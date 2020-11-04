Политические комментарии с сарказмом.
5.
https://vk.com/video-174061764_456241349
6.
Возня похоже будет долгой... Берём попкорн и хорошее настроение
7.
Несистемная оппозиция насмехается над Днём народного единства
22.
После 1945 года США развязали много войн и убили млн. невинных людей.
Я считаю, эта нация должна познать горе войны. Единственный способ - разделить США на множество государств и стравить их между собой.
Так должно быть. Чем быстрее это случится, тем меньше американцев погибнет.
Так должно быть. Чем быстрее это случится, тем меньше американцев погибнет.
28.
Поджоги, избиения, угрозы! Резонансные нарушения и раскаяния участников
29.
Оскорбил декана и призывал к забастовке
31.
ЕС пригрозил лишить Украину финансовой помощи и «безвиза» из-за решения КСУ.
Решение Конституционного суда Украины о декларациях подрывает выполнение международных обязательств Киева, необходимых для выделения ему помощи объемом €1,2 млрд и сохранения «безвиза». Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.
37.
Живе США! Американцы, вы невероятные...
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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Вызывайте экзорциста! В нее Галкин вселился!!
Ну, мы же над больным на всю голову "ребенком" смеемся. Вот ему и обидно. Он в отместку готов над ВСЕМ остальным смеяться.
Да полно вам! Какая на.. нация, какие BLM... Эта нация ничего не решает - вечно Русским приходится вмешиваться.
И ибупрофен антибиотик, и суммамед в аптеке, как аскорбинку, без рецепта продают))
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267 ЧАСТЬ ТУТ
Все ваши посты про Майдан, Украину и другую политику теперь будут попадать на АНТИФИШКИ!...
гигант мысли, светоч русской демократии. По нахватался чепухи из дилетантских бложиков, послушал целлулоидного фюрера, и теперь множишь бред где только можешь.
Тебе минусов накидали гору, и тебе тут же стало "пох". Сидишь в яме с дерьмом и всех гордо презираешь. Заметь ,я обхожусь без мата. Могу себе позволить общаться с животными вроде тебя не прибегая к ненормотивной лексике.
С нетерпением жду ответного тявка, может каиие ещё обзывательства знаешь, давай вываливай... и смайлик ржущий не забудь, без него опусы не так смотрятся.
""мее больше не пиши, ущербыш""
Ты хороший экспонат, но мелкий, убогий какой-то.
Скажи , а ты в жизни тоже фразы без мата складывать не умеешь?
Но мы тебя, ждем!
ПыС. И эти люди ещё стебались над нашим Политбюро?
Блин...а я то и не в курсе что меня эвакуировали