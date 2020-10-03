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Политические картинки

Политические картинки (29 фото)

Автор:
03 октября 2020 13:35
Метки: политика   прикол   юмор   
3382
29
Политические картинки в разнобой.
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Метки: политика   прикол   юмор   
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222k
NAZARETH 2 дня назад
Политические картинки
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38k
короновирус 14 часов назад
что а дичь случилась?
что а дичь случилась?
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864
Andrey G 2 дня назад
У меня возник небольшой вопрос. Недавно был самоУБИТ (по "логическому" суждению и бредовости официальной версии) один наш гражданин со спорными взглядами на жизнь под пвсевдонимом Тесак. Ни про- ни контрправительственные представители, ни педофило-нацистские, ни кто-либо ещё на фишках, в блогосфере или новостях об этом не написал кроме пары "хайпостатейки" для лайка. В политических под..йобках ни слова об этом ни от тех, ни от этих, зато про педофила и самоотравленца и днём и ночью. Вопрос - исотрия этого человека ничего не стоит по сравнению с лицами, постоянно фигурирующими в жёлтой прессе?
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
Не, ну хорошие же препараты перечислены. душевно "полечиться" можно, если правильно подобрать их соотношение и компанию из "пациентов" :)))))))))

Не, ну хорошие же препараты перечислены. душевно "полечиться" можно, если правильно подобрать их соотношение и компанию из "пациентов" :)))))))))
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4k
Татьянин день 2 дня назад
Политические картинки
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4k
Татьянин день 2 дня назад
Политические картинки
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3k
ride 2 дня назад
Комментарий к фото
Таких дядек в каждом городском парке по три штуки. Мимо пройдешь и не заметишь.
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49k
Андрей 2 дня назад
Да какой он фюрер?! Он не "фюрер", даже не "дуче" - он лидер стада баранов, идущих на мясокомбинат, "козёл-провокатор".
Да какой он фюрер?! Он не "фюрер", даже не "дуче" - он лидер стада баранов, идущих на мясокомбинат, "козёл-провокатор".
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25k
Ashabad 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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32k
Андрей Старосельский 2 дня назад
У Сталингулага обыск был... до сих пор в жопу ипут, болезного.
У Сталингулага обыск был... до сих пор в жопу ипут, болезного.
У Сталингулага обыск был... до сих пор в жопу ипут, болезного.
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914
pilot66 Андрей Старосельский 2 дня назад
Пля, спичками проще было воспользоваться
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3k
ZmeyUA 2 дня назад
Переименовать украину в Малороссию. У свидомых пуканы сразу взорвутся
Переименовать украину в Малороссию. У свидомых пуканы сразу взорвутся
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222k
NAZARETH ZmeyUA 2 дня назад
Мы ее давно переименовали , каждый по разному. Теперь дело за малым , документально подтвердить.
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49k
Андрей ZmeyUA 2 дня назад
Да что там переименовывать?! Нет такой страны - и точка.
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3k
rutt ZmeyUA 2 дня назад
НАхохлия
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517
grihon ZmeyUA День назад
Хахластан, и ниибёт
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53
etheral 2 дня назад
Бандеруина
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53
etheral 2 дня назад
Бандерция
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1k
Алексей Макаров 2 дня назад
Комментарий к фото
Политические картинки
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41k
Цыц тут у меня 2 дня назад
Жертва бессмысленна - сегодня проезжал мимо, лежит на лавочке несколько цветков, людей вокруг нет, хотя полицейских кордонов не замечено.
Жертва бессмысленна - сегодня проезжал мимо, лежит на лавочке несколько цветков, людей вокруг нет, хотя полицейских кордонов не замечено.
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222k
NAZARETH 2 дня назад
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ !!!
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ !!!
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3k
magic32 NAZARETH 2 дня назад
Здесь наверное нужно добавить, что в отличие от перечисленных стран, Дом Павлова так и не был захвачен фашистами
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222k
NAZARETH magic32 2 дня назад
Политические картинки
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4k
Suok NAZARETH День назад
кстати насчёт Дании: "Через час после начала операции немцами по оккупации Дании, правительство и король Дании отдали приказ вооружённым силам не оказывать сопротивление агрессору и капитулировали. В целом, операция по оккупации Дании заняла несколько часов, потери германской армии составили 2 военнослужащих убитыми и 10 ранеными"... Зато Нордстриму в обход себя уже несколько лет "героически" сопротивляются
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3k
Titan2021 2 дня назад
Подопшекия!!!
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351k
rusfet Автор поста 2 дня назад
Политические картинки
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351k
rusfet Автор поста 2 дня назад
Политические картинки
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612
Виктор Чикалев rusfet 2 дня назад
Этот позднер сломался, несите нового! ;)
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15k
Flying Dutchmen. rusfet 2 дня назад
Это он перезагружается...
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222k
NAZARETH rusfet 2 дня назад
Познер и Грета. Меня улыбнуло....
Ссылка youtu.be
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351k
rusfet Автор поста NAZARETH 2 дня назад
))),
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351k
rusfet Автор поста 2 дня назад
Политические картинки
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222k
NAZARETH rusfet 2 дня назад
Никто и не сомневался.
Никто и не сомневался.
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