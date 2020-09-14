УАЗ-452, больше известный как «Буханка», очень популярный в постсоветских странах автомобиль. А все потому, что это, по сути, минивэн с проходимостью танка, да еще и за недорого. Причем и популярен он и в мире тюнинга.
Из «Буханки» делают гусеничных проходимцев, и даже вездеходы амфибии! Но куда интересней 452-й в исполнении… роскошного дома на колесах. Именно проект такого авто недавно представил сам Ульяновский автозавод.
Вот еще кстати информация:
Компания Iwamotors занимается поставками в Японию легендарной «буханки». Точнее, ее грузопассажирской версии УАЗ-3909. И никаких доработок — родной 2,7-литровый мотор ЗМЗ мощностью 112 л.с., два цвета на выбор — «Белая ночь» и «Военный зеленый» — и полторы тонны живого русского обаяния.
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