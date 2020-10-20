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Китайская часть "Силы Сибири"

Китайская часть "Силы Сибири" (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 07:00
Метки: Сила Сибири   газ   китай   
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Свидетели секты "конца Газпрома" постоянно несут полнейшую ахинею. Дескать в Китае "произвели переоценку запасов сланцевого газа на месторождении Фулин в провинции Сычуань. Его доказанный объем увеличился с 191,8 миллиарда кубометров — до 792,6.

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Метки: Сила Сибири   газ   китай   
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443
не хохол 10 часов назад
Вообще не вижу смысла переживать за кого то кроме братьев наших украеньцевь. Вот кому не по хрен будут качать газ через их трубу или нет ! За немцев не вижу смысла беспокоиться , не верю что при любом раскладе немцы замерзнуть могут , поставщиков газа достаточно , будут брать дороже, значит будут продавать все свое дороже , но замерзнуть - ни когда. За газпром и вовсе переживать смешно . Проект подключения газа к дому , плюс само подключение стоит более 100 000 рублей , стоимость куба газа на внутреннем рынке растет регулярно и уверенно , что может случиться с газпромом при таких раскладах ? На крайняк государство золото продаст и поддержит газовую отрасль.
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388
пенс 13 часов назад
Мне неизвестно , что там будет с Силой Сибири в 2023 году, но чистый убыток Газпрома в 1 квартале 2020 года составил 256 млрд.руб.
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2k
Hellgone 13 часов назад
А можно я задам простой вопрос.А где вы это видели?
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 14 часов назад
По поводу силы Сибири. Естественно, газ качать будут. Но вопрос не в этом, а в том, на каких условиях. Ни для кого не секрет, что китайцы очень долго не хотели Подписывать договор, но в кризисный 14 год, когда все рушилось, вводились санкции и путина игнорирование мировые лидеры, вдруг подписали. В протянутую руку помощи я не очень верю, скорее Китай прогнул Россию на своих условиях. Недаром условия контракта на строительство и продажу засекречены. Всё прекрасно знают, сколько стоит сп2, кто в каких долях в ложился и почём продаём газ, а с Китаем - молчок!

Далее, сп2. Ну вложились немецкие компании в сп2, не переживайте вы так за фрицев, у них всё застраховано. Санкции это форсмажор, они получат свои деньги обратно.

Ни для кого не секрет, что сп2 и турпоток это больше политические, а не экономические проекты дабы закрыть транзит через Польшу и Украину. Но в европейских судах Газпрому присудили многомиллиардные штрафы и продление транзита. Так что немцы свой газ получат. Повторю - не переживайте вы так за них.
Тем более сп1 загружен всего на 50% и именно из-за нежелания Европы покупать через него больше газа. Кто не знает, почему - гугл в помощь.

Так что не все так радостно
По поводу силы Сибири. Естественно, газ качать будут. Но вопрос не в этом, а в том, на каких условиях. Ни для кого не секрет, что китайцы очень долго не хотели Подписывать договор, но в кризисный 14 год, когда все рушилось, вводились санкции и путина игнорирование мировые лидеры, вдруг подписали. В протянутую руку помощи я не очень верю, скорее Китай прогнул Россию на своих условиях. Недаром условия контракта на строительство и продажу засекречены. Всё прекрасно знают, сколько стоит сп2, кто в каких долях в ложился и почём продаём газ, а с Китаем - молчок! Далее, сп2. Ну вложились немецкие компании в сп2, не переживайте вы так за фрицев, у них всё застраховано. Санкции это форсмажор, они получат свои деньги обратно. Ни для кого не секрет, что сп2 и турпоток это больше политические, а не экономические проекты дабы закрыть транзит через Польшу и Украину. Но в европейских судах Газпрому присудили многомиллиардные штрафы и продление транзита. Так что немцы свой газ получат. Повторю - не переживайте вы так за них. Тем более сп1 загружен всего на 50% и именно из-за нежелания Европы покупать через него больше газа. Кто не знает, почему - гугл в помощь. Так что не все так радостно
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