Ещё один европейский мегатоннель

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей Смешные кадры для поднятия настроения Смешные кадры для поднятия настроения Типичные проблемы высоких людей Типичные проблемы высоких людей Так выглядит Россия: 30 честных и эксцентричных снимков Александра Петросяна Так выглядит Россия: 30 честных и эксцентричных снимков Александра... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Актер, которого невозможно переиграть: история Евгения Леонова Актер, которого невозможно переиграть: история Евгения Леонова Почему за "Чунгу-Чангу" поэта Энтина хотели задушить? Почему за "Чунгу-Чангу" поэта Энтина хотели задушить? Суду всё ясно: Ефремов заявил, что его могли силой затащить в его же авто и отказался от адвоката Суду всё ясно: Ефремов заявил, что его могли силой затащить в его... 15 очаровательных щенков немецкой овчарки 15 очаровательных щенков немецкой овчарки Предметы времен СССР, разгадать предназначение которых не так просто Предметы времен СССР, разгадать предназначение которых не так просто Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы 30 странных, нелепых и откровенно плохих дизайнерских решений 30 странных, нелепых и откровенно плохих дизайнерских решений Из фотоальбома немецкого солдата 1941-1943 Из фотоальбома немецкого солдата 1941-1943 Фильмы, которые можно описать одним предложением Фильмы, которые можно описать одним предложением 15 фото отъявленных наглецов, на которых у собак нервов не хватает 15 фото отъявленных наглецов, на которых у собак нервов не хватает Гифки разные Гифки разные Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Работы художника Клодта Михаила Константиновича Работы художника Клодта Михаила Константиновича Художник Адольф Гитлер: непризнанный гений или посредственность? Художник Адольф Гитлер: непризнанный гений или посредственность?
Главная > Авто 
Ещё один европейский мегатоннель

Ещё один европейский мегатоннель (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2020 15:23
Метки: мегапроект   проект будущего   технологии   транспорт   туннель   
2474
2
1
Фемарнбельтский тоннель (Fehmarnbelt Fixed Link) должен стать одним из самых грандиозных транспортных сооружений и вторым по протяженности международным подводным тоннелем после Евротоннеля.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: мегапроект   проект будущего   технологии   транспорт   туннель   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Очевидное-Невероятное 3 дня назад
Безыдейно экономически, для распила пойдет...
Сейчас поезд из Копенгагена до Гамбурга по материку идет 470 км, а с этим туннелем/мостом будет идти 340 км. (плюс минус авто дороги и жд там совпадают)
Потратить миллиарды чтобы поезд не делал крюк 130 км - слишком дорого.
Понятно Евротоннель - альтернативы не было.
Понятно Крымский мост - альтернативы не было.
А тут особой экономии не будет.

Безыдейно экономически, для распила пойдет... Сейчас поезд из Копенгагена до Гамбурга по материку идет 470 км, а с этим туннелем/мостом будет идти 340 км. (плюс минус авто дороги и жд там совпадают) Потратить миллиарды чтобы поезд не делал крюк 130 км - слишком дорого. Понятно Евротоннель - альтернативы не было. Понятно Крымский мост - альтернативы не было. А тут особой экономии не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
364
satra 3 дня назад
ага ага, как СП-2, так датчане мурыжат, а как тоннель - так "дайте бабла".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Fat Lynx 3 дня назад
Я так понимаю ,что за благополучие флоры и фауны можно не опасаться...
Это же другое!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
973
Свирепый Бамбр 3 дня назад
Один лёёёёгенький сотряс и песда всему мега проекту с тысячами жертв.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
Михаил 3 дня назад
Мигранты апплодируют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Albert GER Михаил 3 дня назад
А мигранты тут каким боком???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
SinigamiRuuk Albert GER 3 дня назад
Уже копают лопатами:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Albert GER SinigamiRuuk 3 дня назад
Мигранты работать???
Хороший анекдот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
schmubu 3 дня назад
видео интересное, но музыку наложили - это 3,14здец, уши кровоточат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей Не каждому по карману! Стоимость перелётов в 1950-х Не каждому по карману! Стоимость перелётов в 1950-х «Ротопед» родом из Чехии — машина с ходящими колесами «Ротопед» родом из Чехии — машина с ходящими колесами Вторая жизнь транспорта Вторая жизнь транспорта ОАО «Заброшенные железные дороги» ОАО «Заброшенные железные дороги» Немцы создали инновационный пластиковый распредвал для автомобильных моторов Немцы создали инновационный пластиковый распредвал для автомобильных моторов
FUTURYCON

https://zen.yandex.ru/futurycon
1875



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
30 знаменитых фильмов, в которых сценаристы крупно облажались
4
158
30 знаменитых фильмов, в которых сценаристы крупно облажались
Культовый боевик "От заката до рассвета": Неизвестные факты о фильме
3
46
Культовый боевик "От заката до рассвета": Неизвестные факты о фильме
﻿
Набирающие популярность
Ученые нашли землероек, считавшихся вымершими 50 лет назад
0
3
Ученые нашли землероек, считавшихся вымершими 50 лет назад
Как проявляется рак? Ранние симптомы и признаки заболевания раком
3
5
Как проявляется рак? Ранние симптомы и признаки заболевания раком
Самые откровенные купальники звезд (51 фото)
Самые откровенные купальники звезд (51 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
4
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#интересное#собаки#питомцы#дтп#коты#СССР#авто авария
#юмор#факты#картинки#кино#забавно#смешно#звери#подборка#прикольные#девушки
#прикол#интересно#россия#природа#красота#авария#искусство#смешные#на различный вкус#дети

На что жалуетесь?

Вернуться