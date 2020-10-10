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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (35 фото + 4 видео)

Автор:
10 октября 2020 18:57
Метки: комментарии   политика   юмор   
3957
35
4
Политические комментарии с сарказмом.
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значит вы зашли не по адресу.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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54  комментария
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6k
Михалыч 3 дня назад
Просто власти нашли момент, когда вы, черти, уже ВСЕХ достали. Это только поднимет их рейтинг

Просто власти нашли момент, когда вы, черти, уже ВСЕХ достали. Это только поднимет их рейтинг
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−52
Плешивый День назад
ЛУКАШЕНКО призедент мираааааааааааааааааааааааааа !!!!!!!!!!
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−52
Плешивый День назад
Быдло должно молчать и работать за достойную зп на наших предприятиях ...
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4k
Suok 2 дня назад
ибо некуй срать в руку, которая тебя кормит. Простых поляков немного жалко, но именно немного, так они сами выбрали себе вороватую власть, лижущую жопу западным партнёрам в ущерб своим же гражданам

ибо некуй срать в руку, которая тебя кормит. Простых поляков немного жалко, но именно немного, так они сами выбрали себе вороватую власть, лижущую жопу западным партнёрам в ущерб своим же гражданам
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1k
Outcast 2 дня назад
ВРИО Губернатора Михаил Дегтярев -ЛДПР (Член его высшего совета).
Бывший губернатор Сергей Фургал -ЛДПР(с 2005 года глава его регионального отделения ).
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1k
Sergiy Rambus Outcast 2 дня назад
Вынепонимаити. Этодругое.
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
так же как и в хохлостане и в бульбастане... пестовали, чтобы деткам не довелось отведать вкуса 90х...и чо... вуаля... и правильно говорят, все что вокруг РФ - это репетиция.... да, фейлов вагоны и т.д. но никто не сдается из соросят и т.д. будут гнуть...поэтому только радикальное закручивание гаек решит вопрос...

так же как и в хохлостане и в бульбастане... пестовали, чтобы деткам не довелось отведать вкуса 90х...и чо... вуаля...
и правильно говорят, все что вокруг РФ - это репетиция.... да, фейлов вагоны и т.д. но никто не сдается из соросят и т.д. будут гнуть...поэтому только радикальное закручивание гаек решит вопрос...
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
так же как и в хохлостане и в бульбастане... пестовали, чтобы деткам не довелось отведать вкуса 90х...и чо... вуаля... и правильно говорят, все что вокруг РФ - это репетиция.... да, фейлов вагоны и т.д. но никто не сдается из соросят и т.д. будут гнуть...поэтому только радикальное закручивание гаек решит вопрос...

так же как и в хохлостане и в бульбастане... пестовали, чтобы деткам не довелось отведать вкуса 90х...и чо... вуаля...
и правильно говорят, все что вокруг РФ - это репетиция.... да, фейлов вагоны и т.д. но никто не сдается из соросят и т.д. будут гнуть...поэтому только радикальное закручивание гаек решит вопрос...
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
с 92го года эту тему мусолят и даже пару раз вроде принимали закон, потом отменяли..... других проблем нет :)

с 92го года эту тему мусолят и даже пару раз вроде принимали закон, потом отменяли..... других проблем нет :)
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
финт в том, что в обход, через РБ, возить продолжали..да меньше... но все же.. а теперь обосрались с бацькой - и поглядите какой ор, из за таможенного контроля, бацька быстро сообразил как ударить в ответ и ударил :)

финт в том, что в обход, через РБ, возить продолжали..да меньше... но все же.. а теперь обосрались с бацькой - и поглядите какой ор, из за таможенного контроля, бацька быстро сообразил как ударить в ответ и ударил :)
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
пакетик АТБ - это эпично конечно ктото придумал )))) я думал что то типа duty-free нафотожабят, но делал тот, кто понимает тонкости ;) короче местный :)

пакетик АТБ - это эпично конечно ктото придумал ))))
я думал что то типа duty-free нафотожабят, но делал тот, кто понимает тонкости ;) короче местный :)
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
такие тонкости указывают, когда хотят подчеркнуть "неполноценность" чувака, либо свое личное превосходство, показывая - мол чо это такое к нам приехало, ну ладно....

такие тонкости указывают, когда хотят подчеркнуть "неполноценность" чувака, либо свое личное превосходство, показывая - мол чо это такое к нам приехало, ну ладно....
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37k
FoxGen 2 дня назад
Гафт умница.

Гафт умница.
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−30
Сергей 2 дня назад
Кратко о содежимом поста:
Ура путину
Мы одни во всём свете молодцы
Европа идиоты
Хохлы дебилы
Беларусы с Тихановской дебилы
Россия вперде
Навального повесить
А Путин такой молодой и юный октябрь впереди
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41k
Цыц тут у меня Сергей 2 дня назад
Уж извини, что забыли упомянуть в посте о твоей умственной и физической неполноценности.
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984
Максим Николаев Сергей 2 дня назад
а зачем навального вещать? это наш клоун, поставлен чтобы развлекать и отвлекать.
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984
Максим Николаев Сергей 2 дня назад
и у вас своя клоунша.
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3k
Сергей 2 дня назад
У меня только один вопрос. Почему так поздно?

У меня только один вопрос. Почему так поздно?
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44k
Александр 2 дня назад
Политические комментарии 2
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44k
Александр 2 дня назад
Политические комментарии 2
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44k
Александр 2 дня назад
Политические комментарии 2
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10k
Killgrave 2 дня назад
Политические комментарии 2
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5k
Татьянин день 2 дня назад
Политические комментарии 2
Политические комментарии 2
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5k
Татьянин день 2 дня назад
Политические комментарии 2
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5k
Татьянин день 2 дня назад
Политические комментарии 2
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