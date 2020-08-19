Ещё один европейский мегатоннель

26 февраля 2015 года министерство транспорта Дании подало заявку на грант ЕС в размере 13 млрд. Датских крон (1,7 млрд. Евро). Заявление сопровождалось письмами поддержки от министра инфраструктуры Швеции Анны Йоханссон и министра транспорта Германии Александра Добриндта. Кроме того, правительство штата Шлезвиг-Гольштейн, а также широкий круг деловых организаций с датской, шведской и немецкой сторон направили заявления в поддержку заявки. ЕС окончательно утвердил только 6,92 млрд. датских крон в общей сложности для непосредственно тоннеля и соединяющей датской железной дороги в совокупности, что составляет около 15% от общей стоимости проекта.



В июне 2016 года тоннельная компания Femern A/S снова обратилась к немецким властям за разрешением на основании обновленного заявления на 11 000 страницах, адаптированного к новым юридическим принципам, которое появилось со времени последнего обращения.



Но только 6 февраля 2019 года Femern A / S получил одобрение плана от немецкой стороны.



И вот теперь, когда принято решение о начале строительства на датской стороне и правительство Дании дало поручение консорциуму Femern A/S заключить с потенциальными подрядчиками контракты на первую фазу строительства, проект всё ещё висит на волоске.



Дело в том, что в Германии есть очень много противников данного строительства. Они руководствуются аргументами как экологического, так и экономического характера, к тому же многие считают, что строительство тоннеля может негативно сказаться на рынке труда северных областей Германии.



Так что пока рано утверждать, что сроки окончания строительства тоннеля, запланированные на настоящий момент на 2028 год, снова не поменяются. Но можно еще раз вспомнить об уже упомянутом выше Евротоннеле от возникновения идеи до завершения строительства которого прошло почти два века.



Какие бы ни были препятствия, хорошая и нужная вещь всё равно когда-нибудь будет сделана!