Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
3.
Это вам не "ванильная" Вена. В Казани задержаны боевики Хизб ут-Тахрир
4.
Как с лошья срубить бабла, пока Леша за бугром
Читаю про Люпку и вспоминаю песню, что б она не делала не идут дела, видно в понедельник её мама родила!
5.
Всей либшизе
6.
ПоделитьсяПоказать список поделившихся Когда либшиза выворачивается мехом внутрь и говорит посмотрите на честнейшие пиндовыборы
12.
Только деньги за образование будь добр вернуть. А то в тех же штатах люди десятилетиями расплачиваются за дипломы, и лицензия (платная) нужна на каждый чих, а у нас на пост-совке бесплатно всё получают, и ещё недовольны.
21.
Отрывок фильма "Банды Нью-Йорка" , выборы. Ничего не меняется.
26.
Ефремову придётся попрощаться с комфортабельным СИЗО: Суд отправил документы на этапирование
Суд Москвы опроверг слухи, что Ефремов проведёт весь срок заключения в комфортабельном СИЗО. Документы, необходимые для этапирования актёра, уже отправлены.
31.
Разбудить на инаугурацию!!!
40.
«Это была нормальная работа нормального мужика»: Умер выдающийся разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко, добывавший исключительно важную для страны информацию. Светлая память
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Новости УКРОсми с комментами
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016
Метки: комментарии политика юмор
379
Понравилось379
Новости партнёров
Загрузка...
Об этом на заседании Верховной Рады Украины заявил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
===Бандеровщина и майдановщина это как рак какой-то. Какими чёрными выродками могут быть люди, чтоб вот так на ровном месте опустить свою страну. И всё под лозунгами патриотизма.
Тут даже не ясно с кого быть больше в шоке. Со Львова где все эти годы прыгали на тему "вбий москаля", "повесь коммуниста". Или киевляне которые это всё приняли. У которых деды воевали против нацистов, а они теперь их пособникам пятки лижут и своих детей жертвуют.
Отвратительная, позорная страна. Самое ужасная, уродская деградация на постсоюзе. А может и в мире.
==============ПАРНИ , УЖЕ ДО ТОГО НАБОЛЕЛО , ЧТО ПОЛНЫЙ 3,14ЗДЕЦ!!!!
Матрас уже зашил? Или так и спит на дырявом?
Почему-то вспомнилось вот это: ))
=== Товарищи , вы наверное будете смеяться , но нас снова постигла тяжелая утрата.
Такое уж было время ........
Всем было пох
Рене криво усмехнулся.
– Если конская жопа может быть графом, то почему не может целая лошадь?
– По-моему, именно таким и был один из аргументов, приведенных пятым графом Форталой."
(С) Буджолд, "Гражданская компания"
а подтвердить диплом не так просто и далеко не у всех получается.