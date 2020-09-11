Ровно 19 лет назад,

11 сентября 2001 года в США произошел теракт. В этот день в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона врезались три самолета, управляемые террористами, четвертый разбился в штате Пенсильвания.
Жертвами терактов стали 2973 человека, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских.
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Метки: 11 сентября сша теракт
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