Политические комментарии с сарказмом.
11.
12.
9/11: АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ, О КОТОРОЙ МЫ НЕ ЗНАЕМ ПРАВДЫ
19 лет мир разделён на тех, кто верит официальной версии расследования событий 11 сентября 2001 года в США, и тех, кто в ней сомневается. Опросы, регулярно проводимые во многих странах мира, показывают, что больше половины опрошенных не верят результатам официального расследования. Причем, годы идут, а последних становится всё больше и больше.
22.
25.
На независимого кандидата по 14 округу Александра Наумова напали и выдавили ему прыщи.Лоб-то зачем в кетчупе мазать надо было?
Сейчас он вызвал полицию, а мы следим за развитием событий. Странные, однако, совпадения накануне первого дня выборов... «одетый во все черное» и с медицинской маской на лице, прокричал ему «Будешь знать, как идти против власти» РАСКОВЫРЯЛ ЖЕРТВЕ ПРЫЩИ и убежал.
30.
Член НАТО Навальный попадает под действие статьи номер пять Североатлантического договора?
Блок НАТО создан для противостояния СССР и не прекратил свое существование после его распада. Из этого логически проистекает что все, кто в России поддерживает Навального - являются иноагентами.
36.
В этом году некоторые российские школьники получат гранты по 125 тысяч рублей. Время взяться за учебу всерьез
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 24/07/2016
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21
Метки: комментарии политика юмор
303
Понравилось303
Новости партнёров
Загрузка...
Есть норвежский, арабский, американский, африканский
Без прикрученных к нему политических требований
----------------------------
Еб.лан хохлоскотский,пиши правильно.
ну они ж начали с отупления своей нации...и вот, даже такое прокатило по итогу...а прошло уже 19 лет....думаю, если захотят нечто подобное повторить, то даже взрывать ничо ненадо будет, просто скажут...
контракты же подписаны...а не выполнить контракт - очередной ущерб репутации, спросите у франции с ее обанкротившимися верфями.....
А некоторые российские дети уже получили грант на 16,5 миллионов...