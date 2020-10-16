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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (41 фото + 3 видео)

Автор:
16 октября 2020 19:22
Метки: комментарии   политика   юмор   
4156
41
3
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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75  комментариев
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21k
Е-Лена 4 дня назад
Вроде где-то тут было, но очень уж понравилось мне!
Вроде где-то тут было, но очень уж понравилось мне!
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19k
предводитель дворянства! 4 дня назад
Как раз таки про каски никто не говорит.Все знают что это необходимо и логично.А вот в какую то х@йню раздутую прессой и ВОЗом под патронатьм Сороса, не верит никто.Отсюда и разница в отношении к каскам и маскам.
Как раз таки про каски никто не говорит.Все знают что это необходимо и логично.А вот в какую то х@йню раздутую прессой и ВОЗом под патронатьм Сороса, не верит никто.Отсюда и разница в отношении к каскам и маскам.
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19k
предводитель дворянства! Deimos 3 дня назад
Не проще топить за КОВИД на деньги всякого бл@два.
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19k
предводитель дворянства! BWSHARK 3 дня назад
Я бы огорчился если бы такой имбицил с гавном в башке,как ты ,сделал мне комплимент.
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19k
предводитель дворянства! BWSHARK 3 дня назад
откуда вы, идиоты тупые ,на каждый комент про ковид слетаетесь?
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9k
BWSHARK предводитель дворянства! 3 дня назад
"ГОвно" пишется через "О", а "имбЕцил" через "Е". Так что, голубчик, это еще бооольшооой вопрос - кто из нас идиот... Да'с.
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1k
Sergiy Rambus предводитель дворянства! 3 дня назад
Да как вам не стыдно, папаша? Люди серьёзными делами занимаются, а вам бы их потролить.
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5k
Татьянин день 4 дня назад
..... а Вольфович наверняка что-то знает

..... а Вольфович наверняка что-то знает
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5k
Татьянин день 4 дня назад
Политические комментарии 2
Политические комментарии 2
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1k
Чилли Дэ Вилли Татьянин день 4 дня назад
Товарищи, а яб ей вдул - со всей классовой ненавистью. За всех
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5k
Татьянин день 4 дня назад
Политические комментарии 2
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5k
Татьянин день 4 дня назад
Политические комментарии 2
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
зима скоро, а греться надо. так что будет - самообогрев....

зима скоро, а греться надо. так что будет - самообогрев....
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
потому что полностью китайское изделие, собранное в Китае и из китайских комлпектующих...а еще да, могут сдохнуть, верно подмечено :)

потому что полностью китайское изделие, собранное в Китае и из китайских комлпектующих...а еще да, могут сдохнуть, верно подмечено :)
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
это шифровка для барыги, на самом деле, типа: "товар хороший, неси еще"

это шифровка для барыги, на самом деле, типа: "товар хороший, неси еще"
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
чушь какая-то. а вот весы - зачетные!!!! =)))))

чушь какая-то. а вот весы - зачетные!!!! =)))))
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5k
Татьянин день ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
Весы весами , но нет гарантии успеха

Вот "Феликс" - 100% победа !!! ..... и стоимость покупок посчитать , и на ногу какому либо засранцу случайно уронить .
Весы весами , но нет гарантии успеха Вот "Феликс" - 100% победа !!! ..... и стоимость покупок посчитать , и на ногу какому либо засранцу случайно уронить .
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3k
akahast ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
адресок продавщицы не подскажете? друг спрашивает
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6k
? ? ? 4 дня назад
все в порядке,
это те же протестующие, у которых режим украл все.

все в порядке, это те же протестующие, у которых режим украл все.
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
ок, а нового что?

ок, а нового что?
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
ну, учитывая, что у них постоянно ломается толчок на мкс, введут санкции за то что у РФ космический толкан не ломается...не демократично! а еще в нем нет кабинки для трансформеров....и ваще он ОБЩИЙ...ужас то какой! на орбите!! общий!!! ужас...

ну, учитывая, что у них постоянно ломается толчок на мкс, введут санкции за то что у РФ космический толкан не ломается...не демократично! а еще в нем нет кабинки для трансформеров....и ваще он ОБЩИЙ...ужас то какой! на орбите!! общий!!! ужас...
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
знаем мы их принципы....и образца начала 19го века, да и середины 20го.... кто не понял - 1812 и 1939 и т.д. ;)

знаем мы их принципы....и образца начала 19го века, да и середины 20го.... кто не понял - 1812 и 1939 и т.д. ;)
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13k
Сталкер 4 дня назад
Вот нахрена такие откровенно-фуфловые фейки постить? На оригинальной марке не какая-нить дурацкая бригантина-каравелла, а справжня козацька "чаечка"!
Вот нахрена такие откровенно-фуфловые фейки постить? На оригинальной марке не какая-нить дурацкая бригантина-каравелла, а справжня козацька "чаечка"!
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3k
Сергей 4 дня назад
Лизнул ободок унитаза

Лизнул ободок унитаза
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9k
BWSHARK Сергей 4 дня назад
А Вы не знали, что, где то в начале года, пошел такой пипец среди ипанутых блохеров и сочувствующих?
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3k
Сергей BWSHARK 3 дня назад
Честно не знал. Ибанутые.
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353k
rusfet 4 дня назад
Политические комментарии 2
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2k
mobi dic 4 дня назад
я на каникулах в те времена самогон гнал и продавал по червонцу.
спрос был хороший,водка то по талонам.
правда с сырьём проблемы были,но как то их решал.)
я на каникулах в те времена самогон гнал и продавал по червонцу. спрос был хороший,водка то по талонам. правда с сырьём проблемы были,но как то их решал.)
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2k
Markus Rill mobi dic 4 дня назад
Политические комментарии 2
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9k
BWSHARK mobi dic 4 дня назад
Как решал - как решал, ставил небось на всякой х*е*р*не, типа очисток картофельных и т.п. Сахарок то тоже по талонам был...
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2k
mobi dic BWSHARK 3 дня назад
что то помниться про эксперименты с горохом и картошкой,но что то вышло только с пшеницей.
решал же с сырьём проще,конфеты недорогие,всякие барбариски и прочие леденцы.сложности были в том что городок маленький и магазинов не много.приходилось покупать по килограмму и бегать по всему городу.
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3k
akahast mobi dic 2 дня назад
хвосты отсекал? или все в шмурдяк шло?
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2k
mobi dic akahast 2 дня назад
тогда нет.
сейчас и головы и хвоста и две перегонки с молоком и фильтрация через уголь.все дела,чистый продукт.
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353k
rusfet 4 дня назад
Политические комментарии 2
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15k
Мойша rusfet 4 дня назад
Чтобы отдать Львов польше, Путину придется взять Украину.
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3k
akahast rusfet 2 дня назад
вот закончились настоящие герои на Руси. что за блэть "объявлю ещё раз" ?!! а яйца к брусчатке прибить слабо уже?
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353k
rusfet 4 дня назад
Политические комментарии 2
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15k
Мойша rusfet 4 дня назад
Если долго вглядываться в асфальт, то асфальт может посмотреть, и оставить отметины.
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37k
Александр Мойша 4 дня назад
А зачем камеры спарва? Как зачем? Чтобы не скиздил )
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353k
rusfet 4 дня назад
Политические комментарии 2
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