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1k
Свирепый Бамбр Алексей 2 часа назад
Зачем? Ей помочь? Пусть страдает!
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848
Олег 3 часа назад
Я не специалист, но мне кажется, что у женщины психиатрический диагноз. Её бы проверить, и возможно получится сделать из неё вменяемого человека, если надо принудительно. Только кто этим будет заниматься? А мальчика жалко.
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3k
Алексей 3 часа назад
ужасно! Я уверен, что должен быть институт материнства, где будут учить воспитывать детей. Забеременела - обязана пройти курс обучения!
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1k
Vadynik Алексей 2 часа назад
Серьезно? Тут другой курс явно нужен, она невменяемая
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3k
Алексей Vadynik 2 часа назад
абсолютно, яжмать не рождаются, ими становятся. А вопросами обучения если и начинают задаваться, то уже тогда, когда нужно корректировать
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8k
котегRUS 3 часа назад
Быстрей парнишка вырос и съехал от этой мрази..
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12k
homerchik 3 часа назад
Везу тебя, мр*зь!
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