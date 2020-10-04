Политические картинки в разнобой.
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все верно, смысл глушить всяких мелких мразей, если на их зарплату сразу зашлют новых и вдруг поумнее?)))) (все ж помнят цитату о мнении об "оппах" и их мозговой активности)....а вот без зарплатки из за бугра - они сами сдохнут, с голоду причем :) особо накопивших бабла - посадят с конфискацией )
демократичненько.... а ведь могли порубать и в бочку с кислотой сунуть...
в общем: ай ай ай...
есть. УССР газифицировала, и много...если не принимать во внимание УССР =))))))) а только У. то зрада превращается в перемогу...и на даты лучше не смотреть,а то 40 лет прошло, все дела...
но налоги заплати, да....
в связи с чем возникает вопрос....
ну мы все понимаем, что надо сделать полякам, вот прямо сейчас :))))
на столбе....(1 раз уже пронесло, правда...)
1) Под какой химией находится данное тело, если оно даже полностью в огне не пытается себя обезопасить, а находится практически без движения.
2) Кто снимал?
Надеюсь на эти вопросы будут ответы от СК
Нескромный вопрос: а почему мы с укроиной до сих пор торгуем?!
Есть кто в теме? Объясните, пожалуйста
а шо делает хирургический инструмент у дерматолога в кабинете???
у него там из инструментов только ватные палочки, пробирки и медсестра-ассистентка.
могут даже по нику в монитор ударить.)))