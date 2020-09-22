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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (36 фото + 2 видео)

Автор:
22 сентября 2020 19:07
Метки: комментарии   политика   юмор   
3940
36
2
Политические комментарии с сарказмом.
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46  комментариев
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44k
Albert GER 2 дня назад
а действително...
а действително...
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 21 час назад
Ради интереса послушал этого эксдепутата, это же надо быть таким дебилом....в том что Крым вернулся в Россию виноват ЯНУКОВИЧ???? и задаёт вопрос, почему в Крым в отличии от Донбасса не были направлены войска....идиЁт, в Крыму же были РЕАЛЬНЫЕ российские войска, а не те что выдуманы на Донбасе...
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−298
atatatarakanu 23 часа назад
Лаем?
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10k
Алекс atatatarakanu 20 часов назад
Лай
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25k
Ashabad День назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad День назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad День назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad День назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
один вопрос, с чего она думает, что в 2220 году будет гугл? ;) или "еще будет гугл?!" ;)

один вопрос, с чего она думает, что в 2220 году будет гугл? ;) или "еще будет гугл?!" ;)
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349k
rusfet ALFIE День назад
Комментарий к фото
Правильно,,,))) в 2220 году,- не будет гугла,- будет * окей Путин* )))
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209k
NAZARETH Автор поста rusfet День назад
Комментарий к фото
Или просто - Путин.
Или просто - Путин.
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
хм...если навальный сначала сидел на бутылке, а пеперь на стульчике, то бабка, походу сидит на банке :D ну присмотритесь))))))))

хм...если навальный сначала сидел на бутылке, а пеперь на стульчике, то бабка, походу сидит на банке :D ну присмотритесь))))))))
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349k
rusfet ALFIE День назад
Комментарий к фото
Девушка сидит на тубе.
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
конечно ООН хорошо начиналось...ибо нужен был последний кирпичик, за права человека, в дело, початое еще очень давно, в создание гос-ва, для "избранных"....своих даже не пощадили, в печи попихали, для того, чтобы потом этим дело прикрывать любое свое гнусное поведение.... мы ведь в курсе, о какой "стране" речь, да?

конечно ООН хорошо начиналось...ибо нужен был последний кирпичик, за права человека, в дело, початое еще очень давно, в создание гос-ва, для "избранных"....своих даже не пощадили, в печи попихали, для того, чтобы потом этим дело прикрывать любое свое гнусное поведение.... мы ведь в курсе, о какой "стране" речь, да?
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
ну, это их выбор...жопа в том, что за этом выбор заплатят многие нормальные люди...у которых выбора нет, по понятным причинам

ну, это их выбор...жопа в том, что за этом выбор заплатят многие нормальные люди...у которых выбора нет, по понятным причинам
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
вот согласен с последним чуваком на скрине..какая разница насколько стар танк, если его пушка стреляет по школам, больницам и т.д.? да плевать. они не в бой идут, где будет иметь решающее значение новизна техники, защита и прочее, ну и конечно мастерство экипажа. нет. они лупят безнаказанно, с безопасного расстояния по гражданским..какая разница из чего, если цель достигается. а ответки не может быть априори?дык...

вот согласен с последним чуваком на скрине..какая разница насколько стар танк, если его пушка стреляет по школам, больницам и т.д.? да плевать. они не в бой идут, где будет иметь решающее значение новизна техники, защита и прочее, ну и конечно мастерство экипажа. нет. они лупят безнаказанно, с безопасного расстояния по гражданским..какая разница из чего, если цель достигается. а ответки не может быть априори?дык...
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−298
atatatarakanu 2 дня назад
Никто русским не верит
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2k
Aleksandr Surovyy atatatarakanu День назад
Кто такой "никто" с погонялом "atatatarakanu" ? И почему всем хочется на него тапкой наступить ? А потому, что это насекомое ничего полезного не производящее, хочет жить в тепле и питается отходами !
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1k
Скальпы Гуронов atatatarakanu День назад
Ну, ты, Никто, может и не веришь... Потому что у тебя в голове соросячье дерьмо пополам с салом.
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19k
Галка Галкина atatatarakanu День назад
Политические комментарии 2
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3k
Сергей 2 дня назад
Вы не поняли тонкий троллинг. 1 Вымрут 2 Попадут в ад. Так как не оставили потомства. Везде плюсы.

Вы не поняли тонкий троллинг.
1 Вымрут
2 Попадут в ад. Так как не оставили потомства.
Везде плюсы.
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15k
Robin Hood 2 дня назад
Политические комментарии 2
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349k
rusfet 2 дня назад
Политические комментарии 2
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2k
Денис rusfet 2 дня назад
пускай в очко себе засунут свое дерьмо . колбасы и все мясное у нас лучше и дешевле . а яблоки у меня на даче так и подавно . могу и вам в очко пшеки напихать бесплатно . у меня много яблок
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349k
rusfet Денис 2 дня назад
НАТО, говорит,что вам плохо, и вы должны интегрироваться с Европой,,- как Украина,,,,---- или вы не демокрические...
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349k
rusfet 2 дня назад
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349k
rusfet 2 дня назад
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2k
Архимед 2 дня назад
Политические комментарии 2
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44k
Albert GER Архимед 2 дня назад

там на югах какой-то другой воздух и люди по другому воспитаны штоли...
мы сами с одесскими корнями. родились и выросли в Казахстане. немцы.
брата жена с Херсона. идентифицирует себя как казачка.
ростом 1.5 метр, но злая шо писец, задевать её нелзя совсем!!!
мы это знаем и с ней не связываемся. они друг друга любят. и всё хорошо.
действие - переезд. начало 90ых. они заезжают в квартиру. мы помогаем. всей роднёй. у нас так принято.
это громко! сверлим, вешаем, собираем мебель, материмся.. за день делаем всё и разьезжаемся.
в субботу собираемся снова, кушать и выпивать. у нас так принято. это тоже громко! детишки скачут в одной комнате.
мы бухаем в зале.
звонок в дверь. так получилось, шо пошла она. она русская, по немецки не умела тогда от слова совсем!
прибегает красная злая фурия и кричит шо соседи окуевшие напроч, сами позавчера парти до 3часов ночи делали, а теперь нам не дают сидеть.
но она может и не понять шо ей по немецки сказали, а сказать в ответ вообще не может.
потому я пошел в подьезд поговорить с соседями. время около 5 вечера. и мы по всем вообще законам ничего не нарушаем.
именно это я и сказал людям в подьезде(соседи снизу) вежливо и напомнил им шо они сами себя неправильно вели с парти до 3ночи на днях.
и по соседски могли бы понять шо у нас это переезд и одноразовый шум.
оказалось, шо муж об этом ничего не знает(он был в командировке), а жена стала на меня кричать шо я вру. неудобно получилось.
жена брата,эта казачка)), ничего не поняла, но уловила по интонации шо на меня орут и наезжают!
это совершенно неприемлемо для неё!!!
она схватила швабру, и начала их бить по взрослому!!!!
аж треск костей на весь подьзд стоял!!!
бляха!!! этот метр в кепке, мы втроем (я, брат и зять. все больше 100кг) еле как оттащить смогли!!!
баБА ВИЗЖАЛА КАК ПИЛОРАМА. мужик оказался норм, и удары держал нормально и назад сноху не бил, а то б мы его закопали в бетон в подьезде. я сумел после всего его уговорить зайти в гости.
мы его напоили в соплю и всё хорошо, в полицай они заяву не писали.
это хорошо шо у брата сабли в доме нет)))
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2k
Денис Архимед 2 дня назад
Политические комментарии 2
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1k
Скальпы Гуронов Денис День назад
Мне в середине 80-х западенцы рассказывали про своих хероических дедов из леса, которые убивали НКВД-шников тысячами... Я тогда подумал, что они перепили... Оказалось, что нет... Так, что сам думай, кто дурак, а также лжец и подонок.
Про НКВД-шников, конечно, п#здеж и было всё наоборот. Но жалко, что товарищ Сталин не передавил этих "братьев" под корень, вместе с их бабами и выбл@дками...
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2k
Денис Скальпы Гуронов День назад
вообще то эта картинка была адресована не лично Архимеду , а деду на его фотографии с листком про "независимую Беларусь" .
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25k
Ashabad Архимед День назад
Самые главные вопросы в жизни это "Зачем?" и потом "Как?".
Так вот, после развала СССР, я никак не могу понять: "ЗАЧЕМ республикам независимость?"
Независисмость ради независимости - это "жраты шобы сраты".
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NAZARETH

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