Политические комментарии с сарказмом.
11.
Глиномесы начали что-то подозревать
13.
У Макрона нет времени, он занят Белоруссией! Мадам Тихановская в опасности!!! Понимать надо!!! Не до вашей Франции!!!
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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"Но потом – сжечь!" ))))
Видно же невооруженным глазом. Это даже не фотошоп, а пэйнтбраш какой-то
эээээээ, врядли...это ж блм, все дела)))
Да кому ты ущербная нужна, кроме ваших сектантов.
Искренне ненавижу американскую политическую систему за их потребительское отношение к другим странам. Страна-паразит и кровосос.
Пусть американские элиты станут пауками в банке, которые друг друга сожрут.