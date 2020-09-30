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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (35 фото + 3 видео)

Автор:
30 сентября 2020 18:05
Метки: комментарии   политика   юмор   
513
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Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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217k
NAZARETH Автор поста 2 часа назад
Политические комментарии 2
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13k
Alex ASK 46 минут назад
Мне кажется, МишкеХодору давно уже пора добавить немного металла в мозг. Хотя бы грамм 9
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32k
Андрей Старосельский Час назад
Вот насколько надо быть идиотом, чтобы поверить полякам, что им выплатят деньги за забастовки? Полякам, Карл, мля!!! Они всегда и везде всех найёпывали, а эти идиоты добровольно стали марионетками пшеков...
Вот насколько надо быть идиотом, чтобы поверить полякам, что им выплатят деньги за забастовки? Полякам, Карл, мля!!! Они всегда и везде всех найёпывали, а эти идиоты добровольно стали марионетками пшеков...
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11k
робт Андрей Старосельский 18 минут назад
лучшая новость за сегодня
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217k
NAZARETH Автор поста 2 часа назад
Политические комментарии 2
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NAZARETH

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