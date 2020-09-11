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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (33 фото + 3 видео)

Автор:
11 сентября 2020 19:11
Метки: комментарии   политика   юмор   
3463
33
3
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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343k
rusfet 2 дня назад
Политические комментарии 2
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3k
Екатерина Мелкая День назад
Комментарий к фото
Вместе с руками бусы забирают?))
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27k
winergy2012 День назад
Комаров по е.б.лу размазал.
Комаров по е.б.лу размазал.
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1k
Core winergy2012 День назад
Скорее тампон подруги
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27k
winergy2012 Core 12 часов назад
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125
Crowlin Core 3 часа назад
друга.
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27k
winergy2012 День назад
Чо не так то?Если кто не в курсе сообщаю.В сиськах навального встроены нейтрализаторы ядов.Теперь вы знаете всё.
Чо не так то?Если кто не в курсе сообщаю.В сиськах навального встроены нейтрализаторы ядов.Теперь вы знаете всё.
Чо не так то?Если кто не в курсе сообщаю.В сиськах навального встроены нейтрализаторы ядов.Теперь вы знаете всё.
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−264
ubivetsb 2 дня назад
Нам не необходимо ваш газ
Есть норвежский, арабский, американский, африканский
Без прикрученных к нему политических требований
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27k
winergy2012 ubivetsb День назад
Нам не необходимо ваш газ
----------------------------
Еб.лан хохлоскотский,пиши правильно.
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1k
Core ubivetsb День назад
Но денег и мозгов хватает только на реверс
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
ну они ж начали с отупления своей нации...и вот, даже такое прокатило по итогу...а прошло уже 19 лет....думаю, если захотят нечто подобное повторить, то даже взрывать ничо ненадо будет, просто скажут...

ну они ж начали с отупления своей нации...и вот, даже такое прокатило по итогу...а прошло уже 19 лет....думаю, если захотят нечто подобное повторить, то даже взрывать ничо ненадо будет, просто скажут...
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12k
Габит Калыков ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
А так оно и есть. Ничего не взрывают. Просто говорят, что отравили, и все. Можно бомбить.
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
контракты же подписаны...а не выполнить контракт - очередной ущерб репутации, спросите у франции с ее обанкротившимися верфями.....

контракты же подписаны...а не выполнить контракт - очередной ущерб репутации, спросите у франции с ее обанкротившимися верфями.....
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14k
Alex ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
Если дойдет до отключения Европы - уже по-барабану будет "репутация". Штаты со своим жидким газом физически не перекроют потребности европейского рынка если Россия закроет трубопроводы. И что тут начнется - представить сложно. Но в любом раскладе чья либо репутация уже будет никому не интересна.
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40k
Митрий 2 дня назад
Касательно "политических шоу"... Честно говоря это шоу-петушоу и все участники - педерасты.
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49
Monher 2 дня назад
Политические комментарии 2
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49
Monher 2 дня назад
Да, что они там употребляют то? Как не читаешь их высеры, волосы дыбом встают
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15k
Lelik Monher 2 дня назад
Это шуточный аккаунт
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3k
samsr Monher 2 дня назад
Я вот тоже хотел бы понять, что она курит
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12k
Габит Калыков Monher 2 дня назад
Особенно сиськи у него хороши...
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1k
Kom9ipa 2 дня назад
"В этом году некоторые российские школьники получат гранты по 125 тысяч рублей."

А некоторые российские дети уже получили грант на 16,5 миллионов...
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3k
rutt 2 дня назад
Лидер проката 100%
Лидер проката 100%
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43k
Александр 2 дня назад
Политические комментарии 2
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7k
Свои Пять Копеек Александр 2 дня назад
Политические комментарии 2
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3k
Квизо Александр 2 дня назад
Олег Ефремов пил не меньше. Только в его время интернета не было, поэтому о его выходках известно меньше. Но они были. И некоторые, похлеще Мишкиных.
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43k
Александр 2 дня назад
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43k
Александр 2 дня назад
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43k
Александр 2 дня назад
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12k
Сталкер 2 дня назад
Походу, у Сисяна Насрального в сиськах антидот? ))
Походу, у Сисяна Насрального в сиськах антидот? ))
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335
Ося Сталкер 2 дня назад
Эта похоже даже борща не сварит...
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43k
Александр 2 дня назад
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Александр 2 дня назад
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Александр 2 дня назад
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Александр 2 дня назад
Политические комментарии 2
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27k
winergy2012 Александр День назад
Бл.яяаа,шедевр.
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Александр 2 дня назад
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3k
samsr Александр 2 дня назад
Главное что не лох
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