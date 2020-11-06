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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (35 фото + 5 видео)

Автор:
06 ноября 2020 20:14
Метки: комментарии   политика   юмор   
4535
35
5
Политические комментарии с сарказмом.
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Метки: комментарии   политика   юмор   
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267k
NAZARETH Автор поста 3 дня назад
Украина вошла в ТОП-3 стран мира, откуда расходится детская порнография.

Об этом на заседании Верховной Рады Украины заявил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
===Бандеровщина и майдановщина это как рак какой-то. Какими чёрными выродками могут быть люди, чтоб вот так на ровном месте опустить свою страну. И всё под лозунгами патриотизма.

Тут даже не ясно с кого быть больше в шоке. Со Львова где все эти годы прыгали на тему "вбий москаля", "повесь коммуниста". Или киевляне которые это всё приняли. У которых деды воевали против нацистов, а они теперь их пособникам пятки лижут и своих детей жертвуют.

Отвратительная, позорная страна. Самое ужасная, уродская деградация на постсоюзе. А может и в мире.
==============ПАРНИ , УЖЕ ДО ТОГО НАБОЛЕЛО , ЧТО ПОЛНЫЙ 3,14ЗДЕЦ!!!!
Украина вошла в ТОП-3 стран мира, откуда расходится детская порнография. Об этом на заседании Верховной Рады Украины заявил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. ===Бандеровщина и майдановщина это как рак какой-то. Какими чёрными выродками могут быть люди, чтоб вот так на ровном месте опустить свою страну. И всё под лозунгами патриотизма. Тут даже не ясно с кого быть больше в шоке. Со Львова где все эти годы прыгали на тему "вбий москаля", "повесь коммуниста". Или киевляне которые это всё приняли. У которых деды воевали против нацистов, а они теперь их пособникам пятки лижут и своих детей жертвуют. Отвратительная, позорная страна. Самое ужасная, уродская деградация на постсоюзе. А может и в мире. ==============ПАРНИ , УЖЕ ДО ТОГО НАБОЛЕЛО , ЧТО ПОЛНЫЙ 3,14ЗДЕЦ!!!!
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 15 часов назад
Полнейший бред, Нидерланды не объявляли никакого карантина, люди ходят на работу, школьники в школу.
Полнейший бред, Нидерланды не объявляли никакого карантина, люди ходят на работу, школьники в школу.
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27k
Дмитрий 2 дня назад
Политические комментарии 2
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444
iam aws 2 дня назад
Политические комментарии 2
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444
iam aws 2 дня назад
Политические комментарии 2
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 дня назад
зацепило !!

зацепило !!
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16k
Мойша 2 дня назад
Политические комментарии 2
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96k
Николай Николаенко 3 дня назад
Политические комментарии 2
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4k
Владимир 3 дня назад
Комментарий к фото
Похожа...
Похожа...
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18k
Maxim Zorich 3 дня назад
Комментарий к фото
После неудачной попытки государственного переворота, совершенной ГКЧП, 23 августа 1991 г. президент РСФСР Б. Н. Ельцин подписал указ «О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР», а 25 августа «Об имуществе КПСС и Коммунистической партии РСФСР», наложивший запрет на операции с партийным имуществом. После проведённых разбирательств Указом президента от 6 ноября 1991 г. деятельность КПСС и КП РСФСР на территории России была запрещена, их организационные структуры предписывалось распустить, партийное имущество подлежало национализации. В ноябре 1992 г. Конституционный Суд Российской Федерации подтвердил правомерность указа в целом, но отменил те его положения, которые не отвечали требованиям российского законодательства. В частности, были признаны неправомерными требования роспуска первичных партийных организаций, образованных по территориальному принципу, и национализации той части имущества, которая являлась собственностью КПСС, либо находилась в её ведении. (Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/ukaz-ieltsina-o-zaprietie-dieiatielnosti-kpss)https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/ukaz-ieltsina-o-zaprietie-dieiatielnosti-kpss)
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382
Сергей 3 дня назад
Комментарий к фото
Хорошо,что плохо лишь сегодня.А не завтра,как вчера.Это классика.Спасибо,Витя!
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4k
samsr Сергей 3 дня назад
Комментарий к фото
Виталик он)
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
4k
Сергей 3 дня назад
Я работаю в медицине,не понаслышке знаю что происходит с ковид!на днях наш харант наградил Веронику Скворцову,орденом,за успешную борьбу с ковид!
.у меня всё.
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6k
Churi VALO Сергей 3 дня назад
А что там от твоих знакомых из пиндосии по КОРОНЕ? Всё так же? Нет никакого вирусу?
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559
RRR69rus Сергей 3 дня назад
Наркоманом что ли
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7k
Дмитрий Сергей 3 дня назад
Кем работаешь? Пациентом в психушке?
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37k
FoxGen 3 дня назад
Матрас уже зашил? Или так и спит на дырявом?

Матрас уже зашил? Или так и спит на дырявом?
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28k
Юр21 FoxGen 2 дня назад
Это у него не дырка!
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13k
Сталкер 3 дня назад
Почему-то вспомнилось вот это: ))

Почему-то вспомнилось вот это: ))
Почему-то вспомнилось вот это: ))
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267k
NAZARETH Автор поста Сталкер 3 дня назад
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2k
mobi dic 3 дня назад
Политические комментарии 2
Политические комментарии 2
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267k
NAZARETH Автор поста mobi dic 3 дня назад
Вспомнил анекдот на эту тему.==
=== Товарищи , вы наверное будете смеяться , но нас снова постигла тяжелая утрата.
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25k
Ashabad 3 дня назад
с удивлением обнаружил, что на главной ленте нельзя ругать не только США, но и Украину... Почему так?
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31k
kalinser Ashabad 3 дня назад
Демократия!
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75k
Ща как жахну Ashabad 3 дня назад
Например вот этот мой коммент тоже не пропускают "из-за присутствия спама", а где спам? Всё по делу вроде бы.

Например вот этот мой коммент тоже не пропускают "из-за присутствия спама", а где спам? Всё по делу вроде бы.
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1k
Виктор Ща как жахну 2 дня назад
Наличие в тексте знаков из разных раскладок распознаётся как спам.
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21k
Е-Лена 3 дня назад
Замечательно! Спасибо!
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267k
NAZARETH Автор поста Е-Лена 3 дня назад
Благодарю !!!
Благодарю !!!
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41k
SAndre 3 дня назад
Политические комментарии 2
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1k
Che NAZARETH 3 дня назад
КПРФ это другое, не КПСС.
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41k
SAndre Che 3 дня назад
Задайся вопросом: почему НИКТО не вступился за КПСС?
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1k
Che SAndre 3 дня назад
Хз, а почему в 1996 году, выборы в 1 м туре выиграл Зюганов, а президентом во втором туре стал ебн?
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7k
Татьянин день Che 2 дня назад
Потому что жрали это гуано ложками
.... и восторгались !
Такое уж было время ........
Потому что жрали это гуано ложками .... и восторгались ! Такое уж было время ........
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41k
SAndre Che 2 дня назад
И, заметь, никто не захотел потребовать Зю в цари. Никто не вышел на демонстрации. Не было стачек.
Всем было пох
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16k
Андрей Иванов 3 дня назад
"Именно так стал наследником граф Полуночник.
Рене криво усмехнулся.
– Если конская жопа может быть графом, то почему не может целая лошадь?
– По-моему, именно таким и был один из аргументов, приведенных пятым графом Форталой."

(С) Буджолд, "Гражданская компания"
"Именно так стал наследником граф Полуночник. Рене криво усмехнулся. – Если конская жопа может быть графом, то почему не может целая лошадь? – По-моему, именно таким и был один из аргументов, приведенных пятым графом Форталой." (С) Буджолд, "Гражданская компания"
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2k
mobi dic 3 дня назад
тут понимать надо,это другое.))
тут понимать надо,это другое.))
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267k
NAZARETH Автор поста mobi dic 3 дня назад
А как же санкции ????
А как же санкции ????
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7k
Татьянин день NAZARETH 2 дня назад
Тссссс ......
Тссссс ......
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2k
mobi dic 3 дня назад
надо не только деньги вернуть,но и там на западе подтвердить свой диплом.
а подтвердить диплом не так просто и далеко не у всех получается.
надо не только деньги вернуть,но и там на западе подтвердить свой диплом. а подтвердить диплом не так просто и далеко не у всех получается.
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NAZARETH

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