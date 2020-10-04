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Политические картинки

Политические картинки (34 фото)

Автор:
04 октября 2020 15:05
Метки: политика   прикол   юмор   
3818
34
Политические картинки в разнобой.
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Метки: политика   прикол   юмор   
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351k
rusfet Автор поста День назад
Политические картинки
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13k
Габит Калыков 16 часов назад
Месячные?!
Месячные?!
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13k
Габит Калыков 16 часов назад
А может, они не были под прикрытием, а занимались этим в свободное от работы время?
А может, они не были под прикрытием, а занимались этим в свободное от работы время?
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13k
Габит Калыков 16 часов назад
широкопрофильные у нас спецы!
широкопрофильные у нас спецы!
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60k
Максим Габит Калыков 12 часов назад
Новички на поле
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6k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
все верно, смысл глушить всяких мелких мразей, если на их зарплату сразу зашлют новых и вдруг поумнее?)))) (все ж помнят цитату о мнении об "оппах" и их мозговой активности)....а вот без зарплатки из за бугра - они сами сдохнут, с голоду причем :) особо накопивших бабла - посадят с конфискацией )

все верно, смысл глушить всяких мелких мразей, если на их зарплату сразу зашлют новых и вдруг поумнее?)))) (все ж помнят цитату о мнении об "оппах" и их мозговой активности)....а вот без зарплатки из за бугра - они сами сдохнут, с голоду причем :) особо накопивших бабла - посадят с конфискацией )
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6k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
демократичненько.... а ведь могли порубать и в бочку с кислотой сунуть... в общем: ай ай ай...

демократичненько.... а ведь могли порубать и в бочку с кислотой сунуть...
в общем: ай ай ай...
Ссылка coub.com
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6k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
есть. УССР газифицировала, и много...если не принимать во внимание УССР =))))))) а только У. то зрада превращается в перемогу...и на даты лучше не смотреть,а то 40 лет прошло, все дела...

есть. УССР газифицировала, и много...если не принимать во внимание УССР =))))))) а только У. то зрада превращается в перемогу...и на даты лучше не смотреть,а то 40 лет прошло, все дела...
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6k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
но налоги заплати, да....

но налоги заплати, да....
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6k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
в связи с чем возникает вопрос....

в связи с чем возникает вопрос....
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6k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
ну мы все понимаем, что надо сделать полякам, вот прямо сейчас :))))

ну мы все понимаем, что надо сделать полякам, вот прямо сейчас :))))
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13k
Габит Калыков ALFIE 17 часов назад
Комментарий к фото
Опять откапывать?!
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28k
Юр21 Габит Калыков 12 часов назад
Комментарий к фото
Без вопросов, и срочно!
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6k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
на столбе....(1 раз уже пронесло, правда...)

на столбе....(1 раз уже пронесло, правда...)
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341
Predictor День назад
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341
Predictor День назад
Красиво горит! Все бы так!
Ссылка www.youtube.com
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4k
Дмитрий Горчилин Predictor День назад
Человек явно под веществами, боли не чувствует.
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9k
Сергей Маевский rusfet 16 часов назад
Суицид суициду рознь.. В данном случае самый страшный, пожалуй, вид смерти, который для суицида выберет 0 из 100 суицидников...
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25k
Aleks Predictor 14 часов назад
У меня два вопроса:
1) Под какой химией находится данное тело, если оно даже полностью в огне не пытается себя обезопасить, а находится практически без движения.
2) Кто снимал?
Надеюсь на эти вопросы будут ответы от СК
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60k
Максим Predictor 12 часов назад
Нашла где.. Опоганила памятник своей мразотностью. радует, что нашелся 1 нормальный. И да, выяснить кто снимал и приговорить годам этак к 10.
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60k
Максим Грустный Вылупень 11 часов назад
Это камера в руках человека она подрагивает иногда. И снимают через стекло. Справа иногда появляется что-то синее типа рама.
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32k
Андрей Старосельский День назад
Альеша не читает, он комиксы смотрит про утенка, а вот своему сыну лучше бы учебник по математике в руки дал...
Альеша не читает, он комиксы смотрит про утенка, а вот своему сыну лучше бы учебник по математике в руки дал...
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351k
rusfet Автор поста Андрей Старосельский День назад
Политические картинки
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32k
Андрей Старосельский День назад
Не хотелось бы расстраивать шумеров, но "забитый косячок" и боярышник, не самая лучшая замена вакцине...
Не хотелось бы расстраивать шумеров, но "забитый косячок" и боярышник, не самая лучшая замена вакцине...
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11k
робт День назад
одна 3.14зда давно хотела сгореть, другой 3.14ор давно хотел уволится, но виноват во всем терран...
одна 3.14зда давно хотела сгореть, другой 3.14ор давно хотел уволится, но виноват во всем терран...
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49k
Андрей День назад
Нескромный вопрос: а почему мы с укроиной до сих пор торгуем?!

Нескромный вопрос: а почему мы с укроиной до сих пор торгуем?!
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3k
Мангуст Андрей День назад
А почему бы и да? Пусть наш бюджет пополняют. А, ведь, еще недавно наши крымские рынки были завалены херсонскими помидорами и арбузами (кстати, очень недурственными)... Но кто, как говорится, им доктор.
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351k
rusfet Автор поста Андрей День назад
Первые американцы тоже торговли с индейцами.
Первые американцы тоже торговли с индейцами.
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28k
Юр21 Андрей День назад
Потому что у бизнеса нет национальности, так научили западные экономические гуру наших бизнесменов. Если сказать проще - то за копейку наши "илиты" удавятся.
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60k
Максим Юр21 11 часов назад
С другой сторон а что из принципа пусть все сгниет? Это прибыль в бюджет Крыма. Все отдается не бесплатно. и это не оружие)
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187k
Северное сияние День назад
Я вот тут вообще ничо не понял

Есть кто в теме? Объясните, пожалуйста

Я вот тут вообще ничо не понял Есть кто в теме? Объясните, пожалуйста
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4k
Владимир Северное сияние День назад
Я так понял что за денежку тебе накрутку сделают.
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187k
Северное сияние Владимир День назад
Т.е, есть какое-то приложение для Ютюба, где за 9,99 руб можно купить одного подписчика? Вроде это называется ботов купить...Если я не путаю.
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4k
Владимир Северное сияние День назад
Ну наверное пустой акк, созданный ботом с подпиской на тебя. Как то так.
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11k
Голован Щекн Северное сияние День назад
В сети(погугли) есть специальные сервисы, которые за материальное вознаграждение накрутят количество(оговаривается и зависит от оплаты) подписчиков(виртуальных конечно) на Ваш канал на ютубе, инстаграм, ФБ и т.д. За доп плату есть коментботы(будут оставлять примитивные, однообразные коменты, типа"крута" "класс" "автор бог" и д.р. В общем при наличии финансирования из любого человека можно сделать интернет звезду, политблогера и кого угодно. такие же организации предоставляют услуги по накрутке просмотров видео на хостингах, лайков, репостов ...
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187k
Северное сияние Голован Щекн День назад
Понял! Спасибо за развёрнутый и подробный ответ
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44k
Albert GER День назад
как пациент дерматолога с 30летним стажем спрошу:
а шо делает хирургический инструмент у дерматолога в кабинете???
у него там из инструментов только ватные палочки, пробирки и медсестра-ассистентка.
как пациент дерматолога с 30летним стажем спрошу: а шо делает хирургический инструмент у дерматолога в кабинете??? у него там из инструментов только ватные палочки, пробирки и медсестра-ассистентка.
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17k
Matrosskin Albert GER День назад
Я вам больше скажу - внезапно, но хирургического инструмента нет даже у хирурга в кабинете . Он в процедурной/операционной, да ещё и в закрытых стерилизационных биксах.
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44k
Albert GER Виталий Касандров День назад
та пофиг.
могут даже по нику в монитор ударить.)))
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8k
Гуляка Albert GER День назад
Так медсестра ржавая... В то, что пробирки заржавели - я не верю...
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4k
RIZ deadening Albert GER День назад
ЧЁ то вспомнилось !
Ссылка vk.com
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7k
Sasa Albert GER День назад
Как что делает? Лежит и ржавеет!
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139k
☭Cheкаво☭ День назад
Политические картинки
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139k
☭Cheкаво☭ День назад
Комментарий к фото
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