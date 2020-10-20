Китайская часть "Силы Сибири"

И пока не проложат трубопровод до Шанхая на полную мощность "Сила Сибири" не выйдет. Именно с китайским строительством связаны нынешние ограничения по прокачке, а не тем, что Китаю не нужен российский газ. Еще раз, "Сила Сибири" паритетный проект Газпрома и CNPC. И китайцы вкладывают в него столько же денег сколько Газпром. И они будут идиотами, если построят газопровод, а качать российский газ по нему не будут. Причем Газпром может пустить этот газ на переработку, а у китайцев останутся только пустые трубы.



А поскольку рост импорт природного газа в Китае продолжается, то будет и "Сила Сибири -2" и "Сила Сибири -3". Ну а чтобы избавится от монопсонии (противоположность монополии, когда один покупатель, как Советское государство у совхозов) на выходах трубопроводов из страны: Сила Сибири 1-2 и Северный поток -1,2 строят газоперерабатывающие заводы. Амурский газохимический комплекс (самый большой в мире, будет перерабатывать 42 млрд м3 газа в год) и газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге (еще больше, будет перерабатывать 45 млрд м3 газа в год ). Всегда можно направить излишки на переработку. Это только СССР строил газопроводы не задумываясь о вариантах прекращения сбыта газа. Нынешнее руководство намного умней и думает о своей стране, рассматривая все варианты.



Кстати с северным потоком -2 . Еще забавней. Мало того, что в трубы подводной части с немецкими компаниями вложились 50 на 50. Так и немцы почти построили продолжение Северного потока Eugal в Германии. Мы то можем пустить газ на переработку в Усть-Луге. А вот немцы тоже останутся с пустыми трубами. Поэтому Германия не может остановить строительство Северного потока-2. Это потеря десятки миллиардов долларов закопанных под воду и в землю. Хотя из за Ковида и снижения потребления в Европе природного газа на 7% в 2020. У Северного потока появилась отсрочка на год.