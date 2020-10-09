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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (35 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 18:17
Метки: комментарии   политика   юмор   
4019
35
1
Политические комментарии с сарказмом.

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232k
NAZARETH Автор поста 4 дня назад
Политические комментарии 2
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7k
Себастьян Перейра 3 дня назад
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Политические комментарии 2
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19k
предводитель дворянства! 3 дня назад
"Сам дол@оеб" это тот кто топит за ковид,хотя всем ясно что эта лапша протухла.
"Сам дол@оеб" это тот кто топит за ковид,хотя всем ясно что эта лапша протухла.
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1k
Gilmor предводитель дворянства! 3 дня назад
Чем мельче и ничтожнее человечишка, тем более громкий ник он себе берет) Очень хорошо это заметно по здешней либероидной мрази. Один предводитель дворянства, второй Князь Курбский...
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7k
Maddy8 предводитель дворянства! 2 дня назад
давай по пунктам, где пропаганда, а где констатация фактов.
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15k
бат св Gilmor 2 дня назад
а вы книжку Ильфа и Петрова прочитайте и поймете откуда такой ник.
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19k
предводитель дворянства! Gilmor 2 дня назад
Ты уже отсосал с утра у любовника?
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−30
Сергей 3 дня назад
Очередной пост пропагандонско-псевдопатриотического гавнища.
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345
Данное родителями при рождении Сергей 3 дня назад
давай по пунктам, где пропаганда, а где констатация фактов.
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19k
предводитель дворянства! Данное родителями при рождении 3 дня назад
Ты ему написал умных слов,а он имбицил который только про говнище понимает.
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−30
Сергей Данное родителями при рождении 2 дня назад
О, наверное ты нормальный человек, оскорблений пока нет. Попробую ответить. По пунктам- это не для таких постов. В целом - направление мыслей по нужному пути читателей задаётся замалчиванием самой сути новости, но выпячиванием какого то спорного факта, связанного с ней, доведение его до абсурда, попутно можно поглумится над связанными с новостью лицами и псевдоюмором ещё дальше уйти от сути новости или вопроса. Пример- пранкеры позвонили в Датский парламент, типа представители Тихановской. Суть, от которой уводят-Лука сфальсифицировал результаты выборов, т.к. проиграл на них домохозяйке Тихановской. Но РФ признали Луку презиком, поэтому суть не нужна, от неё надо уходить в сторону глумлением над недалёкими европейцами, непризнавшими Луку,
Ещё пример - отравление Н-го. Суть - опп отравлен, что оставляет РФ в очень некрасивом виде. Но зачем разбираться в сути, расследование какое-то проводить-достаточно выдернуть из общей массы доказательств спорный факт, довести его до абсурдного восприятия и вуаля-все смеются над глупышом, который сам себя скорее всего отравил и думают, какие дураки и враги РФ сидят в лабораториях ОЗХО, Германии и Франции. В этом вся основа пропагандонских высеров. А, ну потом несогласных обязательно надо обосрать в комментариях, при этом использовать такие слова как : дебил, хохлочётотам, имбецил, скакун, змагары, идиот, сосущий у запада, иди мой туалеты в Европу и т. д. и т. п.
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163
worldstreetmusic Сергей 2 дня назад
Бля"ть идиот))))\
Ну т.е. по твоему во Франции, Германии и т.д сидят честнейшие люди на всей Планете которые желают России и вообще любому государству добра и не желают за его счёт поживиться?

Они бл"ядь за "демократию" они за ПРАВДУ и справедливость.....


Теперь я понимаю почему у всяких религиозных сект столько последователей.....
ИДИОТОВ в мире полно.
Им любое говно преподнеси в красивом фантике.....
Ссылка www.youtube.com
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5k
SR 3 дня назад
Вопли восторженных и проплаченных идиотов.
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1k
NiThR0 SR 3 дня назад
А Вы настолько идиот, что Вам даже не платят?
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180k
MASK 3 дня назад
Политические комментарии 2
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−110
awesome.cniazkurbsky 3 дня назад
Рашка когда начнет детей лечить сама?
Правильно, никогда
Пусть дохнут
Если денег не собрали
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399
Римма awesome.cniazkurbsky 3 дня назад
Дохнут такие как ты.А люди умирают во всем мире от неизлечимой,пока,болезни.Во всем мире,мудак ты конченный.
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1k
Che awesome.cniazkurbsky 3 дня назад
На вашей хуторине занимайтесь незалежно любыми своими делами. От нас отстаньте.
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2k
Альтер Иго 3 дня назад
Меня эта мысль уже давно преследует. Политики поголовно "рептилоиды", всё, что ни делается - в конечном счете на вред цивилизации. Толерантность, поддержка(активная!) гомосятины на госуровне, глобальное засирание планеты - всё оттуда. Ну не могут нормальные люди так просто уничтожать свой дом, будущее своих детей. Хотя в России их агентов тоже дохрена, Сталина на них нет. ((
Меня эта мысль уже давно преследует. Политики поголовно "рептилоиды", всё, что ни делается - в конечном счете на вред цивилизации. Толерантность, поддержка(активная!) гомосятины на госуровне, глобальное засирание планеты - всё оттуда. Ну не могут нормальные люди так просто уничтожать свой дом, будущее своих детей. Хотя в России их агентов тоже дохрена, Сталина на них нет. ((
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2k
Maksim Piskunov Альтер Иго 2 дня назад
Есть замечательный сериал "Смерть мозга" или "Безмозглые". 1 сезон и сериал полностью закончен. Как раз о политиках американских. Очень советую к просмотру. Это фантастика, но мне иногда кажется, что он пророческий.
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25k
Ashabad 3 дня назад
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936
Роман 3 дня назад
Комментарий к фото
ой, а можно узнать, какими такими ресурсами торгует Германия? а Япония? Может у Италии газ нашли? А во франции нефтяные промыслы как у Ирака? Нет... мы все так же зависим от технологий, запчастей, техники и специнструмента, в том числе и медицинского. Ой, а кто это у нас торгует нефтью с газом и наполняет 60%бюджета от такой торговли, имея запасы ресурсов всей таблицы Менделеева №1 на планете? на второе место по судостроению? хотелось бы уточнить, а то я что-то может проспал и Япония, Южная Корея, Сша, Германия, и Китай срочно продали свое судостроение на металлолом? или это с конца?
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2k
Гур sedoisever 3 дня назад
Комментарий к фото
Ну, понятно
А чё можешь доказать про 60%? Вот я брал
официальную статистику Минфина, за прошлый год 46%. Что тоже не мало , согласен? НО, всегда есть но, не учитывается ряд налогов и страховых сборов, так называемый расширенный пакет и тогда сборы увеличиваются на 14-19%. А так да( заметь, не я про 60 говорил) вообще с 2006 года нефтегазовые сборы не превышали 51%, но по методе расчета Минфина. Статистика она вещь такая, смотря как считать....Это как внешний долг России, вроде картинка хорошая, вы тупенькие кремлепуты пышаетесь. Но когда вам говорят, а давайте посчитаем вместе с корпоративным долгом всяких там Газпромов,вэбов,роснефтей, то картинка не такая радужная и вы начинаете кидаться какашками ..
Ну, понятно А чё можешь доказать про 60%? Вот я брал официальную статистику Минфина, за прошлый год 46%. Что тоже не мало , согласен? НО, всегда есть но, не учитывается ряд налогов и страховых сборов, так называемый расширенный пакет и тогда сборы увеличиваются на 14-19%. А так да( заметь, не я про 60 говорил) вообще с 2006 года нефтегазовые сборы не превышали 51%, но по методе расчета Минфина. Статистика она вещь такая, смотря как считать....Это как внешний долг России, вроде картинка хорошая, вы тупенькие кремлепуты пышаетесь. Но когда вам говорят, а давайте посчитаем вместе с корпоративным долгом всяких там Газпромов,вэбов,роснефтей, то картинка не такая радужная и вы начинаете кидаться какашками ..
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208
sedoisever Гур 3 дня назад
Комментарий к фото
Постой. В комменте, о котором я говорил, было 60. Я сказал, что это не так. Ты про тупеньких начал писать и про то, что оперируешь фактами. Сейчас ты говоришь о 46%. Тоже не мало. Но немало и приврано.
И мне становится похер на собеседника, когда он начинает вешать ярлыки. Я называл тебя либерастом за то, что ты имеешь иное мнение? Нет. Поэтому просто иди на.х.у.й.
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2k
Гур sedoisever 3 дня назад
Комментарий к фото
На.х.у.й твоя жопа хороша
Ты пересмотри переписку, что за чем следовало, склеротик херов
На.х.у.й твоя жопа хороша Ты пересмотри переписку, что за чем следовало, склеротик херов
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208
sedoisever Гур 3 дня назад
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Пересмотри и посмотри, не ты ли стал вешать ярлыки и называл ли я тебя либеротой или западной подстилкой? Если нет, то повторяю. Или на.х.у.й.
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2k
Гур sedoisever 2 дня назад
Комментарий к фото
Политические комментарии 2
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936
Роман 3 дня назад
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зная подход Мишустина, его кривые руки и лишнюю хромосому у каждого из его команды - можно спать спокойно. И план запорет, и кашу такую заварит, что п.и.здец будет всем. Глядя на его дела в сфере налогов, терзают смутные сомнения на предмет его адекватности
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936
Роман Ольга 3 дня назад
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мне срать на другие страны, я там не живу и налоги там не плачу
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1k
Ольга Роман 3 дня назад
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при всем при том что меня не устраивает, это просто факт что Мишустин таки успешно цифровизовал налоговые системы, я всего лишь один раз в жизни была в налоговой, при получении ИНН.
И было бы интересно узнать где это двойное или тройное налогообложение (или вы имеете в виду акцизы на безин и т.п.)
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37k
FoxGen Роман 3 дня назад
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Не пались, йододефицитный.
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936
Роман Ольга 3 дня назад
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сельское хозяйство, некоторые виды услуг
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6k
Churi VALO Роман 3 дня назад
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Ущербный, тебе ниже уже задали вопрос про налогообложение: " (выведение рыбы в искусственных водоемах) - ТРОЙНОЕ!"
"А можно ссылку про тройное налогообложение, а то сдается мне вы писдите. Я нашел только 6% от прибыли. Этот бизнес относится к сельскохозяйственному виду деятельности, поэтому его преимуществом является возможность выбора системы единого сельскохозяйственного налогообложения. Налог уплачивается в размере 6% с дохода за минусом расходов, а в некоторых регионах еще меньше. Источник: https://moybiznes.org/razvedenie-ryby"https://moybiznes.org/razvedenie-ryby";
Ты принципиально не отвечаешь за свои высеры?
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903
Andrey G 4 дня назад
Считаю, что на встречу представителей МИДов двух сверхдержав надо было отправить Марию Захарову. Во-первых они в своих традициях не ставят женщин на один уровень, а тут бы преклонялись как битые шавки. Да и уровень Захаровой выше, чем у этих двоих вместе взятых. Лавров для них - это щедрость невиданных размеров. РФ не должна ставить их в один ряд с собой, причин на это много. Да и Лавров мог бы заняться более важными делами, а этих поручит заму.
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
лучше так, чем фугасами. кстати. РФ уже обвинили в агрессии и ввели санкции, за то что обламывает войну западу?

лучше так, чем фугасами.
кстати. РФ уже обвинили в агрессии и ввели санкции, за то что обламывает войну западу?
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
особо доставляет, что картиночку из WorldOfWarships подбрили =))) с крейсерами которым под 70 лет =) полное дно...и эти люди про мультики "Мосфильма" еще пишут...ага)

особо доставляет, что картиночку из WorldOfWarships подбрили =))) с крейсерами которым под 70 лет =) полное дно...и эти люди про мультики "Мосфильма" еще пишут...ага)
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
даже дудяра припух?:)

даже дудяра припух?:)
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
звучит шикарно

звучит шикарно
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3k
Ewgeny ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
Мишустин - вообще очень интересен. О нем особо не распространяются, но он ведет наш кораблик через сраный 2020 год, и пока на мель мы не сели. Есть чувство, что он не бесполезен в отличие от. А очень грамотный мужик.
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936
Роман Ewgeny 3 дня назад
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в каком месте? недоумок каких посикать - такого в налогах наворотил, в некоторых отраслях (выведение рыбы в искусственных водоемах) - ТРОЙНОЕ!!! Это типо так надо бизнесу давать развиваться? не распространяются о нем именно по этим причинам, ибо большинству сразу станет ясно, какой он сказочный д.ол.б.о.е.б и настоящий враг страны
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1k
Alex Роман 3 дня назад
Комментарий к фото
А можно ссылку про тройное налогообложение, а то сдается мне вы писдите. Я нашел только 6% от прибыли.
Этот бизнес относится к сельскохозяйственному виду деятельности, поэтому его преимуществом является возможность выбора системы единого сельскохозяйственного налогообложения. Налог уплачивается в размере 6% с дохода за минусом расходов, а в некоторых регионах еще меньше.
Источник: https://moybiznes.org/razvedenie-rybyhttps://moybiznes.org/razvedenie-ryby
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39k
Максим Т. 4 дня назад
Комментарий к фото
Навальный и новичок! Это сила! Одно мое слово спасло Россию!
Навальный и новичок! Это сила! Одно мое слово спасло Россию!
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140k
☭Cheкаво☭ 4 дня назад
Комментарий к фото
Лучше бы на рояле этом им с играл

Лучше бы на рояле этом им с играл
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488
ah3007 ☭Cheкаво☭ 4 дня назад
Комментарий к фото
Нацарапал на рояле "здесь был Вова З."
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40k
Хельги ☭Cheкаво☭ 4 дня назад
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О, баба лиза... Интересно гарик дождется сменяемости власти или подохнет несколько раньше?
А как там с разделением властей то, а?
Неужели не сменяемая бабка и есть понечетный мама лондиунимский всея англиканской церкви?
А так же оно же глава королевского совета?
Это как же дерьмократия мира такое терпит то? Зомбиленд какой то.
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3k
Ewgeny Хельги 3 дня назад
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Бабка была еще до сотворения мира. И будет после смерти Вселенной.
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140k
☭Cheкаво☭ 4 дня назад
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клоун наверно какой нибудь анекдот траванул про русских лапотников.
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7k
Андрей Ма-С ☭Cheкаво☭ 4 дня назад
Комментарий к фото
да не, х.ем по столу "ще не вмерла" набил)))
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140k
☭Cheкаво☭ 4 дня назад
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*а значит скорей всего военнообязанный в такие то времена, которые сейчас творятся на его малой Родине.
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140k
☭Cheкаво☭ 4 дня назад
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Тем более Гарик эМ. дипломированный врач по образованию...насколько я помню
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232k
NAZARETH Автор поста ☭Cheкаво☭ 4 дня назад
Комментарий к фото
По моему невропатолог ?
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NAZARETH

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