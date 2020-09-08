Политические комментарии с сарказмом.
2.
БЕЗ СЛОВ...
10.
11.
Саакашвили согласился быть премьером Грузии, оставаясь главой нацреформ Украны «Моя борьба продолжается и там, и там»
12.
МИД Украины: Украинцы принесли цивилизацию на отдельные территории России
Когда гоняешься за мухой, ты познакомишься с разрухой!
14.
А поутру оно очнулось
25.
ЕСТЬ У ПРАЗДНИКА НАЧАЛО. НЕТ У ПРАЗДНИКА КОНЦА?
28.
Это не ОБВ, это слезоточивый газ применённый в Белоруссии против тампаксов. Смотрим на реакцию змагаров.
30.
Напомнило...
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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Неужели бывают настолько е.б.а.н.у.т.ы.е во всю голову девки?!
Девочка, застрелись!
Ты - биомусор!
греки то очканут, ибо кто за ними? - французы, в лице 1 го кораблика? (тут даже не в этом речь, а в том, что такие французы и что они из себя представляют в плане доблести, мужественности, храбрости .... ну вы поняли - нифига....)...ну и прочие любители пиццы...а турки, ну они без башни всегда были...
сушки 57 им мало, еще и миг 41 забацали, который тоже будет пуканы жечь....коварные чекисты =)))
с одной стороны - лютый бред..с другой - я помню 90е, и кучу продукции с той же травой, шапки в 1ю очередь почему-то...ну и там футболки, бейсболки и т.д. и чем закончилось? закладками и целой армией покупателей этого гавна....
да, "это" так работает, увы..."выстреливает" не сразу... так что может быть лютый бред, не такой уж бред и пора обраточку?
Вот если бы у нее на носках шприцы и маки какие то были или порошки, то да, тогда можно штрафовать точно.
А если уж это гламурненькое говнецо и дерьмицо, то сам бог велел, по паре половников навернуть.
Я вот в сортах говна не разбираюсь, и вам не советую. Тем более употреблять.
значит скоро пост сменится на "губернаторский" ;) тонко, людям без соображалки не читать :)
А для новости подошла бы картинка в красках показывающая SLS процесс (Selective Laser Sintering), ну или фотка двигателя ПД-35, в изготовлении деталей для которого будет применяться эта технология.
- под громким заголовком про МиГ-41 -- фото МиГ-29
- в заголовке "про космос" -- в тексте про "арктику"
- в заголовке к "двигателям Су-27" -- фото Су-57
Сдается мне, это не случайные ляпы и не "по незнанию" - это очень похоже на целенаправленные вбросы тем, для последующего глумления "людей с прекрасными лицами" над "патриотами"
И да, считайте меня конспирологом! :)
Нельзя помиловать того кто не понимает что натворил.
Посидит 4 года и выйдет другим человеком .
Закон нарушен, нарушен. Получи и распишись.
А просто рисунки - это фигня. Мне матушка подарила носки с трахающимися скелетами. У нее зрение слабое и даря мне подарочек (на то самое 23е) она сказала про "танцующих ящерок". Супруга, глянув на такое - подарила для комплекта трусы с аналогичными "ящерками". А вообще - на развалах можно увидеть носки/майки/прочее с такими "принтами", что "листья конопли" на их фоне невинная мелочь. Все же, не все так просто с девицей :)
Сегодня с утра пролистал ленту новостей .... так всё тоже .... лишь слова самих протестантов , которые выдаются как некая прописная истина , ....... бред какой-то ....
И понимаю причины, по которым он написал это обращение - и духовные (он таки был священником), и дружеские (похоже, Ефремов был его другом).
А вы бы, друзья, не старались бы облегчить участь своего друга?
Во-во...
Так что я, будучи на стороне обвинения и вцело одобряя приговор, прекрасно понимаю Ивана.
Он поступил так, как посчитал правильным - как духовное лицо и как друг обвиняемого.
Заметьте, он его не оправдывал.
==============
Не совсем так.
Ефремов мог реально получить не 8, а лет 6. И не общего, а колонии-поселения.
Да, срок он мотать ОБЯЗАН - он убил человека.
Но это чурко-сцуко Пашаев его реально подставил.
Я бы очень удивился, если бы Охлобыстин не заступился за Ефремова.
Повторю: Обатите внимание, Охлобыстин его не оправдывает.
Он просто пытаетяс облегчить участь своего друга, что вполне понятно и объяснимо.