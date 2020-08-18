На улице Комарова В Уфе 20-летняя девушка за рулём Toyota RAV4 совершила наезд на женщину с ребёнком, они переходили дорогу по пешеходному переходу.
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24-летняя женщина, которую сбила иномарка, была беременна
— Сегодня пострадавшей сделали кесарево сечение. Ребенок скончался в ее утробе. Ее шестилетняя дочь лежит в Республиканской детской клинической больнице. Ее состояние оценивается как стабильное, — уточнили в пресс-службе Минздрава Башкирии.
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2) два дебила это сила.
3) соболезную.
И откуда у этой дуры водительницы права и машина в 20 лет? Папичка подарил? А мозги не шли комплектом?
Кто придумал уступать на переходе - именно это "правило" и притупляет бдительность пешехода. Они забывают что это не тротуар а дорога!
Она просто про-е-бала светофор... а почему она прое-бала светофор, куда смотрела - не понятно...