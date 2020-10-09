Политические комментарии с сарказмом.
6.
Помешать Америке получить вакцину? Получить как? Шпионы пиндосии не могут выкрасть вакцину у России, Ирана и Китая что ли?
24.
Чем тупее быдло, тем меньше оно сомневается в своих знаниях. Соболь отличный тому пример.
26.
У российских оппозиционеров и у оппозиционеров американских есть одна общая черта-и те и другие являются патриотами Америки
27.
Лично стоял и угрожал армянам автоматом. Мне потом ещё Путин вручил за это две банки тушонки из ежатины
30.
Немецкий журналист - "" Навальный - навозная муха ""
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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Ещё пример - отравление Н-го. Суть - опп отравлен, что оставляет РФ в очень некрасивом виде. Но зачем разбираться в сути, расследование какое-то проводить-достаточно выдернуть из общей массы доказательств спорный факт, довести его до абсурдного восприятия и вуаля-все смеются над глупышом, который сам себя скорее всего отравил и думают, какие дураки и враги РФ сидят в лабораториях ОЗХО, Германии и Франции. В этом вся основа пропагандонских высеров. А, ну потом несогласных обязательно надо обосрать в комментариях, при этом использовать такие слова как : дебил, хохлочётотам, имбецил, скакун, змагары, идиот, сосущий у запада, иди мой туалеты в Европу и т. д. и т. п.
Ну т.е. по твоему во Франции, Германии и т.д сидят честнейшие люди на всей Планете которые желают России и вообще любому государству добра и не желают за его счёт поживиться?
Они бл"ядь за "демократию" они за ПРАВДУ и справедливость.....
Теперь я понимаю почему у всяких религиозных сект столько последователей.....
ИДИОТОВ в мире полно.
Им любое говно преподнеси в красивом фантике.....
Правильно, никогда
Пусть дохнут
Если денег не собрали
официальную статистику Минфина, за прошлый год 46%. Что тоже не мало , согласен? НО, всегда есть но, не учитывается ряд налогов и страховых сборов, так называемый расширенный пакет и тогда сборы увеличиваются на 14-19%. А так да( заметь, не я про 60 говорил) вообще с 2006 года нефтегазовые сборы не превышали 51%, но по методе расчета Минфина. Статистика она вещь такая, смотря как считать....Это как внешний долг России, вроде картинка хорошая, вы тупенькие кремлепуты пышаетесь. Но когда вам говорят, а давайте посчитаем вместе с корпоративным долгом всяких там Газпромов,вэбов,роснефтей, то картинка не такая радужная и вы начинаете кидаться какашками ..
И мне становится похер на собеседника, когда он начинает вешать ярлыки. Я называл тебя либерастом за то, что ты имеешь иное мнение? Нет. Поэтому просто иди на.х.у.й.
И было бы интересно узнать где это двойное или тройное налогообложение (или вы имеете в виду акцизы на безин и т.п.)
"А можно ссылку про тройное налогообложение, а то сдается мне вы писдите. Я нашел только 6% от прибыли. Этот бизнес относится к сельскохозяйственному виду деятельности, поэтому его преимуществом является возможность выбора системы единого сельскохозяйственного налогообложения. Налог уплачивается в размере 6% с дохода за минусом расходов, а в некоторых регионах еще меньше. Источник: https://moybiznes.org/razvedenie-ryby"https://moybiznes.org/razvedenie-ryby";
Ты принципиально не отвечаешь за свои высеры?
лучше так, чем фугасами.
кстати. РФ уже обвинили в агрессии и ввели санкции, за то что обламывает войну западу?
особо доставляет, что картиночку из WorldOfWarships подбрили =))) с крейсерами которым под 70 лет =) полное дно...и эти люди про мультики "Мосфильма" еще пишут...ага)
даже дудяра припух?:)
звучит шикарно
Этот бизнес относится к сельскохозяйственному виду деятельности, поэтому его преимуществом является возможность выбора системы единого сельскохозяйственного налогообложения. Налог уплачивается в размере 6% с дохода за минусом расходов, а в некоторых регионах еще меньше.
Источник: https://moybiznes.org/razvedenie-rybyhttps://moybiznes.org/razvedenie-ryby
А как там с разделением властей то, а?
Неужели не сменяемая бабка и есть понечетный мама лондиунимский всея англиканской церкви?
А так же оно же глава королевского совета?
Это как же дерьмократия мира такое терпит то? Зомбиленд какой то.