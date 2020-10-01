Политические комментарии с сарказмом
9.
И Ахеджакова в первых рядах.
10.
16.
Либеростня , голос ! ----""Вы все врете ! ""
24.
Эммануэль Макрон: у Франции есть доказательства участия сирийских боевиков в нагорно-карабахском конфликте
26.
32.
Американские будни. Портланд.
37.
Виталий читал в былинах Древней Украины - о формировании материков и всего сущего на земле, строительстве пирамид, рытье чёрного моря, изобретении колеса, пороха, математики Много думал..
Авторский пост
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я вот смотрел нарезку.
то шо оба дебила это понятно.даже не знаю за шо они там.
не в курсе многих событий.
но в одном месте уловил знакомый случай.:
- Трамп заявил "твой сын наркоман и не имеет образования, а ты его посадил на руководящие посты в крупных компониях"
- Байден "мой сын уже не берёт наркотики, ты лжец. он всего добился сам, ты путинский блюдолиз."
один момент в 2014г - Байден бродит по Майдану, позже сидит в президентском кресле Украины, сразу невероятным усилием великого ума его сын добивается членства совета директоров в ведущей украинской нефтегазовой госкомпании.
просто совпадения и невероятная удача, не иначе!
кто не верит, тот агент Кремля и клятый москаль!!!
да да, камеди клаб уже примеряют каски, разгрузки и броники, полным составом :D
ну так...это ж... одна нога здесь, другая там.
"политическая война"...ммм) кто не в курсе, это значит, что армии уже нет, танковые заводы закрыли лет 15 назад ... флот? - капец ему, ржавые карыта , да и с 86го года все в курсе, что топить британские корыта можно, даже если у тебя нет ЯО :) и т.д.
Мавр сделал своё дело, пора на заслуженную пенсию старичка проводить. Дачку бы что-ли во Флоридовке прикупил. Огурцы-помидорчики-укропчик-лучок сажать...