Лепс - враг Украины?

В начале праздничного мероприятия к жителям и гостям Донецкой Народной Республики обратился глава республики Денис Пушилин, который поздравил всех с этим знаменательным днем.



Несмотря на различные трудности и периодические провокации на границе с Украиной, вчера для более чем семидесяти тысяч человек, пришедших на концерт было приостановлено действие комендантского часа, а для удобства граждан были организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Отмечали также как и боролись за этот повод – вместе, всей республикой, молодцы.