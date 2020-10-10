Политические комментарии с сарказмом.
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значит вы зашли не по адресу.
5.
Фургалароид в работе
7.
А вот и видео...
14.
Коротко о переговорах Лаврова с главой МИДа Дании.
19.
Шел седьмой год санкций. Поляки продолжают есть свои яблоки.
Россия многие десятилетия входила в число важнейших торговых партнеров Европы. Все изменилось в 2014 году, когда европейские страны ввели против нашей страны санкции, а Россия "неожиданно" ответила своими запретами.
20.
Хлоп-хлоп-хлоп..С-ступор
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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Бывший губернатор Сергей Фургал -ЛДПР(с 2005 года глава его регионального отделения ).
так же как и в хохлостане и в бульбастане... пестовали, чтобы деткам не довелось отведать вкуса 90х...и чо... вуаля...
и правильно говорят, все что вокруг РФ - это репетиция.... да, фейлов вагоны и т.д. но никто не сдается из соросят и т.д. будут гнуть...поэтому только радикальное закручивание гаек решит вопрос...
так же как и в хохлостане и в бульбастане... пестовали, чтобы деткам не довелось отведать вкуса 90х...и чо... вуаля...
и правильно говорят, все что вокруг РФ - это репетиция.... да, фейлов вагоны и т.д. но никто не сдается из соросят и т.д. будут гнуть...поэтому только радикальное закручивание гаек решит вопрос...
с 92го года эту тему мусолят и даже пару раз вроде принимали закон, потом отменяли..... других проблем нет :)
финт в том, что в обход, через РБ, возить продолжали..да меньше... но все же.. а теперь обосрались с бацькой - и поглядите какой ор, из за таможенного контроля, бацька быстро сообразил как ударить в ответ и ударил :)
пакетик АТБ - это эпично конечно ктото придумал ))))
я думал что то типа duty-free нафотожабят, но делал тот, кто понимает тонкости ;) короче местный :)
такие тонкости указывают, когда хотят подчеркнуть "неполноценность" чувака, либо свое личное превосходство, показывая - мол чо это такое к нам приехало, ну ладно....
Гафт умница.
Ура путину
Мы одни во всём свете молодцы
Европа идиоты
Хохлы дебилы
Беларусы с Тихановской дебилы
Россия вперде
Навального повесить
А Путин такой молодой и юный октябрь впереди
У меня только один вопрос. Почему так поздно?