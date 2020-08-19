Ещё один европейский мегатоннель

Фемарнбельтский тоннель (Fehmarnbelt Fixed Link) должен стать одним из самых грандиозных транспортных сооружений и вторым по протяженности международным подводным тоннелем после Евротоннеля.
Но, даже несмотря на то, что в конце марта министр транспорта и жилищного строительства Дании Оле Бирк Олесен (Ole Birk Olesen) заявил о начале строительства тоннеля со стороны датского берега, полной уверенности в том, что проект Ферманбельтского тоннеля будет завершен всё равно нет.
Этот запланированный погруженный тоннель, которым предлагается соединить датский остров Лолланн с немецким островом Фемарн. Он должен пересечь пролив Фемарн в Балтийском море - шириной 18 км (11 миль), что обеспечить прямую связь по железной дороге и автомагистрали между северной Германией и Лолландией, оттуда к датскому острову Зеландия и Копенгагену. Цель – обеспечить эффективное транспортное сообщение между Центральной Европой и Скандинавией, которая сейчас осуществляется через сложную сеть мостов и паромных переправ, соединяющих немецкие, датские и даже шведские территории.
Впервые идея проекта транспортного ферманбельтского транспортного сообщения официально была озвучена в середине 2007 года, тогда в Берлине была достигнута временная договоренность между датскими и немецкими властями приступить к строительству, и изначально предлагалось строить вантовый мост.
Этот запланированный погруженный тоннель, которым предлагается соединить датский остров Лолланн с немецким островом Фемарн. Он должен пересечь пролив Фемарн в Балтийском море - шириной 18 км (11 миль), что обеспечить прямую связь по железной дороге и автомагистрали между северной Германией и Лолландией, оттуда к датскому острову Зеландия и Копенгагену. Цель – обеспечить эффективное транспортное сообщение между Центральной Европой и Скандинавией, которая сейчас осуществляется через сложную сеть мостов и паромных переправ, соединяющих немецкие, датские и даже шведские территории.
Впервые идея проекта транспортного ферманбельтского транспортного сообщения официально была озвучена в середине 2007 года, тогда в Берлине была достигнута временная договоренность между датскими и немецкими властями приступить к строительству, и изначально предлагалось строить вантовый мост.
Изначально планировалось строительства вантового моста
Начало строительства было запланировано на 2015 году, а его завершение ожидалось к концу 2021 года.
По-началу всё шло очень неплохо. В течение 2008-2009 гг. подписывались договоры и готовились проекты, а парламенты обеих стран их утверждали. В 2009 году для реализации проекта была учреждена компания Femern A/S.
В декабре 2010 года было объявлено, что вместо моста будет использоваться тоннель, поскольку это будет представлять меньший риск при строительстве, чем вантовый мост. Стоимость и время строительства измененного проекта эксперты оценили сопоставимыми с изначальными.
В январе 2011 года подавляющее большинство партий в датском парламенте проголосовали за поддержку тоннельного решения.
Но 16 декабря 2011 года правительство Германии объявило о том, что оно откладывает развитие железнодорожного сообщения с тоннелем Фемарн до 2015 года, что поставило под сомнение целесообразность строительства тоннеля. Министр транспорта Германии Петер Рамзауэр решил сократить запланированные государственные инвестиции в новую инфраструктуру в Германии на 25% из-за экономического кризиса.
В течение последующих нескольких лет датское правительство многократно пыталось реанимировать проект, обращаясь с запросами на рассмотрение к властям Германии. Но за время кризиса изменилось законодательство, что требовало переработки проекта.
По-началу всё шло очень неплохо. В течение 2008-2009 гг. подписывались договоры и готовились проекты, а парламенты обеих стран их утверждали. В 2009 году для реализации проекта была учреждена компания Femern A/S.
В декабре 2010 года было объявлено, что вместо моста будет использоваться тоннель, поскольку это будет представлять меньший риск при строительстве, чем вантовый мост. Стоимость и время строительства измененного проекта эксперты оценили сопоставимыми с изначальными.
В январе 2011 года подавляющее большинство партий в датском парламенте проголосовали за поддержку тоннельного решения.
Но 16 декабря 2011 года правительство Германии объявило о том, что оно откладывает развитие железнодорожного сообщения с тоннелем Фемарн до 2015 года, что поставило под сомнение целесообразность строительства тоннеля. Министр транспорта Германии Петер Рамзауэр решил сократить запланированные государственные инвестиции в новую инфраструктуру в Германии на 25% из-за экономического кризиса.
В течение последующих нескольких лет датское правительство многократно пыталось реанимировать проект, обращаясь с запросами на рассмотрение к властям Германии. Но за время кризиса изменилось законодательство, что требовало переработки проекта.
26 февраля 2015 года министерство транспорта Дании подало заявку на грант ЕС в размере 13 млрд. Датских крон (1,7 млрд. Евро). Заявление сопровождалось письмами поддержки от министра инфраструктуры Швеции Анны Йоханссон и министра транспорта Германии Александра Добриндта. Кроме того, правительство штата Шлезвиг-Гольштейн, а также широкий круг деловых организаций с датской, шведской и немецкой сторон направили заявления в поддержку заявки. ЕС окончательно утвердил только 6,92 млрд. датских крон в общей сложности для непосредственно тоннеля и соединяющей датской железной дороги в совокупности, что составляет около 15% от общей стоимости проекта.
В июне 2016 года тоннельная компания Femern A/S снова обратилась к немецким властям за разрешением на основании обновленного заявления на 11 000 страницах, адаптированного к новым юридическим принципам, которое появилось со времени последнего обращения.
Но только 6 февраля 2019 года Femern A / S получил одобрение плана от немецкой стороны.
И вот теперь, когда принято решение о начале строительства на датской стороне и правительство Дании дало поручение консорциуму Femern A/S заключить с потенциальными подрядчиками контракты на первую фазу строительства, проект всё ещё висит на волоске.
Дело в том, что в Германии есть очень много противников данного строительства. Они руководствуются аргументами как экологического, так и экономического характера, к тому же многие считают, что строительство тоннеля может негативно сказаться на рынке труда северных областей Германии.
Так что пока рано утверждать, что сроки окончания строительства тоннеля, запланированные на настоящий момент на 2028 год, снова не поменяются. Но можно еще раз вспомнить об уже упомянутом выше Евротоннеле от возникновения идеи до завершения строительства которого прошло почти два века.
Какие бы ни были препятствия, хорошая и нужная вещь всё равно когда-нибудь будет сделана!
В июне 2016 года тоннельная компания Femern A/S снова обратилась к немецким властям за разрешением на основании обновленного заявления на 11 000 страницах, адаптированного к новым юридическим принципам, которое появилось со времени последнего обращения.
Но только 6 февраля 2019 года Femern A / S получил одобрение плана от немецкой стороны.
И вот теперь, когда принято решение о начале строительства на датской стороне и правительство Дании дало поручение консорциуму Femern A/S заключить с потенциальными подрядчиками контракты на первую фазу строительства, проект всё ещё висит на волоске.
Дело в том, что в Германии есть очень много противников данного строительства. Они руководствуются аргументами как экологического, так и экономического характера, к тому же многие считают, что строительство тоннеля может негативно сказаться на рынке труда северных областей Германии.
Так что пока рано утверждать, что сроки окончания строительства тоннеля, запланированные на настоящий момент на 2028 год, снова не поменяются. Но можно еще раз вспомнить об уже упомянутом выше Евротоннеле от возникновения идеи до завершения строительства которого прошло почти два века.
Какие бы ни были препятствия, хорошая и нужная вещь всё равно когда-нибудь будет сделана!
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Сейчас поезд из Копенгагена до Гамбурга по материку идет 470 км, а с этим туннелем/мостом будет идти 340 км. (плюс минус авто дороги и жд там совпадают)
Потратить миллиарды чтобы поезд не делал крюк 130 км - слишком дорого.
Понятно Евротоннель - альтернативы не было.
Понятно Крымский мост - альтернативы не было.
А тут особой экономии не будет.
Это же другое!
Хороший анекдот.