Политические комментарии с сарказмом.
1.
Китай использует объективные обстоятельства для достижения конкретной субъективной цели
6.
Белоруссы нанимают негров для переноса денег - больше в Европе скупить нечего, всё уже расхватали украинцы.
9.
«Ох уж эти русские!»
Опять идём на перехват! Граница на замке и щит надёжен!!!
Российский Су-27 вылетал на перехват двух французских бомбардировщиков "Мираж-2000" над Черным морем.
Российский Су-27 вылетал на перехват двух французских бомбардировщиков "Мираж-2000" над Черным морем.
12.
Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров ориентироваться на холостых или тех, у кого нет детей.
Тут высказался Володин: «Вы и Геннадий Андреевич имеете и детей, и внуков. Вас из думы не выгонишь».
39.
Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала письма читателей, в которых те выразили недовольство поведением и высказываниями блогера Алексея Навального.
Вольфганг Хайнц обвинил россиянина в злоупотреблении правом гостя. Хайнц обратил внимание на оскорбление в адрес экс-канцлера Герхарда Шредера, прозвучавшее из уст находящегося в Германии Навального.
"Будучи гостем нашей страны, он, на мой взгляд, не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику", — пишет читатель в своем обращении.
Кроме того, Хайнц осудил блогера за националистические и ксенофобские заявления.
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала письма читателей, в которых те выразили недовольство поведением и высказываниями блогера Алексея Навального.
Вольфганг Хайнц обвинил россиянина в злоупотреблении правом гостя. Хайнц обратил внимание на оскорбление в адрес экс-канцлера Герхарда Шредера, прозвучавшее из уст находящегося в Германии Навального.
"Будучи гостем нашей страны, он, на мой взгляд, не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику", — пишет читатель в своем обращении.
Кроме того, Хайнц осудил блогера за националистические и ксенофобские заявления.
Авторский пост
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Как пошли наши ребята
В красной гвардии служить
В красной гвардии служить
Буйну голову сложить!
Эх ты, горе-горькое,
Сладкое житье!
Рваное пальтишко,
Австрийское ружье!
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови
Господи, благослови!
Vot chto bilo napisano v etom tvite .Avtor tvita ne znaet tonkosti ruskogo yazika .