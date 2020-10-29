Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
4.
#Яшинмудак раскрыл планы либеральной оппозиции.
10.
Посмотрите как колбасит диванного воина «света».
Очередной представитель трусливого стада, который призывал расправляться с белорусской милицией, поверив в свою безнаказанность!!!
Мамкины революцЫонеры, бл*... Как страну разваливать, угрожать в инете, режим шатать, так они херои все, а в реале ссутся и срутся ...
Мамкины революцЫонеры, бл*... Как страну разваливать, угрожать в инете, режим шатать, так они херои все, а в реале ссутся и срутся ...
22.
Во Франции, совершившие подобную дичь, это уже террористы!!!!!
Вот это повстанцы, умеренная оппозиция...
===Этот человек, который стоит на коленях, ожидая обезглавливания на этой фотографии - сирийский археолог д-р. Халед аль-Асаад, руководитель постоянных раскопок
в Пальмире
Доктор Халед аль-Асаад отказался раскрывать местонахождение сокровищ и древностей города Тадмор, которые он скрывал до прибытия ИГиловцев.
===Этот человек, который стоит на коленях, ожидая обезглавливания на этой фотографии - сирийский археолог д-р. Халед аль-Асаад, руководитель постоянных раскопок
в Пальмире
Доктор Халед аль-Асаад отказался раскрывать местонахождение сокровищ и древностей города Тадмор, которые он скрывал до прибытия ИГиловцев.
28.
ЖИВЕ ПОЛЬСКА!
СОРАТНИКИ. Я ПОТРЯСЁН ЗВЕРСТВАМИ ПОЛЬСКОГО РЕЖИМА НАД РАБОЧИМ КЛАССОМ. ТЕРПЕТЬ БОЛЬШЕ ТАКОЕ НЕЛЬЗЯ. УЗУРПАТОР АНДЖЕЙ ДУДА ПОСЛЕ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ ПОТЕРЯЛ ВСЯКУЮ ЛЕГИТИМНОСТЬ. ЕВРОПАРЛАМЕНТ ДОЛЖЕН ВВЕСТИ САНКЦИИ. А МЫ ЗАПУСТИЛИ TELEGRAM - КАНАЛ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ СОБЫТИЙ С МЕСТА. КОПАТЬ БУДЕМ НА ПОЛНЫЙ ШТЫК. ДУДЬ УЖЕ НА МЕСТЕ. ВАРШАВА - РОДИНА НАШЕГО ТРАХА.
29.
Дожили...
В Киеве полиция не давала развернуть ветеранам знамя Победы в день освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Возникла словесная перепалка. Правоохранители попытались вырвать знамя. В результате противостояния участникам все-таки удалось развернуть флаг.
31.
Напоминает начало фильма " Трудный ребёнок " когда его в корзине от дома к дому таскают
38.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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Надеюсь скоро эти гниды загремят на нары.
эттто другое..панннимаааать наааадо =)
неуловимый джо - китайская версия...
почему никто не ловит? да нафиг он кому то нужен!
с точки зрения соотношения размеров, сил и прочего - все соблюдено, кстати говоря :)
туфта. там не за мову (а жаль), а за то что обыкновенное хамло. и вроде не выкинули..короче, в инете уже разбор полетов есть. обычное чмо, которое гноят за поведение, а не за ссаный суржик. короче, качают эту тему, т.к. выборы с треском проиграли....ждем подрыва очередного склада с боеприпасами или типа того
шикарный фильтр получается, на потом, для МВД :)
отличный план! не останавливайтесь!
сколько я не пересматривал разных фильмов про войну, американских, везде - их солдаты это млять джедаи с медалями... вот попробуйте там на поток поставить выпуск чуши, про их кровожадность, насилие, воровство...ага , удачи.
п.с. для тех кто скажет, что такие фильмы все же есть - да есть! но не фильмы даже, а отдельные сцены и в них отдельные персонажи! которых, кстати, потом джедаи доблестно и останавливают частенько....так что да, чо то там есть, как правило, чтобы показать, что совсем уж без уродов - никак. но джедаи все остальные :)
очень старая фотка с украинских тренировок, времен ранней войны... но вот со временем, мне стало казаться, что это типы просто решили постанову сделать.... ибо все таки стрелок - не обязан быть заряжающим, который кстати рядом и сидит...
но все равно забавно вышло
Отличный план. мне нравится. но чтобы он стал превосходным - нужна еще "веточка" до Одессы