Ровно 19 лет назад,

11 сентября 2001 года в США произошел теракт. В этот день в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона врезались три самолета, управляемые террористами, четвертый разбился в штате Пенсильвания.

Жертвами терактов стали 2973 человека, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских.

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