12 редчайших иномарок со времен СССР. Когда-то их меняли на жигули

Тогда импортные автомобили приобретались за несколько тысяч Советских рублей, а по возможности и вовсе менялись на поддержанный Москвич, Победу или Жигули. Сегодня же некоторые из этих машин оцениваются в сотни тысяч, а то и миллионы долларов! В сегодняшней подборке собрано несколько наиболее интересных бывших советских раритетов.



Mercedes-Benz 540K



Мерседес-Бенц с огромным 5,4 литровым компрессорным двигателем в кузове родстер. Принадлежал данный автомобиль московскому "ретроводу" Артуру Лештину. Позже автомобиль был продан из личной коллекции шведскому журналисту. Тот же, немного поездив на ней по Москве, продал уникальный автомобиль на Запад.



По данным из концерна, всего таких родстеров было изготовлено 29 штук! Нынешняя цена на такой экземпляр — 7-8 млн долларов.



Porsche 911



Сам по себе 911-й не большая редкость, однако в реалиях Советского Союза таких автомобилей было на пересчёт. Данный экземпляр принадлежал Виктору Луи - одному из самых мутных фигур времен социализма. "Независимый" журналист выполнял щекотливые поручения КГБ за рубежом, за что получал неплохие "подарки".



Туда можно отнести и роскошный особняк под Москвой и несколько уникальных автомобилей. Порше же был куплен за вырученный гонорар за пиратскую печать фрагментов мемуаров дочери Сталина Светланы Аллилуевой в Великобритании.



Alfa Romeo 6C2500 S.S.



Гоночный болид с алюминиевыми панелями кузова и 6 цилиндровым 110 сильным мотором принадлежал москвичу Александру Рево. В Советском Союзе числилась еще пара подобных машин, однако данная Альфа была лучшей.



В 1990-м году данный автомобиль был угнан и переправлен за границу. История окована множеством несостыковок, потому автомобиль до сих пор не найден. Сейчас за подобный автомобиль просят 750 тысяч долларов



Mercedes-Benz 770



Он же Großer Mercedes - роскошный автомобиль предвоенного периода для первых лиц. Прекрасный двухдверный кабриолет, оборудованный уникальным компрессорным мотором с объемом 7,7 литров! По сведениям историков, сделан был данный автомобиль в 1940-м году для наследника персидской монархии в единичном экземпляре. Машину изготовили, однако отправить заказчику не успели.



После окончания войны автомобиль попал в СССР в качестве трофея. В свое время данный автомобиль видели в Москве в белом и черном цвете. Позже автомобиль был продан в США. Там ее отремонтировали и выкрасили в темно-вишневый колер. Оценочная стоимость данного экземпляра — 12 млн долларов.



Maserati Sebring



С середины 1960-х данный автомобиль попал в частные руки нашего дипломата от некого иностранца. Позже автомобиль ушёл в Ригу, потом в Эстонию а дальше вовсе на Запад. Более подробной информации о владельцах, к сожалению, выяснить не удалось.



Mercedes-Benz 130H



Небольшой и непафосный автомобиль, тем не менее большая редкость. Из особенностей: автомобиль заднемоторный. Таких модификаций было выпущено всего 2498. Сегодня подобный аппарат стоит порядка 80 тыс долларов.



Был в Москве и более редкий экземпляр из серии 170H. Тираж таких автомобилей и вовсе достигал чуть более полутора тысяч экземпляров.



BMW 328



Баварский спорткар с алюминиевым кузовом и 6-цилиндровым 120-сильным мотором с объемом 2 литра. Всего собрано было таких автомобилей три штуки специально для итальянской гонки Mille Miglia 1940 года.



В послевоенный период вместе с другими трофеями 328-й попал в Москву. Немного покатавшись по Москве, автомобиль был продан и перевезён в Ригу. После небольшого путешествия, 328-й был возвращен на свою родину и приобретён концерном BMW. Сегодня он находится в музее BMW в Мюнхене.



Chevrolet Corvette



Корвет первого поколения- сам по себе невеликая редкость, но на улицах Москвы эта машина собирала толпы людей. Данным автомобилем владел и владеет знаменитый каскадер и постановщик, участвовавший в множестве Советских фильмов- Александр Микулин.



В 1981-м году данный Chevrolet участвовал на съемках «Отпуск за свой счет». Конечно, со временем импортный мотор был заменен на отечественный двигатель от Чайки. Но говорят что автомобиль все еще живой.



Horch 930



Хорьх- так называется данный аппарат (Германия). Оснащался он двигателем V8 объемом 3,8 л, мощностью 92 л.с. Пятьдесят лет назад данный аппарат был перевезён из Калинина в Москву, в руки Артура Лештина. Коллекционер восстановил и покрасил автомобиль в заводской цвет. Однако, позже он ее продал в Ригу, откуда Horch ушёл в США. По слухам, автомобиль был возвращен в Германию.



За время пребывания в СССР, автомобиль успел сняться в нескольких Советских фильмах. Как пример, в «Безымянной звезде» 1978 года. Всего таких кабриолетов было создано три десятка, и сегодня один такой стоит порядка 750 - 800 тыс. долларов.



Bentley 4 ¼ l



Самый ценный автомобиль из коллекции уже упомянутого Виктора Луи. Кузов данного автомобиля был изготовлен немецкой фирмой Erdmann & Rossi. Всего таких кабриолетов было три.



Данный экземпляр был тщательно отреставрирован и не раз мелькал на парадах старых автомобилей в 1970-х годах в Москве. В 1984-м году автомобиль серьезно пострадал от пожара в гараже Луи. Позже Bentley был отправлен на реставрацию в Англию. К сожалению, дальнейшая судьба уникума до сих пор не известна.



Mercedes-Benz 600



600-й Бенц с заводским обозначением W100. В частных руках данный автомобиль не бывал. Всего машин этой модели но с разными кузовами было собрано 2677 штук.



Один автомобиль был приобретен для изучения на ЗИЛе а второй для Гаража Особого Назначения. Еще один такой Мерседес испытывали на Дмитровском полигоне. Ныне известно о существании лишь одной из тех трех машин. Находится она в закрытой частной коллекции.



Nissan President H250



Японец с 4-х литровым V8 на 196 лошадок. Делали такие машины с 1973 по 1990 год в достаточно немалых количествах. Уникален данный автомобиль тем, что собирали его с левым рулем и радиоприёмником, переделанным под наши диапазоны.



Было и такое, что ходили слухи якобы данный автомобиль дарили Брежневу. Потом стали говорить что такой же был подарен и патриарху Пимену. Так или иначе, один такой автомобиль жив по сей день.