На суд фишкян -автовладельцев

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При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения.
При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
Но,в реале-кто наглее,тот и пролезет,а кому машину жалко тот уступит!!!
Попытки доказать, что жёлтый просто едет прямо, а красный совершает манёвр перестроения и соответственно должен уступить - упираются в железобетонную стену.
Да, там есть перекресток равнозначных дорог, и да, есть помеха справа, но только в случае, если обе машины одновременно подъезжают к перекрёстку и встаёт вопрос, кто кому должен уступить дорогу.
Желтый до самого столкновения не будет замечать красного, потому что для него такой манёвр является неожиданным.
Но всё же интересует точка зрения ПДД, хоть сейчас многим на ПДД вообще пох.