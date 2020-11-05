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Против Конституции

Против Конституции (2 фото)

Автор:
05 ноября 2020 11:44
Метки: конституция   против   украина   
677
2
Пока россияне увлеченно вмешиваются в американские выборы, в соседней европейской державе чуть не случился антиконституционный переворот. Хотя почему чуть? Может, еще и случится.

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Метки: конституция   против   украина   
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