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Буханка

Буханка (6 фото)

Автор:
14 сентября 2020 16:40
Сообщество : Автомир
Метки: УАЗ-452   авто   история   факты   
1586
6
УАЗ-452, больше известный как «Буханка», очень популярный в постсоветских странах автомобиль. А все потому, что это, по сути, минивэн с проходимостью танка, да еще и за недорого. Причем и популярен он и в мире тюнинга.

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Метки: УАЗ-452   авто   история   факты   
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9  комментариев
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8k
Юрий Николаевич 2 дня назад
Да эта "буханка" дороже квартиры в Ульяновске будет стоить.
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5k
B0n День назад
Плять... чё внутри-то?
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1k
Андрей Шестопалов День назад
К сожалению, не все так хорошо на самом деле -
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32k
Гёз Уленшпигель День назад
Минус за отсутствие фоток внутри.
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5k
Алексей 2 дня назад
С таким задним свесом там от проходимости танка мало что останется) Да и вообще говно эти Ваши рендеры
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10k
[email protected] Алексей День назад
САМ
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24k
Snork Snorkoff 2 дня назад
Маловато
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4k
SuperTroll 2 дня назад
Возникают серьезные вопросу по поводу устойчивости этой буханки на бездорожье. Где у ней центр масс?
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3k
Sanar SuperTroll День назад
Ну судя по фото она здорово "сидит на жопе"
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