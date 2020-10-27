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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (37 фото + 2 видео)

Автор:
27 октября 2020 21:17
Метки: комментарии   политика   юмор   
4448
37
2
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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23k
семён 4 дня назад
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25k
Ashabad 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Gilmor 3 дня назад
Комментарий к фото
Говорить премьер Японии может все что угодно. Гораздо важнее что ему прикажут сделать хозяева. Не может считаться независимой страна, на территории которой расположены чужие военные базы.
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3k
евгений 3 дня назад
Мало того что это Пи.д.а.р, он еще похоже и каннибал. Зуб заточен
Мало того что это Пи.д.а.р, он еще похоже и каннибал. Зуб заточен
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192k
Северное сияние 3 дня назад
Политические комментарии 2
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66k
Фома 4 дня назад
Комментарий к фото
Библия уже давно не авторитет для церковников , если почитать её, то и самих церквей, разодетых попов и икон быть вообще не должно.
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19k
предводитель дворянства! Фома 2 дня назад
Комментарий к фото
С головой только у тебя,мурзилки,не в порядке.так Библию толкует только пустоголовая бестолочь.типа тебя.Ты осёл,кроме постов Навального ни хера не читал.
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66k
Фома предводитель дворянства! 2 дня назад
Комментарий к фото
У тебя предводителя не голова, а головожопа, скажи мне ,где там написано, чтобы попы мзду брали за религиозные обряды, что должны жить в роскоши и удовольствии ?, что православие и католичество есть?, это разве правильные трактовки Библии? А?
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66k
Фома предводитель дворянства! 2 дня назад
Комментарий к фото
И да, дурачок, с чего ты взял, что приверженец Навального?, если про религию высказал мнение и считаю его правильным, то это не значит, что я среди либерды обретаюсь, оскорблять оппонента смотрю ты научился и видимо твой быдломозг на большее не способен . Всё, с такими как ты далее общение вести не охота
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19k
предводитель дворянства! Фома День назад
Комментарий к фото
Ты ,мурзилка тупая,высказываешь мнение о том,в чем не разбираешься.Как и все анальнята.
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19k
предводитель дворянства! Фома День назад
Комментарий к фото
Ты с чего безмозглое чмо взял,что правильна твоя трактовка ?Ты же одну главу заюзал и то ничего не понял.Ты прочти сначала.
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26k
Vodjanoj 4 дня назад
Комментарий к фото
Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем...А.Блок
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912
Вероника Штейнман Vodjanoj 2 дня назад
Комментарий к фото
А. Блок? Уверены?
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912
Вероника Штейнман 2 дня назад
Комментарий к фото
Тогда какая-нибудь дискуссия невозможна.
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26k
Vodjanoj Вероника Штейнман День назад
Комментарий к фото
А.Блок " Двенадцать"
Как пошли наши ребята
В красной гвардии служить
В красной гвардии служить
Буйну голову сложить!
Эх ты, горе-горькое,
Сладкое житье!
Рваное пальтишко,
Австрийское ружье!
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови
Господи, благослови!
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66k
Фома 4 дня назад
Комментарий к фото
Такое было в древнем Риме, два консула, война, один полгода правит и воюет успешно, но срок кончился, второй приступает и просирает всё, поэтому там ввели диктатуру, успешный во время опасности, давай далее правь, ну а потом с почестями на покой, правда не все уходили потом , но это другая история.
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8k
Sasa Фома 3 дня назад
Комментарий к фото
Говорят, что примерно так было в давние, предавние времена на Руси. Пока мир и благодать, правило Вече. Но наступал писец, война там или типа того, избирали Князя и всю власть ему. Он и экономикой управляет, он и судит, он и на войну идет. Кончились бедствия, иди, Княже, отдыхай... До нового писца.
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66k
Фома Sasa 3 дня назад
Комментарий к фото
Так в Новгороде было и это точно, про остальных не знаю .
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34k
Андрей Старосельский 4 дня назад
Как себе тихановская это представляет? Ксендзы не выйдут на работу? И? Картофель будет хуже расти? Вряд ли. Конечно, если барбешоп закроется, это будет "сильнейшим ударом" по существующему строю, но вряд ли кому-то навредит больше, чем владельцу барбешопа....
Как себе тихановская это представляет? Ксендзы не выйдут на работу? И? Картофель будет хуже расти? Вряд ли. Конечно, если барбешоп закроется, это будет "сильнейшим ударом" по существующему строю, но вряд ли кому-то навредит больше, чем владельцу барбешопа....
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8k
MihailoSerbiya 4 дня назад
Pered tam kak Turciya poluchit suverenitet Nad Krimom ee Rosiya na yuh postavit.Iz za slova "postavit" ya ne smog napisat etot tvit na ruskom yazike.
Vot chto bilo napisano v etom tvite .Avtor tvita ne znaet tonkosti ruskogo yazika .
Pered tam kak Turciya poluchit suverenitet Nad Krimom ee Rosiya na yuh postavit.Iz za slova "postavit" ya ne smog napisat etot tvit na ruskom yazike. Vot chto bilo napisano v etom tvite .Avtor tvita ne znaet tonkosti ruskogo yazika .
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912
Вероника Штейнман MihailoSerbiya 2 дня назад
Доуже.
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912
Вероника Штейнман 2 дня назад
ДРУЖЕ.
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8k
MihailoSerbiya Вероника Штейнман 2 дня назад
)))))) Drugarice.
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912
Вероника Штейнман MihailoSerbiya 2 дня назад
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912
Вероника Штейнман MihailoSerbiya 2 дня назад
У меня среднего сына Мишкой зовут, или Михой, или Михаем. Короче Медведь.
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34k
Андрей Старосельский 4 дня назад
Млять, два раза прочел про грузию и не понял, про что это? Потом вспомнил.... йопти, а ведь точно, была такая страна, когда-то... Я про неё и забыл, уже давно. Ну и что им надо?
Млять, два раза прочел про грузию и не понял, про что это? Потом вспомнил.... йопти, а ведь точно, была такая страна, когда-то... Я про неё и забыл, уже давно. Ну и что им надо?
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3k
евгений Андрей Старосельский 3 дня назад
Тут другой орган должен быть
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3k
qap Андрей Старосельский 3 дня назад
Нет такой страны, есть только габуния, живут там габунийцы.
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912
Вероника Штейнман qap 2 дня назад
Половина этих габунийцев очень неплохо себя чувствует. В России.
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3k
Hellgone 4 дня назад
Володин молодец.
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23k
семён 4 дня назад
Без изменений.

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16k
Андрей Иванов 4 дня назад
У них там зонтики от Umbrella? Пора копать убежища
У них там зонтики от Umbrella? Пора копать убежища
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254k
NAZARETH Автор поста Андрей Иванов 4 дня назад
Действительно ЗОМБИ !!!
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53k
Racer777 4 дня назад
Про каклосрань если и читать новости, то только на Фишках.
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254k
NAZARETH Автор поста Racer777 4 дня назад
Политические комментарии 2
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2k
Свет в темноте 4 дня назад
Политические комментарии 2
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NAZARETH

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