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Евротоннель. Мегапроект длинной в два века

Евротоннель. Мегапроект длинной в два века (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 августа 2020 14:42
Сообщество : Железнодорожники
Метки: Евротоннель   англия   история   мегапроект   париж   транспорт   франция   
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Евротоннель это, возможно, первый в истории человечества реализованный футуристический проект.
Сегодня кажется, что он существовал всегда, но это чудо транспортной инженерии функционирует только четверть века.
Когда в конце 1987 года начались работы по строительству тоннеля, то скептиков относительно возможности доведения проекта до завершения было огромное количество.

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Метки: Евротоннель   англия   история   мегапроект   париж   транспорт   франция   
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5  комментариев
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5k
Lucky 10 часов назад
Вспомнился старый анекдот на тему строительства туннеля под Ла-Маншем.
Решили построить этот туннель. Объявили ентер на подрядчика этого строительства. Заявки прислали японцы, американцы и русские. Вызвала комиссия на встречу представителей этих подрядчиков к себе и спрашивают их:
- По условиям строительства туннель нужно копать с двух сторон, то-есть со стороны Англии и со стороны Франции. Так как длина туннеля составляет 50 км, нас очень волнует, какое будет расхождение между двумя встречными туннелями, когда они встретятся?
Американцы отвечают:
- Расхождение между стенками при соединении туннелей составит не более 100см.
Японцы отвечают:
-У нас расхождение будет не более 50см.
Русские отвечают:
- Ну, если Бог даст, то тютелька в тютельку!
Комиссия спрашивает:
- А если Бог не даст???
Русские отвечают:
- Ну х-у-ли, тогда у вас будет целых два туннеля!
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2k
Frank Borman 7 часов назад
В 19м веке британцы не дали построить туннель - боялись вторжения Наполеона.
В 20м веке британцы не дали построить туннель - боялись вторжения Гитлера.
Скоро, уже в 21м веке, британцы закроют туннель - боятся вторжения муслимских беженцев.
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982
lafonten 8 часов назад
Наверное, французам и англичанам было непросто договориться о направлении движения в трубах тоннеля, ведь у первых принято правостороннее движение, а вторых левостороннее...
И в Англии и во Франции на железных дорогах левостороннее движение...
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15k
Flying Dutchmen. 8 часов назад
Лучшая версия:
«Будет построен подводный тоннель под проливом Ла-Манш, который соединит Англию с Францией. Прокладка тоннеля займет пять лет, если проходчики встретятся, или десять лет, если они промахнутся».
Константин Мелихан
«Прогнозы».
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837
Sam 9 часов назад
Грамотей писал, сразу видно - "длинной в два века".
Это неправильно, правильно будет "длиной в два века".
Но если аффтора стукнуть по голове длИнной палкой, он может поймёт
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