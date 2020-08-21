Хорошее чувство юмора: как превратить разбитую машину в арт-объект

та история случилась с Джо Мазримасом и Дайаной Левитт из Чикаго. Их Subaru Forester 2011 года недавно был раздавлен огромным кленом, в результате чего от машины остался блин, и ремонту она никак не подлежит. Но вместо того чтобы просто отвезти кроссовер в утиль, пара решила увековечить внедорожник и превратить его в произведение уличного искусства.



Джо и Дайана установили табличку на газоне рядом с раздавленным Форестером, на которой написано официальное название статуи — «Smoosh» (Сплюснутый). Также на табличке есть QR-код, который отсылает на Youtube, где выложено видео удаления дерева с автомобиля.



«Смешанная техника (старый клен на Subaru 2011 года). Неизвестный художник», — гласит описание произведения искусства на табличке.