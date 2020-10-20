Китайская часть "Силы Сибири"

Свидетели секты "конца Газпрома" постоянно несут полнейшую ахинею. Дескать в Китае "произвели переоценку запасов сланцевого газа на месторождении Фулин в провинции Сычуань. Его доказанный объем увеличился с 191,8 миллиарда кубометров — до 792,6.
К 2025 году компания Sinopec, которая занимается разработкой этого месторождения, планирует увеличить добычу до 13 миллиардов кубометров в год."
"Китай намерен удвоить добычу газа на национальной территории к 40 году и избавиться от газовой зависимости" следовательно "Встает вопрос об анонсированном проекте Сила Сибири-2. Китай уже сейчас не выбирает объемы газа из Силы Сибири, а наращивание собственной добычи сделает импорт российского газа попросту ненужным."
Конечно никаких цифр, как 6 млрд кубометров в год на этом месторождении, пусть и доведенные до 13 млрд кубометров в год, избавят от нынешней зависимости в 140 млрд кубометров в "хреновый" год не приводится. Только ежегодный прирост импорта проглотит этот рост и не заметит.
Это я еще молчу о том что месторождение Фулин, обещали довести до 10 млрд кубометров в год еще в конце в 2017, а к 2020 г рассчитывали выйти на объем добычи газа на месторождении Фулин в 15 млрд м3/год. Но как добывали 16 млн кубов в день в 2016, так до сих пор и добывают. Теперь, вместо 15 млрд м3/год. в 2020, обещают поменьше, 13 млрд м3/год в 2025. Но что то сланцевая революция в Китае не задалась.
Что касается Силы Сибири. Недалекие разумом свидетели конца Газпрома не подозревают о том. Что Сила Сибири делится на 2 части. Российскую и китайскую. Причем если российская часть 3000 км , то китайская часть, которую строит CNPC аж 5100 км. И полностью будет введена строй в 2024 году.
Строительство китайского участка продолжения "Силы Сибири" Чанлин – Чунцин. Май 2020. Южный отрезок Чунцин – Шанхай должны построить в 2023 году.
"Китай намерен удвоить добычу газа на национальной территории к 40 году и избавиться от газовой зависимости" следовательно "Встает вопрос об анонсированном проекте Сила Сибири-2. Китай уже сейчас не выбирает объемы газа из Силы Сибири, а наращивание собственной добычи сделает импорт российского газа попросту ненужным."
Конечно никаких цифр, как 6 млрд кубометров в год на этом месторождении, пусть и доведенные до 13 млрд кубометров в год, избавят от нынешней зависимости в 140 млрд кубометров в "хреновый" год не приводится. Только ежегодный прирост импорта проглотит этот рост и не заметит.
Это я еще молчу о том что месторождение Фулин, обещали довести до 10 млрд кубометров в год еще в конце в 2017, а к 2020 г рассчитывали выйти на объем добычи газа на месторождении Фулин в 15 млрд м3/год. Но как добывали 16 млн кубов в день в 2016, так до сих пор и добывают. Теперь, вместо 15 млрд м3/год. в 2020, обещают поменьше, 13 млрд м3/год в 2025. Но что то сланцевая революция в Китае не задалась.
Что касается Силы Сибири. Недалекие разумом свидетели конца Газпрома не подозревают о том. Что Сила Сибири делится на 2 части. Российскую и китайскую. Причем если российская часть 3000 км , то китайская часть, которую строит CNPC аж 5100 км. И полностью будет введена строй в 2024 году.
Строительство китайского участка продолжения "Силы Сибири" Чанлин – Чунцин. Май 2020. Южный отрезок Чунцин – Шанхай должны построить в 2023 году.
И пока не проложат трубопровод до Шанхая на полную мощность "Сила Сибири" не выйдет. Именно с китайским строительством связаны нынешние ограничения по прокачке, а не тем, что Китаю не нужен российский газ. Еще раз, "Сила Сибири" паритетный проект Газпрома и CNPC. И китайцы вкладывают в него столько же денег сколько Газпром. И они будут идиотами, если построят газопровод, а качать российский газ по нему не будут. Причем Газпром может пустить этот газ на переработку, а у китайцев останутся только пустые трубы.
А поскольку рост импорт природного газа в Китае продолжается, то будет и "Сила Сибири -2" и "Сила Сибири -3". Ну а чтобы избавится от монопсонии (противоположность монополии, когда один покупатель, как Советское государство у совхозов) на выходах трубопроводов из страны: Сила Сибири 1-2 и Северный поток -1,2 строят газоперерабатывающие заводы. Амурский газохимический комплекс (самый большой в мире, будет перерабатывать 42 млрд м3 газа в год) и газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге (еще больше, будет перерабатывать 45 млрд м3 газа в год ). Всегда можно направить излишки на переработку. Это только СССР строил газопроводы не задумываясь о вариантах прекращения сбыта газа. Нынешнее руководство намного умней и думает о своей стране, рассматривая все варианты.
Кстати с северным потоком -2 . Еще забавней. Мало того, что в трубы подводной части с немецкими компаниями вложились 50 на 50. Так и немцы почти построили продолжение Северного потока Eugal в Германии. Мы то можем пустить газ на переработку в Усть-Луге. А вот немцы тоже останутся с пустыми трубами. Поэтому Германия не может остановить строительство Северного потока-2. Это потеря десятки миллиардов долларов закопанных под воду и в землю. Хотя из за Ковида и снижения потребления в Европе природного газа на 7% в 2020. У Северного потока появилась отсрочка на год.
А поскольку рост импорт природного газа в Китае продолжается, то будет и "Сила Сибири -2" и "Сила Сибири -3". Ну а чтобы избавится от монопсонии (противоположность монополии, когда один покупатель, как Советское государство у совхозов) на выходах трубопроводов из страны: Сила Сибири 1-2 и Северный поток -1,2 строят газоперерабатывающие заводы. Амурский газохимический комплекс (самый большой в мире, будет перерабатывать 42 млрд м3 газа в год) и газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге (еще больше, будет перерабатывать 45 млрд м3 газа в год ). Всегда можно направить излишки на переработку. Это только СССР строил газопроводы не задумываясь о вариантах прекращения сбыта газа. Нынешнее руководство намного умней и думает о своей стране, рассматривая все варианты.
Кстати с северным потоком -2 . Еще забавней. Мало того, что в трубы подводной части с немецкими компаниями вложились 50 на 50. Так и немцы почти построили продолжение Северного потока Eugal в Германии. Мы то можем пустить газ на переработку в Усть-Луге. А вот немцы тоже останутся с пустыми трубами. Поэтому Германия не может остановить строительство Северного потока-2. Это потеря десятки миллиардов долларов закопанных под воду и в землю. Хотя из за Ковида и снижения потребления в Европе природного газа на 7% в 2020. У Северного потока появилась отсрочка на год.
Источник:
Ссылки по теме:
- Нетрадиционная китайская медицина
- Самосуд над убийцами собак в Китае
- Китайский цех по переработке собак
- Едят ли китайцы людей?
- Прочистила горло кухонной лопаткой
Метки: Сила Сибири газ китай
34
Понравилось34
Новости партнёров
Загрузка...
Далее, сп2. Ну вложились немецкие компании в сп2, не переживайте вы так за фрицев, у них всё застраховано. Санкции это форсмажор, они получат свои деньги обратно.
Ни для кого не секрет, что сп2 и турпоток это больше политические, а не экономические проекты дабы закрыть транзит через Польшу и Украину. Но в европейских судах Газпрому присудили многомиллиардные штрафы и продление транзита. Так что немцы свой газ получат. Повторю - не переживайте вы так за них.
Тем более сп1 загружен всего на 50% и именно из-за нежелания Европы покупать через него больше газа. Кто не знает, почему - гугл в помощь.
Так что не все так радостно