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Основные принципы пропаганды

Основные принципы пропаганды (2 фото)

Автор:
26 сентября 2020 15:09
Метки: Соловьёв   политика   пропаганда   скабеева   
664
2
Пропаганда - скоординированный комплекс мер, нацеленный на сохранение существующего правящего режима и подавление растущих протестных настроений населения обеспечивающего благополучие этого режима.

Источник:

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Метки: Соловьёв   политика   пропаганда   скабеева   
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68  комментариев
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9k
Taximaxi 23 часа назад
Хорошо описал отношение запада к России,точь в точь. И цели выдал -захват ресурсов России (которые ,кстати прошли точку невозобновляемости уже лет десять назад) ,любыми методами,в том числе подлыми и грязными.
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74k
dpazuzu 4 минуты назад
автор, ты, ведь, пролюбалтиках живешь.
зарабатываешь тем, что своими грязными ручищами таскаешь через границу РФ на большегрузе то, что русские покупают. ты ведь за счет русских живешь. да ещё и в другом государстве.

ты зачем нам на голову гадишь? мы ведь тебе деньги платим. мы тебе, дурачок. не ты нам.
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5k
Александр Час назад
Основные принципы пропаганды
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25k
Ashabad 2 часа назад
Основные принципы пропаганды
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25k
Ashabad 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad 3 часа назад
Ну, вот фишка часто занимаются анти-российской пропагандой. А был когда-то сайтом хорошего настроения.
Ну, вот фишка часто занимаются анти-российской пропагандой. А был когда-то сайтом хорошего настроения.
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4k
Alex 4 часа назад
только фотографию поменяйте на Байдена, Трампа, американских политиков и журналистов, американских ястребов - и все станет на свои места
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3k
Фомич 5 часов назад
Пока пропаганда пудрит мозги людям и в США и в России ..."ExxonMobil американская энергетическая компания, которая работает в Российской Федерации уже более 20 лет. В рамках подписанного в 2011 году исторического контракта Роснефть и ExxonMobil договорились о совместной работе не только в России, но и в США, и пришли к стратегическому соглашению об обмене технологиями. В 2012 году стороны сообщили о начале разведывательных работ в Западной Сибири и в арктическом регионе России. Стоимость этих проектов насчитывает несколько миллиардов долларов."
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6k
Артём 9 часов назад
В то же время российские попозиционеры в любой период истории: "ИХ Великий вождь! ИХ Великая вера! ИХ Благородный народ! ИХ Храбрые герои!" и "НАШ кровавый тиран! НАШИ примитивные суеверия! НАШИ отсталые дикари! НАШИ жестокие захватчики!"
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7k
Путинский Бот 12 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
SR 14 часов назад
Сколько ольгинских набежало. На воре и шапка горит. Смешно даже.
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14
seemannspb SR 5 часов назад
д ибил [мат]
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5k
SR seemannspb 4 часа назад
Вот, еще один. Писака придворный.
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10k
Алекс 14 часов назад
Ну да. А них шпион у нас разведчик...
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30k
Человек-Редискa 17 часов назад
Нас не спасут "голивудские супергерои"
Нас не спасут "голивудские супергерои"
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30k
Человек-Редискa 17 часов назад
пример "открытия глаз от западных партнеров" мы (запад) законодатели мод, хранители знаний и новаторы. Вы (кто угодно) жопорукие никчемные потребители, сдерживающие мировое (наше западное) развитие удержанием мировых ресурсов и не желанимем/сопротивлением становится сырьевым/потребительским придатком нашего (западного) мира...

цель изменение сознания для получения управления людскими массами/государствами..

з.ы. Японцы благодарили американцев за ядерную бомбардировку Херосимы.... и т.п.
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3k
Убийца Прохиндеев 19 часов назад
И еще. В пропаганде есть большая разница, от органов метрополии она или от колонии.
США ведут информационную войну на территориях других стран - там главным образом их боты.
В колонии "Россияния" кремлеботы главным образом промывают мозг и лгут на СВОЕЙ территории, СВОЕМУ населению. И это уже хороший признак колонии.
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3k
Горожанин Убийца Прохиндеев 17 часов назад
Мальчик, Россия в своей колонии - США - президентов ставит. Ты не понял?
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30k
Человек-Редискa Убийца Прохиндеев 17 часов назад
(ПЕДЕВИКИМ) "Пропага нда в современном политическом дискурсе это открытое распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений с целью формирования общественного мнения или иных целей, преследуемых пропагандистами. Не следует путать с понятием Манипуляция массовым сознанием."

Любая адекватная страна формирует общественное мнение как внутри своей страны так и за ее пределами. Национальную идею так же можно считать пропагандой. Цели пропаганды определяет правящий класс. Страны с "зависимым" правящим классом полностью принимают чужую (в большинстве случаев разрушительную) идеологию.
з.ы. для эффективной манипуляции сознанием необходимо понижать уровень образования общества.
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3k
Убийца Прохиндеев 17 часов назад
Как пригожинские твари сразу возбудились.

Знают, чем воняют.

Как пригожинские твари сразу возбудились. Знают, чем воняют.
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30k
Человек-Редискa Убийца Прохиндеев 17 часов назад
Ты прав, воняет запдным манипулированием сознания... Да я знаю ты не манипулировал, ты рядом стоял... Но пахнет вроде как от тебя... или тобой...
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776
Леонид Убийца Прохиндеев 6 часов назад
Когда этим дефективные менеджеры до 36 копеек за коммент снизят для оптимизации - вот тогда посмеемся.
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3k
Убийца Прохиндеев 19 часов назад
"4) Мы боремся за правое дело, а не за наши интересы. Следует умалчивать, что в каждой войне в первую очередь преследуются экономические цели, подчеркивая лишь гуманитарные причины."
--
Есть только маленький нюанс. При капитализме - ТОЛЬКО так. В США, Европе, России и пр.
В странах типа СССР - не так.
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303
DɨʌɓLø Убийца Прохиндеев 7 часов назад
Вот она зомбированая «выскочка» и образец НАШЕГО совка, коммуняги, левака либераста и быдлы в одной персоне.
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3k
Тундра 19 часов назад
Да, все именно так. Но я все-таки буду верить пропаганде своей страны, а не чужой. Руководствуясь знанием истории, я (пардон) не верю, что эти иноземные дяди торопятся меня осчастливить, и только проклятый кровавый теран им мешает это сделать...
Для меня все просто: что не Россия, то - враги.
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18k
Владимир Тундра 19 часов назад
Почему пардон? А ведь какое то время нас заливали пропагандой, что все в мире хотят нам только добра и ножек буша присылать, и только кровавый теран мешает..
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25k
Игорь 19 часов назад
У них шпион, у нас - разведчик. Очевидно же.
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21k
Андрей Игорь 16 часов назад
У них госпереворот у нас революция
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877
pilot66 19 часов назад
И все то, вроде, правильно написано. По факту, так сказать. Но вот откуда-то ощутимо наносит запах либеральных болот... "Принюхался" и точно... тэги и фоточка. Все как в анекдоте про Штирлица и парашют
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3k
Тундра pilot66 19 часов назад
Да аффтор спалился по-полной! Он же явно указал источник - лорд такой-то. Англо-саксы... Это их принципы. Др. Геббельс их "расширил и углубил".
А у нас все просто: "В чем сила? Сила в правде" (с)
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6k
fish67 20 часов назад
Слова в посте "мы" и "наши" правильно заменить на "завравшаяся аморальная кучка воров".
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 20 часов назад
Почитал комментарии. Ребятки! Ну насколько же вы, скажем так, несообразительны.

Все, как один, криат - мы то хорошие, а вот они, на том бережку гады и подлец!

Неужели вы не понимаете, что этим только подтверждаете правильность этой картинки?
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