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Взрыв гидроцилиндра при разгрузке самосвала

Взрыв гидроцилиндра при разгрузке самосвала (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 10:30
Сообщество : Автомир
Метки: Гидравлика   авария   авто   гидроцилиндр   грузовик   самосвал   
418
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Из-за неисправности предохранительного клапана гидроцилиндра произошел мощный взрыв при разгрузке самосвала. Остается надеяться, что никто не погиб, но без травм точно не обошлось.

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Метки: Гидравлика   авария   авто   гидроцилиндр   грузовик   самосвал   
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7  комментариев
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208
Юрий 56 минут назад
Там перегруз элементарный
Там перегруз элементарный
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11k
робт 10 минут назад
он не взорвался а переломился, видно что согнулся уже у основания
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2k
Борис Карабанов 36 минут назад
Есть такое слово в русском языке - УМАСЛИТЬ....
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19k
Тигран Саркисян 54 минуты назад
хренасе там мост (колесо) загнуло ажьь.
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16k
BillyBonzz 56 минут назад
я думаю, если бы тот чувак, что бежал рядом, вовремя не повернулся спиной, ему бы глаза вышибло давлением масла из гидравлики.
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64k
Варакин Алексей BillyBonzz 44 минуты назад
"глаза вышибло давлением масла"-тебе бы романы писать ,начальник!
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−68
............ Час назад
не удивительно, грузовик то китайский
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