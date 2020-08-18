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Авария дня. Молодая автомобилистка сбила женщину с маленьким ребенком

Авария дня. Молодая автомобилистка сбила женщину с маленьким ребенком (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 августа 2020 14:00
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   дети   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На улице Комарова В Уфе 20-летняя девушка за рулём Toyota RAV4 совершила наезд на женщину с ребёнком, они переходили дорогу по пешеходному переходу.
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Метки: авария   авто   видео   дети   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
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30  комментариев
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3k
Пепелац Час назад
Смысл врать про автобус и зеленый свет, когда в каждой второй машине регик...
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830
Олеся К 23 секунды назад
пипец
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8k
Rihovich 2 минуты назад
Тупая брехливая 3,14зда! На дорогу не смотрела по ходу... Однозначно посадить. Женщину с ребёнком жалко, но блин, по сторонам-то посмотреть не судьба?
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15k
Robin Hood 4 минуты назад
Водятлиху эту убить НАКУЙ и изнасиловать. Но сначала глаз на жопу натянуть. За вранье
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14k
Пронька Грезной 8 минут назад
В шары долбилась с.ка, а потом автобус ей виноват. Посреди пустой площади нихера не увидела.
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1k
Псина Сутулая 8 минут назад
Фишки, Когда же вы уже наконец поймёте, что флэш умерла лет 5 назад. Сколько можно любить трупов, некрофилы чёртовы?!?
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770
nightdozorer 9 минут назад
1) такое чувство, что мужик-очевидец больше переживает.
2) два дебила это сила.
3) соболезную.
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752
мега гон 11 минут назад
судить за убийство! а за вранье дать по максималке! и лишение прав до конца жизни! и пусть до конца жизни деньги отдает пострадавшим!!!
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850
JFK 13 минут назад
Ужас! Чисто наезд на пешехода!!! Жалко и ребенка и неродившегося малыша, но вот какого хрена мамаша не смотрела по сторонам, а висела на телефоне???? Она же 3 жизни переводила через дорогу, включая свою ?!!!! Ну сколько писать, что нельзя надеяться на сознательность водителей, что пешеход рискует бОльшим???!!!!!!
И откуда у этой дуры водительницы права и машина в 20 лет? Папичка подарил? А мозги не шли комплектом?
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698
Р Х 13 минут назад
Не автобус, а телефон на полхлебала ей загораживал. Сука!
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6k
Dabus 15 минут назад
Это пи*дец товарищи, причём полный ....
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4k
JACKAL Полчаса назад
Это всё из-за пропаганды, что пешеход всегда прав!!! Кидаются сами под колёса, по сторонам не смотрят, я на пешеходнике и я бессмертен. Нам в СССР с первых шагов внушали: сначала посмотри налево, потом направо, если нет машин, переходи дорогу... Я ТП не оправдываю, но пешеходу достаточно НЕ сделать пару шагов чтоб остановиться а водиле.....
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24k
labuda.blog JACKAL 13 минут назад
Согласен полностью! Когда я пешком, я на автомате сначала налево потом направо смотрю, лучше постою пару минут и только тогда перехожу.
Кто придумал уступать на переходе - именно это "правило" и притупляет бдительность пешехода. Они забывают что это не тротуар а дорога!
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8
Антитима Полчаса назад
Почему когда пешеходы выходят на переход они думают что они бессмертные становятся?? ведь столько упырей за рулем
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18
mxxl 43 минуты назад
Надо обязать водителей полностью останавливаться, а то катятся на медленной скорости за метр. Очень не приятно.
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744
sava mxxl Полчаса назад
ты что ? совсем ? вот еще , будут они колодки лишний раз нагружать.....
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4k
JACKAL 48 минут назад
Тварюга брехливая... Походу в телефоне тупила... или блох ловила в своей тп... И сидит мразь плетёт сказки 7 вёрст до небес, свою бестолковую тупую жопу выгораживает...
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11k
Объект реальности JACKAL Полчаса назад
За ложные показания добавят срок.
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7k
Шурум-бурум 53 минуты назад
после подобных дтп водителей-нарушителей надо навсегда лишать права управления транспортным средством! пожизненный пешеход!
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23k
Fat Lynx 57 минут назад
Пешеход прав... но мертв... ибо не-х-уй переходить дорогу говоря по телефону и не контролируя дол-бо-ёб-ов на дороге.
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23k
Fat Lynx 58 минут назад
Пи-з-дит как дышит! Без зазрения совести!
Она просто про-е-бала светофор... а почему она прое-бала светофор, куда смотрела - не понятно...
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4k
Игорь Час назад
какой, на хер, автобус ей мешал?
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23k
Fat Lynx Игорь 56 минут назад
никакой! она просто убийца-раззява.
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9k
Олегbl4 Час назад
И казалось бы, чуть внимательности обеим и не было бы трагедии. А ведь по-любому и "водительница" тоже в телефончик залипла.
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23k
Fat Lynx Олегbl4 55 минут назад
что там делал водитель не видно, а вот пешеход говорил по телефону и по сторонам не смотрел.
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12k
Александр Сучков Fat Lynx Полчаса назад
так она шла на зеленый и не ожидала, что появится тупорылая овца на таёте...
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31k
kalinser Час назад
Еще и газанула перед столкновением!
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