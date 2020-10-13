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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (34 фото + 2 видео)

Автор:
13 октября 2020 18:42
Метки: комментарии   политика   юмор   
4273
34
2
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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53  комментария
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188k
Северное сияние 2 дня назад
Я так вижу. Либо, можно братьев-белоруссов порадовать и для них Белорусское море сделать. Пускай нам креветки выращивают ))).
Я так вижу. Либо, можно братьев-белоруссов порадовать и для них Белорусское море сделать. Пускай нам креветки выращивают ))).
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13k
Сталкер 20 часов назад
На "Мосфильме", штоле, совсем берега потеряли?

На "Мосфильме", штоле, совсем берега потеряли?
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7k
Сергей День назад
Меня всегда восхищали мосты, как инженерная конструкция. Кажды мост уникален.
А после строительства моста, который не мог быть построен, все новые мосты в России обладают неким символизмом.
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1k
Gilmor День назад
Комментарий к фото
Так вроде уже закрыт. Поправками недавними в конституцию.
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2k
Zlyden 2 дня назад
С удовольствием прочитал пост. Видно что путиноидов трясет не по детски по всем фронтам. Автор молодец, теперь буду чаще заглядывать в твои посты)
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4k
VooDoo Zlyden День назад
уроки выучи, для начала, а то мамка по жоппе надаёт
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13k
Александр Zlyden День назад
"Ч"удак ты... Просто чудак...
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336
Сергей Zlyden День назад
Деду Морозу письмо написал,дитёныш?Там все свои идиотские мысли и хотелки и обозначь.Вот мамка с папкой о.х.у.еюют!
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Александр 2 дня назад
Политические комментарии 2
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44k
Александр 2 дня назад
Политические комментарии 2
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Александр 2 дня назад
Политические комментарии 2
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1k
Федор Медведев Александр День назад
Мне интересно, а что у сисяна с глазами на всех фотках? Он под чем? Я конечно вижу, что они там уже пару пузырей "Новичка" на троих раздавили, но остальные то ничего вроде, держатся. А этого взгляд ополоумевший всегда.
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Александр 2 дня назад
Политические комментарии 2
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Александр 2 дня назад
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44k
Александр 2 дня назад
Политические комментарии 2
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129
u811 Александр День назад
Хватит мучать котеек, мерзкая баба!
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44k
Александр 2 дня назад
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Александр 2 дня назад
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Александр 2 дня назад
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188k
Северное сияние Александр День назад
Политические комментарии 2
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Александр 2 дня назад
Политические комментарии 2
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4k
Николай 2 дня назад
Политические комментарии 2
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5k
Татьянин день 2 дня назад
..... а котлеты то за что ???
..... а котлеты то за что ???
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Татьянин день 2 дня назад
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Татьянин день 2 дня назад
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Татьянин день 2 дня назад
.... а выглядит то хуже , чем Лёха после "новичка" .
.... а выглядит то хуже , чем Лёха после "новичка" .
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11k
Колька Валеркин сын 2 дня назад
угу хорошая задумка, только есть одно, у нас в Приморском крае разрушенных или готовых к разрушению мостов ну просто мама не горюй, и чет как-то вяленько они ремонтируются или строятся, а этот мост, просто отличный способ для отмывания денег.
угу хорошая задумка, только есть одно, у нас в Приморском крае разрушенных или готовых к разрушению мостов ну просто мама не горюй, и чет как-то вяленько они ремонтируются или строятся, а этот мост, просто отличный способ для отмывания денег.
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4k
VooDoo Колька Валеркин сын День назад
это те мосты, по которым с конкреным перегрузом грузовики ездЮт, а топом олени орут "до чего путин страну довел?"?
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Юр21 Колька Валеркин сын 23 часа назад
На ремонтах твоих полуразрушенных мостов деньги мыть ещё легче.
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