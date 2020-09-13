В комбинации с современным оптическим прицелом, Винтовка Мосина в снайперском исполнении (известно, что для снайперов отбирали лучшие винтовки) может работать на пиковой дистанции до 700 метров
Винтовка Мосина в Сирии
Война в Сирии - это многоуровневый конфликт, который вовлёк огромное количество стран. Поэтому, в Сирии можно найти огромное количество уникального (и не очень) оружия -каждая страна тянет всё, что у нее есть.
Иногда в Сети проскакивают необычные фото - рядом с современным и дорогим оружием присутствуют скорее представители оружейного антиквариата, нежели пригодные к бою образцы. В этой статье я хочу обсудить использование винтовки Мосина бойцом Сил специальных операций ВС РФ, а также рассказать о месте этого оружия в современных военных конфликтах. Давайте начнём!
Иногда в Сети проскакивают необычные фото - рядом с современным и дорогим оружием присутствуют скорее представители оружейного антиквариата, нежели пригодные к бою образцы. В этой статье я хочу обсудить использование винтовки Мосина бойцом Сил специальных операций ВС РФ, а также рассказать о месте этого оружия в современных военных конфликтах. Давайте начнём!
Боец ВС РФ в Сирии с винтовкой Мосина
В каких военных конфликтах участвовала винтовка Мосина? Проще сказать, где она не приняла участия - со времён Первой Мировой войны, вплоть до окончания Великой Отечественной, Трёхлинейка была основной винтовкой Российской Империи и Советского Союза.
Даже после принятия на вооружение Снайперской винтовки Драгунова, винтовка Мосина являлась одним из самых узнаваемых символов Советской Армии. Неудивительно - за весь период производства (с 1891 по 1965 год) было выпущено более 35 миллионов этих винтовок!
Даже после принятия на вооружение Снайперской винтовки Драгунова, винтовка Мосина являлась одним из самых узнаваемых символов Советской Армии. Неудивительно - за весь период производства (с 1891 по 1965 год) было выпущено более 35 миллионов этих винтовок!
Плакат времён ВОв, с изображением солдат, вооружённых винтовками Мосина
Очевидно, что это оружие остаётся на руках у людей и сейчас. В России Трёхлинейка - это гражданское охотничье и боевое ручное стрелковое оружие (не удивляйтесь, она находится на балансе ведомственной и вневедомственной охраны Росгвардии). За границей же - вполне пригодное для пехотного снайпера оружие (в зоне боевых действий).
В комбинации с современным оптическим прицелом, Винтовка Мосина в снайперском исполнении (известно, что для снайперов отбирали лучшие винтовки) может работать на пиковой дистанции до 700 метров - это потолок для эффективного применения комплекса оружие (Трёхлинейка) - патрон (7.62x54R).
В комбинации с современным оптическим прицелом, Винтовка Мосина в снайперском исполнении (известно, что для снайперов отбирали лучшие винтовки) может работать на пиковой дистанции до 700 метров - это потолок для эффективного применения комплекса оружие (Трёхлинейка) - патрон (7.62x54R).
Снайперская винтовка Мосина с прицелом ПУ
Что касается Сирии - Мосинка там является частым гостем полей сражений. На карточке статьи вы видели фото, демонстрирующее необычное соседство: дорогой ПКМ с серьёзным прицельным комплексом и винтовка Мосина с ремнём, самодельной щекой приклада и неплохим оптическим прицелом.
Почему я говорю о том, что использует это оружие боец ССО? Судя по тому, что на пулемёте установлен прибор бесшумной и беспламенной стрельбы (или ДТК закрытого типа), серьёзный прицел, а оружие покрыто в песочный камуфляж, этот ПКМ принадлежит бойцу ССО ВС РФ.
Почему я говорю о том, что использует это оружие боец ССО? Судя по тому, что на пулемёте установлен прибор бесшумной и беспламенной стрельбы (или ДТК закрытого типа), серьёзный прицел, а оружие покрыто в песочный камуфляж, этот ПКМ принадлежит бойцу ССО ВС РФ.
Конкретно на этой фотографии мы видим ПКП "Печенег", но, в целом, мы видим схожие черты в оружии на двух фотографиях
Еще раз фото ПКМ и Снайперской винтовки Мосин
Даже если это не боец ССО, а другой российский специалист, почему он использует Мосинку? Разве нет в России хороших винтовок? Пусть даже Т-5000 от Orsis? Ответ прост, Мосинку, грубо говоря, в Сирии можно поднять с земли. Каждый местный оружейник гарантированно починит это оружие, а если нет - не велика потеря. Да и цена Т-5000 превышает цену Мосинки примерно в 10-12 раз.
Могу предположить, что Мосинку используют как "стреляющий бинокль" - прицел, который мы видим на фото, позволяет осуществлять наблюдение на достаточно большие дистанции. С учётом того, что Трёхлинейка использует патрон 7.62x54R, уверенный пользователь сможет сделать выстрел на 500 метров без каких-либо проблем!
Как вы думаете, долго ещё винтовке Мосина придётся воевать?
Могу предположить, что Мосинку используют как "стреляющий бинокль" - прицел, который мы видим на фото, позволяет осуществлять наблюдение на достаточно большие дистанции. С учётом того, что Трёхлинейка использует патрон 7.62x54R, уверенный пользователь сможет сделать выстрел на 500 метров без каких-либо проблем!
Как вы думаете, долго ещё винтовке Мосина придётся воевать?
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Метки: ССО в Сирии винтовка Мосина сирия фото
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Просто и убойно.
А чего там чинить? Это оружие не ломается. А оно само может сломать, что хочешь.
Чисто по жизни интересно сделать фото с "экзотикой", не на охоте а в деле в неожиданном месте. Там наши ранее и со шмайсерами фоткались)
Он удобнее, легче, надежнее, точнее. Как-то так.
Видео не покажу, но мировой рекорд подтвержденного эффективного выстрела из стокового армейского калибра это 1350 метров.
Этот выстрел в 1980 году был произведен советским снайпером из винтовки СВД при отражении атаки моджахедов на советскую военную базу. Он заметил что, душманы периодически перемещаются на фоне скалы по тропе, чувствуя себя на безопасном расстоянии и таская мины к миномету. Когда очередная группа прошла, он сделал несколько пристрелочных выстрелов, определил отклонение СТП и первым-же выстрелом, в центр корпуса, ликвидировал душмана из второй группы.
Ну а про "...первые СВД и нынешние,первые были точнее..." это действительно так.
Но точнее они были только на ССП (специальный снайперский патрон). А вот на обычном, от пулемета, их точность была ужасна и уступала не только винтовке Мосина, но и СКС и АКМ (хотя там вообще другой патрон).
Вот поэтому и изменили шаг нарезов.
Точность на "обычных" резко выросла (до винтовки Мосина), на а на ССП несколько снизилась.
В императорской России и СССР дураки не сидели, но стрельбу на 2000 метров предлагали вести по скоплению сил противника, а не индивидуальным целям. Обычному стрелку-одиночке рекомендовали выбирать цель на дистанции до 400м. Снайперу РККА рекомендовали стрелять с прицела на дистанции до 800 метров.
Так-что поразить цель, винтовка Мосина, может и на 2000 метров, вот только влияние ветра (его скорость может не быть постоянной) и деривации на ее пулю будет уже настолько сильным, что стрелять лучше в скопление противника.