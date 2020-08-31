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Источник:
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
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Фингал точно как то на другой глаз перекочевал или я в детстве ни разу по роже не получал.
Хотя конечно это не отменяет того, что это просто грим.
а тут уже, увы, но помог Союз.... если пересмотреть "Операцию Ы": "кто не работает, тот ест"...и вот таких халявщиков выросло немало...в 90е они уровнялись с остальными, а главное выжили(у них был скилл нифига не делать, но "мутить" на пожрать в текущий день, куда лучше чем у физика-ядерщика...) и вот их немало...и вот они воют, и они плодятся, и по сути еще и пропагандируют...короче печально... а так да - ишачить как КНР никто из них в страшном сне даже не собирается.
Первый почему нарушаются права человека в Германии?) Почему раз гоняют демонстрантов и мир молчит
Второй, почему Газпром выплатил Польше денег, если мы изменили конституцию и наш суд выше международного. Не подъ@б, а реальный вопрос
Второй, Польша подала в суд за долго до изменения конституции.
- У него губы шевелятся !!!