Китайский Maglev разгоняется до 600 км/ч

Китайская государственная железнодорожная корпорация China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) проводит испытания прототипа нового высокоскоростного поезда с магнитной подвеской, более известного как «маглев», который может значительно сократить время в пути по стране.
«Прототип уже достиг статической левитации и находится в идеальном состоянии», - заявил заместитель главного инженера CRCC Циндао Дин Сансан (Ding Sansan) на пресс-конференции, говорится в сообщении China Daily. «Мы строим экспериментальный центр и опытно-производственный центр для высокоскоростных поездов «Маглев» и планируем ввести их в эксплуатацию во второй половине 2019 года».
Вместо колес и колеи поезд Маглева парит на воздушной подушке с магнитным приводом. Это снижает трение и позволяет составу достигать невероятно высоких скоростей, таких как максимальная скорость 430 километров в час (267 миль в час), которой уже достигают поезда, используемые в Шанхае.
Новая представленная конструкция поезда позволяет намного превышать скорость шанхайского «маглева», достигая максимальной скорости 600 километров в час (372 мили в час). Дин описал преимущества нового поезда на примере путешествия между Пекином и Шанхаем, чтобы показать, как это может значительно сократить время в пути.
«На самолете уходит около четырех с половиной часов, включая время подготовки к путешествию; около пяти с половиной часов по скоростной железной дороге, и [только] около трех с половиной часов с Маглевом», - пообещал он, как говорится в сообщении газеты South China Morning Post.
Вместо колес и колеи поезд Маглева парит на воздушной подушке с магнитным приводом. Это снижает трение и позволяет составу достигать невероятно высоких скоростей, таких как максимальная скорость 430 километров в час (267 миль в час), которой уже достигают поезда, используемые в Шанхае.
Новая представленная конструкция поезда позволяет намного превышать скорость шанхайского «маглева», достигая максимальной скорости 600 километров в час (372 мили в час). Дин описал преимущества нового поезда на примере путешествия между Пекином и Шанхаем, чтобы показать, как это может значительно сократить время в пути.
«На самолете уходит около четырех с половиной часов, включая время подготовки к путешествию; около пяти с половиной часов по скоростной железной дороге, и [только] около трех с половиной часов с Маглевом», - пообещал он, как говорится в сообщении газеты South China Morning Post.
Источник:
Ссылки по теме:
- Китай создаст сверхзвуковой "летающий поезд", развивающий скорость до 4 000 км/ч
- В Китае тестируют первый безрельсовый "поезд будущего"
- Китайские поезда: снаружи и внутри
- Японская ж/д компания извинилась за то, что поезд отбыл на 25 секунд раньше
- Энтузиасты из Дорсета за 45 лет восстановили отобранную у них железную дорогу
Метки: высокоскоростной левитирующий поезд маглев магнитная левитация магнитная подушка поезд транспорт
0
Новости партнёров
Загрузка...
В самом Китае власти административно ограничивают максимальные скорости на скоростных ЖД-линиях.
По факту это относится к той же теме, что и сверхзвуковые авиаперевозки. Да, это возможно. Да, это дорого. Нет, это не выгодно. Остаётся чем-то вроде аттракционов, содержатся убыточные объекты за счёт гос.дотаций.
Недавно из комы вышел?
нам нужны новые ракеты против внешнего врага, и тотальный контроль за местным населением