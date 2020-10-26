Разоблачения, как распознать фотомонтаж

Можно ли отредактировать изображение в хорошем качества, чтобы никто не смог определить fake? Ответим на этот вопрос так: можно сделать, чтобы никто не доказал что это подделка. Чем меньше разрешение, больше размытия, хуже резкость, тем труднее доказать его оригинальность. Нет 100% метода, демаскирующий фотомонтаж.
Существуют программы, приложение, анализаторы распознающие вклеенные фрагменты. Работающие от артефактов jpeg до шумов на уровне пикселей. Это требует определенных знаний и времени. Мы пойдем простым путём, протестируем несколько хитов, разошедшиеся миллионами ре постов, лайками и комментариями.
На какие противоречия, прежде всего надо обратить внимание:
-направления тень-свет;
-яркость, контраст, цветовая гамма, насыщенность;
-равномерное распределение резкости, размытия, шумов;
-четкость, нечеткость границ;
На какие противоречия, прежде всего надо обратить внимание:
-направления тень-свет;
-яркость, контраст, цветовая гамма, насыщенность;
-равномерное распределение резкости, размытия, шумов;
-четкость, нечеткость границ;
×
Рассмотрим исторический пример, снимок Ли Харви Освальда с винтовкой из которой он (официальная версия) стрелял в Кеннеди. По современным меркам фото можно оценить 1-2МП. Заметим, фото с маленьким разрешением и слабой резкостью проще подделать.
-Странная поза.
-Направления тени от носа, подбородка и других предметов не совпадают на несколько градусов.
-Нижняя часть шеи Освальда толще на 2 см, чем его же шея на других фотографиях.
-Ствол винтовки на 3 см короче, чем модель, которую нашли на месте преступления и т. д.
Рискнем предположить что лучшие ретушеры того времени трудились над этим портретом. Современные специалисты нашли более 16 несоответствий.
-Странная поза.
-Направления тени от носа, подбородка и других предметов не совпадают на несколько градусов.
-Нижняя часть шеи Освальда толще на 2 см, чем его же шея на других фотографиях.
-Ствол винтовки на 3 см короче, чем модель, которую нашли на месте преступления и т. д.
Рискнем предположить что лучшие ретушеры того времени трудились над этим портретом. Современные специалисты нашли более 16 несоответствий.
Знаменитые фейковые фото в социальных сетях
«Кадр из Голливудского фильма». Наверное, многие видели «это» с радостными комментариями, «Какие американцы тупые, а мы умные это заметили. Ленин на собственном Мавзолее выступает». С точки зрения Photoshop, снимок смотрится вполне гармонично.
Подключаем дедуктивный метод Шерлока Холмса:
-Если Голливуд снимал фильм в Москве, выступление Ленина на Мавзолее, почему об этом никто не знает?
-Караульные у входа в современной форме;
-Если взять рост часовых за 180 см, то высота Владимира Ильича Ленина 5-6 метров;
-Если Голливуд снимал фильм в Москве, выступление Ленина на Мавзолее, почему об этом никто не знает?
-Караульные у входа в современной форме;
-Если взять рост часовых за 180 см, то высота Владимира Ильича Ленина 5-6 метров;
Как жалко бедную бабушку, «слезу можно пустить».
1. Вероятно, совершенно случайно, по случайному совпадению, на грязной машине огромные российские номера так удачно попали в кадр. Чтобы вы нечаянно не подумали что это где-нибудь на Украине, Грузии или Молдове;
2. Голова несчастной старушки должна быть минимум в полтора раза больше. Лицо вставлено под неправильным углом, тени не соответствуют;
3. Некачественно обработаны края платья;
4. Нет тени от девочек;
5. Несоответствия, резкости, контрастности и насыщенности чёрного цвета;
6. Явные следы клонирования и дублирования;
7. Вначале стола, виноградины относительно головы, приблизительно 3-4 см, в конце, перед лицом священника достигает 10-12см;
1. Вероятно, совершенно случайно, по случайному совпадению, на грязной машине огромные российские номера так удачно попали в кадр. Чтобы вы нечаянно не подумали что это где-нибудь на Украине, Грузии или Молдове;
2. Голова несчастной старушки должна быть минимум в полтора раза больше. Лицо вставлено под неправильным углом, тени не соответствуют;
3. Некачественно обработаны края платья;
4. Нет тени от девочек;
5. Несоответствия, резкости, контрастности и насыщенности чёрного цвета;
6. Явные следы клонирования и дублирования;
7. Вначале стола, виноградины относительно головы, приблизительно 3-4 см, в конце, перед лицом священника достигает 10-12см;
И совсем простенькое. Сотни комментариев под постом: «какой Дмитрий Медведев смешной, не видит где, стоит» и «какие мы умные, мы это заметили». Уважаемые комментаторы, к сожалению, придется вас разочаровать. Если включите немножко внимания и элементарной логики, заметите: Тень на лице – справа, а от доски — снизу. Слова на ленте явно отличаются по цвету и контрасту.
Ещё одна жалостливая картинка, расплакаться можно.
Но что-то здесь не так, размытие какое-то странное. Сверху множество источников освещения, а тень от старушки одна, такой ни у кого больше нет. Да и освещена она не так как другие пассажиры. По кромке платка и рукава — серая полоса, место вклейки и т.д.
Но что-то здесь не так, размытие какое-то странное. Сверху множество источников освещения, а тень от старушки одна, такой ни у кого больше нет. Да и освещена она не так как другие пассажиры. По кромке платка и рукава — серая полоса, место вклейки и т.д.
Второе фото тоже фотомонтаж, догадайтесь почему?
Совсем обленились «фейкомётчики», фотоснимок кота лишний раза лень поискать. Пропустим цветовой баланс, освещение и т.п. Сравним, габариты кота и шашлык на тарелке. Котик-карлик, его задние лапы и хвост должны проткнуть овощи и стол и т.д. Lol Кстати, второе фото тоже не настоящее, догадайтесь почему?
Совсем обленились «фейкомётчики», фотоснимок кота лишний раза лень поискать. Пропустим цветовой баланс, освещение и т.п. Сравним, габариты кота и шашлык на тарелке. Котик-карлик, его задние лапы и хвост должны проткнуть овощи и стол и т.д. Lol Кстати, второе фото тоже не настоящее, догадайтесь почему?
С какой целью и кто создает фотомонтаж и фейки в интернете?
-На поддельных и постановочных видео, при большом количестве просмотров можно неплохо заработать.
-Fake на политиков: кто-то таким гаденьким способом выражает свою позицию, кто-то отрабатывает 15 серебряников.
-Кто же создает фотомонтаж на животных, бабушек и дедушек, ведь за них никто не заплатит!
Рискнём составить, психологический портрет типичного «фейкомётчика». Скорей всего это спортивный, широкоплечий парень, лидер в школе, институте или на работе, любимец женщин. Ну не Ботаник же в очках, лёжа на диване это монтирует, скажете Вы. У которого нет друзей, подруг, а сделать гадость в интернете, единственный способ хоть как то самоутвердиться.
Ps. «Будь бдителен. Враг не дремлет», не позволяй себя обманывать.
-Fake на политиков: кто-то таким гаденьким способом выражает свою позицию, кто-то отрабатывает 15 серебряников.
-Кто же создает фотомонтаж на животных, бабушек и дедушек, ведь за них никто не заплатит!
Рискнём составить, психологический портрет типичного «фейкомётчика». Скорей всего это спортивный, широкоплечий парень, лидер в школе, институте или на работе, любимец женщин. Ну не Ботаник же в очках, лёжа на диване это монтирует, скажете Вы. У которого нет друзей, подруг, а сделать гадость в интернете, единственный способ хоть как то самоутвердиться.
Ps. «Будь бдителен. Враг не дремлет», не позволяй себя обманывать.
Источник:
Ссылки по теме:
- Где-то в параллельной вселенной. Автомобили которые вы не увидите на дороге
- Сюрреалистичные автопортреты от Александры Чертуловой
- Снимки дорог из далекого будущего от Андрея Тоболякова
- Фантастические твари и другие чудеса Санкт-Петербурга
- Без обмана: алгоритмы Adobe Photoshop научились находить отредактированные фото
Метки: Либералобесие Политика в России подделка фейк или не фейк фейк ньюс фейк сми фотомонтаж фотошоп
79
Понравилось79
Новости партнёров
Загрузка...
C этим фото даже подключать дедукцию не надо.
Мавзолей Ленина построили после его смерти.
Все остальные примеры кривого фотомантажа тут бессмысленны и бесполезны.