12.

19 лет мир разделён на тех, кто верит официальной версии расследования событий 11 сентября 2001 года в США, и тех, кто в ней сомневается. Опросы, регулярно проводимые во многих странах мира, показывают, что больше половины опрошенных не верят результатам официального расследования. Причем, годы идут, а последних становится всё больше и больше.