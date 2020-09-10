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Смертельный стриптиз в Освенциме

Смертельный стриптиз в Освенциме (10 фото)

Автор:
10 сентября 2020 12:19
Метки: балерина   героизм   освенцим   стриптиз   
1116
10
Легендой эту еврейскую балерину сделали не танцы, а убийство.

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Метки: балерина   героизм   освенцим   стриптиз   
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16  комментариев
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60k
Максим 7 часов назад
Никогда не понимал логики (а немцы были очень логичными и рациональными) зачем в условиях жуткого дефицита подвижного состава. При абсолютной нехватке вагонов и паровозов гнать составы из СССР и Польши с узниками до Германии и Франции только с одной целью. Убить!! Почему у нас они совершенно не заморачиваясь сожгли тысячи деревень просто загнав жителей в сарай. Или как в бабьем Яре. или это для западных евреев было такое исключение? В чем логика кто мне объяснит?
А касательно этого случая. Простите, это потом немцы рассказали, как их бабы опистюлили? Или снова чудом уцелевший свидетель? Стал член Зондеркоманды, словацкий ЕВРЕЙ Филип Мюллер (ага член СС, убивавший евреев ещё и мемуары пишет, наверное сидя в своем домике в Израиле). Еврей рассказывающий легенды про евреев. Интересно кто-то в курсе, что все истории про Холокост основаны исключительно на свидетельских показаниях евреев? Другие национальности не опрашивались.
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−176
ubivetsb 4 часа назад
Молодец, девочка
Нас в ЦАХАЛ на таких примерах воспитывают
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17k
BiZ 4 часа назад
прям говно с вентилятора. просто пришлось отчитаться, откуда столько трупов. вот и придумали байку.
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25k
Ashabad 5 часов назад
История красивая. Женщина выдающаяся. Но эту историю здесь повторяют 1 раз в пол-года.
Может хватит хайпится на трагедии?
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98
Вадим 6 часов назад
Ну, у них уже 2 с половиной тысячи лет девочек учат на примере Юдифь.
А автор помнит про Зину Портнову, которая так же расстреляла 2-х офицеров на допросе?
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49k
Серый 6 часов назад
Вспомнил одного замечательного человека. Станислав Ежи Лец был узником одного концлагеря. Дважды пытался сбежать. После второго побега его, в сопровождении охранника отправили копать себе могилу. Он лопатой прибил конвоира, переоделся в его форму и таки сбежал ) Потом говорил, что хорошо что комик, был бы трагиком то там бы и погиб, а так оптимизм взял вверх )
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3k
methos2 8 часов назад
Вот такой фильм надо снимать... Во истину, мы не можем выбирать как родится, и порой не можем выбирать как жить, но зато точно можем выбрать как умереть.
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102
stari4ek 9 часов назад
Аж мурашки по кожепошли.
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1k
Буратино 9 часов назад
Прям, не балерина, а рэмбо. Ну-ну.
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60k
Максим Буратино 7 часов назад
да кинуть туфлю так, что до крови, потом вырвать из рук вальтер, взвести и начать стрелять)) Но почему-то убитый всего один.
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