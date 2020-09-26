FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и... Армения с Азербайджаном делят Нагорный Карабах: в республике объявлено военное положение Армения с Азербайджаном делят Нагорный Карабах: в республике... В Якутии обнаружили ржавеющий личный самолет Хрущева В Якутии обнаружили ржавеющий личный самолет Хрущева Как бизнесмен дорогу арендовал и что из этого вышло Как бизнесмен дорогу арендовал и что из этого вышло Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки «Боярыня Морозова» Сурикова, или как сдвинуть сани на картине. Рассматриваем детали «Боярыня Морозова» Сурикова, или как сдвинуть сани на картине.... 15 фотографий для тех, кто думает, что видел в жизни всё 15 фотографий для тех, кто думает, что видел в жизни всё Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Дерзкий побег из зала суда в США попал на видео Дерзкий побег из зала суда в США попал на видео Виктор Ильичев: отъезд в США стал для него дорогой в один конец Виктор Ильичев: отъезд в США стал для него дорогой в один конец Борис Соболев : «Теле-экстрасенсы – пример удивительного бесстыдства и безнаказанности» Борис Соболев : «Теле-экстрасенсы – пример удивительного... Мемы из уст Сенсея Мемы из уст Сенсея История Зиновия Гердта: шестнадцатилетний "король" История Зиновия Гердта: шестнадцатилетний "король" Гифки с девушками Гифки с девушками Вдруг, откуда ни возьмись, появился Вдруг, откуда ни возьмись, появился Как «умирает» техника по всему миру Как «умирает» техника по всему миру Фотоподборка Фотоподборка Еще немного австралийских козявок Еще немного австралийских козявок
Главная > Антифишки 
Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (35 фото + 2 видео)

Автор:
26 сентября 2020 19:36
Метки: комментарии   политика   юмор   
2315
35
2
Политические комментарии с сарказмом.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: комментарии   политика   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
186k
Северное сияние 18 часов назад
Политические комментарии 2
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Е-Лена 5 часов назад
Политические комментарии 2
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ALFIE 12 часов назад
Комментарий к фото
интересно, автор высера над фото, сам на борту был? было бы иронично....

интересно, автор высера над фото, сам на борту был? было бы иронично....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Слава Кокаинум ALFIE 3 часа назад
Комментарий к фото
Было бы не менее иронично, если бы он винтрокрылым транспортником реально попытался бомбить Воронеж
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ALFIE 12 часов назад
Комментарий к фото
хм, а я то было думал, что теперь танки нечем заправлять будет....ну или хотя бы просто дорого, ибо из польши будет горючка или типа того..а нет, все нормально.. ну ну

хм, а я то было думал, что теперь танки нечем заправлять будет....ну или хотя бы просто дорого, ибо из польши будет горючка или типа того..а нет, все нормально.. ну ну
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Che 14 часов назад
звёзды у них должны быть шести лучевые
звёзды у них должны быть шести лучевые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юр21 16 часов назад
Это ещё не вся проблема, Лёха-Ракоед не только из России не выезжал - но и в Германию не въезжал! Если выйдет из клиники его как бомжа в местное гестапо загребут...
Это ещё не вся проблема, Лёха-Ракоед не только из России не выезжал - но и в Германию не въезжал! Если выйдет из клиники его как бомжа в местное гестапо загребут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
213k
NAZARETH Автор поста Юр21 16 часов назад
Да им бы побыстрей его назад отправить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Мойша 17 часов назад
Из Донецка бронеконницу бурятов перекинули в Белоруссию
Из Донецка бронеконницу бурятов перекинули в Белоруссию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Мойша 14 часов назад
Никакие фестивали/центры бурятской культуры, ни фабрика звезд, ни другие культурные мероприятия не сделали таким известным бурятским народом, как один бурят который отвешивал люлей бандеровцу)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Нечаинка 17 часов назад
Комментарий к фото
Почему появится? Был уже этот период. Начало двухтысячных. Учебник по окружающему миру для начальной школы. И везде на картинках кола и подобная продукция.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
winergy2012 18 часов назад
Бомбить они Воронеж они собрались.Земля стекловатой,хохлоскот.Шашлык е.б.учий.
Бомбить они Воронеж они собрались.Земля стекловатой,хохлоскот.Шашлык е.б.учий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт winergy2012 16 часов назад
а че там с ними я пропустил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
936
maloy робт 16 часов назад
Погибли. Как, людей мне лично жаль, но как потенциальных военных, которые собирались бомбить ДНР нет. Двоякое чувство
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир 18 часов назад
Дайте две маски надену, лишь бы эту ....не видеть.
Дайте две маски надену, лишь бы эту ....не видеть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
rutt Владимир 15 часов назад
В пакет ее упаковать, в непрозрачный!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Максим Погода Владимир Час назад
Замуж хотеть не стыдно))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
OUKITEL Sports phone WP8 Pro в продаже с 25 по 29 сентября всего за $120! OUKITEL Sports phone WP8 Pro в продаже с 25 по 29 сентября всего за $120! Политические комментарии и картинки из соц. сетей Политические комментарии и картинки из соц. сетей Политические комментарии и картинки из соц. сетей 24/07/2016 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 24/07/2016 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016
NAZARETH

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

213328



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Эпичное видео про обрезку пальмы, после которого по-другому смотришь на свою работу
1
49
Эпичное видео про обрезку пальмы, после которого по-другому смотришь на свою работу
Прикольные и смешные картинки
1
8
Прикольные и смешные картинки
﻿
Набирающие популярность
Красивейшая река Pine River с высоты 50м. Австралия, Квинсленд
0
5
Красивейшая река Pine River с высоты 50м. Австралия, Квинсленд
Немецкая бабушка омолаживается татушками
0
19
Немецкая бабушка омолаживается татушками
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересно#природа#кино#СССР#коты#сша#автоприкол#красиво
#факты#прикол#россия#яавтор#интересное#актеры#позитив#прикольные#дети#люди
#история#животные#австралия#картинки#собака#комментарии#собаки#gif#еда#насекомые

На что жалуетесь?

Вернуться