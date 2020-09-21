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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (34 фото + 4 видео)

Автор:
21 сентября 2020 19:11
Метки: комментарии   политика   юмор   
4453
34
4
Политические комментарии с сарказмом.

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104  комментария
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209k
NAZARETH Автор поста 3 дня назад
Политические комментарии 2
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39k
Соломей 2 дня назад
Комментарий к фото
походу все наивно думают, что китайцы собираются полезные ископаемые на астероидах и на Луне собирать.но они собираются их собирать на орбите.уже в готовом виде.
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9k
BWSHARK 2 дня назад
Мля, она еще и картавая...

Ссылка vk.com
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1k
Яков BWSHARK 2 дня назад
А без этого ты не оппозиция
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11k
Inlex BWSHARK День назад
жидовочку хотели протолкнуть в презы беларуссии... но попалась какая-то тупая.
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4k
Владимир 2 дня назад
С дискет 3.5 на CD перейдут ?
С дискет 3.5 на CD перейдут ?
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6k
Валѣнтиныч Владимир 2 дня назад
Нельзя недооценивать пиндосов ! Они , скорее всего , освоили DVD.
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−302
Непонял 2 дня назад
4.
И пригожин за копейки учит задницу лизать
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13k
Габит Калыков 2 дня назад
О последнем видео. Респект омоновцу, конечно! Но почему лестница без дорожки для колясок?! О подъемнике для инвалидов промолчу.
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60k
Максим Габит Калыков 2 дня назад
очень редкая лестница в РБ. видел пару таких в Минске ещё старого образца.. постепенно их переделывали пока от РФ бабла хватало с лихвой. У нас в Могилеве за последние годы понастроили и мост обновили и набережную.. да и не только.
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1k
Жека 2 дня назад
Если вся Беларусь за них чего они так обосрались когда их деанонимизировали, они же типа герои народ за них. Или они 2% оппозиции испугались хаха
Если вся Беларусь за них чего они так обосрались когда их деанонимизировали, они же типа герои народ за них. Или они 2% оппозиции испугались хаха
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60k
Максим Жека 2 дня назад
русский)) да какой ты русский, если поддерживаешь майдаунов. Вырусь ты епаный. И да свое имя ты не назвал.. давай назови свои те же самые данные, что выложили про бойцов.. Только смотри, как ты написал.. не обосрись от страха. так что слился тут один чмошник и это.. ТЫ.
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60k
Максим Жека 2 дня назад
И да твоя картинка фейк. ты хоть фамилии смотрел ушлепок))
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1k
Жека Максим 2 дня назад
Бл@ ты реально умственно отсталый , это формат в которым слиты данные, зачем сдесь настоящие данные постить. За что вам долба@бам только Пригожин и платит
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60k
Максим Жека 2 дня назад
т.е. ты продолжаешь доказывать, что вонючее сцыкло)) ахаха. Сам сделал файлик какой-то .. ты типичный анальненок)
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10k
Элитный тигр Жека День назад
Слышь, гусский, тебя попросили адресок свой выложить, хули ты сцышь то, мухомор? Или ты только за ОМОН не переживаешь, а за себя обосрался?
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3k
Татьянин день 3 дня назад
Возглавит ГенАссамблею ООН говорите ??? Вот тебе и вторая волна ковида в Европе .....
Ох лютует кровавый Мордор , ох лютует
Око Саурона не дремлет !!!
Возглавит ГенАссамблею ООН говорите ??? Вот тебе и вторая волна ковида в Европе ..... Ох лютует кровавый Мордор , ох лютует Око Саурона не дремлет !!!
Возглавит ГенАссамблею ООН говорите ??? Вот тебе и вторая волна ковида в Европе ..... Ох лютует кровавый Мордор , ох лютует Око Саурона не дремлет !!!
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6k
? ? ? 3 дня назад
офтопну. улыбнул фрагмент. околополитическое, злободневное.
с привязкой ко времени, смотреть одну минуту.
Ссылка youtu.be
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60k
Максим ? ? ? 2 дня назад
Шедевральное кино кстати.. Вторая часть вышла намного хуже.. но первая.. Каждая минута шедевр.. начиная от белого негра и заканчивая Самантой Пауэлл в ООН. Это наш гелий))
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78k
Taras Kozalupko 3 дня назад
Хрен им, а не лебединое озеро!
Обоих Малаховых, огурец пиндосам в сраку, Гузееву и Малышеву!
Ударим, в самую писечку

Хрен им, а не лебединое озеро! Обоих Малаховых, огурец пиндосам в сраку, Гузееву и Малышеву! Ударим, в самую писечку
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41k
Цыц тут у меня Taras Kozalupko 2 дня назад
Киркорова и Баскова пусть тоже забирают!
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3k
евгений Цыц тут у меня 2 дня назад
Так то список гораздо больше кого отдать надо.
как бы не пару порядков
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349k
rusfet 3 дня назад
Политические комментарии 2
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36k
Андрей rusfet 2 дня назад
Он прав. От этого щеневмерлого вытья начинает тошнить.
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349k
rusfet 3 дня назад
Политические комментарии 2
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349k
rusfet 3 дня назад
Политические комментарии 2
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3k
Татьянин день rusfet 3 дня назад
Политические комментарии 2
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349k
rusfet 3 дня назад
Политические комментарии 2
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3k
Федор rusfet День назад
Я эту проевропейскую оппозицию презираю. Те еще чмошники. Но.... Этот флаг не запрещен. Да. Под этим флагом творилось множество преступлений. Но опять же... Под этим и советским флагом воевали партизаны. То, что всякая мразь прикрывалась этим флагом это факт. Но практически все территориальные подразделения (полицаи) фашистов служили под флагами своих государств. Франция, Россия, Венгрия, Польша и другие. Под современным Российским флагом воевали власовцы. Но никто же не говорит, что это тряпка.... Все это было. История.
Я эту проевропейскую оппозицию презираю. Те еще чмошники. Но.... Этот флаг не запрещен. Да. Под этим флагом творилось множество преступлений. Но опять же... Под этим и советским флагом воевали партизаны. То, что всякая мразь прикрывалась этим флагом это факт. Но практически все территориальные подразделения (полицаи) фашистов служили под флагами своих государств. Франция, Россия, Венгрия, Польша и другие. Под современным Российским флагом воевали власовцы. Но никто же не говорит, что это тряпка.... Все это было. История.
Я эту проевропейскую оппозицию презираю. Те еще чмошники. Но.... Этот флаг не запрещен. Да. Под этим флагом творилось множество преступлений. Но опять же... Под этим и советским флагом воевали партизаны. То, что всякая мразь прикрывалась этим флагом это факт. Но практически все территориальные подразделения (полицаи) фашистов служили под флагами своих государств. Франция, Россия, Венгрия, Польша и другие. Под современным Российским флагом воевали власовцы. Но никто же не говорит, что это тряпка.... Все это было. История.
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11k
Inlex Федор День назад
вообще то триколор идет еще с времен петра 1.. кто кто там его использовал в каких целях - особого значения не имеет.
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349k
rusfet Федор День назад
Я с вами полностью согласен,- не важно под каким ты флагом,- важно какую позицию ты продвигаешь под этими знамёнами...
Я с вами полностью согласен,- не важно под каким ты флагом,- важно какую позицию ты продвигаешь под этими знамёнами...
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3k
Федор rusfet День назад
Совершенно верно.
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349k
rusfet 3 дня назад
Политические комментарии 2
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41k
Цыц тут у меня rusfet 2 дня назад
Я прочитал, прямо как в зеркало посмотрел, четко про меня.
30 лет назад тоже неформалом был - волосы, хэви-металл... Теперь лысый, но, оказывается, снова неформал)))))
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270
Илья Майор РУС Цыц тут у меня 2 дня назад
Я тогда супер неформал. У меня еще и аккаунтов в соцсетях нет. От слова совсем
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41k
Цыц тут у меня Илья Майор РУС 2 дня назад
Так и у меня только здесь.
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349k
rusfet 3 дня назад
Политические комментарии 2
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60k
Максим rusfet 2 дня назад
ну у неё бывают проблески, хотя думаю она говорит то, что должна говорить. Когда недавно давала интервью.. пока говорит то, что хотят услышать от неё.. все норм. как от себя.. жесть полная.. НА вопрос, кого бы она выбрала, Путина или Николая 2 в правители ответила, что Николая 2
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4k
Мухамедов Александр Ашурович Максим 2 дня назад
проблески бывают у тебя.
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4k
RIZ deadening 3 дня назад
Политические комментарии 2
Политические комментарии 2
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21k
Е-Лена 3 дня назад
А классная опечатка у Патрикея: леопардовая ПОДЛЬША.

А классная опечатка у Патрикея: леопардовая ПОДЛЬША.
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756
Олег Е-Лена 3 дня назад
Это не опечатка, дальше он поляков называет подляками.
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44k
Albert GER 3 дня назад
я вижу тут, вначале, шо они избивают омоновца.
потом их оттесняют, нежно ложат и не бьют. странно!
поднимают и отводят своего.

в Германии за такое прошлись бы всем отделом по голове.
потом бы сказали, шо демонстранты меж собой подрались.
это если б умер. а выжил - так вообще б ничего не говорили.

моё. действие где-то в начале нулевых. я по работе был в Штутгарте.
решил просто прогуляться по городу возле главного вокзала.
в это время там была сидячая демо против расширения вокзала.
эти дебилы не хотели шоб там кусок парка вырубили деревья.
это всё я узнал позже и за эту "забастовку" и слыхом не слыхивал тогда ВООБЩЕ.
иду себе по улице, курю чинарик, раззявил ипло на дома.
изза угла прямо на меня на скорости вылетает "омоновец" в каске и с палкой.
от неожиданности я присел. он через меня спотыкается и летит каской в тротуар.
я окуел от такого пируэта и потянулся к нему узнать шо с ним.
потом мелькание сапог и палок и свет потух...
очухался в полиции в обезьяннике. дядька полицай(он был умнее костоломов с дороги. даже умел читать) посмотрел мои бумаги.
удивился "ты шо тут делаешь???"
от него я и узнал за эту грёбанную демонстрацию.
дал бумагу подписать шо я претезий не имею(я с радостью это сделал) и отпустил.

труднее всего было обьяснить шефу наличие бланша на морде лица...
он мне так и не поверил шо это я не пьяный подрался, а полицай отметелил.
поменял работу. всё к лучшему.

кстати моя подруга мне тоже не поверила, шо полосы на спине полицай набил...
решила шо я у проституток в садомазо играл.
не.. я конечно верностью в командировках не отличался, но то шо не люблю грубости в секасе она должна была знать.
её тоже поменял. обидно мне стало от недоверия.
Ссылка vk.com
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44k
Albert GER Мухамедов Александр Ашурович 2 дня назад
за Австрию прикол немецкий(в тырнете вычитал)
не в тему, но просто понравилось:

единственное шо смогли сделать австрийцы, это убедить весь мир шо Гитлер немец, а Моцарт австриец!

с этого очень хохотался!))))
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3k
Федор Albert GER День назад
Спешил подругу в койку уложить. Напялил первую попавшуюся обувь. О судьбе мороженого и клубники мне ничего не известно. Но то, что не донес, это точно. Может до сих пор там лежит....
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3k
Федор Albert GER День назад
Как не ваш...??? Он же не в Англию, не в США рванул. А к вам. Смертельно отравленый. Что бы на родной земле умереть.... Не дали, гады...
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10k
Элитный тигр Федор День назад
Красивая сказка... Магазин рядом - омоновцев не было - мороженое купить 1 мин - уже пятеро омоновцев выросли в подворотне??? У зазнобы какой размер ноги? Или саня маломерок?
3,14здит твой саня как дышит. Получил от мужа или друга той зазнобы, свалил на омоновцев...
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3k
Федор Элитный тигр День назад
Не... Саня пи....деть не будет. Он часто от мужей и хахалей звезды получает. И потом со смехом рассказывает об этом. Издержки, така сказать. А ОМОНовский автозак во дворе стоял....
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32k
Гёз Уленшпигель 3 дня назад
Только за последнее видео сразу плюс!
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
в либеральных помойках данное фото мы, конечно же, не увидим...либо будет очень интересный и "правдивый" комент редакции...да такой, что "туши свет"...

в либеральных помойках данное фото мы, конечно же, не увидим...либо будет очень интересный и "правдивый" комент редакции...да такой, что "туши свет"...
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4k
Дмитрий ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
Политические комментарии 2
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403
zu4ara ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
А может это батя с матушкой шли мимо, узнали сына в строю и батя заставил сумку до дома тащить, а те сзади все ржут стоят.
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4k
Мухамедов Александр Ашурович Дмитрий 2 дня назад
Комментарий к фото
а за такое фото можно и срок отгрести, ты не знал, так не знание закона не освобождает от ответственности.
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NAZARETH

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