11.

Мы видим, как США ежедневно публично пытаются унизить ЕС, прежде всего Германию, как США устами своих официальных представителей требуют от Германии осознать свое счастье и необходимость укреплять свою энергобезопасность. Под чем они подразумевают переход на существенно более дорогой американский сжиженный газ. Я считаю, что этот вопрос теперь является делом чести для Германии!