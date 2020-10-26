Разоблачения, как распознать фотомонтаж

-На поддельных и постановочных видео, при большом количестве просмотров можно неплохо заработать.

-Fake на политиков: кто-то таким гаденьким способом выражает свою позицию, кто-то отрабатывает 15 серебряников.

-Кто же создает фотомонтаж на животных, бабушек и дедушек, ведь за них никто не заплатит!

Рискнём составить, психологический портрет типичного «фейкомётчика». Скорей всего это спортивный, широкоплечий парень, лидер в школе, институте или на работе, любимец женщин. Ну не Ботаник же в очках, лёжа на диване это монтирует, скажете Вы. У которого нет друзей, подруг, а сделать гадость в интернете, единственный способ хоть как то самоутвердиться.



Ps. «Будь бдителен. Враг не дремлет», не позволяй себя обманывать.