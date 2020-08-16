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12 редчайших иномарок со времен СССР. Когда-то их меняли на жигули

12 редчайших иномарок со времен СССР. Когда-то их меняли на жигули (1 фото)

Автор:
16 августа 2020 15:16
Сообщество : Автомир
Метки: автомтбили   интересно   история   
1054
1

На иномарках в Советское время ездили не только зарубежные бизнесмены и дипломаты, но и некоторые рядовые советские граждане. Конечно, было таких автолюбителей крайне мало. За то среди частных импортных машин встречались наиболее редкие и уникальные модели.

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Метки: автомтбили   интересно   история   
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4  комментария
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32k
jonnyD 4 часа назад
Гагарин и его René Bonnet - Matra Djet .
Гагарин и его René Bonnet - Matra Djet .
Гагарин и его René Bonnet - Matra Djet .
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9k
Олегbl4 52 минуты назад
Лучше расскажите, кто поменял иномарку на "москвич".
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2k
Сергей 3 часа назад
Номера серии МОТ , вероятно, были самыми блатными)))
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