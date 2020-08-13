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Сообщество Железнодорожники 19 постов • 34 подписчика подписаться
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Китайский Maglev разгоняется до 600 км/ч

Китайский Maglev разгоняется до 600 км/ч (1 видео)

Автор:
13 августа 2020 15:38
Сообщество : Железнодорожники
Метки: высокоскоростной   левитирующий поезд   маглев   магнитная левитация   магнитная подушка   поезд   транспорт   
1004
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Китайская государственная железнодорожная корпорация China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) проводит испытания прототипа нового высокоскоростного поезда с магнитной подвеской, более известного как «маглев», который может значительно сократить время в пути по стране.

Источник:

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Метки: высокоскоростной   левитирующий поезд   маглев   магнитная левитация   магнитная подушка   поезд   транспорт   
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11  комментариев
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28k
winergy2012 2 дня назад
Это вам не гиперзал.упа маска.
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1k
Егерь 22 часа назад
Блейн моно?
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1k
Maxim День назад
Первые маглев-линии появились уж более 30 лет назад. И уже тогда скорости были 400-500 км/ч. Вот только их последовательно закрывали. Дорого, опасно, не выгодно.
В самом Китае власти административно ограничивают максимальные скорости на скоростных ЖД-линиях.
По факту это относится к той же теме, что и сверхзвуковые авиаперевозки. Да, это возможно. Да, это дорого. Нет, это не выгодно. Остаётся чем-то вроде аттракционов, содержатся убыточные объекты за счёт гос.дотаций.
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4k
Вася День назад
..поездатый поезд..
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4k
Pashuta 2 дня назад
Какого мля года????
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13k
Александр Н. 2 дня назад
«Мы строим экспериментальный центр и опытно-производственный центр для высокоскоростных поездов «Маглев» и планируем ввести их в эксплуатацию во второй половине 2019 года». (С)

Недавно из комы вышел?
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4k
Elmaestro 2 дня назад
а нам не нужны такие поезда...
нам нужны новые ракеты против внешнего врага, и тотальный контроль за местным населением
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1k
uuid 2 дня назад
за видеоролик поставил -
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932
Свирепый Бамбр 2 дня назад
Подумаешь... и у нас такие к 3000-му году появятся!
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49k
pynh 2 дня назад
В опу себе такие титры засунь!
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