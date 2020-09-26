Политические комментарии с сарказмом.
4.
Массовое лоботомирование народа какое-то!!!
Начиная с 2013-го года Украина открыто позиционировала себя как враг!!! Следовательно, это потери врага. Сантиментов и сожалений не будет.
Эти бараны даже здесь умудряются обвинять Союз и Россию. Типо самолёт построен при Союзе и запчасти когда-то Россия поставляла.
===Радоваться это уже через чур. не стоит уподобляться украинцам. которые радовались .когда наш самолет разбился и всем другим случаям и трагическим потерям. . Мы не такие . Сочувствую матерям. погибших. Даже наши военные летчики выразили соболезнование. Это по человечески.
Эти бараны даже здесь умудряются обвинять Союз и Россию. Типо самолёт построен при Союзе и запчасти когда-то Россия поставляла.
===Радоваться это уже через чур. не стоит уподобляться украинцам. которые радовались .когда наш самолет разбился и всем другим случаям и трагическим потерям. . Мы не такие . Сочувствую матерям. погибших. Даже наши военные летчики выразили соболезнование. Это по человечески.
11.
А на Украине все чудесатее и чудесатее...
"«Сесть за репост» - этим мемом либералы долгое время пугали отечественных интернет-пользователей: якобы законы и спецслужбы России готовят им подобную участь. Но сейчас на Украине открыто декларируется цель не только запретить доступ к российской соцсети, но и наказывать за распространения контента в ней. А помогать в этом Киеву будет Секретная служба США."
=== Я так понимаю, скоро нищих россиян из Ростова и Воронежа сильно поубавится в Контакте.
"«Сесть за репост» - этим мемом либералы долгое время пугали отечественных интернет-пользователей: якобы законы и спецслужбы России готовят им подобную участь. Но сейчас на Украине открыто декларируется цель не только запретить доступ к российской соцсети, но и наказывать за распространения контента в ней. А помогать в этом Киеву будет Секретная служба США."
=== Я так понимаю, скоро нищих россиян из Ростова и Воронежа сильно поубавится в Контакте.
13.
17.
"..... Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу."
26.
34.
Реформированная система образования наглядно.
На фото учебник по украинскому языку третьего класса со встроенной рекламой как в браузере и контрольные вопросы к ней. И тут даже Adblock не поможет. В сети гадают, в учебнике за какой класс наконец появится реклама пива или хотя бы картинки с голыми дiвкамы. Ну, чтоб всё как в интернете было.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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интересно, автор высера над фото, сам на борту был? было бы иронично....
хм, а я то было думал, что теперь танки нечем заправлять будет....ну или хотя бы просто дорого, ибо из польши будет горючка или типа того..а нет, все нормально.. ну ну