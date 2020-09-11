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Сообщество Жизнь в США 432 поста • 190 подписчиков подписаться
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Ровно 19 лет назад,

Ровно 19 лет назад, (7 фото)

Автор:
11 сентября 2020 19:55
Сообщество : Жизнь в США
Метки: 11 сентября   сша   теракт   
870
7
11 сентября 2001 года в США произошел теракт. В этот день в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона врезались три самолета, управляемые террористами, четвертый разбился в штате Пенсильвания.

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Метки: 11 сентября   сша   теракт   
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32  комментария
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29k
Азат Баширов 2 дня назад
Главный организатор терактов 11 сентября 2001 года
Главный организатор терактов 11 сентября 2001 года
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7k
HUBLOT День назад
Рано ещё, вот через год двадцатилетие и отпразднуем.
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925
Алексей День назад
Пусть еще раз нам поведают как как ЭТО разлетелось в мелкую пыль!
Пусть еще раз нам поведают как как ЭТО разлетелось в мелкую пыль!
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535
Дмитрий Алексей День назад
Я по образованию гуманитарий и сопроматов не изучал. Всегда задаюсь вопросом, как эту туеву хучу металла и бетона держат нижние этажи. Там настолько дичайшие нагрузки должны быть.
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28k
Головасыр коричнештанник 2 дня назад
а чёрно-белое фото это как бы подчеркнуть, что это было давно? ))))
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410
Полнооборудованный лосось 2 дня назад
Чё это "Крепкий орешек-8", по мотивам, не сняли до сих пор?
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5k
ALFIE 2 дня назад
ну, цру молодцы, так обули свой же народ, что те только спустя годы стали заикаться, что это инсценировка, правда по-взрослому: с жертвами и разрушениями...а сами сдания, по сути - были снесены...причем грамотно.
п.с. люжей жалко, я даже не представляю тот уровень отчаяния у тех, кто прыгал из окон...
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1k
Андрей 2 дня назад
О опять про снос зданий
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−98
SIG Sauer 2 дня назад
Интересно, эти международные "эгсперды" по террористическим актам в США, также осведомлены и про свою родину? Или только про США всё знают?
Кто взорвал дома в Москве в 1999 году? Не в омериге, а у вас под носом?
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335
Ося 2 дня назад
Пиндоссы они такие,не своих не чужих не щадят.Ничего личного-бизнес.
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1k
Илья 2 дня назад
Да сколько можно, промышленный снос зданий, называть терактами? Теракт там только в том, что людей не предупредили о сносе...
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1k
Matrix 2 дня назад
С днём Арабской Авиации!
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4k
Ya 2 дня назад
Что значит голливуд, красиво снято. Сами устроили, сами сняли. А для многих тогда это был праздник.
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7k
up2sun Ya 2 дня назад
как здание номер 7(или 5) само рухнуло от незначительно пожара?
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5k
Лаврентий up2sun 2 дня назад
Вы ещё спросите, куда "испарился" самолёт у здания Пентагона...
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29k
Volga_34 2 дня назад
http://www.serendipity.li/wtcr.html#what_actually_happenedhttp://www.serendipity.li/wtcr.html#what_actually_happened

В октябре 2001 года в Интернете появились две статьи, где были озвучены первые догадки о том, что же произошло на самом деле. Одну из статей написала Carol Valentine: "Операция 911: Пилотов-камикадзе не было".
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137k
☭Cheкаво☭ 2 дня назад
Своих не жалко, что там говорить о других странах, где эти мрази миллионами убивают и устраивают цвет.рев. ДИМОН.
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137k
☭Cheкаво☭ 2 дня назад
* у ва во все времена в КРЕМЛЕ ВРАГИ МЕРЕЩАТСЯ, и при царях, и при советской власти и сейчас......вы просто тупо РУСОФОБЫ, ВРАГИ государства Российского. и это вам зачтется.....но потом...обязательно зачтется
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12k
Габит Калыков ☭Cheкаво☭ 2 дня назад
Это же бот! Посмотри на ник.
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64
............ ☭Cheкаво☭ 2 дня назад
причем тут "русофобия"? у вас кто думает иначе, так либо навальнисты, либо русофобы, либо подпиндосники, и т.д.! ты свою методичку смени!
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27k
winergy2012 Игорь День назад
Спасатель билл где то тоже насрал.Либо в Афгане,Иране,Ираке и т.д.Там тоже до хрена вытиранов.Уборщицы и клерки туда же.Бабы у них тоже служат.Одна такая мразь лично пытала людей.
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27k
winergy2012 ............ День назад
Видимо придумать себе ник мозгов не хватило,тупой ты хохлоскот.Одними точками ограничился.Методичку вверх ногами держишь,хохлоскотина.
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