7.

Пашинян в интервью «Washington Post” сказал что позвонил Путину, Трампу,

Меркель и Макрону, но они не смогли пока остановить боевые действия в

Нагорном Карабахе.

Нормально? Сам замутил это месиво, а теперь прыгает по всему миру

в поисках тех, кто бросится за него на амбразуру. И почему из за его

Соросовских провокаций лично Россия должна сжигать все мосты с Азербайджаном?



Азербайджан продолжит военную операцию в Карабахе до полного вывода армянских сил со спорных территорий - МИД