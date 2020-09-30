Политические комментарии с сарказмом.
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значит вы зашли не по адресу.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
7.
Пашинян в интервью «Washington Post” сказал что позвонил Путину, Трампу,
Меркель и Макрону, но они не смогли пока остановить боевые действия в
Нагорном Карабахе.
Нормально? Сам замутил это месиво, а теперь прыгает по всему миру
в поисках тех, кто бросится за него на амбразуру. И почему из за его
Соросовских провокаций лично Россия должна сжигать все мосты с Азербайджаном?
Азербайджан продолжит военную операцию в Карабахе до полного вывода армянских сил со спорных территорий - МИД
Меркель и Макрону, но они не смогли пока остановить боевые действия в
Нагорном Карабахе.
Нормально? Сам замутил это месиво, а теперь прыгает по всему миру
в поисках тех, кто бросится за него на амбразуру. И почему из за его
Соросовских провокаций лично Россия должна сжигать все мосты с Азербайджаном?
Азербайджан продолжит военную операцию в Карабахе до полного вывода армянских сил со спорных территорий - МИД
13.
Цирк гастролирует
15.
Иранские СМИ сообщают о том, что Тегеран намерен предоставить Москве для передового базирования сразу три своих порта на побережье Персидского и Оманского заливов
19.
Пока Трамп и Байден проводят дебаты, в Портленде стабильно
21.
Первые дебаты кандидатов в президенты США Трампа и Байдена превратились в «неприятную свалку» - СМИ
25.
Больных свиней забивают, засыпают хлором, ( ну этого можно кислотой, чтоб уж наверняка), и закапывают, желательно подальше и поглубже
28.
Какие армяне молодцы! Они успешно противостоят 100 миллионам тюрков, которые (как оказалось), наседают на Армению то ли по приказу Москвы, то ли с её разрешения!
31.
Все больше в этом убеждаешься. Вот примеры: Макарон женился на своей училке
Сисян выжил после отравления БОВ
США избрали президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо
Литва выдала Светке удостоверение президента Белоруссии
Война армян с азерами
Это выдержка из книги приказов террана.
Мир ёбнулся на отличненько
Сисян выжил после отравления БОВ
США избрали президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо
Литва выдала Светке удостоверение президента Белоруссии
Война армян с азерами
Это выдержка из книги приказов террана.
Мир ёбнулся на отличненько
33.
Сафари, на дикие стада змагаров.
Авторский пост
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