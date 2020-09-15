Поддержим наши войска

Двухмоторный истребитель МиГ-29 разработан в Советском Союзе и впервые поднялся в воздух в 1977 году. Это один из базовых истребителей российских ВВС и продается по всему миру. Самолет разрабатывался во время холодной войны специально для противодействия американским F-15 и F-16, и США даже получили несколько экземпляров на роль противника для учений. Недавно МиГи были замечены на российской авиабазе в Сирии, а также в Ливии.

Россия экспортировала их в ряд стран, включая Северную Корею, Сирию, Индию и Узбекистан. Незадолго до распада Советского Союза 68 МиГ-29 приобрел Иран. В 1997 году США даже купили у Молдовы 21 «способный нести ядерное оружие» МиГ-29, чтобы они не попали в руки противников вроде Ирана.

В штабе Трампа на просьбу прокомментировать не откликнулись, а в Национальном комитете Республиканской партии от комментариев отказались.

Это не первый случай, когда у политиков возникают сложности из-за рекламы или иного контента с использованием военной техники России или других стран. В октябре прошлого года член палаты представителей Брайан Маст (Brian Mast, республиканец от Флориды) опубликовал в Твиттере фотографию российского крейсера «Петр Великий» с подписью: «С днем рождения, ВМС США. Мы благодарим мужчин и женщин, которые защищают наших воды». Позднее свой твит он удалил.