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СОРАТНИКИ. Я ПОТРЯСЁН ЗВЕРСТВАМИ ПОЛЬСКОГО РЕЖИМА НАД РАБОЧИМ КЛАССОМ. ТЕРПЕТЬ БОЛЬШЕ ТАКОЕ НЕЛЬЗЯ. УЗУРПАТОР АНДЖЕЙ ДУДА ПОСЛЕ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ ПОТЕРЯЛ ВСЯКУЮ ЛЕГИТИМНОСТЬ. ЕВРОПАРЛАМЕНТ ДОЛЖЕН ВВЕСТИ САНКЦИИ. А МЫ ЗАПУСТИЛИ TELEGRAM - КАНАЛ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ СОБЫТИЙ С МЕСТА. КОПАТЬ БУДЕМ НА ПОЛНЫЙ ШТЫК. ДУДЬ УЖЕ НА МЕСТЕ. ВАРШАВА - РОДИНА НАШЕГО ТРАХА.