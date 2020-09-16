Политические комментарии с сарказмом.
11.
Нелегитимная шестой год к ряду верховная рада решила шаркнуть ножкой перед своими польско-американскими хозяевами
16.
Как лечат коронавирус на Украине. Белорусы, читайте, это ждет вас в случае победы Майдана.Итак, Украина, город Николаев, 11 сентября 2020 года:
Вчера был пост про украинскую лабораторию, где якобы разрабатывают вакцину от коронавируса в банках из-под консервированной кукурузы и майонеза: https://t.me/SergeyKolyasnikov/13580, теперь вот про медицину. Сколько там с Майдана прошло, шесть лет? Ну ну.
22.
Президент Эстонии пригрозила Лукашенко Международным трибуналом
Глава Белоруссии и его соратники могут предстать перед Международным трибуналом в Гааге за насилие против мирных жителей. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью ERR.
27.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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https://thebulgariantimes.com/Официализирана-ангария-в-xxi-век-50-75-лв-мес/https://thebulgariantimes.com/Официализирана-ангария-в-xxi-век-50-75-лв-мес/
===Ну и вам желаю того же взад....
Слева неправильная картинка. Должна быть такая:
На верно проводили Евроинтеграцию, пока он в коме был.
2% бездельников, алкашей, и прочих маргиналов, которые считают, что Путин им лично должен платить пот 2000 Евро только за то, что они есть, работать не хотят
вот так либо сольют это движение. ибо конкретно на этой теме хайповать и грабить уже все...финиш...ибо разоблачили все уже не раз и еще чуток и просто перестреляют....
либо, таки нужно побольше разногласий, перед началом, пусть и так себе (хотя как пойдет, да и от армии зависит) но гражданской войнушки на пару штатов
если подумать то и это все еще верхушка айсберга, а вот трамп явно в курсе много чего другого...и не простит...опг клинтон и дерьмократов - в курсе....поэтому и грозят войной, если вдруг не они выиграют выборы...у них билет в один конец и им плевать сколько ляжет за их спасение....
п.с. привет американскому народу, который таки ляжет за это дело...мда..было бы за что...но....других клали? да. вот алаверды
если пендосы это оплатят, то выгода теряется...ибо они столько не поставят и за 10-20 лет, сколько будут стоить терминалы....и они это знают :) но в целом, немцы правильно задвинули тему...она пендосов как огонь шугает, ибо там уже не выгода, там минус будет :) а с точки зрения "поторговаться" раньше это не всплывало, но раз ставки повышаются, вот козырь...п.с. ответ амеров изначально известен, но потупят они над ним какое то время по любому