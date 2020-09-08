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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (37 фото + 6 видео)

Автор:
08 сентября 2020 19:04
Метки: комментарии   политика   юмор   
4042
37
6
Политические комментарии с сарказмом.

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193k
NAZARETH Автор поста 2 дня назад
Политические комментарии 2
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183k
Северное сияние День назад
Ну, как, как, КАК, можно быть такой деревянной по-уши?

Неужели бывают настолько е.б.а.н.у.т.ы.е во всю голову девки?!
Девочка, застрелись!

Ты - биомусор!
Ну, как, как, КАК, можно быть такой деревянной по-уши? Неужели бывают настолько е.б.а.н.у.т.ы.е во всю голову девки?! Девочка, застрелись! Ты - биомусор!
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25k
Ashabad День назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
греки то очканут, ибо кто за ними? - французы, в лице 1 го кораблика? (тут даже не в этом речь, а в том, что такие французы и что они из себя представляют в плане доблести, мужественности, храбрости .... ну вы поняли - нифига....)...ну и прочие любители пиццы...а турки, ну они без башни всегда были...

греки то очканут, ибо кто за ними? - французы, в лице 1 го кораблика? (тут даже не в этом речь, а в том, что такие французы и что они из себя представляют в плане доблести, мужественности, храбрости .... ну вы поняли - нифига....)...ну и прочие любители пиццы...а турки, ну они без башни всегда были...
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
сушки 57 им мало, еще и миг 41 забацали, который тоже будет пуканы жечь....коварные чекисты =)))

сушки 57 им мало, еще и миг 41 забацали, который тоже будет пуканы жечь....коварные чекисты =)))
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
с одной стороны - лютый бред..с другой - я помню 90е, и кучу продукции с той же травой, шапки в 1ю очередь почему-то...ну и там футболки, бейсболки и т.д. и чем закончилось? закладками и целой армией покупателей этого гавна.... да, "это" так работает, увы..."выстреливает" не сразу... так что может быть лютый бред, не такой уж бред и пора обраточку?

с одной стороны - лютый бред..с другой - я помню 90е, и кучу продукции с той же травой, шапки в 1ю очередь почему-то...ну и там футболки, бейсболки и т.д. и чем закончилось? закладками и целой армией покупателей этого гавна....
да, "это" так работает, увы..."выстреливает" не сразу... так что может быть лютый бред, не такой уж бред и пора обраточку?
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1k
Андрей Соболев ALFIE День назад
Комментарий к фото
Пропаганда - она такая...
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
Руслан ALFIE День назад
Комментарий к фото
Почему же говна? Почитайте статистику и сравните с бухлом. Бухло в сотни раз вреднее и опаснее чем трава. Однако везде продается. просто пьяное и агрессивное быдло правительству выгоднее, чем накуренное и мирное)))
Вот если бы у нее на носках шприцы и маки какие то были или порошки, то да, тогда можно штрафовать точно.
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475
grihon Руслан День назад
Комментарий к фото
Говно оно говно, как не назови. Я смотрю, вы разбираетесь. По вашему, говно ,не дерьмо и не какашка. Значит какашку жрать можно, это же не говно, а дерьмо нини, ну иногда, говно тоже не возбраняется.
А если уж это гламурненькое говнецо и дерьмицо, то сам бог велел, по паре половников навернуть.

Я вот в сортах говна не разбираюсь, и вам не советую. Тем более употреблять.
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3k
Руслан grihon 23 часа назад
Комментарий к фото
Судя по тексту вы хорошо в бухле за то разбираетесь)))))
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
значит скоро пост сменится на "губернаторский" ;) тонко, людям без соображалки не читать :)

значит скоро пост сменится на "губернаторский" ;) тонко, людям без соображалки не читать :)
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5k
skb 2 дня назад
я устал! я мухожук!
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7k
ďim_13 2 дня назад
[мат], вот интересно - кто лепит фотки к тексту? Ну это же просто какая-то безграмотная сволочь. Этот корпус имеет отношение к авиационному двигателю чуть меньше, чем полностью. На фотке запечатлен корпус реактора РИТМ-200. Реактор, к слову, тоже нихеровый, и нужен для ледоколов.
А для новости подошла бы картинка в красках показывающая SLS процесс (Selective Laser Sintering), ну или фотка двигателя ПД-35, в изготовлении деталей для которого будет применяться эта технология.
<span style='color:gray'>[мат]</span>, вот интересно - кто лепит фотки к тексту? Ну это же просто какая-то безграмотная сволочь. Этот корпус имеет отношение к авиационному двигателю чуть меньше, чем полностью. На фотке запечатлен корпус реактора РИТМ-200. Реактор, к слову, тоже нихеровый, и нужен для ледоколов. А для новости подошла бы картинка в красках показывающая SLS процесс (Selective Laser Sintering), ну или фотка двигателя ПД-35, в изготовлении деталей для которого будет применяться эта технология.
<span style='color:gray'>[мат]</span>, вот интересно - кто лепит фотки к тексту? Ну это же просто какая-то безграмотная сволочь. Этот корпус имеет отношение к авиационному двигателю чуть меньше, чем полностью. На фотке запечатлен корпус реактора РИТМ-200. Реактор, к слову, тоже нихеровый, и нужен для ледоколов. А для новости подошла бы картинка в красках показывающая SLS процесс (Selective Laser Sintering), ну или фотка двигателя ПД-35, в изготовлении деталей для которого будет применяться эта технология.
<span style='color:gray'>[мат]</span>, вот интересно - кто лепит фотки к тексту? Ну это же просто какая-то безграмотная сволочь. Этот корпус имеет отношение к авиационному двигателю чуть меньше, чем полностью. На фотке запечатлен корпус реактора РИТМ-200. Реактор, к слову, тоже нихеровый, и нужен для ледоколов. А для новости подошла бы картинка в красках показывающая SLS процесс (Selective Laser Sintering), ну или фотка двигателя ПД-35, в изготовлении деталей для которого будет применяться эта технология.
<span style='color:gray'>[мат]</span>, вот интересно - кто лепит фотки к тексту? Ну это же просто какая-то безграмотная сволочь. Этот корпус имеет отношение к авиационному двигателю чуть меньше, чем полностью. На фотке запечатлен корпус реактора РИТМ-200. Реактор, к слову, тоже нихеровый, и нужен для ледоколов. А для новости подошла бы картинка в красках показывающая SLS процесс (Selective Laser Sintering), ну или фотка двигателя ПД-35, в изготовлении деталей для которого будет применяться эта технология.
<span style='color:gray'>[мат]</span>, вот интересно - кто лепит фотки к тексту? Ну это же просто какая-то безграмотная сволочь. Этот корпус имеет отношение к авиационному двигателю чуть меньше, чем полностью. На фотке запечатлен корпус реактора РИТМ-200. Реактор, к слову, тоже нихеровый, и нужен для ледоколов. А для новости подошла бы картинка в красках показывающая SLS процесс (Selective Laser Sintering), ну или фотка двигателя ПД-35, в изготовлении деталей для которого будет применяться эта технология.
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5k
skb ďim_13 2 дня назад
журналисты это таки люди, которые одинаково профессионально не разбираются вообще ни в одном вопросе!
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825
pilot66 ďim_13 2 дня назад
Там и помимо этого перлов хватает:
- под громким заголовком про МиГ-41 -- фото МиГ-29
- в заголовке "про космос" -- в тексте про "арктику"
- в заголовке к "двигателям Су-27" -- фото Су-57
Сдается мне, это не случайные ляпы и не "по незнанию" - это очень похоже на целенаправленные вбросы тем, для последующего глумления "людей с прекрасными лицами" над "патриотами"
И да, считайте меня конспирологом! :)
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7k
ďim_13 pilot66 День назад
ну если только этим можно объяснить эту чехарду..
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1k
Shchech pilot66 14 часов назад
Ну, фото МИГ-41 трудно пока предоставить...
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25k
Ashabad 2 дня назад
При всё том, что я ефремова считаю опустившимся алкашом и чмом, а вот поведение Вани Охлабыстина вызывает уважение. Друг есть друг.
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13k
Александр Ashabad 2 дня назад
Таки да... Не обсуждается... Но! Что за "привычка" обращаться к Президенту? Пьяный водитель, совершил ДТП повлёкшее смерть другого человека... Суд, наказание... Президент тут причём?
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793
Roman Александр 2 дня назад
Ну у него есть право помиловать.
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6k
Alexandr Barhudarov Roman День назад
А есть за что?
Нельзя помиловать того кто не понимает что натворил.
Посидит 4 года и выйдет другим человеком .
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12k
Габит Калыков Ashabad День назад
Так они кумовья вроде.
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793
Roman Alexandr Barhudarov День назад
Да, Путину это нафиг не нужно. Вопрос был просто, почему Путину пишут.
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3k
Фомич 2 дня назад
Про МиГ-41 не понял..."способное находить цели врага" это как? Самого себя находить?!
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2k
kirsanos Фомич 2 дня назад
Хз, что он там будет находить, я вообще как-то не могу представить истребитель, не способный находить цели и врага.
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3k
Сергей 2 дня назад
Закон нарушен, нарушен. Получи и распишись.

Закон нарушен, нарушен. Получи и распишись.
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14k
Alex Мангуст 2 дня назад
Самое смешное, что с листьями явно какая-то лажа. Ну не засуживают за это. Вот если деваха "доп..лась" и рисунки стали просто притянутым за уши поводом - могу поверить.
А просто рисунки - это фигня. Мне матушка подарила носки с трахающимися скелетами. У нее зрение слабое и даря мне подарочек (на то самое 23е) она сказала про "танцующих ящерок". Супруга, глянув на такое - подарила для комплекта трусы с аналогичными "ящерками". А вообще - на развалах можно увидеть носки/майки/прочее с такими "принтами", что "листья конопли" на их фоне невинная мелочь. Все же, не все так просто с девицей :)
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13k
Александр Мангуст 2 дня назад
Видимо, "мукля" что-то где-то "звезданула", ну и притянули...
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76
u811 Сергей 2 дня назад
А есть ее фотки с других ракурсов. Друг спрашивает )
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3k
Сергей Мангуст День назад
Спешу разочаровать. Закон о пропаганде наркотиков. А как. Есть система, она шарит по соц сетям и если находит соответствие на фото то посылает это в суд. Компьютеру, по фигу есть соответствие, значит закон нарушен. Так, что перед тем как выкладывать фотки, надо еще и головой думать.
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1k
Андрей Соболев Alex День назад
Девица то же слепа? Постепенно невинное становится привычным. Уже как то терпимей относятся к ЛГБТ сообществам, лишь бы не публично. Но что потом?
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502
SuB 2 дня назад
Комментарий к фото
Похоже этого Батька сам лопатой ё@нул, нех на картофельное поле лезть!
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502
SuB 2 дня назад
Комментарий к фото
А это что? Сталингулаг и тот, кто его постоянно в жопу е@ёт?
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60k
Максим SuB 2 дня назад
Комментарий к фото
Это урод и ещё больший урод))
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342k
rusfet 2 дня назад
Политические комментарии 2
Политические комментарии 2
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342k
rusfet 2 дня назад
Политические комментарии 2
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193k
NAZARETH Автор поста rusfet 2 дня назад
Напомнило...
Напомнило...
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8k
Гуляка NAZARETH 2 дня назад
"А а следующий год мы заготовим 4000 вагонов зерна. Пусть подавятся!"
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342k
rusfet 2 дня назад
Политические комментарии 2
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3k
Татьянин день rusfet 2 дня назад
А мне вот интересно , кто это байку такую запустил о якобы порванном паспорте лично самой Колесниковой ??? .... или это не байка ??? ..... откуда ноги растут ???
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8k
Гуляка Татьянин день 2 дня назад
"лена Координационного комитета Белоруской оппозиции Марию Колесникову пытались вывезти на Украину, но она порвала свой паспорт, заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко во время видеотрансляции в своем Instagram"
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3k
Татьянин день Гуляка 2 дня назад
... то есть , это всё со слов самих же оппозицЭонЭров ???
Сегодня с утра пролистал ленту новостей .... так всё тоже .... лишь слова самих протестантов , которые выдаются как некая прописная истина , ....... бред какой-то ....
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342k
rusfet 2 дня назад
Политические комментарии 2
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193k
NAZARETH Автор поста rusfet 2 дня назад
Эта колонна когда-нибудь остановится? Все только ездит , но воевать почему-то не собирается
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342k
rusfet NAZARETH 2 дня назад
У них по моему другой картинки нет,- они по моему её уже четвёртый раз к разным статьям вставляют, - мне даже их жалко, почему-то.
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2k
kirsanos rusfet 2 дня назад
Четвёртый раз - это только за этот год. И год ещё не закончился...
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13k
Александр rusfet 2 дня назад
Просто, картинка красивая, под любую "Российскую агрессию" подходит...
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5k
ALFIE NAZARETH 2 дня назад
если сделать фото более панорамным, окажется, что это круг , как на стадионе =)) поэтому они никогда не остановятся! ухаххахаха =)
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2k
Архимед 2 дня назад
ну вот и спалились бурятские броневсадники ))))) теперь ждем ноту протеста от хохлов )))))
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48k
Андрей 2 дня назад
Категорически поддерживаю!
Категорически поддерживаю!
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1k
Shchech Андрей 14 часов назад
А я считаю, что больше всех и в первую очередь "пламенный" привет заслужили наглосаксы!
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6k
Агент Безопасной Национальности 2 дня назад
Я очень уважаю Ивана Охлобыстина.
И понимаю причины, по которым он написал это обращение - и духовные (он таки был священником), и дружеские (похоже, Ефремов был его другом).
А вы бы, друзья, не старались бы облегчить участь своего друга?
Во-во...
Так что я, будучи на стороне обвинения и вцело одобряя приговор, прекрасно понимаю Ивана.
Он поступил так, как посчитал правильным - как духовное лицо и как друг обвиняемого.
Заметьте, он его не оправдывал.

Я очень уважаю Ивана Охлобыстина. И понимаю причины, по которым он написал это обращение - и духовные (он таки был священником), и дружеские (похоже, Ефремов был его другом). А вы бы, друзья, не старались бы облегчить участь своего друга? Во-во... Так что я, будучи на стороне обвинения и вцело одобряя приговор, прекрасно понимаю Ивана. Он поступил так, как посчитал правильным - как духовное лицо и как друг обвиняемого. Заметьте, он его не оправдывал.
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5k
Roman Агент Безопасной Национальности День назад
Мне очень нравился Охлобыстин до того как вляпался вот в этот высер. После этого он для меня уже никто. За денежками он тупо рвётся.

Ссылка youtu.be
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6k
Агент Безопасной Национальности Максим 17 часов назад
"Да Иван херню не скажет.. Он прекрасно понимает что Ефремов и сам себя наказал своим юлением.. "
==============
Не совсем так.
Ефремов мог реально получить не 8, а лет 6. И не общего, а колонии-поселения.
Да, срок он мотать ОБЯЗАН - он убил человека.
Но это чурко-сцуко Пашаев его реально подставил.
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6k
Агент Безопасной Национальности Татьянин день 17 часов назад
Тем более.
Я бы очень удивился, если бы Охлобыстин не заступился за Ефремова.
Повторю: Обатите внимание, Охлобыстин его не оправдывает.
Он просто пытаетяс облегчить участь своего друга, что вполне понятно и объяснимо.
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60k
Максим Агент Безопасной Национальности 11 часов назад
Сегодня читал, что родные Пашаева погибли от пьяного водителя, он его спецом валил.. Месть подается холодной.
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60k
Максим Roman 11 часов назад
Иногда снимаются банально по дружбе или ещё каким принципам. На основании одного фильма делать вывод по актеру и тем более человеку.. ну не знаю.
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