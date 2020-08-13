Китайский Maglev разгоняется до 600 км/ч

«Прототип уже достиг статической левитации и находится в идеальном состоянии», - заявил заместитель главного инженера CRCC Циндао Дин Сансан (Ding Sansan) на пресс-конференции, говорится в сообщении China Daily. «Мы строим экспериментальный центр и опытно-производственный центр для высокоскоростных поездов «Маглев» и планируем ввести их в эксплуатацию во второй половине 2019 года».



Вместо колес и колеи поезд Маглева парит на воздушной подушке с магнитным приводом. Это снижает трение и позволяет составу достигать невероятно высоких скоростей, таких как максимальная скорость 430 километров в час (267 миль в час), которой уже достигают поезда, используемые в Шанхае.



Новая представленная конструкция поезда позволяет намного превышать скорость шанхайского «маглева», достигая максимальной скорости 600 километров в час (372 мили в час). Дин описал преимущества нового поезда на примере путешествия между Пекином и Шанхаем, чтобы показать, как это может значительно сократить время в пути.



«На самолете уходит около четырех с половиной часов, включая время подготовки к путешествию; около пяти с половиной часов по скоростной железной дороге, и [только] около трех с половиной часов с Маглевом», - пообещал он, как говорится в сообщении газеты South China Morning Post.