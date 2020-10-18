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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (35 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2020 20:29
Метки: комментарии   политика   юмор   
4215
35
1
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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241k
NAZARETH Автор поста 2 дня назад
Политические комментарии 2
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1k
jagyja 10 часов назад
Политические комментарии 2
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13k
Сталкер 24 часа назад
Перелицевалось, гнида бандеровская...
Перелицевалось, гнида бандеровская...
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13k
Сталкер 24 часа назад
Да она и головой вперёд, думаю, сильно их порадует. ))
Да она и головой вперёд, думаю, сильно их порадует. ))
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13k
Сталкер 24 часа назад
...
"Но потом – сжечь!" ))))
... "Но потом – сжечь!" ))))
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11k
RhinoFC День назад
Это лишнее. Зачем тут такие дешёвые фэйки?
Видно же невооруженным глазом. Это даже не фотошоп, а пэйнтбраш какой-то

Это лишнее. Зачем тут такие дешёвые фэйки? Видно же невооруженным глазом. Это даже не фотошоп, а пэйнтбраш какой-то
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11k
Алекс RhinoFC 24 часа назад
Ну так то это развлекательный ресурс.... юмор так сказать. Не гневайтесь....
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405
cpu222 День назад
Вглядитесь повнимательнее в эту фотографию! Шедевр)))))))))
Вглядитесь повнимательнее в эту фотографию! Шедевр)))))))))
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116k
DeOrio cpu222 День назад
Политические комментарии 2
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19k
Кактус День назад
Политические комментарии 2
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19k
Кактус День назад
И как будет выглядеть тихановская
И как будет выглядеть тихановская
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5k
Vasso День назад
может Собооль отдать батьке за разжигание?
может Собооль отдать батьке за разжигание?
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652
Kirill День назад
Не "политические комментарии", а "самоутверждение антилевых" надо было рубрику называть. Маразм крепчает с обеих сторон
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38k
короновирус День назад
еще не стоит забывать откуда медь
еще не стоит забывать откуда медь
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131
u811 2 дня назад
Комментарий к фото
Почему у адептов дважды отравленного хаос всегда прекрасен, а агрессивные дебилы - крутые, классные? Скоро будут проводить прилюдную массовую дефикацию со сношениями, и назовут это классным поступком свободных прекрасных и т.д.
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13k
Юрий 2 дня назад
А - ассоциация
А - ассоциация
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405
cpu222 Юрий День назад
Политические комментарии 2
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152
Monher 2 дня назад
Люпка просто моська и ничего боле
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
эээээээ, врядли...это ж блм, все дела)))

эээээээ, врядли...это ж блм, все дела)))
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2k
Hellgone 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Yow 2 дня назад
уберите ленина, положите пушкина...
уберите ленина, положите пушкина...
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60k
Максим 2 дня назад
Осталось придумать сыворотку де Альбиноса и дело в шляпе.. Последний этап превращения белого в негра)
Осталось придумать сыворотку де Альбиноса и дело в шляпе.. Последний этап превращения белого в негра)
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3k
Сергей 2 дня назад
Да кому ты ущербная нужна, кроме ваших сектантов.

Да кому ты ущербная нужна, кроме ваших сектантов.
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26k
Aleks Сергей День назад
Ссылка www.youtube.com
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301
Алексей Сергей День назад
Конечно Путин тебя боится, и я тебя боюсь, да и вообще, к прокажённым лучше да-же не прикасаться!.......
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190k
Северное сияние 2 дня назад
Политические комментарии 2
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241k
NAZARETH Автор поста Северное сияние 2 дня назад
Надо запомнить этот твид...
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190k
Северное сияние NAZARETH 2 дня назад
Братан, я почти к полтинику подошёл, но временами, глубоко в душе, я наивный чукотский мальчик и хочу верить, что Америке наконец-то настанет кирдык и она отстанет от России окончательно.
Искренне ненавижу американскую политическую систему за их потребительское отношение к другим странам. Страна-паразит и кровосос.
Пусть американские элиты станут пауками в банке, которые друг друга сожрут.
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3k
евгений NAZARETH 2 дня назад
9 пункт надо добавить
9 пункт надо добавить
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10k
Элитный тигр NAZARETH День назад
Твид - это ткань такая шерстяная...
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33k
Андрей Старосельский 2 дня назад
"Независимая от мозгов" кандидат хочет стать, кем? Депутатом? От кого? От хомячков? Пусть создаст партию "Ущербных и болезных", сталингулага "лицом" партии сделает...
"Независимая от мозгов" кандидат хочет стать, кем? Депутатом? От кого? От хомячков? Пусть создаст партию "Ущербных и болезных", сталингулага "лицом" партии сделает...
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2k
MATPOC Андрей Старосельский 2 дня назад
с куяли пожертвовать? м/ине/т почём?
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13k
Габит Калыков MATPOC День назад
Да, кстати, кто-то когда-то кому-то за что-то обещал отсосать.
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NAZARETH

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