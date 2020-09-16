16.

Вчера был пост про украинскую лабораторию, где якобы разрабатывают вакцину от коронавируса в банках из-под консервированной кукурузы и майонеза: https://t.me/SergeyKolyasnikov/13580, теперь вот про медицину. Сколько там с Майдана прошло, шесть лет? Ну ну.