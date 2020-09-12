32.

Наверное, нет смысла говорить о том, что отношения между Западом и Россией не находились в такой низкой точке со времен холодной войны. Но чем больше ширятся различные конспирологические теории относительно "коварных русских", вмешивающихся во все вокруг, тем дальше и все более уверенно Запад скатывается во времена "охоты на ведьм" и глобального маккартизма.