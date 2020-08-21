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Хорошее чувство юмора: как превратить разбитую машину в арт-объект

Хорошее чувство юмора: как превратить разбитую машину в арт-объект (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2020 11:05
Сообщество : Автомир
Метки: subaru   subaru forester   Арт-Объект   авто   видео   дерево   дерево упало   
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Интересная история из Чикаго о супружеской паре, которая столкнулась с последствиями недавнего шторма. Их кроссовер Subaru Forester, припаркованный на улице перед домом, раздавило огромное кленовое дерево. Вместо того, чтобы просто вывезти расплющенную машину на свалку, пара решила увековечить свой Forester.

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Метки: subaru   subaru forester   Арт-Объект   авто   видео   дерево   дерево упало   
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