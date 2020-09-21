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Президент Украины Владимир Зеленский, который лично принимает участие в местных выборах (должны пройти 25 октября), попал в очередной скандал. Это, конечно же, не новость, но все же. Креативщики «ЗЕленых» решили провести презентацию избирательного списка «Слуг» во внутреннем дворике Киевского университета имени Шевченко. Ну и, естественно, начался скандал с участием «порохоботов».