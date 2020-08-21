Хорошее чувство юмора: как превратить разбитую машину в арт-объект

Интересная история из Чикаго о супружеской паре, которая столкнулась с последствиями недавнего шторма. Их кроссовер Subaru Forester, припаркованный на улице перед домом, раздавило огромное кленовое дерево. Вместо того, чтобы просто вывезти расплющенную машину на свалку, пара решила увековечить свой Forester.
та история случилась с Джо Мазримасом и Дайаной Левитт из Чикаго. Их Subaru Forester 2011 года недавно был раздавлен огромным кленом, в результате чего от машины остался блин, и ремонту она никак не подлежит. Но вместо того чтобы просто отвезти кроссовер в утиль, пара решила увековечить внедорожник и превратить его в произведение уличного искусства.
Джо и Дайана установили табличку на газоне рядом с раздавленным Форестером, на которой написано официальное название статуи — «Smoosh» (Сплюснутый). Также на табличке есть QR-код, который отсылает на Youtube, где выложено видео удаления дерева с автомобиля.
«Смешанная техника (старый клен на Subaru 2011 года). Неизвестный художник», — гласит описание произведения искусства на табличке.
Джо и Дайана установили табличку на газоне рядом с раздавленным Форестером, на которой написано официальное название статуи — «Smoosh» (Сплюснутый). Также на табличке есть QR-код, который отсылает на Youtube, где выложено видео удаления дерева с автомобиля.
«Смешанная техника (старый клен на Subaru 2011 года). Неизвестный художник», — гласит описание произведения искусства на табличке.
Авторский пост
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