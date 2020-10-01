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Дети - убийцы

Дети - убийцы (5 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2020 20:08
Метки: дети   жестокость   наказание   
1879
5
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12 февраля 1993 года Дениз Балджер с подругой отправились за покупками в торговый центр. С собой взяли и Джеймса. Мальчик, которому через месяц должно было исполниться три года, в тот день особенно расшалился и никак не реагировал на увещевания матери. Устав извиняться перед продавцами, Дениз попросила сына постоять у входа в мясную лавку.

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Метки: дети   жестокость   наказание   
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10  комментариев
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15k
Bridge 4 дня назад
Лихо там у них.
"Их одиночные камеры больше были похожи на обычные детские комнаты, набитые книгами и игрушками. У каждого был телевизор и даже игровой компьютер."
А надо бы как было в СССР. Детская колония строгого режима. Там и школа и жесточайшая дисциплина.
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74k
dpazuzu День назад
очень жалко мальчика Джеймса. описание убийства просто выворачивает душу.
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10k
Проктолог-иллюзионист 4 дня назад
Чем еще сегодня поднимет настроение наш славный портал?
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4k
Ф Ив 4 дня назад
А ведь по российскому законодательству и тогда и сейчас этих детей и их родителей максимум вызвали бы на КДН (комиссию по делам несовершеннолетних) пожурили и выписали родителям штраф. То есть если до 14 лет ребенок кого-то убивает, то ему за это фактически ничего не будет.
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4k
Olga Raudis 4 дня назад
Что снова говорит о бесполезности перевоспитания социопсихопатов.
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123
дмитрий 4 дня назад
дебилизм! два малолетних ублюдка убили не вчом не повинного ребенка! В итоги их жилищные условия только улучшились
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5k
B0n 4 дня назад
Повелитель мух. Из неизданного.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ B0n 4 дня назад
Заводные апельсинчики
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20k
Ваня 4 дня назад
у нас было детское училище для малолетних преступников имени макаренко... бывал там по работе... просто детская тюрьма...
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56k
Viktor 4 дня назад
https://old.fishki.net/2342377-deti-ubijcy-istorii-ledenjawie-dushu.htmlhttps://old.fishki.net/2342377-deti-ubijcy-istorii-ledenjawie-dushu.html
https://old.fishki.net/2124794-15-uzhasnyh-prestuplenij-sovershennyh-detymi.htmlhttps://old.fishki.net/2124794-15-uzhasnyh-prestuplenij-sovershennyh-detymi.html
https://old.fishki.net/1266505-samye-bezzhalostnye-deti-ubijcy-v-istorii.htmlhttps://old.fishki.net/1266505-samye-bezzhalostnye-deti-ubijcy-v-istorii.html
https://old.fishki.net/anti/1216442-zhestokie-deti.htmlhttps://old.fishki.net/anti/1216442-zhestokie-deti.html
https://old.fishki.net/anti/112067-samye-zhestokie-deti-mira-10-foto.htmlhttps://old.fishki.net/anti/112067-samye-zhestokie-deti-mira-10-foto.html
https://old.fishki.net/2028924-malenkie-monstry-deti-ubijcy-v-istorii.htmlhttps://old.fishki.net/2028924-malenkie-monstry-deti-ubijcy-v-istorii.html
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