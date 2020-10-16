19.

- Отравление политика Алексея Навального организовали сотрудники Второй службы ФСБ, которая занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. Как сообщает The Guardian со ссылкой на источники, они планировали не убить Навального, а сделать "недвусмысленное предупреждение" и вынудить политика уехать из России. При этом выбор именно "Новичка" был преднамеренным: по данным источников, если бы работники ФСБ хотели убить Навального, то вполне могли бы это сделать. Сообщается, что такой вывод сделали спецслужбы Великобритании, Германии и Франции, и именно он подкрепляет недавнее решение ввести санкции против главы ФСБ Александра Бортникова.



Итак, ФСБ решила Навального просто напугать, а не убить. Поэтому преднамеренно отравила его самым смертельным боевым отравляющим веществом. Тем, про которое после Солсбери знает весь мир. Чтобы точно никто не догадался. Ну после этого спокойно отправили его в Германию. Пишет об этом не абы кто, а The Guardian.



Знаете, что самое плохое в этой новости? Цитирую: "такой вывод сделали спецслужбы Великобритании, Германии и Франции". То есть этот натужный анекдот совместно родили Секретная разведывательная служба Великобритании (MИ-6), немецкий Bundesnachrichtendienst (BND) и, видимо, главное управление внешней безопасности (La Direction Generale de la Securite Exterieure) от Франции.