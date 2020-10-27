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Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала письма читателей, в которых те выразили недовольство поведением и высказываниями блогера Алексея Навального.

Вольфганг Хайнц обвинил россиянина в злоупотреблении правом гостя. Хайнц обратил внимание на оскорбление в адрес экс-канцлера Герхарда Шредера, прозвучавшее из уст находящегося в Германии Навального.

"Будучи гостем нашей страны, он, на мой взгляд, не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику", — пишет читатель в своем обращении.

Кроме того, Хайнц осудил блогера за националистические и ксенофобские заявления.