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Разоблачения, как распознать фотомонтаж

Разоблачения, как распознать фотомонтаж (6 фото)

Автор:
26 октября 2020 22:55
Сообщество : Фейковые новости со всего мира
Метки: Либералобесие   Политика в России   подделка   фейк или не фейк   фейк ньюс   фейк сми   фотомонтаж   фотошоп   
1552
6
Можно ли отредактировать изображение в хорошем качества, чтобы никто не смог определить fake? Ответим на этот вопрос так: можно сделать, чтобы никто не доказал что это подделка. Чем меньше разрешение, больше размытия, хуже резкость, тем труднее доказать его оригинальность. Нет 100% метода, демаскирующий фотомонтаж.
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Метки: Либералобесие   Политика в России   подделка   фейк или не фейк   фейк ньюс   фейк сми   фотомонтаж   фотошоп   
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hairov 4 дня назад
Нифига не видно. Еще бы мельче фотографии приложил, что бы все на слово поверили.
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Andrew Zavgo Автор поста hairov 4 дня назад
Не знаю как в Голодрыщенске или Мхосранске, а у нас в Санкт-Петербурге, к незнакомым людям на Вы обращаются, чтобы тебя за Быдло не посчитали..
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1k
Aleksandr Varich 4 дня назад
"-Если Голливуд снимал фильм в Москве, выступление Ленина на Мавзолее, почему об этом никто не знает?"

C этим фото даже подключать дедукцию не надо.

Мавзолей Ленина построили после его смерти.

Все остальные примеры кривого фотомантажа тут бессмысленны и бесполезны.
"-Если Голливуд снимал фильм в Москве, выступление Ленина на Мавзолее, почему об этом никто не знает?" C этим фото даже подключать дедукцию не надо. Мавзолей Ленина построили после его смерти. Все остальные примеры кривого фотомантажа тут бессмысленны и бесполезны.
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630
Andrew Zavgo Автор поста Aleksandr Varich 4 дня назад
Какой ВЫ УМНЫЙ, как я сразу не догадался..Lol Можете "взять с полки пирожок"..
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Saplus 4 дня назад
Это, интересно, ваш начальник рекламу заставляет постить, или вы сами себе начальник своего фотожоперского ИП придумываете? В смысле, респект, работает, кстати, я до конца дочитал
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