В российскую армию вернули винтовку Мосина образца 19 векаВинтовка Мосина после ее создания считалась очень хорошим оружием. Ее использовали повсеместно до середины 20 века. Затем ее заменил автомат Калашникова, сообщает comandir.com. При этом в 21 веке...