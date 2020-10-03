Несколько лет я настойчиво и регулярно пытаюсь донести одну простую мысль.
Война рядом.
Для некоторых, например, для жителей Донбасса, она идёт всё это время. Они живут под обстрелами, ощущая на себе, что такое в реальности «единство украины» и «националистическая любовь» бандеровцев. Всю мерзость и подлость «украинского мира».
Других, как русских жителей прибалтийских карликов, подвергают дискриминации более мирно. Но от этого им не особенно легче.
Война рядом.
Для некоторых, например, для жителей Донбасса, она идёт всё это время. Они живут под обстрелами, ощущая на себе, что такое в реальности «единство украины» и «националистическая любовь» бандеровцев. Всю мерзость и подлость «украинского мира».
Других, как русских жителей прибалтийских карликов, подвергают дискриминации более мирно. Но от этого им не особенно легче.
Война идёт. Идёт во многих странах. И постоянно загораются её новые очаги (или, вернее сказать, их старательно поджигают).
Это мировая война. Война за доминирование и сферы влияния. Она бы уже давно полыхала и между крупнейшими странами, если бы не наличие у них ядерного оружия.
Поэтому пока (подчёркиваю, «пока») она идёт на периферии. И, желательно, чужими руками. Руками прокси-структур, пятых колонн, грантоедских соросят и прочих «мирных протэстувальныкив».
Страны взрывают изнутри, проводят инспирированные извне государственные перевороты, развязывают гражданские войны, стравливают между собой.
Уничтожили Ирак, уничтожили Ливию, пытались уничтожить Сирию, свергли законное правительство и развязали гражданскую войну на Украине, пытались устроить госпереворот в Венесуэле (и, вероятно, убили Чавеса), провоцировали на начало войны Иран, пытаются устроить госпереворот в Белоруссии, снова подожгли Карабах. И не собираются на этом останавливаться.
А есть ещё война в разделённом на части Йемене, госпереворот в Мали, боевые действия в ЦАР, пограничные стычки между Пакистаном и Индией и между Индией и Китаем. И так далее, и тому подобное.
Беспорядки захлёстывают США и Францию. Полыхают машины, бьются витрины, грабятся магазины, уничтожаются целые кварталы, гибнут люди.
При этом и Вашингтон, и Париж не могут навести порядок у себя дома, но при этом непрерывно поучают других, как им себя вести.
Идёт мировая война.
Причём, как говорили мои учителя, ведётся она сразу в трёх пространствах: информационном, экономическом и собственно силовом.
И неизбежно наступит тот момент, когда воюющие против нас в информационном и экономическом пространстве враги будут привлечены к ответу. Будь-то рассказы о «неправильной России» или вывод денег за границу (или, например, взятки Хантеру Байдену с непонятной целью).
Как в моём любимом фильме «Рождённая революцией», в серии про оборону Москвы: Хочешь рассказать нам о передовой западной цивилизации? Хорошо, только стань вон к той стеночке. Старшина, приступайте!
И это не угроза, а прогноз назревшей необходимости в условиях эскалации глобальной конфронтации.
Всем же остальным пора осознать, что идёт глобальная война. В результате которой многие страны, как и после предыдущих мировых войн, могут просто прекратить своё существование.
И, как учит нас теория игр, есть время максимизировать прибыли, а есть время минимизировать убытки.
По мере усугубления экономического кризиса слабые правительства будут всё больше пытаться решить свои внутренние проблемы за счёт «маленьких победоносных войн». А это значит, что количество и интенсивнонсть различных конфликтов будет только нарастать.
Поэтому пора перестроить своё мышление на военные рельсы. Давно пора.
P.S. Россию очень хотят втянуть в войну. Хоть в какую-нибудь.
Но наше руководство пока изо всех сил этому сопротивляется. И даже если вмешивается, то согласно старой советской доктрине «на чужой территории, малой кровью». У Сталина в своё время не получилось (по независящим от него обстоятельствам), у Путина пока получается.
Как я уже неоднократно писал, кто последний придёт на эту битву, тот и соберёт больше всего трофеев.
Это мировая война. Война за доминирование и сферы влияния. Она бы уже давно полыхала и между крупнейшими странами, если бы не наличие у них ядерного оружия.
Поэтому пока (подчёркиваю, «пока») она идёт на периферии. И, желательно, чужими руками. Руками прокси-структур, пятых колонн, грантоедских соросят и прочих «мирных протэстувальныкив».
Страны взрывают изнутри, проводят инспирированные извне государственные перевороты, развязывают гражданские войны, стравливают между собой.
Уничтожили Ирак, уничтожили Ливию, пытались уничтожить Сирию, свергли законное правительство и развязали гражданскую войну на Украине, пытались устроить госпереворот в Венесуэле (и, вероятно, убили Чавеса), провоцировали на начало войны Иран, пытаются устроить госпереворот в Белоруссии, снова подожгли Карабах. И не собираются на этом останавливаться.
А есть ещё война в разделённом на части Йемене, госпереворот в Мали, боевые действия в ЦАР, пограничные стычки между Пакистаном и Индией и между Индией и Китаем. И так далее, и тому подобное.
Беспорядки захлёстывают США и Францию. Полыхают машины, бьются витрины, грабятся магазины, уничтожаются целые кварталы, гибнут люди.
При этом и Вашингтон, и Париж не могут навести порядок у себя дома, но при этом непрерывно поучают других, как им себя вести.
Идёт мировая война.
Причём, как говорили мои учителя, ведётся она сразу в трёх пространствах: информационном, экономическом и собственно силовом.
И неизбежно наступит тот момент, когда воюющие против нас в информационном и экономическом пространстве враги будут привлечены к ответу. Будь-то рассказы о «неправильной России» или вывод денег за границу (или, например, взятки Хантеру Байдену с непонятной целью).
Как в моём любимом фильме «Рождённая революцией», в серии про оборону Москвы: Хочешь рассказать нам о передовой западной цивилизации? Хорошо, только стань вон к той стеночке. Старшина, приступайте!
И это не угроза, а прогноз назревшей необходимости в условиях эскалации глобальной конфронтации.
Всем же остальным пора осознать, что идёт глобальная война. В результате которой многие страны, как и после предыдущих мировых войн, могут просто прекратить своё существование.
И, как учит нас теория игр, есть время максимизировать прибыли, а есть время минимизировать убытки.
По мере усугубления экономического кризиса слабые правительства будут всё больше пытаться решить свои внутренние проблемы за счёт «маленьких победоносных войн». А это значит, что количество и интенсивнонсть различных конфликтов будет только нарастать.
Поэтому пора перестроить своё мышление на военные рельсы. Давно пора.
P.S. Россию очень хотят втянуть в войну. Хоть в какую-нибудь.
Но наше руководство пока изо всех сил этому сопротивляется. И даже если вмешивается, то согласно старой советской доктрине «на чужой территории, малой кровью». У Сталина в своё время не получилось (по независящим от него обстоятельствам), у Путина пока получается.
Как я уже неоднократно писал, кто последний придёт на эту битву, тот и соберёт больше всего трофеев.
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Метки: Александр Роджерс война рядом
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Тихановская - "Это еще кто? Из польши в белорусские президенты метит!"
Роджерс- "Да это наш человек! Призывает русских за него и хохлов Украину отвоевать. Истинный патриот!"
"P.S. Россию очень хотят втянуть в войну. Хоть в какую-нибудь." - Шуня, так ты же и пытаешься!
Прежде чем писать проникновенные политические тексты- научись хотя бы обзорщикам фильмов в баттле не сливать на второй минуте.
Вы же всегда Ванюша топите за убийство русских и уничтожение самостоятельного Российского государства, вы противоречите сами себе когда начинаете копипастить Александра. Ваш патрон - ходор, по головке вас за такие фокусы не погладит.
з.ы. кстати, в 90х были учебники по истории, в которых, например, говорилось, что Зоя Космодемьянская не герой, а просто страдающая психическим расстройством девушка и никакого подвига она не совершала... и т.д.
В разных жёлтых газетёнках того времени да, были статейки такие, помню.
"я не видел... я не утверждал... я верю школьным учебникам, а вот Ленин и Де-Голь..." желтые" газетенки... " - какое-то косноязычное словоблудие малолетки
в моем первом комментарии был конкретный легкий вопрос, с которым любой современный егэшник справится и даст однозначный ответ! а про учебники истории от г-на сороса и его друзей вам гугл расскажет! (если не забанили)
Удачи вам в вашем нелёгком деле.
нормальный диалог - это когда полезли отвечать на вопрос, то отвечайте) а не несите чушь, попутно задавая глупые вопросы
если вы внимательно перечитаете "диалог", то увидите, кто начал про средние классы, маленькие буквы и прочую хрень, которая к вопросу не имеет никакого отношения!
а если не хватает интеллекта, чтобы без глупого словоблудия ответить на простой вопрос, то не следует даже пытаться!!!