Политические комментарии с сарказмом.
9.
Там Пушкину .уесосят!!! По мне, правильно делают, лишить вообще мандата... Куда комиссия по этике смотрит!?
Но тут, кандидат...
Кандидат в президенты США Джо Байден считает, что для восьмилетнего ребёнка вполне нормально задумываться о смене пола, и если ребёнок в восемь лет решает сменить пол, то никакой дискриминации быть не должно.
Кандидат в президенты США Джо Байден считает, что для восьмилетнего ребёнка вполне нормально задумываться о смене пола, и если ребёнок в восемь лет решает сменить пол, то никакой дискриминации быть не должно.
11.
Без Крыма и Донбасса Украине проще контролировать остатки территории, когда процент русскоязычного населения снизился. Если эти земли Незалежная гипотетически вернёт, что киевские власти испугаются возвращения 6 миллионов русских и русскоязычных. Поэтому вопрос о возвращении Крыма и Донбасса даже не стоит.
12.
- На Путина надейся, но сам не плошай.
15.
Ипсдеть это вам не мешки таскать
Светлана Тихановская объявлена Белоруссией в межгосударственный розыск по статье о призывах к свержению конституционного строя
19.
Если завтра прокатится волна самоубийств авторов школьных учебников логики, не удивляйтесь
- Отравление политика Алексея Навального организовали сотрудники Второй службы ФСБ, которая занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. Как сообщает The Guardian со ссылкой на источники, они планировали не убить Навального, а сделать "недвусмысленное предупреждение" и вынудить политика уехать из России. При этом выбор именно "Новичка" был преднамеренным: по данным источников, если бы работники ФСБ хотели убить Навального, то вполне могли бы это сделать. Сообщается, что такой вывод сделали спецслужбы Великобритании, Германии и Франции, и именно он подкрепляет недавнее решение ввести санкции против главы ФСБ Александра Бортникова.
Итак, ФСБ решила Навального просто напугать, а не убить. Поэтому преднамеренно отравила его самым смертельным боевым отравляющим веществом. Тем, про которое после Солсбери знает весь мир. Чтобы точно никто не догадался. Ну после этого спокойно отправили его в Германию. Пишет об этом не абы кто, а The Guardian.
Знаете, что самое плохое в этой новости? Цитирую: "такой вывод сделали спецслужбы Великобритании, Германии и Франции". То есть этот натужный анекдот совместно родили Секретная разведывательная служба Великобритании (MИ-6), немецкий Bundesnachrichtendienst (BND) и, видимо, главное управление внешней безопасности (La Direction Generale de la Securite Exterieure) от Франции.
Итак, ФСБ решила Навального просто напугать, а не убить. Поэтому преднамеренно отравила его самым смертельным боевым отравляющим веществом. Тем, про которое после Солсбери знает весь мир. Чтобы точно никто не догадался. Ну после этого спокойно отправили его в Германию. Пишет об этом не абы кто, а The Guardian.
Знаете, что самое плохое в этой новости? Цитирую: "такой вывод сделали спецслужбы Великобритании, Германии и Франции". То есть этот натужный анекдот совместно родили Секретная разведывательная служба Великобритании (MИ-6), немецкий Bundesnachrichtendienst (BND) и, видимо, главное управление внешней безопасности (La Direction Generale de la Securite Exterieure) от Франции.
23.
Одни уже пытались, потом драпать пришлось, не разбирая дороги.
24.
Вот ведь парадокс все дрочат на США и именно айфоны считают техническим прогрессом, а не вакцины там какие то
31.
Всем всего хватало, про дефициты враньё, все были тогда счастливы! Вы всё врети!!!!!!!!!
35.
Сначала они использовали в своих целях барышень, пытаясь спрятаться за их спинами. Потом были пенсионеры. Теперь вот дошла очередь до инвалидов. Интересно, а Дальше что? Колясками с младенцами будут прикрываться?
Впрочем, почему нет?
Подонки ведь никогда не ограничены границами морали
Впрочем, почему нет?
Подонки ведь никогда не ограничены границами морали
43.
Оборонный бюджет Литвы в 2021 году превысит 2% ВВП.
"К этому нас принуждает геополитическая ситуация", — заявил министр обороны Раймундас Кароблис.
Представляем, как разозлился Путин! Теперь он срочно отменяет план нападения и порабощения.
Представляем, как разозлился Путин! Теперь он срочно отменяет план нападения и порабощения.
Авторский пост
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зима скоро, а греться надо. так что будет - самообогрев....
потому что полностью китайское изделие, собранное в Китае и из китайских комлпектующих...а еще да, могут сдохнуть, верно подмечено :)
это шифровка для барыги, на самом деле, типа: "товар хороший, неси еще"
чушь какая-то. а вот весы - зачетные!!!! =)))))
Вот "Феликс" - 100% победа !!! ..... и стоимость покупок посчитать , и на ногу какому либо засранцу случайно уронить .
это те же протестующие, у которых режим украл все.
ок, а нового что?
ну, учитывая, что у них постоянно ломается толчок на мкс, введут санкции за то что у РФ космический толкан не ломается...не демократично! а еще в нем нет кабинки для трансформеров....и ваще он ОБЩИЙ...ужас то какой! на орбите!! общий!!! ужас...
знаем мы их принципы....и образца начала 19го века, да и середины 20го.... кто не понял - 1812 и 1939 и т.д. ;)
Лизнул ободок унитаза
спрос был хороший,водка то по талонам.
правда с сырьём проблемы были,но как то их решал.)
решал же с сырьём проще,конфеты недорогие,всякие барбариски и прочие леденцы.сложности были в том что городок маленький и магазинов не много.приходилось покупать по килограмму и бегать по всему городу.
сейчас и головы и хвоста и две перегонки с молоком и фильтрация через уголь.все дела,чистый продукт.