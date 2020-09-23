Везу тебя, мр*зь!

Очередная неадекватная яжемать, сломавшая систему, а заодно и психику своему ребёнку, истеричными криками в такси в стиле «Везут тебя, мразь!».
Таксист из Курска поделился шокирующим видео с регистратора, на котором неадекватная женщина бьет по лицу маленького мальчика, но самое страшное, что он услышал то, что не должен слышать ни один ребёнок в мире: «С*ка, нытика-ублюдка родила. Нытик-ублюдок, бл*. Когда ты, с*ка, вырастешь и съедешь от меня! Я тебя терпеть не могу. Вообще».
Удивительно, как женщина с виду при открытии орального отверстия внезапно превращается в надзирателя, диктатора или тюремщика. По трагичной случайности она всего-лишь мать парня, который совершил оплошность и забыл какие-то по всей видимости очень важные документы, за что и получил.
Удивительно, как женщина с виду при открытии орального отверстия внезапно превращается в надзирателя, диктатора или тюремщика. По трагичной случайности она всего-лишь мать парня, который совершил оплошность и забыл какие-то по всей видимости очень важные документы, за что и получил.
Присутствует ненормативная лексика!
Страшно представить, как сильно достаётся ребёнку и какие наказания ему прилетают дома, когда они находятся не на глазах у окружающих.
Неадекватность яжематерей не зависит от отношения к ребёнку. Они истерят по любому поводу, будь это в защиту ребёнка или же наоборот.
Самое лучшее, что такие токсичные родители могут сделать, когда обстановка накалена - самоликвидироваться на время, чтобы не травмировать своей истерикой психику маленькому человеку.
Неадекватность яжематерей не зависит от отношения к ребёнку. Они истерят по любому поводу, будь это в защиту ребёнка или же наоборот.
Самое лучшее, что такие токсичные родители могут сделать, когда обстановка накалена - самоликвидироваться на время, чтобы не травмировать своей истерикой психику маленькому человеку.
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