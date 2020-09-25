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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (39 фото + 2 видео)

Автор:
25 сентября 2020 18:21
Метки: комментарии   политика   юмор   
3298
39
2
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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213k
NAZARETH Автор поста 2 дня назад
Политические комментарии 2
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273
Сергей 20 часов назад
Комментарий к фото
Цирк-Шарито.Так вернее.
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189
Его День назад
23. ))))) Ребята дизайнеры ну соберитесь. Опять дедлайн не осилили? Пару мазков кистью же 5 минут максимум. или кисти PS платные были?
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139k
☭Cheкаво☭ День назад
Комментарий к фото
Видать Германия или Польша, после сбора кУлубники или мытья сортиров, а возле баночки бутыль явно с чем то похожим на боярышник, со спиртом)
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139k
☭Cheкаво☭ День назад
Комментарий к фото
Не воспитанное дерьмо, всех русских крестьян оскорбил.
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25k
Ashabad День назад
Под Харьковом разбился самолёт украинских ВВС.
Товарищи и граждане! Да, мы неприемлем нынешний украинский режим. Но я прошу вас, убедительная просьба:
НЕ УПОДОБЛЯЙТЕСЬ УКРО-НАЦИКАМ! Не надо злорадства и танцев на трупах погибших курсантов.
Пожалуйста!

Ссылка www.youtube.com
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213k
NAZARETH Автор поста Ashabad День назад
Что-то я такого не припоминаю. Над дебилизмом стебемся , это да. Но над погибшими , никогда.
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156
Дементий Мурзич 2 дня назад
Да насрать!!!! Муку наверняка верните нормальную и макароны. Дальше можете хоть пингвинам продавать.Выблядок мамедов и дима "президент",может хватит по ушам ёрзать? Верните нормальную муку и нормальное подсолнечное масло. Вас на ВИЛЫ вздёрнут скоро,скоты!
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3k
Ewgeny Дементий Мурзич День назад
Купи в магазине, и муку и масло. Похоже ты только один такой потеряшка.
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59
Monher Ewgeny 22 часа назад
Слушай у него осень, понимать надо
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1k
Серега 2 дня назад
вот они донаты, которые дети навальному отдают!

вот они донаты, которые дети навальному отдают!
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