Если это не коррупция - то что это?

Чем обусловлена такая срочность, особенно учитывая тот факт, что в поликлинику записаться на сдачу теста очень сложно, а результат может прийти и через неделю - не очень понятно (если не знать, что происходит). Между тем штраф за непредоставление результатов в 3-дневный срок - очень большой.



Есть способ успеть вовремя? Да, сдать тест прямо в аэропорту. Стоит 2750 рублей, результат выдают через час. При этом нужно отстоять огромную очередь в толпе народа - такая трогательная забота Роспотребнадзора о том, чтобы никто не заразился.



Почему все так криво организовано? Неужели такой крупняк, как "Инвитро" не может организовать достаточное количество сотрудников для быстрого тестирования?



Так это не "Инвитро", их до такой сладкой кормушки не допустили. Тут кормится "талантливая бизнесменша" и по совместительсву дочурка Зубова, зампреда АФК "Система", Елена Шевцова.



Именно ее компашка "АрхиМед" делает эти тесты. Компашка с уставным капиталом 10 тысяч рублей, с численностью сотрудников 17 человек. И эта "АрхиМед", только не ржите, изначально "Клиника детокса". А теперь еще и немножечко шьет, то есть делает тесты на коронавирус.



Удивляться, конечно, не приходится, в прекрасной России настоящего все именно так и делается.



А вот общие выводы:



1. Клиника детокса со среднесписочной численностью сотрудников в 17 человек и уставным капиталом в 10 тысяч рублей получила на откуп тестирование россиян на ковид в аэропортах.



2. Тестирование выполняется за час, тогда как прочие клиники говорят о нескольких днях.



3. Роспотребнадзор сделал все, чтобы подтолкнуть россиян именно к этому тестированию.



4. Клиника принадлежит дочке олигарха Зубова из АФК «Система».



5. Он возглавляет медицинский кластер АФК и руководит коммерческим производством вакцины «Спутник V».



Нормальный такой семейный подрядик. Сплошные талантливые бизнесмены.