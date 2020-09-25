Политические комментарии с сарказмом.
11.
Лавров - о завершении «Северного потока-2»:
Мы видим, как США ежедневно публично пытаются унизить ЕС, прежде всего Германию, как США устами своих официальных представителей требуют от Германии осознать свое счастье и необходимость укреплять свою энергобезопасность. Под чем они подразумевают переход на существенно более дорогой американский сжиженный газ. Я считаю, что этот вопрос теперь является делом чести для Германии!
17.
Против они... Раньше надо было думать, а не пытаться перевороты устраивать! «Кушайте, не обляпайтесь!»
19.
Когда сняла кастрюлю
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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