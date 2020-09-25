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Если это не коррупция - то что это?

Если это не коррупция - то что это? (2 фото)

Автор:
25 сентября 2020 15:39
Метки: Елена Шевцова   Зубов   система   
710
2
Как известно, сейчас все прилетающие в Россию граждане обязаны в течение 3 дней сдать тест на коронавирус, причем в течение тех же 3 дней получить результаты и загрузить их на "Госуслуги". Этого требует Роспотребнадзор.

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Метки: Елена Шевцова   Зубов   система   
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12  комментариев
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584
Злодей 2 дня назад
Пля, как будто из пещер повылазили.Так давно уже и не только в нашей, а вообще во всех странах. Уже пора принять это как норму. Всё, по другому не будет.
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−9
Данила Сандраков День назад
Считаю что обязательные анализы должны быть бесплатными! Я сам в среду вернулся с Турции и прошёл этот квест с анализом!
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3k
cfhfwby 2 дня назад
А может- ну их на хер! Может пора за вилы?
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41k
Цыц тут у меня cfhfwby 2 дня назад
Сначала научись ставить знаки препинания, а уж потом берись за вилы или, в твоем случае, за куй.
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109
K 2 дня назад
знакомая прилетела из Англии, сдала тест, получила результаты и отправила на госуслугах. Домой пришли менты, типа ты недавно из Турции прилетела домой, а тест не сдала. Она им объяснила, что живет в Англии, тест сдала и отправляла результат. В поезде тоже ее искали, по тем же причинам. Все менты принимали обьяснения и отставали.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
В Ростове ещё круче. Просто микроавтобус на стоянке, 3 тр, результаты через 5 рабочих, при этом ещё и результаты у знакомых потеряли
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста ☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
Сегодня по радио слушал - обсуждали покупку этих справок в инете. Ведущий находил объявы в инете и звонил в прямом эфире. В разных конторах ценник разный - от 500 до 800 - при покупке на семью - скидка. Для получения справки требуется только ФИО и дата рождения с пропиской. И сообщить куда подвести курьеру.

Это как с наркотиками - все знают а участковый не в курсе.
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста ☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
Сегодня по радио слушал - обсуждали покупку этих справок в инете. Ведущий находил объявы в инете и звонил в прямом эфире. В разных конторах ценник разный - от 500 до 800 - при покупке на семью - скидка. Для получения справки требуется только ФИО и дата рождения с пропиской. И сообщить куда подвести курьеру.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Иван Кемеров 2 дня назад
Ну я честно с семьёй сдал. По 1500. Но вот насколько это вообще не профанация, хз
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Иван Кемеров 2 дня назад
Кстати, этой знакомой, у которой результаты потеряли, уже повестка в суд пришла
за несдачу анаиза
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2k
Денис Колосов Иван Кемеров 2 дня назад
ну х.з, там QR код, что в системе пробивается, куда зашивается информация..хотя может дельцы уже знают алгоритм как он генерируется
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