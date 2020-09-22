Политические комментарии с сарказмом.
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Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую психику,
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5.
Будни наших вертолетчиков в Сирии! Боевые Ми-35 и Ми-8 отогнали пару "Апачей" США. Видимо амерам мало одного трупа в своих рядах, раз лезут.
20.
«Именно Турчинов был и. о. президента в период аннексии Крыма. И именно он приказывал украинским военным бездействовать».
Бывший народный депутат Украины, а также ближайший соратник 5-го президента Порошенко Давид Жвания заявил, что Александр Турчинов «сдал» России Крым по указанию Соединённых Штатов. Об этом он рассказал в своём новом ролике на Youtube.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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один вопрос, с чего она думает, что в 2220 году будет гугл? ;) или "еще будет гугл?!" ;)
хм...если навальный сначала сидел на бутылке, а пеперь на стульчике, то бабка, походу сидит на банке :D ну присмотритесь))))))))
конечно ООН хорошо начиналось...ибо нужен был последний кирпичик, за права человека, в дело, початое еще очень давно, в создание гос-ва, для "избранных"....своих даже не пощадили, в печи попихали, для того, чтобы потом этим дело прикрывать любое свое гнусное поведение.... мы ведь в курсе, о какой "стране" речь, да?
ну, это их выбор...жопа в том, что за этом выбор заплатят многие нормальные люди...у которых выбора нет, по понятным причинам
вот согласен с последним чуваком на скрине..какая разница насколько стар танк, если его пушка стреляет по школам, больницам и т.д.? да плевать. они не в бой идут, где будет иметь решающее значение новизна техники, защита и прочее, ну и конечно мастерство экипажа. нет. они лупят безнаказанно, с безопасного расстояния по гражданским..какая разница из чего, если цель достигается. а ответки не может быть априори?дык...
Вы не поняли тонкий троллинг.
1 Вымрут
2 Попадут в ад. Так как не оставили потомства.
Везде плюсы.
там на югах какой-то другой воздух и люди по другому воспитаны штоли...
мы сами с одесскими корнями. родились и выросли в Казахстане. немцы.
брата жена с Херсона. идентифицирует себя как казачка.
ростом 1.5 метр, но злая шо писец, задевать её нелзя совсем!!!
мы это знаем и с ней не связываемся. они друг друга любят. и всё хорошо.
действие - переезд. начало 90ых. они заезжают в квартиру. мы помогаем. всей роднёй. у нас так принято.
это громко! сверлим, вешаем, собираем мебель, материмся.. за день делаем всё и разьезжаемся.
в субботу собираемся снова, кушать и выпивать. у нас так принято. это тоже громко! детишки скачут в одной комнате.
мы бухаем в зале.
звонок в дверь. так получилось, шо пошла она. она русская, по немецки не умела тогда от слова совсем!
прибегает красная злая фурия и кричит шо соседи окуевшие напроч, сами позавчера парти до 3часов ночи делали, а теперь нам не дают сидеть.
но она может и не понять шо ей по немецки сказали, а сказать в ответ вообще не может.
потому я пошел в подьезд поговорить с соседями. время около 5 вечера. и мы по всем вообще законам ничего не нарушаем.
именно это я и сказал людям в подьезде(соседи снизу) вежливо и напомнил им шо они сами себя неправильно вели с парти до 3ночи на днях.
и по соседски могли бы понять шо у нас это переезд и одноразовый шум.
оказалось, шо муж об этом ничего не знает(он был в командировке), а жена стала на меня кричать шо я вру. неудобно получилось.
жена брата,эта казачка)), ничего не поняла, но уловила по интонации шо на меня орут и наезжают!
это совершенно неприемлемо для неё!!!
она схватила швабру, и начала их бить по взрослому!!!!
аж треск костей на весь подьзд стоял!!!
бляха!!! этот метр в кепке, мы втроем (я, брат и зять. все больше 100кг) еле как оттащить смогли!!!
баБА ВИЗЖАЛА КАК ПИЛОРАМА. мужик оказался норм, и удары держал нормально и назад сноху не бил, а то б мы его закопали в бетон в подьезде. я сумел после всего его уговорить зайти в гости.
мы его напоили в соплю и всё хорошо, в полицай они заяву не писали.
это хорошо шо у брата сабли в доме нет)))
Про НКВД-шников, конечно, п#здеж и было всё наоборот. Но жалко, что товарищ Сталин не передавил этих "братьев" под корень, вместе с их бабами и выбл@дками...
Так вот, после развала СССР, я никак не могу понять: "ЗАЧЕМ республикам независимость?"
Независисмость ради независимости - это "жраты шобы сраты".