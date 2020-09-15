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Поддержим наши войска

Поддержим наши войска (7 фото)

Автор:
15 сентября 2020 20:27
Метки: Colonel Cassad   выборы-выборы   девочка-дизайнер   идиоты   сша   юмор   
770
7
Девочки-дизайнеры не только в России лютуют.
Агитационный про-трамповский баннер со слоганом "Поддержим наши войска" намекает на поддержку людей с МиГ-29 и АК-74.

Источник:

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Метки: Colonel Cassad   выборы-выборы   девочка-дизайнер   идиоты   сша   юмор   
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13  комментариев
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7k
Kucher 4 дня назад
Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу...
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1k
Marat 4 дня назад
Это всё потому, что наша военная техника красивая. На заглавном фото вообще коллаж какой-то "сборная солянка" походу силуэты страйкболистов ну и сверху самолётов на копи-пастиили. Да и простой обыватель в данном силуэте МИГ не распознает. А вот наши перед 9 мая с фашиками на плакатах не просто безобидно лажают, а устраивают саботаж и диверсию, за такое судить надобно по административке или УК если доказана пропаганда фашизма.
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892
maloy Marat 3 дня назад
А как тебе историческая вставка в конце последней серии сериала "Крепкая броня". Где немцы с надписью - героям войны посвящается. Начинается с немцев и только потом вставки русских уже без этой надписи. И это на первом канале. Создатели сериала не могли про это не знать. Значит это сделанно намеренно.

А как тебе историческая вставка в конце последней серии сериала "Крепкая броня". Где немцы с надписью - героям войны посвящается. Начинается с немцев и только потом вставки русских уже без этой надписи. И это на первом канале. Создатели сериала не могли про это не знать. Значит это сделанно намеренно.
А как тебе историческая вставка в конце последней серии сериала "Крепкая броня". Где немцы с надписью - героям войны посвящается. Начинается с немцев и только потом вставки русских уже без этой надписи. И это на первом канале. Создатели сериала не могли про это не знать. Значит это сделанно намеренно.
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1k
Marat maloy 3 дня назад
не видел данного сериала, слава Богу. Уже 12 лет не смотрю эфирное ТВ. Но как я уже и сказал за такое либо к административке либо к уголовке привлекать надо
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3k
Пополь Вух 4 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
ХРУСТАЛИК 4 дня назад
а, чё вы хотите, если даже жёны президентов назначены кремлём?!
а, чё вы хотите, если даже жёны президентов назначены кремлём?!
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26k
KiploksAKS 4 дня назад
А ни у кого не возникло желания прикинуть какой стрелковкой вооружены эти бойцы?
Справа налево: М-16, какая-то помповуха, антикварный карабин m1 carbine с охотничьим прицелом, АК-74 и что-то от Хеклер и Кох.
Ну и полный интернационал в обмундировании.
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11k
робт KiploksAKS 3 дня назад
3.14здец, ты разоблачил чвк вагнера
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
7k
Prostovopros 4 дня назад
Автор. Иди со своими агитками на антифишки. Всё-таки сайт не для пропаганды.
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24k
Netyn Автор поста Prostovopros 4 дня назад
Болезненный, где ты, пропаганду нашел?
И пропаганду чего?
Республиканцев?
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9k
Яромиръ Prostovopros 3 дня назад
Поддержим наши войска
Поддержим наши войска
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15
Дон Де-Пупре 4 дня назад
Теперь просто обязаны поддержать:)
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24k
Netyn Автор поста Дон Де-Пупре 4 дня назад
Агент Донни выполняет поставленную задачу
Но ходит он по краю, мне кажется, еще немного и ЦРУ начнут о чем-то догадываться
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