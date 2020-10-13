Политические комментарии с сарказмом.
3.
Это просто «вишенка на торте».
Навальный сознался, что все деньги получает от сбежавшего в Лондон олигарха Бориса Зимина, а спонсорство оформлено через «юридические услуги в ЕСПЧ».
6.
Дед совсем плох ...баллотируюсь, как гордый демократ в Сенат... Куда, блдь?
10.
- Ну мааам! Ну чего они не хотят ррррреволюцию? - Работу ищи, революционер долбаный, хорош у нас с отцом на шее сидеть!
17.
Ага, а ещё многие ждут, когда Россия отправит на помощь Армении и Азербайджану по два эшелона армян и азербайджанцев.
18.
Паны возвращаются....
Украина подписала договор с Польшей о расширении доступа к объектам приватизации
Фонд госимущества Украины и польская Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) заключили договор о конфиденциальности в рамках будущего участия компании в приватизации украинских энергетических объектов.
Фонд госимущества Украины и польская Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) заключили договор о конфиденциальности в рамках будущего участия компании в приватизации украинских энергетических объектов.
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