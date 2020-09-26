Основные принципы пропаганды

Пропаганда - скоординированный комплекс мер, нацеленный на сохранение существующего правящего режима и подавление растущих протестных настроений населения обеспечивающего благополучие этого режима.
Основные принципы военной пропаганды были изложены британским дипломатом лордом Понсонби в книге «Ложь во время войны»
Суть этих принципов сводится к следующему:
1) Мы не хотим войны.
Главное — убедить людей, что «плохие парни» ненавидят «нас» и уже начали (или готовы начать) первыми.
2) Война ведется только по вине противника.
Это «другие», «они» начали войну, или мечтают ее начать со дня на день. «Мы» же вынуждены защищаться.
3) Лидер противоборствующей страны — сущий дьявол.
Не обязательно заставлять ненавидеть весь народ, — писал Понсонби. — Надо персонифицировать образ врага, показать своему населению, что глава, руководитель «других» — это душевнобольной, свихнувшийся, продажный человек.
4) Мы боремся за правое дело, а не за наши интересы.
Следует умалчивать, что в каждой войне в первую очередь преследуются экономические цели, подчеркивая лишь гуманитарные причины.
5) Враг целенаправленно совершает злодеяния, мы — только случайно.
Нужно максимально оперативно распространять сведения о жестокостях, совершенных противником, разъясняя, что именно ему свойственны подобные поступки.
6) Враг использует запрещенное оружие.
7) Наши потери незначительны, потери противника огромны.
Во время войны потери в живой силе и технике называют не фактические, а руководствуясь своей выгодой.
8) Представители культуры, искусства и интеллектуалы поддерживают наше дело.
9) Наша миссия священна.
10) Любой сомневающийся в нашей пропаганде — предатель.
Суть этих принципов сводится к следующему:
1) Мы не хотим войны.
Главное — убедить людей, что «плохие парни» ненавидят «нас» и уже начали (или готовы начать) первыми.
2) Война ведется только по вине противника.
Это «другие», «они» начали войну, или мечтают ее начать со дня на день. «Мы» же вынуждены защищаться.
3) Лидер противоборствующей страны — сущий дьявол.
Не обязательно заставлять ненавидеть весь народ, — писал Понсонби. — Надо персонифицировать образ врага, показать своему населению, что глава, руководитель «других» — это душевнобольной, свихнувшийся, продажный человек.
4) Мы боремся за правое дело, а не за наши интересы.
Следует умалчивать, что в каждой войне в первую очередь преследуются экономические цели, подчеркивая лишь гуманитарные причины.
5) Враг целенаправленно совершает злодеяния, мы — только случайно.
Нужно максимально оперативно распространять сведения о жестокостях, совершенных противником, разъясняя, что именно ему свойственны подобные поступки.
6) Враг использует запрещенное оружие.
7) Наши потери незначительны, потери противника огромны.
Во время войны потери в живой силе и технике называют не фактические, а руководствуясь своей выгодой.
8) Представители культуры, искусства и интеллектуалы поддерживают наше дело.
9) Наша миссия священна.
10) Любой сомневающийся в нашей пропаганде — предатель.
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Метки: Соловьёв политика пропаганда скабеева
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зарабатываешь тем, что своими грязными ручищами таскаешь через границу РФ на большегрузе то, что русские покупают. ты ведь за счет русских живешь. да ещё и в другом государстве.
ты зачем нам на голову гадишь? мы ведь тебе деньги платим. мы тебе, дурачок. не ты нам.
цель изменение сознания для получения управления людскими массами/государствами..
з.ы. Японцы благодарили американцев за ядерную бомбардировку Херосимы.... и т.п.
США ведут информационную войну на территориях других стран - там главным образом их боты.
В колонии "Россияния" кремлеботы главным образом промывают мозг и лгут на СВОЕЙ территории, СВОЕМУ населению. И это уже хороший признак колонии.
Любая адекватная страна формирует общественное мнение как внутри своей страны так и за ее пределами. Национальную идею так же можно считать пропагандой. Цели пропаганды определяет правящий класс. Страны с "зависимым" правящим классом полностью принимают чужую (в большинстве случаев разрушительную) идеологию.
з.ы. для эффективной манипуляции сознанием необходимо понижать уровень образования общества.
Знают, чем воняют.
--
Есть только маленький нюанс. При капитализме - ТОЛЬКО так. В США, Европе, России и пр.
В странах типа СССР - не так.
Для меня все просто: что не Россия, то - враги.
А у нас все просто: "В чем сила? Сила в правде" (с)
Все, как один, криат - мы то хорошие, а вот они, на том бережку гады и подлец!
Неужели вы не понимаете, что этим только подтверждаете правильность этой картинки?