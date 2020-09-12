Политические комментарии с сарказмом.
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Хорошо работают. Красиво. Утилизация прокладок...
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Как быстро переобуваются лидеры. Тихановская жжёт!
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БРИТАНСКАЯ ПРЕССА БЬЁТ ТРЕВОГУ: ПУТИН УБИВАЕТ ЗАПАД ИЗНУТРИ
Наверное, нет смысла говорить о том, что отношения между Западом и Россией не находились в такой низкой точке со времен холодной войны. Но чем больше ширятся различные конспирологические теории относительно "коварных русских", вмешивающихся во все вокруг, тем дальше и все более уверенно Запад скатывается во времена "охоты на ведьм" и глобального маккартизма.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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А нефть упала.
а как же орды из Приднестровья? филонят :D
борца - в смысле спортсмена? тогда 100% приговор верен. ибо проф. борец-боец сам по себе оружие, а значит с оружие напал и убил сотрудника.. кто не в курсе, это во многих странах такая статья...даже вна украине...попробуйте, имея КМС, или ваще Мастера спорта, например по боксу - дать в репу патрульному, например...ну и потом вас вяжут, это всплывает....получите так же, как и гопник, который бы стрелял допустим.... разве что вна нету смертной казни. что и логично. если бы она была майданы бы были невозможны, ибо можно бы было "вырезать" актив их боевиков еще в зачатках, причем за дело, там рыла в пушку с раннего возраста... и эта ж практика для всех в бывшем постсоветском пространстве, исключение только РБ..и что сделано? верно, туда актив подвозят из украины.... ибо там боевиков взростить не получилось, местные "тренера" ой как не хотели на расстрел...зато вна или в РФ - таких навалом....все просто, увы...
это только для лохов типа "витеньки"... с Сашей не прокатило.... видать копание картохи закаляет в сотни раз круче чем отсидка за шапку...
1я фотка, с лютым пожаром в виде фона для моста "Золотые ворота", на самом деле реально красиво вышло. природа тот еще художник..
все так, но все же: человеку сталинских времен, даже не попытались бы навешать, не прокатило бы..а сейчас - "уже не прокатит"...вот разница..вроде и там и там не прокатит...просто первому - даже смысла нет, 2го - перекормили и он превратился в 1го.... я бы так подредактировал. а в остальном - да.
но мудачья хватает, оно подростает постоянно. фактов полно... прошли годы, пока одну из "ветвей" разложения запретили, я про "зоновскую секту ахтунгов" или как там она верно называется :)
вспоминаю фильм "Спасти рядового Райана" (понятное дело амеро-патриотичный, но ща не об этом), так вот, при штурме пляжа Омаха, когда рванул бункер с фрицами, горящие тушки последних начали выпадать из бойниц и прозвучал вопль одного из амерских рэйнджеров: "Не стреляйте (не добивайте, не проявляйте милость), ПУСТЬ ГОРЯТ!"....
так вот...ну вы поняли ;) алаверды
Бразилия в БРИКС, я бы удивился если бы этого не произошло...просто интересны условия поставки...и учитывая, что там либералов ща до черта, а не уйдет ли вся парти "налево", а точнее "вверх по карте", вы сами знаете куда...
с одной стороны да,с другой стороны: кто пробовал свалить с Украины в 14, и по сейчас, прекрасно знают, что они куда меньше русские, чем какие то там таджики (без обид ребята) и получить гражданство либо аналогичный документ - это годы непонятно в каком статусе, без каких-либо гарантий, помощи и т.д. а таджику в МСК за пол года сделают, абы плитку клал.. исключение знаю, правда: из Запорожья вывезли целую контору, с семьями, еще в 14м. инженерное КБ, по проектировке чего-то там, тут уже у друзей детства бати особо не расспрашивали. и то, стариков они своих оставили...старики не нужны... да да, те самые, которые не по годику, а по 5 в СА отмотали, политруками были, на учетах и сборах до последнего, добровольцами во Вьетнам в т.ч. они не нужны....
на подумать....
ну а ему то чо? все по плану идет, хозяин мира, на тот момент... даже буш офигел слегка, видать настолько туп, что когда обьясняли, что будет, он еще не понял, а когда случилось - офигел.
воооооооот оно чо, Михалыч(с)...а будь советская власть действительно такой кровавой(но и еще более справедливой) , то мы бы сейчас твиты этой падали не читали..не родилось бы....
Смотрится как триллер. Неизвестные люди на дороге остановили машину и требуют досмотра. Гаишники, то есть представители власти, ничего поделать не могут.