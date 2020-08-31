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Политические картинки

Политические картинки (34 фото)

Автор:
31 августа 2020 15:00
Метки: политика   прикол   юмор   
3597
34
Политические картинки в разнобой.

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Метки: политика   прикол   юмор   
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335k
rusfet Автор поста День назад
Политические картинки
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25k
Vodjanoj 14 часов назад
Комментарий к фото
Зубы целы? Не зачёт.Пьяный споткнулся и поцарапался.
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3k
евгений 14 часов назад
Вот не пойму что то. На первом фото уработана правая сторона лица, а на втором уже левая. Причем часть повреждений осталась на правой. Его что потом еще раз отхреначили? Или все же это были свои придурки на самокатах?

Фингал точно как то на другой глаз перекочевал или я в детстве ни разу по роже не получал.
Вот не пойму что то. На первом фото уработана правая сторона лица, а на втором уже левая. Причем часть повреждений осталась на правой. Его что потом еще раз отхреначили? Или все же это были свои придурки на самокатах? Фингал точно как то на другой глаз перекочевал или я в детстве ни разу по роже не получал.
Вот не пойму что то. На первом фото уработана правая сторона лица, а на втором уже левая. Причем часть повреждений осталась на правой. Его что потом еще раз отхреначили? Или все же это были свои придурки на самокатах? Фингал точно как то на другой глаз перекочевал или я в детстве ни разу по роже не получал.
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3k
евгений Комнатный сибиряк 13 часов назад
Да точно. Не подумал. Просто в голову не пришло на фига зеркалить?
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евгений Vodjanoj 13 часов назад
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3k
евгений ya-bkmzzzz 13 часов назад
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methos2 евгений 13 часов назад
Это зеркальное отображение. Смотри прическу.
Хотя конечно это не отменяет того, что это просто грим.
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1k
Greg ALLman евгений 13 часов назад
Ты никогда селфи не делал? там тоже фото зеркальное, этим и объясняется фотографии.
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5k
ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
а тут уже, увы, но помог Союз.... если пересмотреть "Операцию Ы": "кто не работает, тот ест"...и вот таких халявщиков выросло немало...в 90е они уровнялись с остальными, а главное выжили(у них был скилл нифига не делать, но "мутить" на пожрать в текущий день, куда лучше чем у физика-ядерщика...) и вот их немало...и вот они воют, и они плодятся, и по сути еще и пропагандируют...короче печально... а так да - ишачить как КНР никто из них в страшном сне даже не собирается.

а тут уже, увы, но помог Союз.... если пересмотреть "Операцию Ы": "кто не работает, тот ест"...и вот таких халявщиков выросло немало...в 90е они уровнялись с остальными, а главное выжили(у них был скилл нифига не делать, но "мутить" на пожрать в текущий день, куда лучше чем у физика-ядерщика...) и вот их немало...и вот они воют, и они плодятся, и по сути еще и пропагандируют...короче печально... а так да - ишачить как КНР никто из них в страшном сне даже не собирается.
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5k
ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
Политические картинки
Ссылка coub.com
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3k
Сергей 23 часа назад
Политические картинки
Политические картинки
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794
maloy День назад
У меня два вопроса, есть эксперты?
Первый почему нарушаются права человека в Германии?) Почему раз гоняют демонстрантов и мир молчит
Второй, почему Газпром выплатил Польше денег, если мы изменили конституцию и наш суд выше международного. Не подъ@б, а реальный вопрос
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335k
rusfet Автор поста maloy День назад
Первый вопрос,- это другое,понимать надо.
Второй, Польша подала в суд за долго до изменения конституции.
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794
maloy rusfet День назад
Ясно, но очень жаль
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12k
Сталкер День назад
Ору! )))))))))))))
Ору! )))))))))))))
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12k
Сталкер День назад
Это ж скока ожогов хлебальников будет! )))
Это ж скока ожогов хлебальников будет! )))
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3k
RIZ deadening День назад
Как узнать , что либеразт врет ?
- У него губы шевелятся !!!
Как узнать , что либеразт врет ? - У него губы шевелятся !!!
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36k
Войнов День назад
Это из серии: "Вы перестали пить по утрам коньяк?"
Это из серии: "Вы перестали пить по утрам коньяк?"
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137k
☭Cheкаво☭ День назад
Комментарий к фото
А что это чмо поливающий грязью полицию к ним пришел, шел бы в свое сраное посольство США)
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11k
робт День назад
чет не похоже что расстроился
поди норм поднял
чет не похоже что расстроился поди норм поднял
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4k
Ya День назад
Латынина в говне смотрится лучше. Оно даже облагораживает и маскирует её недостатки и рот закрыт.
Латынина в говне смотрится лучше. Оно даже облагораживает и маскирует её недостатки и рот закрыт.
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11k
Роберт Шекли День назад
Скрылись на самокатах с подворотами в глубе дыма от вейпа с малиновым вкусом
Скрылись на самокатах с подворотами в глубе дыма от вейпа с малиновым вкусом
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20k
Е-Лена Роберт Шекли День назад
))))) А может, это Тимур и его команда? Морду Квакину начистили? )))
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3k
RIZ deadening Роберт Шекли День назад
На самокатах ??? Это его свои огуляли !!!! Наши на самокатах не ездят !
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48k
Андрей RIZ deadening День назад
"Наши люди в булочную на такси не ездят!"(С)
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25k
Vodjanoj Роберт Шекли 13 часов назад
так двое или несколько?
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39k
Максим Т. День назад
Комментарий к фото
Что этот белый себе позволяет???
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335k
rusfet Автор поста День назад
Политические картинки
Политические картинки
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rusfet

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