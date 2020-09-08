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Приговор по делу Ефремова

Приговор по делу Ефремова (1 фото)

Автор:
08 сентября 2020 13:11
Метки: Дтп Москва   дтп   ефремов   
389
1
Объявлен приговор по делу Ефремова: восемь лет колонии общего режима.

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Метки: Дтп Москва   дтп   ефремов   
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10  комментариев
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829
friday2009 11 часов назад
Остаётся мааааахонькая надежда, что остальные недозвезды призадумаются
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49k
Серый 7 часов назад
Прецедент есть, надеюсь другие призадумаются.
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1k
Том Сойер 10 часов назад
Приговор по делу Ефремова
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8k
K7OO 10 часов назад
Дальше апелляции-кассации, слетит три годика минимум. А впереди выборы с амнистиями, если не на думские выйдет, то на президентские точно. Ну или через больничку. Посидит, конечно, но года полтора-два максимум. Так что эти восемь лет ни о чем, так, чисто чтоб точку поставить в массовом сознании.
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40k
zloykoyot 10 часов назад
До УДО 4 года всё одно сидеть придётся. Ну ничего, научится рукавицы шить. На лесопилку не поставят, справок о здоровье целый ворох предоставят.
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7k
Serg2001 zloykoyot 9 часов назад
Он в зоновской самодеятельности будет участвовать, а не рукавицы шить... ))
Он в зоновской самодеятельности будет участвовать, а не рукавицы шить... ))
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40k
zloykoyot Serg2001 9 часов назад
В самодеятельность допускают только передовиков производства.
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7k
Serg2001 zloykoyot 8 часов назад
Охотно верю... а еще на зоне нет мобильных телефонов, наркоты, бухла и т.п.... )) Такая идеальная зона, наверное, есть только в "Солнечном городе" из сказки Носова
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5k
JACKAL 11 часов назад
Ссылка youtu.be
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911
Валерий Тарасенко Автор поста 11 часов назад
Преступник должен сидеть в тюрьме ТОЧКА!
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