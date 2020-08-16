Евротоннель. Мегапроект длинной в два века

Да, теперь, когда скептики посрамлены, их прежние аргументы кажутся надуманными и несостоятельными. Но если вспомнить, что к 1987 году, когда работы по строительству тоннеля все же были начаты, проект уже существовал ни много ни мало… 185 лет!



В течение этих лет он неоднократно начинался и останавливался, в него вносились изменения, чтобы начать проект заново, но после очередного начала следовала очередная приостановка.



Все началось с идеи французского инженера Альбера Матье Фавье, которую он предложил императору Наполеону Бонапарту в 1802 году. Его предложение состояло в прокопке под Ла-Маншем подводного пути для конных экипажей. Проектом предусматривалось освещение тоннеля с помощью масляных ламп, а для вентилирования инженер задумал специальные отдушины, идущие от основной части тоннеля на поверхность воды.



Наполеон даже предлагал Великобритании совместно реализовать идею Матье Фавье, он был веским аргументом императора в ходе переговоров по заключению мирного договора. Но продолжающаяся Война третьей коалиции поставила на проекте крест.



Но потребность в организации транспортного сообщения между континентом и Альбионом была настолько актуальна, что недостатка в попытках не было на протяжении всех последующих лет. Были так же и предложения возвести мост над Ла-Маншем.



Следующая модернизация проекта по строительству тоннеля состоялась в 1856 году. Тогда опять же французский инженер Томе ДеГамонд предложил проект тоннеля уже для железнодорожного сообщения между странами. К проекту ДеГамонда подключился британский горный инженер Питер Барлоу, который занялся поиском источников финансирования строительства.



Сначала все шло как нельзя лучше. Работу по прокопке тоннеля начали 21 октября 1876 года со стороны французского побережья, задействовав две бурильные машины. Нет точных данных о том, насколько далеко удалось тогда продвинуться французам, но видимо этого было достаточно, чтобы британцы начали опасаться, что через этот тоннель может быть осуществлено военное проникновение на территорию их страны. Поэтому 18 марта 1883 года бурение пришлось остановить.



Следующая попытка возобновить постройку тоннеля была предпринята уже только через почти 40 лет, в 1922 году. И хотя в тот период Великобритания и Франция являлись союзниками и могли не опасаться друг друга, но общая военная ситуация в Европе, сопровождавшаяся финансовыми затруднениями сторон, снова не дала затее реализоваться.