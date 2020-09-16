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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (35 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2020 19:47
Метки: комментарии   политика   юмор   
4267
35
1
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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106  комментариев
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203k
NAZARETH Автор поста 3 дня назад
Политические комментарии 2
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14k
Мойша 57 минут назад
А что - очень удобно для "Браунинга" 50-го калибра.
А что - очень удобно для "Браунинга" 50-го калибра.
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4k
Владимир 2 дня назад
С видоса поржал. Спасибо.
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26k
Дмитрий 2 дня назад
Политические комментарии 2
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54k
роман калёнов Дмитрий 2 дня назад
Нам наплевать на эту болгарскую бабушку. Им в евросоюзе видней как она должна прыгать.
https://thebulgariantimes.com/Официализирана-ангария-в-xxi-век-50-75-лв-мес/https://thebulgariantimes.com/Официализирана-ангария-в-xxi-век-50-75-лв-мес/
Нам наплевать на эту болгарскую бабушку. Им в евросоюзе видней как она должна прыгать.
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28k
Юр21 Дмитрий 2 дня назад
И всё таки ты слабоумый тролль-неудачник, постишь всякое засохшее дерьмо, как тебя в тролях держат?
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25k
Ashabad 2 дня назад
Украинский политик попал в Шарите. Походу, хана мужику. Найдут у него следы отравления чем угодно: "новичок", "синячок", "хомячок" и ещё 218 смертельных ядов. А он, между прочим, тоже из оппозиции, только украинской. Ей-богу, хана мужику, пусть вдова уже заказывает ресторан для поминок.
Украинский политик попал в Шарите. Походу, хана мужику. Найдут у него следы отравления чем угодно: "новичок", "синячок", "хомячок" и ещё 218 смертельных ядов. А он, между прочим, тоже из оппозиции, только украинской. Ей-богу, хана мужику, пусть вдова уже заказывает ресторан для поминок.
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57
Monher 2 дня назад
Новости про навального сегодня, сделали мой день
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13k
Ser 2 дня назад
Политические комментарии 2
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13k
Габит Калыков 3 дня назад
Сюжет становится все интереснее. Пора подумать об увеличении запасов попкорна.
Сюжет становится все интереснее. Пора подумать об увеличении запасов попкорна.
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1k
vimmat 3 дня назад
Господин Назарет, я желаю Вам смерти. И проблема в том, что под я подразумевается все наше сообщество, состоящее из более чем 2000000 членов, и поверьте, когда Вам желают смерти столько людей- ЭТО СБЫВАЕТСЯ. КОРОНАВИРУС АКБАР
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21k
Е-Лена vimmat 3 дня назад
Бойтесь своих желаний. Они ведь исполняются. Да только вам это не понравится...
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9
seemannspb vimmat 2 дня назад
Да у тебя бочок кажись потик, смотри не обделайся
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203k
NAZARETH Автор поста vimmat 2 дня назад
Вот это полыхнуло !!! Значит все правильно делаю !!!....
===Ну и вам желаю того же взад....
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4k
Сергей vimmat 2 дня назад
Вот смотрю я на вас и людей не вижу, одни "члены".
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3k
Андрей Сергей 2 дня назад
ну он так и написал, члены, а не человеки )))
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26k
Slonyash 3 дня назад
У меня теперь в голове эта песня звучит.


Ссылка vk.com
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43k
Александр 3 дня назад
Политические комментарии 2
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6k
? ? ? Александр 3 дня назад
че, сразу на 11 лет пойдет?
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2k
Aleksandr Surovyy Александр 3 дня назад
И Фейгина, Фейгина ему в помощники !
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28k
Юр21 ? ? ? 2 дня назад
На 8, это конёк Пашаева!
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43k
Александр 3 дня назад
Политические комментарии 2
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14k
Мойша Александр 55 минут назад
Политические комментарии 2
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39k
SAndre 3 дня назад
теперьпонятно как "Новичок" попал в организм Лёшеньки
теперьпонятно как "Новичок" попал в организм Лёшеньки
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590
Константин SAndre 2 дня назад
ты что, с луны свалился?) уже давно не новость. Петров и Боширов в туалете самолета нашпилили))
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528
Павел Кузнецов Константин 2 дня назад
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9k
Анатолий SAndre 2 дня назад
Вспомнил беременность дочери Скрипаля, тоже после выхода из комы... Нужно и Лёшу на беременность проверить, ну, мало ли?... Может к нобелевской премии готовят...
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2k
Ухалус Посовиномус Константин 2 дня назад
Угу. Гандон "новичком" смазали, и...
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39k
SAndre Ухалус Посовиномус 2 дня назад
неа, ручку от швабры
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573
Ирина Ласовская 3 дня назад
Ничего мы писать не будем... мы просто этого не допустим
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12k
Сталкер 3 дня назад
Сдаётся мне, ниггеров таки снова начнут вешать... ))
Сдаётся мне, ниггеров таки снова начнут вешать... ))
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6k
Sania Сталкер 3 дня назад
Маловероятно. Я общался со знакомым темнокожим из Финикса. Так вот он говорит, что в скором времени они пойдут "опез***ливать чернокожих бездельников, которые в край ох***ли"-это цитата.
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12k
Сталкер 3 дня назад
Слева неправильная картинка. Должна быть такая:

Слева неправильная картинка. Должна быть такая:

Слева неправильная картинка. Должна быть такая:
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9k
Анатолий Сталкер 2 дня назад
Кстати, и правая, и левая должна быть такая!
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12k
Сталкер Анатолий 2 дня назад
Не, правая – такая: ))
Не, правая – такая: ))
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3k
Сергей 3 дня назад
На верно проводили Евроинтеграцию, пока он в коме был.

На верно проводили Евроинтеграцию, пока он в коме был.
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3k
Владимир 3 дня назад
Допустим, ну допустим, в России власть поменялась, и идеология тоже, Путин и его окружение в прошлом, Госдура тоже. Всплыли на свет неопровержимые факты и доказательства чудовищной коррупции, преступности против личности и человечества. Что будут писать кремлеботы?
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2k
Aleksandr Surovyy Владимир 3 дня назад
Мы не будем писать. Мы будем "работать" по вам, о чём просил нас Магомед Нурбагандов...
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60k
Максим Владимир 3 дня назад
Если к власти придут мрази, подобные тебе. То они как в 90-е много чего напишут.. и Катынь признают ещё раз и то что сбили Боинг. ДА и башни заодно окажется Путин взорвал. Под дудочку США вы и страну развалите на мелкие республики.
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37k
FoxGen Владимир 3 дня назад
Допустим, только допустим, что тебя вылечат. Как извиняться будешь, дурик?
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4k
Сергей Владимир 2 дня назад
Сводки будем писать, сколько врагов и предателей родины расстреляны, сколько отправлено на лесоповал и золотые прииски. Так что в ваших жи интересах желать здравствия Путину и его "кровавому рЫжЫму"
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3k
Андрей Владимир 2 дня назад
2% будут менять власть? Тебе не смешно, дурень
2% бездельников, алкашей, и прочих маргиналов, которые считают, что Путин им лично должен платить пот 2000 Евро только за то, что они есть, работать не хотят
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
вот так либо сольют это движение. ибо конкретно на этой теме хайповать и грабить уже все...финиш...ибо разоблачили все уже не раз и еще чуток и просто перестреляют.... либо, таки нужно побольше разногласий, перед началом, пусть и так себе (хотя как пойдет, да и от армии зависит) но гражданской войнушки на пару штатов

вот так либо сольют это движение. ибо конкретно на этой теме хайповать и грабить уже все...финиш...ибо разоблачили все уже не раз и еще чуток и просто перестреляют....
либо, таки нужно побольше разногласий, перед началом, пусть и так себе (хотя как пойдет, да и от армии зависит) но гражданской войнушки на пару штатов
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
если подумать то и это все еще верхушка айсберга, а вот трамп явно в курсе много чего другого...и не простит...опг клинтон и дерьмократов - в курсе....поэтому и грозят войной, если вдруг не они выиграют выборы...у них билет в один конец и им плевать сколько ляжет за их спасение.... п.с. привет американскому народу, который таки ляжет за это дело...мда..было бы за что...но....других клали? да. вот алаверды

если подумать то и это все еще верхушка айсберга, а вот трамп явно в курсе много чего другого...и не простит...опг клинтон и дерьмократов - в курсе....поэтому и грозят войной, если вдруг не они выиграют выборы...у них билет в один конец и им плевать сколько ляжет за их спасение....
п.с. привет американскому народу, который таки ляжет за это дело...мда..было бы за что...но....других клали? да. вот алаверды
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
если пендосы это оплатят, то выгода теряется...ибо они столько не поставят и за 10-20 лет, сколько будут стоить терминалы....и они это знают :) но в целом, немцы правильно задвинули тему...она пендосов как огонь шугает, ибо там уже не выгода, там минус будет :) а с точки зрения "поторговаться" раньше это не всплывало, но раз ставки повышаются, вот козырь...п.с. ответ амеров изначально известен, но потупят они над ним какое то время по любому

если пендосы это оплатят, то выгода теряется...ибо они столько не поставят и за 10-20 лет, сколько будут стоить терминалы....и они это знают :) но в целом, немцы правильно задвинули тему...она пендосов как огонь шугает, ибо там уже не выгода, там минус будет :) а с точки зрения "поторговаться" раньше это не всплывало, но раз ставки повышаются, вот козырь...п.с. ответ амеров изначально известен, но потупят они над ним какое то время по любому
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60k
Максим ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
В жопу.. германии надо давно уже распускать ЕС как балласт.. они попали в туже ловушку что и СССР содержавший кучу республик за счёт РСФСР. Объединение может быть только между равными.. например Германо-Франкский союз.
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3k
Андрей ALFIE 2 дня назад
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- а топить чем будут? Дровами? Так дрова тоже у нас (с) Путин ))))
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3k
qap ALFIE 2 дня назад
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Да пусть обстроятся терминалами, все равно туда будет поставляться наш газ.
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5k
ALFIE Максим 2 дня назад
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и да и нет одновременно. в целом - вы правы. но евро - реально дороже дойч марки получился и терять такой понт немцам не очень хочется....короче, тут куда не плюнь столько ньюансов..
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60k
Максим ALFIE 2 дня назад
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Очень спорно - евро создавался как баланс доллару и был задумкой США.. да дороже дойч марки но 15 стран принятых в ЕС после развала ВД уже высосаны досуха и сегодня только потребляют миллиарды евро в год. Обесценивая всю дороговизну этого самого евро. Идеей ЕС было постепенное выравнивание экономического благосостояния во всех странах ЕС и наступление золотого века (утопия конечно. наступили на грабли СССР)
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