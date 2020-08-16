Евротоннель. Мегапроект длинной в два века

Евротоннель это, возможно, первый в истории человечества реализованный футуристический проект.
Сегодня кажется, что он существовал всегда, но это чудо транспортной инженерии функционирует только четверть века.
Когда в конце 1987 года начались работы по строительству тоннеля, то скептиков относительно возможности доведения проекта до завершения было огромное количество.
Сегодня кажется, что он существовал всегда, но это чудо транспортной инженерии функционирует только четверть века.
Когда в конце 1987 года начались работы по строительству тоннеля, то скептиков относительно возможности доведения проекта до завершения было огромное количество.
Да, теперь, когда скептики посрамлены, их прежние аргументы кажутся надуманными и несостоятельными. Но если вспомнить, что к 1987 году, когда работы по строительству тоннеля все же были начаты, проект уже существовал ни много ни мало… 185 лет!
В течение этих лет он неоднократно начинался и останавливался, в него вносились изменения, чтобы начать проект заново, но после очередного начала следовала очередная приостановка.
Все началось с идеи французского инженера Альбера Матье Фавье, которую он предложил императору Наполеону Бонапарту в 1802 году. Его предложение состояло в прокопке под Ла-Маншем подводного пути для конных экипажей. Проектом предусматривалось освещение тоннеля с помощью масляных ламп, а для вентилирования инженер задумал специальные отдушины, идущие от основной части тоннеля на поверхность воды.
Наполеон даже предлагал Великобритании совместно реализовать идею Матье Фавье, он был веским аргументом императора в ходе переговоров по заключению мирного договора. Но продолжающаяся Война третьей коалиции поставила на проекте крест.
Но потребность в организации транспортного сообщения между континентом и Альбионом была настолько актуальна, что недостатка в попытках не было на протяжении всех последующих лет. Были так же и предложения возвести мост над Ла-Маншем.
Следующая модернизация проекта по строительству тоннеля состоялась в 1856 году. Тогда опять же французский инженер Томе ДеГамонд предложил проект тоннеля уже для железнодорожного сообщения между странами. К проекту ДеГамонда подключился британский горный инженер Питер Барлоу, который занялся поиском источников финансирования строительства.
Сначала все шло как нельзя лучше. Работу по прокопке тоннеля начали 21 октября 1876 года со стороны французского побережья, задействовав две бурильные машины. Нет точных данных о том, насколько далеко удалось тогда продвинуться французам, но видимо этого было достаточно, чтобы британцы начали опасаться, что через этот тоннель может быть осуществлено военное проникновение на территорию их страны. Поэтому 18 марта 1883 года бурение пришлось остановить.
Следующая попытка возобновить постройку тоннеля была предпринята уже только через почти 40 лет, в 1922 году. И хотя в тот период Великобритания и Франция являлись союзниками и могли не опасаться друг друга, но общая военная ситуация в Европе, сопровождавшаяся финансовыми затруднениями сторон, снова не дала затее реализоваться.
В течение этих лет он неоднократно начинался и останавливался, в него вносились изменения, чтобы начать проект заново, но после очередного начала следовала очередная приостановка.
Все началось с идеи французского инженера Альбера Матье Фавье, которую он предложил императору Наполеону Бонапарту в 1802 году. Его предложение состояло в прокопке под Ла-Маншем подводного пути для конных экипажей. Проектом предусматривалось освещение тоннеля с помощью масляных ламп, а для вентилирования инженер задумал специальные отдушины, идущие от основной части тоннеля на поверхность воды.
Наполеон даже предлагал Великобритании совместно реализовать идею Матье Фавье, он был веским аргументом императора в ходе переговоров по заключению мирного договора. Но продолжающаяся Война третьей коалиции поставила на проекте крест.
Но потребность в организации транспортного сообщения между континентом и Альбионом была настолько актуальна, что недостатка в попытках не было на протяжении всех последующих лет. Были так же и предложения возвести мост над Ла-Маншем.
Следующая модернизация проекта по строительству тоннеля состоялась в 1856 году. Тогда опять же французский инженер Томе ДеГамонд предложил проект тоннеля уже для железнодорожного сообщения между странами. К проекту ДеГамонда подключился британский горный инженер Питер Барлоу, который занялся поиском источников финансирования строительства.
Сначала все шло как нельзя лучше. Работу по прокопке тоннеля начали 21 октября 1876 года со стороны французского побережья, задействовав две бурильные машины. Нет точных данных о том, насколько далеко удалось тогда продвинуться французам, но видимо этого было достаточно, чтобы британцы начали опасаться, что через этот тоннель может быть осуществлено военное проникновение на территорию их страны. Поэтому 18 марта 1883 года бурение пришлось остановить.
Следующая попытка возобновить постройку тоннеля была предпринята уже только через почти 40 лет, в 1922 году. И хотя в тот период Великобритания и Франция являлись союзниками и могли не опасаться друг друга, но общая военная ситуация в Европе, сопровождавшаяся финансовыми затруднениями сторон, снова не дала затее реализоваться.
Очередная попытка возродить строительство тоннеля была предпринята только после окончания Второй мировой войны в 1957. После отбора из нескольких вариантов проекта в 1960 году наиболее оптимальным был признан тот, который предусматривал конструкцию тоннеля из двух тоннелей, идущих каждый своем направлении, соединенных служебным тоннелем, который проложен между ними.
Наверное, французам и англичанам было непросто договориться о направлении движения в трубах тоннеля, ведь у первых принято правостороннее движение, а вторых левостороннее, но это возможное противоречие не помешало сторонам одобрить и в 1973 году снова запустить проект строительства тоннеля. После возобновления проекта строительство хоть и продолжалось целых два года, но когда в 1975 году работы снова остановились, было прорыто только 250 метров тоннеля. Остановка строительства произошла по причине очередных финансовых затруднений. Кроме того, за это время бюджет проекта не раз пересматривался из-за роста затрат на строительство.
Только возможность привлечения финансирования из частных источников позволило правительствам Великобритании и Франции в 1984 году прийти к согласию в вопросе необходимости продолжения строительства. Но и тогда проект продолжили сопровождать затруднения. Затягивание сроков начала проекта влекло его регулярный пересмотр смет. Появлялись новые геологические данные и технологии не стояли на месте. Хотя на тот момент и рассматривалось четыре конкурирующих проекта, но выбран был тот, который основывался на концепции проекта 1973 года.
После публикации этого проекта 20 января 1986 года, 12 февраля того же года в Кентербери правительствами двух стран был подписан договор о строительстве тоннеля. С этого момента остановок в реализации проекта больше не было.
Наверное, французам и англичанам было непросто договориться о направлении движения в трубах тоннеля, ведь у первых принято правостороннее движение, а вторых левостороннее, но это возможное противоречие не помешало сторонам одобрить и в 1973 году снова запустить проект строительства тоннеля. После возобновления проекта строительство хоть и продолжалось целых два года, но когда в 1975 году работы снова остановились, было прорыто только 250 метров тоннеля. Остановка строительства произошла по причине очередных финансовых затруднений. Кроме того, за это время бюджет проекта не раз пересматривался из-за роста затрат на строительство.
Только возможность привлечения финансирования из частных источников позволило правительствам Великобритании и Франции в 1984 году прийти к согласию в вопросе необходимости продолжения строительства. Но и тогда проект продолжили сопровождать затруднения. Затягивание сроков начала проекта влекло его регулярный пересмотр смет. Появлялись новые геологические данные и технологии не стояли на месте. Хотя на тот момент и рассматривалось четыре конкурирующих проекта, но выбран был тот, который основывался на концепции проекта 1973 года.
После публикации этого проекта 20 января 1986 года, 12 февраля того же года в Кентербери правительствами двух стран был подписан договор о строительстве тоннеля. С этого момента остановок в реализации проекта больше не было.
Ратификация договора парламентами обеих стран в 1987 году дала старт финальному этапу проекта строительства тоннеля.
Работы по строительству тоннеля начали с британской стороны в декабре 1987 года, а потом и со стороны Франции в феврале 1988 года.
Согласно проекту тоннель должен был пролегать от французского Кале до английского Фолкстона. Податливый меловой геологический слой мог облегчить буровые работы, но по той же причине тоннель пришлось прокладывать глубже, чем планировалось примерно на 50 метров. Южную французскую часть пришлось прокладывать глубже, чем северную английскую. Французским строителям, чтобы добраться до песчаника, сначала было необходимо прорыть шахту глубиной 60м и диаметром 50м.
Чтобы добиться точной стыковка двух встречных частей тоннеля использовалась система лазерного позиционирования. Погрешность состыковки измерялась сантиметрами. Последние метры навстречу друг бурильщики из Франции и Великобритании проходили с помощью ручных средств –кирок и лопат. Встреча произошла 1 декабря 1990 года на глубине 40 метров от дна пролива.
В ходе бурения британцы прокопали 84 км тоннеля, а французы - 69 км.
За 7 лет строительства и те и другие вместе изъяли из-под пролива 8 миллионов м.куб породы. Представьте себе земляной куб размером сторон по 200 метров.
За это время в проекте на разных этапах участвовало 13 тыс. человек.
Торжественное открытие Евротоннеля состоялось 6 мая 1994 года.
Сообщение внутри тоннеля осуществляется поездами компании Eurostar. Благодаря тому, что из одной точки в другу они проходят тоннель за 20 минут, путь из Парижа в Лондон сегодня можно проделать за 2 часа 15 минут.
Хотя Евротоннель и не самый протяженный железнодорожный тоннель в мире, но по протяженности подводного участка (39 км) ему нет равных. Кроме того пока не существует сопоставимых с ним по протяженности тоннелей, имеющих статус международных.
Работы по строительству тоннеля начали с британской стороны в декабре 1987 года, а потом и со стороны Франции в феврале 1988 года.
Согласно проекту тоннель должен был пролегать от французского Кале до английского Фолкстона. Податливый меловой геологический слой мог облегчить буровые работы, но по той же причине тоннель пришлось прокладывать глубже, чем планировалось примерно на 50 метров. Южную французскую часть пришлось прокладывать глубже, чем северную английскую. Французским строителям, чтобы добраться до песчаника, сначала было необходимо прорыть шахту глубиной 60м и диаметром 50м.
Чтобы добиться точной стыковка двух встречных частей тоннеля использовалась система лазерного позиционирования. Погрешность состыковки измерялась сантиметрами. Последние метры навстречу друг бурильщики из Франции и Великобритании проходили с помощью ручных средств –кирок и лопат. Встреча произошла 1 декабря 1990 года на глубине 40 метров от дна пролива.
В ходе бурения британцы прокопали 84 км тоннеля, а французы - 69 км.
За 7 лет строительства и те и другие вместе изъяли из-под пролива 8 миллионов м.куб породы. Представьте себе земляной куб размером сторон по 200 метров.
За это время в проекте на разных этапах участвовало 13 тыс. человек.
Торжественное открытие Евротоннеля состоялось 6 мая 1994 года.
Сообщение внутри тоннеля осуществляется поездами компании Eurostar. Благодаря тому, что из одной точки в другу они проходят тоннель за 20 минут, путь из Парижа в Лондон сегодня можно проделать за 2 часа 15 минут.
Хотя Евротоннель и не самый протяженный железнодорожный тоннель в мире, но по протяженности подводного участка (39 км) ему нет равных. Кроме того пока не существует сопоставимых с ним по протяженности тоннелей, имеющих статус международных.
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Решили построить этот туннель. Объявили ентер на подрядчика этого строительства. Заявки прислали японцы, американцы и русские. Вызвала комиссия на встречу представителей этих подрядчиков к себе и спрашивают их:
- По условиям строительства туннель нужно копать с двух сторон, то-есть со стороны Англии и со стороны Франции. Так как длина туннеля составляет 50 км, нас очень волнует, какое будет расхождение между двумя встречными туннелями, когда они встретятся?
Американцы отвечают:
- Расхождение между стенками при соединении туннелей составит не более 100см.
Японцы отвечают:
-У нас расхождение будет не более 50см.
Русские отвечают:
- Ну, если Бог даст, то тютелька в тютельку!
Комиссия спрашивает:
- А если Бог не даст???
Русские отвечают:
- Ну х-у-ли, тогда у вас будет целых два туннеля!
В 20м веке британцы не дали построить туннель - боялись вторжения Гитлера.
Скоро, уже в 21м веке, британцы закроют туннель - боятся вторжения муслимских беженцев.
И в Англии и во Франции на железных дорогах левостороннее движение...
«Будет построен подводный тоннель под проливом Ла-Манш, который соединит Англию с Францией. Прокладка тоннеля займет пять лет, если проходчики встретятся, или десять лет, если они промахнутся».
Константин Мелихан
«Прогнозы».
Это неправильно, правильно будет "длиной в два века".
Но если аффтора стукнуть по голове длИнной палкой, он может поймёт