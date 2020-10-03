Война рядом.

Война идёт. Идёт во многих странах. И постоянно загораются её новые очаги (или, вернее сказать, их старательно поджигают).



Это мировая война. Война за доминирование и сферы влияния. Она бы уже давно полыхала и между крупнейшими странами, если бы не наличие у них ядерного оружия.



Поэтому пока (подчёркиваю, «пока») она идёт на периферии. И, желательно, чужими руками. Руками прокси-структур, пятых колонн, грантоедских соросят и прочих «мирных протэстувальныкив».



Страны взрывают изнутри, проводят инспирированные извне государственные перевороты, развязывают гражданские войны, стравливают между собой.



Уничтожили Ирак, уничтожили Ливию, пытались уничтожить Сирию, свергли законное правительство и развязали гражданскую войну на Украине, пытались устроить госпереворот в Венесуэле (и, вероятно, убили Чавеса), провоцировали на начало войны Иран, пытаются устроить госпереворот в Белоруссии, снова подожгли Карабах. И не собираются на этом останавливаться.



А есть ещё война в разделённом на части Йемене, госпереворот в Мали, боевые действия в ЦАР, пограничные стычки между Пакистаном и Индией и между Индией и Китаем. И так далее, и тому подобное.



Беспорядки захлёстывают США и Францию. Полыхают машины, бьются витрины, грабятся магазины, уничтожаются целые кварталы, гибнут люди.

При этом и Вашингтон, и Париж не могут навести порядок у себя дома, но при этом непрерывно поучают других, как им себя вести.



Идёт мировая война.



Причём, как говорили мои учителя, ведётся она сразу в трёх пространствах: информационном, экономическом и собственно силовом.



И неизбежно наступит тот момент, когда воюющие против нас в информационном и экономическом пространстве враги будут привлечены к ответу. Будь-то рассказы о «неправильной России» или вывод денег за границу (или, например, взятки Хантеру Байдену с непонятной целью).



Как в моём любимом фильме «Рождённая революцией», в серии про оборону Москвы: Хочешь рассказать нам о передовой западной цивилизации? Хорошо, только стань вон к той стеночке. Старшина, приступайте!



И это не угроза, а прогноз назревшей необходимости в условиях эскалации глобальной конфронтации.



Всем же остальным пора осознать, что идёт глобальная война. В результате которой многие страны, как и после предыдущих мировых войн, могут просто прекратить своё существование.



И, как учит нас теория игр, есть время максимизировать прибыли, а есть время минимизировать убытки.



По мере усугубления экономического кризиса слабые правительства будут всё больше пытаться решить свои внутренние проблемы за счёт «маленьких победоносных войн». А это значит, что количество и интенсивнонсть различных конфликтов будет только нарастать.



Поэтому пора перестроить своё мышление на военные рельсы. Давно пора.



P.S. Россию очень хотят втянуть в войну. Хоть в какую-нибудь.



Но наше руководство пока изо всех сил этому сопротивляется. И даже если вмешивается, то согласно старой советской доктрине «на чужой территории, малой кровью». У Сталина в своё время не получилось (по независящим от него обстоятельствам), у Путина пока получается.



Как я уже неоднократно писал, кто последний придёт на эту битву, тот и соберёт больше всего трофеев.