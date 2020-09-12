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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (40 фото + 4 видео)

Автор:
12 сентября 2020 19:44
Метки: комментарии   политика   юмор   
3341
40
4
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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Северное сияние День назад
Политические комментарии 2
Политические комментарии 2
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35k
doker 8 часов назад
Да ладно... Вы не понимаете!

А нефть упала.
Да ладно... Вы не понимаете! А нефть упала.
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76
u811 17 часов назад
Комментарий к фото
Я так понимаю, ростовские ребята только гранатами вооружены будут? ))
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5k
ALFIE 18 часов назад
Комментарий к фото
а как же орды из Приднестровья? филонят :D

а как же орды из Приднестровья? филонят :D
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3k
Алексей Куликов ALFIE 12 часов назад
Комментарий к фото
Так Курск и Брянск не участвовуют. Хотя странно.
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196k
NAZARETH Автор поста Алексей Куликов 8 часов назад
Комментарий к фото
Я думаю они их уже своими считают
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5k
ALFIE 18 часов назад
Комментарий к фото
борца - в смысле спортсмена? тогда 100% приговор верен. ибо проф. борец-боец сам по себе оружие, а значит с оружие напал и убил сотрудника.. кто не в курсе, это во многих странах такая статья...даже вна украине...попробуйте, имея КМС, или ваще Мастера спорта, например по боксу - дать в репу патрульному, например...ну и потом вас вяжут, это всплывает....получите так же, как и гопник, который бы стрелял допустим.... разве что вна нету смертной казни. что и логично. если бы она была майданы бы были невозможны, ибо можно бы было "вырезать" актив их боевиков еще в зачатках, причем за дело, там рыла в пушку с раннего возраста... и эта ж практика для всех в бывшем постсоветском пространстве, исключение только РБ..и что сделано? верно, туда актив подвозят из украины.... ибо там боевиков взростить не получилось, местные "тренера" ой как не хотели на расстрел...зато вна или в РФ - таких навалом....все просто, увы...

борца - в смысле спортсмена? тогда 100% приговор верен. ибо проф. борец-боец сам по себе оружие, а значит с оружие напал и убил сотрудника.. кто не в курсе, это во многих странах такая статья...даже вна украине...попробуйте, имея КМС, или ваще Мастера спорта, например по боксу - дать в репу патрульному, например...ну и потом вас вяжут, это всплывает....получите так же, как и гопник, который бы стрелял допустим.... разве что вна нету смертной казни. что и логично. если бы она была майданы бы были невозможны, ибо можно бы было "вырезать" актив их боевиков еще в зачатках, причем за дело, там рыла в пушку с раннего возраста... и эта ж практика для всех в бывшем постсоветском пространстве, исключение только РБ..и что сделано? верно, туда актив подвозят из украины.... ибо там боевиков взростить не получилось, местные "тренера" ой как не хотели на расстрел...зато вна или в РФ - таких навалом....все просто, увы...
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5k
ALFIE 18 часов назад
Комментарий к фото
это только для лохов типа "витеньки"... с Сашей не прокатило.... видать копание картохи закаляет в сотни раз круче чем отсидка за шапку...

это только для лохов типа "витеньки"... с Сашей не прокатило.... видать копание картохи закаляет в сотни раз круче чем отсидка за шапку...
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5k
ALFIE 18 часов назад
Комментарий к фото
1я фотка, с лютым пожаром в виде фона для моста "Золотые ворота", на самом деле реально красиво вышло. природа тот еще художник..

1я фотка, с лютым пожаром в виде фона для моста "Золотые ворота", на самом деле реально красиво вышло. природа тот еще художник..
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12k
Габит Калыков ALFIE 16 часов назад
Комментарий к фото
Где-то читал, что вдоль западного побережья США проходит ЛЭП, построенная более от100 лет назад. Опоры деревянные, провода изношенные и оголенные, лес наступает на эту ЛЭП. Стричь ветки и обновлять ЛЭП денег нет. Вот и возникают пожары.
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5k
ALFIE 18 часов назад
Комментарий к фото
все так, но все же: человеку сталинских времен, даже не попытались бы навешать, не прокатило бы..а сейчас - "уже не прокатит"...вот разница..вроде и там и там не прокатит...просто первому - даже смысла нет, 2го - перекормили и он превратился в 1го.... я бы так подредактировал. а в остальном - да. но мудачья хватает, оно подростает постоянно. фактов полно... прошли годы, пока одну из "ветвей" разложения запретили, я про "зоновскую секту ахтунгов" или как там она верно называется :)

все так, но все же: человеку сталинских времен, даже не попытались бы навешать, не прокатило бы..а сейчас - "уже не прокатит"...вот разница..вроде и там и там не прокатит...просто первому - даже смысла нет, 2го - перекормили и он превратился в 1го.... я бы так подредактировал. а в остальном - да.
но мудачья хватает, оно подростает постоянно. фактов полно... прошли годы, пока одну из "ветвей" разложения запретили, я про "зоновскую секту ахтунгов" или как там она верно называется :)
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5k
ALFIE 18 часов назад
Комментарий к фото
вспоминаю фильм "Спасти рядового Райана" (понятное дело амеро-патриотичный, но ща не об этом), так вот, при штурме пляжа Омаха, когда рванул бункер с фрицами, горящие тушки последних начали выпадать из бойниц и прозвучал вопль одного из амерских рэйнджеров: "Не стреляйте (не добивайте, не проявляйте милость), ПУСТЬ ГОРЯТ!".... так вот...ну вы поняли ;) алаверды

вспоминаю фильм "Спасти рядового Райана" (понятное дело амеро-патриотичный, но ща не об этом), так вот, при штурме пляжа Омаха, когда рванул бункер с фрицами, горящие тушки последних начали выпадать из бойниц и прозвучал вопль одного из амерских рэйнджеров: "Не стреляйте (не добивайте, не проявляйте милость), ПУСТЬ ГОРЯТ!"....
так вот...ну вы поняли ;) алаверды
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5k
ALFIE 18 часов назад
Комментарий к фото
Бразилия в БРИКС, я бы удивился если бы этого не произошло...просто интересны условия поставки...и учитывая, что там либералов ща до черта, а не уйдет ли вся парти "налево", а точнее "вверх по карте", вы сами знаете куда...

Бразилия в БРИКС, я бы удивился если бы этого не произошло...просто интересны условия поставки...и учитывая, что там либералов ща до черта, а не уйдет ли вся парти "налево", а точнее "вверх по карте", вы сами знаете куда...
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5k
ALFIE 18 часов назад
Комментарий к фото
с одной стороны да,с другой стороны: кто пробовал свалить с Украины в 14, и по сейчас, прекрасно знают, что они куда меньше русские, чем какие то там таджики (без обид ребята) и получить гражданство либо аналогичный документ - это годы непонятно в каком статусе, без каких-либо гарантий, помощи и т.д. а таджику в МСК за пол года сделают, абы плитку клал.. исключение знаю, правда: из Запорожья вывезли целую контору, с семьями, еще в 14м. инженерное КБ, по проектировке чего-то там, тут уже у друзей детства бати особо не расспрашивали. и то, стариков они своих оставили...старики не нужны... да да, те самые, которые не по годику, а по 5 в СА отмотали, политруками были, на учетах и сборах до последнего, добровольцами во Вьетнам в т.ч. они не нужны.... на подумать....

с одной стороны да,с другой стороны: кто пробовал свалить с Украины в 14, и по сейчас, прекрасно знают, что они куда меньше русские, чем какие то там таджики (без обид ребята) и получить гражданство либо аналогичный документ - это годы непонятно в каком статусе, без каких-либо гарантий, помощи и т.д. а таджику в МСК за пол года сделают, абы плитку клал.. исключение знаю, правда: из Запорожья вывезли целую контору, с семьями, еще в 14м. инженерное КБ, по проектировке чего-то там, тут уже у друзей детства бати особо не расспрашивали. и то, стариков они своих оставили...старики не нужны... да да, те самые, которые не по годику, а по 5 в СА отмотали, политруками были, на учетах и сборах до последнего, добровольцами во Вьетнам в т.ч. они не нужны....
на подумать....
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4k
Владимир Константин 14 часов назад
Комментарий к фото
С Донбасса приехали не только Русские люди. У меня Недалеко от дачи город Верея. Там поселили пару таких семей , платят пособие и все такое. Так их спрашиваем работать то собираетесь? А они а зачем ? Россия нам должна.
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5k
ALFIE Юр21 14 часов назад
Комментарий к фото
дык, так вот же, в комментах, уже пишут байки, про то, что там кому то ктото должен, типа хаты в центре МСК..ну типичная чушь в общем. тут и вычислять ненадо, они сами вылазят напоказ....
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2k
Константин Владимир 10 часов назад
Комментарий к фото
бред несешь.
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4k
Владимир Константин 9 часов назад
Комментарий к фото
Ну конечно, вам походу виднее, а Хохлов с Донбасса приехало далеко не мало
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15k
Lelik Константин 9 часов назад
Комментарий к фото
Ну, почему же. Я тоже таких знаю. Но знаю и других, которые на разрыв сухожилий @бошат, чтобы на новом месте семье своей дать всё.
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5k
ALFIE 18 часов назад
Комментарий к фото
ну а ему то чо? все по плану идет, хозяин мира, на тот момент... даже буш офигел слегка, видать настолько туп, что когда обьясняли, что будет, он еще не понял, а когда случилось - офигел.

ну а ему то чо? все по плану идет, хозяин мира, на тот момент... даже буш офигел слегка, видать настолько туп, что когда обьясняли, что будет, он еще не понял, а когда случилось - офигел.
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5k
ALFIE 18 часов назад
Комментарий к фото
воооооооот оно чо, Михалыч(с)...а будь советская власть действительно такой кровавой(но и еще более справедливой) , то мы бы сейчас твиты этой падали не читали..не родилось бы....

воооооооот оно чо, Михалыч(с)...а будь советская власть действительно такой кровавой(но и еще более справедливой) , то мы бы сейчас твиты этой падали не читали..не родилось бы....
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19k
Влад 20 часов назад
Одно из определений империи - "большое многонациональное образование, управляемое из одного центра". Фактически Россия и не переставала быть империей.
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−264
ubivetsb 20 часов назад
Уровень жизни в Прибалтике в 4-8 раза выше при текущем курсе рубля
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6k
Churi VALO ubivetsb 15 часов назад
А я смотрю, на сайте арабами запахло. А это арабский шейх из прибалтики к нам на огонек заглянул.
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15k
Lelik ubivetsb 9 часов назад
При чем тут курс рубля, дятел? ППС, знаешь такое определение?
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25k
Ashabad День назад
Пос-майданный беспредел 6 лет назад на Украине.
Смотрится как триллер. Неизвестные люди на дороге остановили машину и требуют досмотра. Гаишники, то есть представители власти, ничего поделать не могут.
Ссылка www.youtube.com
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21k
Slawa49 Ashabad День назад
худые менты и заплывшие жиром патриоты))))))))))))
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945
Loczi День назад
А Любова Соболь , ента Хто ?
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1k
Core Loczi 15 часов назад
Будет набиваться в жены - не бери, там под 30 лямов долгов на жопе висит
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477
Константин День назад
Памятник Ивану третьему. У нас в Калуге стоит.
Памятник Ивану третьему. У нас в Калуге стоит.
Памятник Ивану третьему. У нас в Калуге стоит.
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15k
Robin Hood День назад
Ваша "хваленая" ООН накрылась женским половым органом еще в 1950-х годах. Со времен войны в Корее. С того момента как СШП в состав своей шайки-лейки привлекла т.н. "Миротво рческие си лы ООН" (в простонародье - Blauhelme) И так далее во возрастающей.
Ваша "хваленая" ООН накрылась женским половым органом еще в 1950-х годах. Со времен войны в Корее. С того момента как СШП в состав своей шайки-лейки привлекла т.н. "Миротво рческие си лы ООН" (в простонародье - Blauhelme) И так далее во возрастающей.
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343k
rusfet Robin Hood День назад
Знать историю,-- это не демократично, - историю для запада теперь предумыают толерасты, ну и всякие шарашки, типо * блм* в США.
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15k
Robin Hood rusfet 12 часов назад
Да ... придумывание/переписывание истории это уже стало сродни "нациАНАЛьной" забаве многих стран. С подачи Омэриги. Теперь вот сама Омэрига себе историю переписывает
Хай жывэ дядьку Сорос
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343k
rusfet День назад
Политические комментарии 2
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343k
rusfet День назад
Политические комментарии 2
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