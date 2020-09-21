Политические комментарии с сарказмом.
3.
ООН: Все ждут, что скажет Путин.
17 сентября Мария Захарова объявила миру, что в этом году делегацию РФ на 75-й Генассамблее ООН возглавит сам Владимир Путин. Правда, на фоне пандемии выступление пройдёт в формате онлайн. Обращение намечено на 22 сентября, но уже сейчас мировые политологи уверены – подача будет жёсткой
6.
Сотрудники ОМОН мастерски упаковывают майдаунов в Минске. Дармоеды не пройдут там где держит строй ОМОН.
11.
17.
37.
Владимир Зеленский успешно превращает в цирк все, чем занимается
Президент Украины Владимир Зеленский, который лично принимает участие в местных выборах (должны пройти 25 октября), попал в очередной скандал. Это, конечно же, не новость, но все же. Креативщики «ЗЕленых» решили провести презентацию избирательного списка «Слуг» во внутреннем дворике Киевского университета имени Шевченко. Ну и, естественно, начался скандал с участием «порохоботов».
38.
Внимание жесть! Белорусский ОМОН по-прежнему лютует.Эти кадры из-за чудовищности происходящего уже отказалась ставить в эфир «Радио Свобода».
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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И пригожин за копейки учит задницу лизать
Ох лютует кровавый Мордор , ох лютует Око Саурона не дремлет !!!
с привязкой ко времени, смотреть одну минуту.
Обоих Малаховых, огурец пиндосам в сраку, Гузееву и Малышеву!
Ударим, в самую писечку
30 лет назад тоже неформалом был - волосы, хэви-металл... Теперь лысый, но, оказывается, снова неформал)))))
потом их оттесняют, нежно ложат и не бьют. странно!
поднимают и отводят своего.
в Германии за такое прошлись бы всем отделом по голове.
потом бы сказали, шо демонстранты меж собой подрались.
это если б умер. а выжил - так вообще б ничего не говорили.
моё. действие где-то в начале нулевых. я по работе был в Штутгарте.
решил просто прогуляться по городу возле главного вокзала.
в это время там была сидячая демо против расширения вокзала.
эти дебилы не хотели шоб там кусок парка вырубили деревья.
это всё я узнал позже и за эту "забастовку" и слыхом не слыхивал тогда ВООБЩЕ.
иду себе по улице, курю чинарик, раззявил ипло на дома.
изза угла прямо на меня на скорости вылетает "омоновец" в каске и с палкой.
от неожиданности я присел. он через меня спотыкается и летит каской в тротуар.
я окуел от такого пируэта и потянулся к нему узнать шо с ним.
потом мелькание сапог и палок и свет потух...
очухался в полиции в обезьяннике. дядька полицай(он был умнее костоломов с дороги. даже умел читать) посмотрел мои бумаги.
удивился "ты шо тут делаешь???"
от него я и узнал за эту грёбанную демонстрацию.
дал бумагу подписать шо я претезий не имею(я с радостью это сделал) и отпустил.
труднее всего было обьяснить шефу наличие бланша на морде лица...
он мне так и не поверил шо это я не пьяный подрался, а полицай отметелил.
поменял работу. всё к лучшему.
кстати моя подруга мне тоже не поверила, шо полосы на спине полицай набил...
решила шо я у проституток в садомазо играл.
не.. я конечно верностью в командировках не отличался, но то шо не люблю грубости в секасе она должна была знать.
её тоже поменял. обидно мне стало от недоверия.
не в тему, но просто понравилось:
единственное шо смогли сделать австрийцы, это убедить весь мир шо Гитлер немец, а Моцарт австриец!
с этого очень хохотался!))))
3,14здит твой саня как дышит. Получил от мужа или друга той зазнобы, свалил на омоновцев...
в либеральных помойках данное фото мы, конечно же, не увидим...либо будет очень интересный и "правдивый" комент редакции...да такой, что "туши свет"...