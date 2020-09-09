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Лепс - враг Украины?

Лепс - враг Украины? (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2020 16:23
Метки: ДНР   артисты   лепс   украина   
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Покажите всему Европейскому Союзу эту фотографию маленькой республики, население которой собралось отметить День освобождения Донбасса от условного протектората Украины, явившим собой воровство и развал без какого-либо созидания.
Жители ДНР - свободные люди, решившие отметить свою независимость, собрались 8 сентября на главной площади Донецка. Для них выступили различные артисты, но главной звездой на сцене был Григорий Лепс.

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Метки: ДНР   артисты   лепс   украина   
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Любушка День назад
Это поступок! А где наш непотопляемый алкин Галкин? А Дубовицкая которая воскресла, а аншлаг тихо умирает?
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labuda.blog Любушка День назад
Есть ещё один наш "землячок", Александр Ревва - за семь лет ниразу не вспомнил про родной Донецк.
Есть ещё один наш "землячок", Александр Ревва - за семь лет ниразу не вспомнил про родной Донецк.
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6k
Сергей День назад
Вчера была годовщина освобождения от немецко-фашистских захватчиков.День независимости от хохлов 11 мая.
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7k
ГородДомов День назад
Он там ещё гимн России спел .
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24k
labuda.blog День назад
Ждём пополнения наших рядов на миротворце!
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ваня панкин День назад
да вчера грандиозо было (лепса не слушаю), народу тьма была...
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