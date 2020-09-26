4.

Начиная с 2013-го года Украина открыто позиционировала себя как враг!!! Следовательно, это потери врага. Сантиментов и сожалений не будет.

Эти бараны даже здесь умудряются обвинять Союз и Россию. Типо самолёт построен при Союзе и запчасти когда-то Россия поставляла.

===Радоваться это уже через чур. не стоит уподобляться украинцам. которые радовались .когда наш самолет разбился и всем другим случаям и трагическим потерям. . Мы не такие . Сочувствую матерям. погибших. Даже наши военные летчики выразили соболезнование. Это по человечески.