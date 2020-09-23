Везу тебя, мр*зь!

Таксист из Курска поделился шокирующим видео с регистратора, на котором неадекватная женщина бьет по лицу маленького мальчика, но самое страшное, что он услышал то, что не должен слышать ни один ребёнок в мире: «С*ка, нытика-ублюдка родила. Нытик-ублюдок, бл*. Когда ты, с*ка, вырастешь и съедешь от меня! Я тебя терпеть не могу. Вообще».



Удивительно, как женщина с виду при открытии орального отверстия внезапно превращается в надзирателя, диктатора или тюремщика. По трагичной случайности она всего-лишь мать парня, который совершил оплошность и забыл какие-то по всей видимости очень важные документы, за что и получил.