FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Прекрасные банщицы, от которых в жилах закипает кровь (14 фото) Прекрасные банщицы, от которых в жилах закипает кровь (14 фото) Когда иронии слишком много Когда иронии слишком много 20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то даже удивят 20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то... Молодая и неопытная Кэмерон Диаз на пробах в фильм «Маска» Молодая и неопытная Кэмерон Диаз на пробах в фильм «Маска» Как воровали из камер хранения Как воровали из камер хранения Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Колоритные снимки девушек из лихих 90-х Колоритные снимки девушек из лихих 90-х Таксист из фильма «Брат 2» в реальной жизни Таксист из фильма «Брат 2» в реальной жизни "У осьминогов просто упал сахар": жесткая реакция соцсетей на камчатскую трагедию "У осьминогов просто упал сахар": жесткая реакция соцсетей на... В Санкт-Петербурге врач ударил женщину и угрожал ей пистолетом В Санкт-Петербурге врач ударил женщину и угрожал ей пистолетом Благополучный объезд фуры на двух колесах Благополучный объезд фуры на двух колесах Не слишком удачная попытка парней вытащить из реки мяч Не слишком удачная попытка парней вытащить из реки мяч Намешалось Намешалось Один из самых смешных и нелепых автоголов 2020 года Один из самых смешных и нелепых автоголов 2020 года Погоня со стрельбой за наркокурьером в Санкт-Петербурге Погоня со стрельбой за наркокурьером в Санкт-Петербурге У госслужащей конфисковали гостиницу стоимостью 46 млн рублей У госслужащей конфисковали гостиницу стоимостью 46 млн рублей Чемпионат мира по "кусь" Чемпионат мира по "кусь" 16 фраз от наших школьных учителей, которые мы никогда не забудем 16 фраз от наших школьных учителей, которые мы никогда не забудем
Главная > Антифишки 
Война рядом

Война рядом (2 фото)

Автор:
03 октября 2020 15:14
Метки: Александр Роджерс   война   рядом   
786
2
Несколько лет я настойчиво и регулярно пытаюсь донести одну простую мысль.
Война рядом.
Для некоторых, например, для жителей Донбасса, она идёт всё это время. Они живут под обстрелами, ощущая на себе, что такое в реальности «единство украины» и «националистическая любовь» бандеровцев. Всю мерзость и подлость «украинского мира».
Других, как русских жителей прибалтийских карликов, подвергают дискриминации более мирно. Но от этого им не особенно легче.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Александр Роджерс   война   рядом   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
Mimik 2 дня назад
Откуда эти убогие тексты таскаете то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
10k
Иван Mimik 2 дня назад
Вот, молодец! Уважаю! Всего пару слов написал, и сразу понятно, какой ты 3,14дорас
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Serega Red 2 дня назад
длб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
339
Hexo4uha 2 дня назад
Гуайдо - "Это что за чмо? Из США пытается на президентское кресло залезть!"
Тихановская - "Это еще кто? Из польши в белорусские президенты метит!"
Роджерс- "Да это наш человек! Призывает русских за него и хохлов Украину отвоевать. Истинный патриот!"

"P.S. Россию очень хотят втянуть в войну. Хоть в какую-нибудь." - Шуня, так ты же и пытаешься!
Прежде чем писать проникновенные политические тексты- научись хотя бы обзорщикам фильмов в баттле не сливать на второй минуте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Хельги 2 дня назад
Ваня, как у Вас уживаются МАЙДАНИЗМ с текстами моего земляка Александра Роджерса?
Вы же всегда Ванюша топите за убийство русских и уничтожение самостоятельного Российского государства, вы противоречите сами себе когда начинаете копипастить Александра. Ваш патрон - ходор, по головке вас за такие фокусы не погладит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Максим Т. Хельги 2 дня назад
Так не пахнет же!
Так не пахнет же!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Хельги Максим Т. 2 дня назад
А, ну да, хотя, Виспасиан был все таки благороднее ваНЮШИ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
dpazuzu Хельги День назад
ваня - предводитель краснопузой ячейки. у них там полная шиза. через пару лет мозги окончательно выкипят и он сам заскачет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум 2 дня назад
подскажите, знающие люди, как называется человек, который сбежал из своей страны после того, как к власти в ней пришли его идейные враги, при этом призывающий граждан другого государства встать под ружье и спасать его родину, пока он сладко спит, вкусно ест, живет в свое удовольствие и толкает свои идеи через всемирную паутину???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
7k
Шурум-бурум Sherion 2 дня назад
о, как
в то, что сегодня тихановская не является лидером большинства белорусов, вы не верите) хотя, можно легко пообщаться с гражданами Белоруссии и узнать их мнение! а школьным учебникам по истории, которая творилась до вашего рождения, вы доверяете безоговорочно

з.ы. кстати, в 90х были учебники по истории, в которых, например, говорилось, что Зоя Космодемьянская не герой, а просто страдающая психическим расстройством девушка и никакого подвига она не совершала... и т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Sherion Шурум-бурум 2 дня назад
Начнём с того, что я не утверждал, что Тихановская (фамилия пишется с большой буквы) является лидером большинства. Я лишь спросил откуда у вас информация про белорусское большинство. Во вторых, я учился в 90-ых, и не видел учебники по истории, в которых "например, говорилось, что Зоя Космодемьянская не герой, а просто страдающая психическим расстройством девушка и никакого подвига она не совершала... и т.д."
В разных жёлтых газетёнках того времени да, были статейки такие, помню.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум Sherion 2 дня назад
я не хочу писать с большой буквы фамилию какой-то твари, которая призывает людей митинговать и не подчиняться законной власти, находясь при этом в другой стране!!!
"я не видел... я не утверждал... я верю школьным учебникам, а вот Ленин и Де-Голь..." желтые" газетенки... " - какое-то косноязычное словоблудие малолетки

в моем первом комментарии был конкретный легкий вопрос, с которым любой современный егэшник справится и даст однозначный ответ! а про учебники истории от г-на сороса и его друзей вам гугл расскажет! (если не забанили)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Sherion Шурум-бурум 2 дня назад
Сколько букафф, и всё ни о чём. Нормальный диалог не умеете вести? Так бывает, когда человек выражает не свои мысли, а то, чем ему промыли мозги. Такие люди не умеют анализировать, любое отклонение на шаг влево вправо (от линии промывки) и начинается невнятная писанина лишённая всякой логики в стиле "сам дурак".
Удачи вам в вашем нелёгком деле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум Sherion 2 дня назад
вы, наверно, болеете чем-то, косноязычный...
нормальный диалог - это когда полезли отвечать на вопрос, то отвечайте) а не несите чушь, попутно задавая глупые вопросы

если вы внимательно перечитаете "диалог", то увидите, кто начал про средние классы, маленькие буквы и прочую хрень, которая к вопросу не имеет никакого отношения!
а если не хватает интеллекта, чтобы без глупого словоблудия ответить на простой вопрос, то не следует даже пытаться!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото) Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото) Политические комментарии и картинки из соц. сетей ORIGINAL* 19/05/2017 Политические комментарии и картинки из соц. сетей ORIGINAL* 19/05/2017 Политические комментарии и картинки из соц. сетей ORIGINAL* 16/06/2017 Политические комментарии и картинки из соц. сетей ORIGINAL* 16/06/2017 Политические комментарии и картинки из соц. сетей ORIGINAL* 17/06/2017 Политические комментарии и картинки из соц. сетей ORIGINAL* 17/06/2017 Политические комментарии и картинки из соц. сетей ORIGINAL* 15/06/2017 Политические комментарии и картинки из соц. сетей ORIGINAL* 15/06/2017 Отнятая жизнь Отнятая жизнь
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1568000



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
«Добрый человек» из Армавира. 459 жертв Егора Башкатова
2
33
«Добрый человек» из Армавира. 459 жертв Егора Башкатова
Ужас, пережитый Стивеном Кингом
3
135
Ужас, пережитый Стивеном Кингом
﻿
Набирающие популярность
Зачем умерла Софья?
1
9
Зачем умерла Софья?
Съемки "Аватара-2" завершены
1
23
Съемки "Аватара-2" завершены
Прекрасные банщицы, от которых в жилах закипает кровь (14 фото)
Прекрасные банщицы, от которых в жилах закипает кровь (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересно#интересное#прикольные#авария#СССР#актеры#конфликт#спасение
#факты#прикол#кино#картинки#смешные#в мире#авто авария#архитектура#настроение#фотографии
#история#животные#природа#россия#на различный вкус#дтп#азербайджан#камчатка#позитив#90-е

На что жалуетесь?

Вернуться