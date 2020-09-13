Даже если это не боец ССО, а другой российский специалист, почему он использует Мосинку? Разве нет в России хороших винтовок? Пусть даже Т-5000 от Orsis? Ответ прост, Мосинку, грубо говоря, в Сирии можно поднять с земли. Каждый местный оружейник гарантированно починит это оружие, а если нет - не велика потеря. Да и цена Т-5000 превышает цену Мосинки примерно в 10-12 раз.



Могу предположить, что Мосинку используют как "стреляющий бинокль" - прицел, который мы видим на фото, позволяет осуществлять наблюдение на достаточно большие дистанции. С учётом того, что Трёхлинейка использует патрон 7.62x54R, уверенный пользователь сможет сделать выстрел на 500 метров без каких-либо проблем!

Как вы думаете, долго ещё винтовке Мосина придётся воевать?