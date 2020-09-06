FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6393 поста • 636 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
На суд фишкян -автовладельцев

На суд фишкян -автовладельцев (5 фото)

Автор:
06 сентября 2020 11:34
Сообщество : Автомир
Метки: авто   пдд   спор   
757
5
Кто же прав в этом споре?

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   пдд   спор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
28
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Франц Лефорт 2 часа назад
ПДД 8.4 - Перестроение
При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения.

При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Taras Kozalupko 51 секунду назад
"Правило левой руки" - прямо и налево первым едет левый (жёлтый). Направо поворот, первый поворачивает красный (естественно).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
boom 2 минуты назад
Баран в этом случае дорожная служба, тк такого перекрестка не может быть - для правой полосы либо только поворот на право, либо чуть ранее сужение дороги. Ну и знаки должны стоять. А вот потом приоритеты смотрим по пдд
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Варакин Алексей 5 минут назад
Если серьезно,то представьте за каждой машиной хвост из машин 20-40. Кто кому должен уступать? Это значит ,что одна полоса вообще никуда не поедет? Надо просто перестать быковать на дороге.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Варакин Алексей 8 минут назад
Надо ехать быстрее,что бы соплежуй вас не заметил и не стал бы метаться по дороге!Тогда совершенно не важно по какой полосе вы едете!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Vacony 16 минут назад
а давайте еще усложним - прямо за перекрестком поставим машину ГИБДД...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
562
Hard.NET Полчаса назад
Так по помехе справа при отсутствии знаков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Schandmaul 40 минут назад
тем, кто такие мышеловки строит нужно в голову гвоздь вбить, ведь по всей видимости для красного будет полной неожиданностью то, что его полоса после перекрёстка пропадает и у него будет доля секунды, чтобы сориентироваться. перед перекрёстком нужны предупреждающие знаки или стрелки на правой полосе ещё до перекрёстка, чтобы правый мог понять в чём дело
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
737
Игорь 40 минут назад
В данном случае - виноваты дорожные службы, т.к. такой перекресток, во певрых, не может быть равнозначным, а во вторых - должны быть дополнительные знаки и разметка. Если оставить как есть - здесь будут постоянные аварии, поскольку 4 полосы уже предполагают к повышенной скорости.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Саня 57 минут назад
Движение в попутном -желтый уступает,помеха справа.
Но,в реале-кто наглее,тот и пролезет,а кому машину жалко тот уступит!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Шурави Саня 53 минуты назад
Причём тут помеха справа. Такое ощущение что в автошколах сейчас только про помеху справа рассказывают. По такой логике с права на лево можно с закрытыми глазами перестраиваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Саня Шурави 42 минуты назад
ну давай по логике -едь)
ну давай по логике -едь)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
804
Herr Mannelig Саня 21 минуту назад
Почти каждый день такая ситуация, без проблем проезжаем, потому что все боятся. Как правило тот кто на секунду позже других подъехал, едет дальше с шаговой скоростью и своей помехе справа кивнуть в благодарность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
lekha-fil Час назад
Безопасно этот участок проедет адекватный и спокойный водитель, который без принципа - я же прав - пропустит спешащего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум Час назад
красный уступает, а кузнецов - долбооб
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
767
Шурман Час назад
Комментарии не стал читать но у желтого помеха и он уступает . А вообще если таким людям дают права то простите за мой французский ///////////////////////////// .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
303
Bobik Час назад
Не по уму сделано. Дорога должна сужаться либо до, либо после перекрёстка. Но если как есть, то красный должен уступить. В Штатах люди поступают проще. Кто едет сзади, чутка претормаживает. И никто не парится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
alertol 2 часа назад
Люди которые думают что красный не должен уступать... У вас есть права ? Сожгите их и никому даже не говорите что у вас они были...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Скаари Автор поста alertol Час назад
Мой оппонент утверждает, что в виду отсутствия знаков, там перекресток равнозначных дорог. А соответственно у жёлтого помеха справа.
Попытки доказать, что жёлтый просто едет прямо, а красный совершает манёвр перестроения и соответственно должен уступить - упираются в железобетонную стену.

Да, там есть перекресток равнозначных дорог, и да, есть помеха справа, но только в случае, если обе машины одновременно подъезжают к перекрёстку и встаёт вопрос, кто кому должен уступить дорогу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
alertol Скаари 24 минуты назад
Если представить себе что знаки там были но например вандалы их испортили, то далеко не факт что красному вообще можно ехать прямо....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
zloykoyot 2 часа назад
Кто перестраивается-тот и пропускает. Исключение - взаимное перестроение, тогда преимущество имеет тот, кто правее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Совранский 2 часа назад
Вот теперь совсем стало страшно передвигаться на авто(((((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Скаари Автор поста Совранский 2 часа назад
Да, в этом плане в последнее время всё стало очень печально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
473
Алексей 2 часа назад
Красный не занял правильную полосу заранее, поэтому вынужден совершать опасный манёвр и поэтому виноват.
Желтый до самого столкновения не будет замечать красного, потому что для него такой манёвр является неожиданным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Скаари Автор поста Алексей 2 часа назад
Тут как бэ речь о том, кто кому здесь уступить должен)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ss Скаари 2 часа назад
А что тут думать? Умный должен уступить барану.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Скаари Автор поста ss 2 часа назад
С правилом трёх "д" согласен на 100%.
Но всё же интересует точка зрения ПДД, хоть сейчас многим на ПДД вообще пох.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ss Скаари 54 минуты назад
На мой взгляд, имеет место быть сужение дороги справа и уступить должен водитель красного автомобиля, так как он меняет полосу движения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
От фрилансера до арт-директора От фрилансера до арт-директора Златан Ибрагимович попался на нелегальном вождении своего редкого Ferrari Monza Златан Ибрагимович попался на нелегальном вождении своего редкого Ferrari Monza Дико небезопасная буксировка мобильного дома вопреки всем правилам Дико небезопасная буксировка мобильного дома вопреки всем правилам В Татарстане начали использовать аэростат для фиксации нарушений при обгоне В Татарстане начали использовать аэростат для фиксации нарушений при обгоне 100$ вместо штрафа: в Калифорнии полицейские раздавали деньги водителям-нарушителям 100$ вместо штрафа: в Калифорнии полицейские раздавали деньги водителям-нарушителям Как выглядели права Ильича? Как выглядели права Ильича?
Скаари
А не по нраву я кому-то, мне плевать!!! ©
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33658



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как выглядит космос на самом деле
2
92
Как выглядит космос на самом деле
"Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек": последние слова Ефремова в суде
1
173
"Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек": последние слова Ефремова в суде
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Слишком красива для госслужбы: в рядах социалистов Сербии очаровательное пополнение
0
56
Слишком красива для госслужбы: в рядах социалистов Сербии очаровательное пополнение
Пэрис Хилтон, Ума Турман, Ванесса Паради — звезды, чьи изъяны стали их "фишкой"
1
17
Пэрис Хилтон, Ума Турман, Ванесса Паради — звезды, чьи изъяны стали их "фишкой"
От фрилансера до арт-директора
От фрилансера до арт-директора
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#история#картинки#фотографии#настроение#автомобиль#германия#дизайн#комментарии
#факты#интересно#кино#природа#школа#путешествия#автоприкол#девушки#забавно#космос
#прикол#животные#люди#СССР#красота#шоу бизнес#белоруссия#демотиваторы#интересное#лукашенко

На что жалуетесь?

Вернуться