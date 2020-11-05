Против Конституции

Самим по себе антиконституционным переворотом на украине, конечно, никого не удивишь. Не сенсация, прямо скажем. Но в данном случае есть особенность — о попрании Конституции заявил лично президент.



А случилось вот что.



Вскоре после Майдана, когда европейская нация только-только начала вкушать плоды победы и обзавелась первым кружевными трусиками в секонд-хенде, американские стратегические партнеры обратили внимание, что миллиардные суммы кредитов и финансовой помощи ребятам на бронники куда-то бесследно исчезают. И они решили радикально навести порядок в новой колонии.



Было создано несколько грозных органов для бескомпромиссной борьбы с коррупцией — следствие, прокуратура и суд, которые подчинялись напрямую Госдепу в лице его полномочного представительства — посольства США. Причем финансировать новые структуры, выбивающие стержень существования государства, должна была сама украина. Согласитесь, придумано ловко.



Но стратегические партнеры тогда еще не знали, с кем имеют дело. Ибо после принятых мер суммы взяток лишь резко возросли. А эффективность борьбы с коррупцией ожидаемо резко снизилась. С 2015 года на содержание довольно громоздкого аппарата следователей, прокуроров и судей ушло около 420 млн долларов, а вернуть в бюджет удалось примерно 17,5 тыс. долларов. В этом году — 1700 долларов. Средний укроолигарх такие деньги на завтрак тратит.



Злые языки рассказывают, что одной из самых надежных статей дохода антикоррупционных органов стало электронное декларирование чиновников. Теперь каждый, кто получает зарплату из бюджета, вплоть сотрудников сельсовета, должен подать декларацию профессиональным борцам с коррупцией, которую они потом опубликуют в интернете на специальном сайте. Суммы взяток за непроверенную декларацию достигают 50 тысяч долларов, а иногда и выше. Дело поставлено на поток, работа спорится.



Казалось бы, все победители революции гидности должны быть довольны. Особенно те, кто исправно получает взятки. Но нашлись обиженные среди тех те, кто платит. Вот они-то и подали иск в Конституционный суд. Через знакомых депутатов.



Конституционный суд признал новые антикоррупционные организации не соответствующими Основному закону государства, а уголовное наказание за ложную декларацию чрезмерным. Строго говоря, это правильно — все-таки следствие, прокуратура и суд должны подчиняться соответствующим органам внутри страны, а не каким-то заморским ведомствам вроде Госдепа.



Тут надо пояснить, что решение Конституционного суда всегда окончательное и обжалованию не подлежит. Вообще этому важному органу государственной власти посвящен целый раздел Основного закона украины, в котором расписана как процедура назначения судей, так и варианты прекращения ими полномочий. Среди этих вариантов отсутствует тот, что сгоряча предложил Владимир Зеленский — распустить к чертовой матери арбитров в полном составе. И назвал их «реально опасными».



Неудивительно, что депутаты даже президентской фракции «Слуга народа» побоялись, что их привлекут к уголовной ответственности. И дали понять, что за антиконституционный закон они голосовать не станут.



С другой стороны, украинским госорганам веры нет никакой. МВФ, США и Евросоюз готовы финансово помогать терпящей бедствие нэньке, но им бы хотелось, чтобы деньги шли на дело, а не исчезали на оффшорных счетах вороватых укрочиновников. Поэтому МВФ, США, Евросоюз и примкнувшие к ним послы Большой семерки возмутились. Они пригрозили не только прекращением финансирования, но и отменой вожделенного безвиза. То есть ударили по самому слабому месту. И потребовали отменить решение Конституционного суда.



А кто может его отменить? Оно же, напомню, окончательное и обжалованию не подлежит. Вот какая правовая коллизия образовалась.



Мне-то кажется, все стратегические партнеры украины прежде всего удивились, что у взбрыкнувшей колонии есть не только Конституция, но и Конституционный суд. И их удивление после двух совершенно антиконституционных майданов можно понять. Поэтому-то они задали туземцам совершенно резонный вопрос: «Чего-чего?»



У непосвященного читателя может сложиться впечатление, будто на украине появился некий неподкупный орган, способный навести в стране порядок. Конечно, это не так. Ходят упорные слухи, что за решение, взорвавшее как европейскую нацию, так и ее стратегических партнеров, Игорь Коломойский занес в Конституционный суд двадцать миллионов долларов — три председателю и по одному остальным. Вполне это допускаю.



Если борьба с коррупцией превратилась на украине в один из самых доходных бизнесов, то чем хуже борьба с антикоррупционерами-профессионалами?