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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (47 фото + 5 видео)

Автор:
29 октября 2020 18:30
Метки: комментарии   политика   юмор   
4502
47
5
Политические комментарии с сарказмом.
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значит вы зашли не по адресу.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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78  комментариев
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254k
NAZARETH Автор поста 2 дня назад
Кто думает, что война это танки и окопы, тот сильно заблуждается. Сегодня война - это фондовая биржа, оранжевые революции, промывка мозгов в интернете, деморализация общества. Россия ведёт войну с США, Англией, НАТО по всем фронтам... Это реальный расклад вещей.
Кто думает, что война это танки и окопы, тот сильно заблуждается. Сегодня война - это фондовая биржа, оранжевые революции, промывка мозгов в интернете, деморализация общества. Россия ведёт войну с США, Англией, НАТО по всем фронтам... Это реальный расклад вещей.
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13k
Сталкер 7 часов назад
Животные всегда на подсознательном уровне ощущают, от кого исходит опасность.
Животные всегда на подсознательном уровне ощущают, от кого исходит опасность.
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13k
Сталкер 7 часов назад
Никаких вопросов кастрюли не задают. Потому что каждая кастрюля знает: если постоянно обсираешься и окраина в говне – виноват Путин.
Никаких вопросов кастрюли не задают. Потому что каждая кастрюля знает: если постоянно обсираешься и окраина в говне – виноват Путин.
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25k
Ashabad 16 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad 17 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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692
zu4ara 19 часов назад
Комментарий к фото
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692
zu4ara 20 часов назад
Комментарий к фото
я даже сохранил картинку
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1k
vasja 21 час назад
Не только, ещё бассейны, общественный транспорт только до 23:00 и специальный автобус который ходит ночью, ездит теперь только в субботу один раз.
Не только, ещё бассейны, общественный транспорт только до 23:00 и специальный автобус который ходит ночью, ездит теперь только в субботу один раз.
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2k
soar 22 часа назад
Сразу вспомнилось старое видео с Донбасса. Диванные герои очень похожи друг на друга.
Ссылка youtu.be
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−757
Сергей Микула День назад
А ничего что на первой картинке "Донбасс Арена"? И там представители "русского мирра" демонстрируют приезжему болельщику всю широту русской души!
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2k
soar Сергей Микула 22 часа назад
Ты ошибся, это Киев.
Ты ошибся, это Киев.
Ты ошибся, это Киев.
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6k
Churi VALO Сергей Микула 14 часов назад
Опять полные шаровары навалил.
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1k
Федор Медведев День назад
Статья 354.1 УК РФ. Реабилитация нацизма.
Надеюсь скоро эти гниды загремят на нары.
Статья 354.1 УК РФ. Реабилитация нацизма. Надеюсь скоро эти гниды загремят на нары.
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13k
Сталкер Федор Медведев 7 часов назад
Вырвать ноздри и язык и клеймо на лоб.
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620
Виталий День назад
В Великой России скорые привозят ковидных пациентов под двери министерства потому что нет мест в больницах. Бывает.
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48
taxcop Виталий 22 часа назад
Виталька, ты свою Белоруссию не просри, а то будешь как каклы унитазы в Польше-Литве мыть. А мы тут уж сами без сопливых разберёмся.
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620
Виталий taxcop 21 час назад
:))))) Да да. Такие [мат] как ты разберутся. У нас сейчас в ОМОНе такие как ты. Избивают врагов Беларуси - врачей, спортсменов, ученых, студентов, рабочих. А Вы Главное величие не просрите. Все вокруг ураги даже уже белорусы враги. Всех друзей просрали. Больных некуда деть в больницах мест нет а величие есть. Пациенты здохнут без помощи но главное - это величие. Ха ха ха
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103
Сергей Дохтаренко Виталий 17 часов назад
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6k
Churi VALO Виталий 14 часов назад
Так если из России выгнать всех гастарб..., пардон, друзей, из бывших республик ( в том числе и из Белоруссии ), то мест в больницах будет с избытком.
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26k
Vodjanoj Виталий 3 часа назад
у нас мест и без ковида не хватало,из личного опыта.Гомельская обл.
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6k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
эттто другое..панннимаааать наааадо =)

эттто другое..панннимаааать наааадо =)
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6k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
неуловимый джо - китайская версия... почему никто не ловит? да нафиг он кому то нужен!

неуловимый джо - китайская версия...
почему никто не ловит? да нафиг он кому то нужен!
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6k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
с точки зрения соотношения размеров, сил и прочего - все соблюдено, кстати говоря :)

с точки зрения соотношения размеров, сил и прочего - все соблюдено, кстати говоря :)
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6k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
туфта. там не за мову (а жаль), а за то что обыкновенное хамло. и вроде не выкинули..короче, в инете уже разбор полетов есть. обычное чмо, которое гноят за поведение, а не за ссаный суржик. короче, качают эту тему, т.к. выборы с треском проиграли....ждем подрыва очередного склада с боеприпасами или типа того

туфта. там не за мову (а жаль), а за то что обыкновенное хамло. и вроде не выкинули..короче, в инете уже разбор полетов есть. обычное чмо, которое гноят за поведение, а не за ссаный суржик. короче, качают эту тему, т.к. выборы с треском проиграли....ждем подрыва очередного склада с боеприпасами или типа того
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6k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
шикарный фильтр получается, на потом, для МВД :)

шикарный фильтр получается, на потом, для МВД :)
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6k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
отличный план! не останавливайтесь!

отличный план! не останавливайтесь!
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6k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
сколько я не пересматривал разных фильмов про войну, американских, везде - их солдаты это млять джедаи с медалями... вот попробуйте там на поток поставить выпуск чуши, про их кровожадность, насилие, воровство...ага , удачи. п.с. для тех кто скажет, что такие фильмы все же есть - да есть! но не фильмы даже, а отдельные сцены и в них отдельные персонажи! которых, кстати, потом джедаи доблестно и останавливают частенько....так что да, чо то там есть, как правило, чтобы показать, что совсем уж без уродов - никак. но джедаи все остальные :)

сколько я не пересматривал разных фильмов про войну, американских, везде - их солдаты это млять джедаи с медалями... вот попробуйте там на поток поставить выпуск чуши, про их кровожадность, насилие, воровство...ага , удачи.
п.с. для тех кто скажет, что такие фильмы все же есть - да есть! но не фильмы даже, а отдельные сцены и в них отдельные персонажи! которых, кстати, потом джедаи доблестно и останавливают частенько....так что да, чо то там есть, как правило, чтобы показать, что совсем уж без уродов - никак. но джедаи все остальные :)
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6k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
очень старая фотка с украинских тренировок, времен ранней войны... но вот со временем, мне стало казаться, что это типы просто решили постанову сделать.... ибо все таки стрелок - не обязан быть заряжающим, который кстати рядом и сидит... но все равно забавно вышло

очень старая фотка с украинских тренировок, времен ранней войны... но вот со временем, мне стало казаться, что это типы просто решили постанову сделать.... ибо все таки стрелок - не обязан быть заряжающим, который кстати рядом и сидит...
но все равно забавно вышло
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6k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
Отличный план. мне нравится. но чтобы он стал превосходным - нужна еще "веточка" до Одессы

Отличный план. мне нравится. но чтобы он стал превосходным - нужна еще "веточка" до Одессы
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1k
Gilmor ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
Нахрен одессу. Пусть дальше скачут.
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5k
mbr Gilmor 13 часов назад
Комментарий к фото
т.е. ты просто так сдаёшь русский город Одессу фашистам?
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NAZARETH

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