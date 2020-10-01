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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (34 фото + 5 видео)

Автор:
01 октября 2020 19:24
Метки: комментарии   политика   юмор   
4277
34
5
Политические комментарии с сарказмом

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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49  комментариев
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44k
Albert GER 4 дня назад
Камрады, а кто нить смотрел те дебаты?

я вот смотрел нарезку.
то шо оба дебила это понятно.даже не знаю за шо они там.
не в курсе многих событий.
но в одном месте уловил знакомый случай.:
- Трамп заявил "твой сын наркоман и не имеет образования, а ты его посадил на руководящие посты в крупных компониях"
- Байден "мой сын уже не берёт наркотики, ты лжец. он всего добился сам, ты путинский блюдолиз."

один момент в 2014г - Байден бродит по Майдану, позже сидит в президентском кресле Украины, сразу невероятным усилием великого ума его сын добивается членства совета директоров в ведущей украинской нефтегазовой госкомпании.

просто совпадения и невероятная удача, не иначе!

кто не верит, тот агент Кремля и клятый москаль!!!
Камрады, а кто нить смотрел те дебаты? я вот смотрел нарезку. то шо оба дебила это понятно.даже не знаю за шо они там. не в курсе многих событий. но в одном месте уловил знакомый случай.: - Трамп заявил "твой сын наркоман и не имеет образования, а ты его посадил на руководящие посты в крупных компониях" - Байден "мой сын уже не берёт наркотики, ты лжец. он всего добился сам, ты путинский блюдолиз." один момент в 2014г - Байден бродит по Майдану, позже сидит в президентском кресле Украины, сразу невероятным усилием великого ума его сын добивается членства совета директоров в ведущей украинской нефтегазовой госкомпании. просто совпадения и невероятная удача, не иначе! кто не верит, тот агент Кремля и клятый москаль!!!
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14k
Максим Погода 3 дня назад
Ахеджакова окончательно сошла с ума.
Ахеджакова окончательно сошла с ума.
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222k
NAZARETH Автор поста Максим Погода 3 дня назад
Политические комментарии 2
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963
Vovan Petroff 3 дня назад
А вы разве не делаете фото?
А вы разве не делаете фото?
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222k
NAZARETH Автор поста Vovan Petroff 3 дня назад
А кто знал , что из него выйдет ВЕЛИКИЙ политик.
А кто знал , что из него выйдет ВЕЛИКИЙ политик.
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25k
Ashabad 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Проктолог-иллюзионист 4 дня назад
последний мой запрос "wpf datagrid mysql" и в гугле и в яндексе одинаково отрабатывает)
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11k
Голован Щекн 4 дня назад
Про картинки сто пудово. Но теги то же порадовали(выделил)

Про картинки сто пудово. Но теги то же порадовали(выделил)
Про картинки сто пудово. Но теги то же порадовали(выделил)
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813
М *** Голован Щекн 3 дня назад
подтверждаю , причем по всем остальным странам гугл и яндекс выдает примерно (99%) одно и тоже , но по России гугул какую-то дичь выдает.
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38k
Raush Голован Щекн 3 дня назад
А вот если я задаю в поиск то же самое, но на немецком (Rußland frühling), то все выглядит не так уж плохо...
А вот если я задаю в поиск то же самое, но на немецком (Rußland frühling), то все выглядит не так уж плохо...
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25k
Ashabad 4 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Сгусток позитива 4 дня назад
про последнее, не ведитесь, там только первых несколько таких, а дальше красота, вот скрин
про последнее, не ведитесь, там только первых несколько таких, а дальше красота, вот скрин
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1k
Саня 4 дня назад
про картинки от гугла вообще в точку
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8k
Павел Саня 3 дня назад
правда опоздал на 5 лет. очень древний баян. но работает
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5k
Roman Саня 3 дня назад
Ага, не поленился, проверил.
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
да да, камеди клаб уже примеряют каски, разгрузки и броники, полным составом :D

да да, камеди клаб уже примеряют каски, разгрузки и броники, полным составом :D
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222k
NAZARETH Автор поста ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
Слыхал , вроде какой - то актер , армянин , уехал на передовую из России.
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6k
ALFIE NAZARETH 4 дня назад
Комментарий к фото
значит нашелся мужик! вопросов нет. увы, что аж один...
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143
Максим NAZARETH 3 дня назад
Комментарий к фото
ага,Чичерина
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3k
Квизо NAZARETH 3 дня назад
Комментарий к фото
Не на передовую. Помощь беженцам и концерты бойцам.
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
Политические комментарии 2
Ссылка coub.com
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
ну так...это ж... одна нога здесь, другая там.

ну так...это ж... одна нога здесь, другая там.
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1k
Che ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
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1k
NiThR0 ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
Тсссс... Не палите контору, Панин на спецзадании.
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
"политическая война"...ммм) кто не в курсе, это значит, что армии уже нет, танковые заводы закрыли лет 15 назад ... флот? - капец ему, ржавые карыта , да и с 86го года все в курсе, что топить британские корыта можно, даже если у тебя нет ЯО :) и т.д.

"политическая война"...ммм) кто не в курсе, это значит, что армии уже нет, танковые заводы закрыли лет 15 назад ... флот? - капец ему, ржавые карыта , да и с 86го года все в курсе, что топить британские корыта можно, даже если у тебя нет ЯО :) и т.д.
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6k
Alexandr Barhudarov ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
зато на брифингах можно кидаться какахами в оппонентов
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25k
Ashabad 4 дня назад
Комментарий к фото
Ссылка www.youtube.com
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21k
Е-Лена 4 дня назад
Когда Меркель в костюме медсестры пришла в «Шарите» и расстегнула верхнюю пуговицу, Навальный срочно выздоровел и выписался из больницы.
Когда Меркель в костюме медсестры пришла в «Шарите» и расстегнула верхнюю пуговицу, Навальный срочно выздоровел и выписался из больницы.
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3k
Сергей 4 дня назад
Политические комментарии 2
Политические комментарии 2
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28k
Юр21 4 дня назад
Его Панин заставляет.
Его Панин заставляет.
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187k
Северное сияние 4 дня назад
Капец, старым пердунам о вечном думать пора...Такие "словесные напряги" на дебатах, инсульт бы не хватил дедулек.

Капец, старым пердунам о вечном думать пора...Такие "словесные напряги" на дебатах, инсульт бы не хватил дедулек.
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222k
NAZARETH Автор поста Северное сияние 4 дня назад
Трамп спалился , пиндосы средний палец показывают , а здесь чисто по русски...
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187k
Северное сияние NAZARETH 4 дня назад
Сдаёт Донни. Это фиаско и палево, братан!
Мавр сделал своё дело, пора на заслуженную пенсию старичка проводить. Дачку бы что-ли во Флоридовке прикупил. Огурцы-помидорчики-укропчик-лучок сажать...
Сдаёт Донни. Это фиаско и палево, братан! Мавр сделал своё дело, пора на заслуженную пенсию старичка проводить. Дачку бы что-ли во Флоридовке прикупил. Огурцы-помидорчики-укропчик-лучок сажать...
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21k
Дмитрий NAZARETH 2 дня назад
Он просто намекает, что еще может. Алиби.
Он просто намекает, что еще может. Алиби.
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19k
Владимир 4 дня назад
У Макрона с бабой реально что то не то.. Это же обезьяна загримированная.
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49k
Андрей Владимир 4 дня назад
Так она ему в матери годится, вот и выглядит соответственно возрасту.
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19k
Владимир Андрей 4 дня назад
Так в том то и дело, что ее попытки молодится вызывают лишь ужас.
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12k
Сталкер Владимир 4 дня назад
Политические комментарии 2
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NAZARETH

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