Взрыв гидроцилиндра при разгрузке самосвала

Из-за неисправности предохранительного клапана гидроцилиндра произошел мощный взрыв при разгрузке самосвала. Остается надеяться, что никто не погиб, но без травм точно не обошлось.
Гидравлика — страшная сила!
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Метки: Гидравлика авария авто гидроцилиндр грузовик самосвал
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