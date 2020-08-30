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Политические картинки

Политические картинки (35 фото)

Автор:
30 августа 2020 15:38
Метки: политика   прикол   юмор   
1371
35
Политические картинки в разнобой.

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Метки: политика   прикол   юмор   
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33  комментария
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334k
rusfet Автор поста 6 часов назад
Политические картинки
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559
Replicant Час назад
Политические картинки
Политические картинки
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5k
ALFIE Час назад
Комментарий к фото
"Владимир и Дональд, дайте нам бесплатно". бесплатно чо? вакцину? италии уже бесплатно помогли, вроде под новыми санкциями они подписались...а теперь еще и вакцинку? тогда зачем Дональду писать, он то точно продаст, да так, что мало того что будет очередь, так еще и тупо из богатых, а остальным - ну на обочину (ибо кладбище в ЕС тоже ппц каких бабок стоит, там аренда кстати говоря :))) если хочешь вечный покой - вечно родственники платят :)) ) имхо, лесооооооооом, ребятки..лесом...

"Владимир и Дональд, дайте нам бесплатно". бесплатно чо? вакцину? италии уже бесплатно помогли, вроде под новыми санкциями они подписались...а теперь еще и вакцинку? тогда зачем Дональду писать, он то точно продаст, да так, что мало того что будет очередь, так еще и тупо из богатых, а остальным - ну на обочину (ибо кладбище в ЕС тоже ппц каких бабок стоит, там аренда кстати говоря :))) если хочешь вечный покой - вечно родственники платят :)) ) имхо, лесооооооооом, ребятки..лесом...
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891
rezus_44 2 часа назад
Комментарий к фото
Не хватало что бы Путин всяким @банашкам звонил , возомнила о себе хз что
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182k
Северное сияние 2 часа назад
Политические картинки
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6k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
В красных майках и бейсболках - это Петров с Башировым или мне показалось?

В красных майках и бейсболках - это Петров с Башировым или мне показалось?
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924
suvic Агент Безопасной Национальности Час назад
они поодиночке вообще никогда не ходят
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116
Игорь Латушкин 3 часа назад
Комментарий к фото
Луке теперь придется признать Крым
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1k
Яков Игорь Латушкин Час назад
Комментарий к фото
Да не такая и проблема. Не перетрудится.
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25k
Ashabad 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Трив 4 часа назад
Вот недаром говорят, что баба без мужика с ума сходить начинает, так и эта Тихоновская. Путин если ей позвонит.. Мужика ей надо, мужика..
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4k
Olga Raudis 5 часов назад
Комментарий к фото
Наши (словацкие) и чешские СМИ по этому поводу язык в *опу засунули. Зато не забыли написать, что-де "в Минске десятки тысяч демолнстрантов вышли на улицы протестовать против Лукашенко". С утра в "чешских новинах" уже 4 статьи нашлепали. Вопросы читателей о Германии игнорируются или подтираются.
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20k
Саня 5 часов назад
Куплю лопату,которой копали Черное море,дорого,очень дорого!!!
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8k
basja61 Саня 4 часа назад
Политические картинки
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137k
☭Cheкаво☭ 5 часов назад
Комментарий к фото
Политические картинки
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1k
poha 5 часов назад
Первое фото,человек про себя думает,какой я дятел.
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1k
Валерий Викторович 5 часов назад
Прочитал "Дас Навальный - компот"... Овощной?
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4k
Mishganer 6 часов назад
Ройзману,- Вот вы, Евгений, точно уж даже близко не вся Россия!
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75k
Ща как жахну 6 часов назад
Политические картинки
Политические картинки
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65k
Фома 6 часов назад
Комментарий к фото
Прям как в песне :
"Позвони мне, позвони,
Позвони мне, ради Бога.
Через время протяни
Голос тихий и глубокий.
Звезды тают над Москвой.
Может, я забыла гордость.
Как хочу я слышать голос,
Как хочу я слышать голос,
Долгожданный голос твой. ..."
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2k
Aleksandr Surovyy 6 часов назад
Мну показалось или там что-то про компот ?!
Мну показалось или там что-то про компот ?!
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50k
Jora Kykynaher Aleksandr Surovyy 5 часов назад
Привет, коль не шутишь. Да вроде тут я. Это ты редко заходишь. А так все ровно.
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137k
☭Cheкаво☭ Aleksandr Surovyy 5 часов назад
Это за "отравлением" Овального стоит САМ теран Путин, намек, чтобы читатели не делали ни каких своих умозаключений после прочтения(простому холопу думать вредно)), за них выводы сделали уже другие.)
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2k
Aleksandr Surovyy Jora Kykynaher 5 часов назад
Дык, я не всегда пишу, всё больше читаю. Но... бывают мгновения,... прорывает и хочется высказаться. Но это редко. И я не шучу, я переживаю, ...тяжко, сложно, с комом в горле и коньЯком в голове. Тут с 14-го года и непонятно по какой причине, именно "Жора", именно ты, ассоциируешься с Одессой. Хоть и ни разу в ней не побывал. Встречал одесситов в Сингапуре, Малайке и прочей Азии, но это не те люди, кои стали-бы так единомыслимы с моим мировозрением.
(прощения прошу за откровенья)
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59k
Максим Aleksandr Surovyy 5 часов назад
Пишут что ему сегодня внутривенно начали давать компот) И что-то там про подарок от Кремля.. Видимо компот Путин прислал, личной закатки. Идет на поправку.
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1k
Яков Aleksandr Surovyy Час назад
Компост
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334k
rusfet Автор поста 6 часов назад
Политические картинки
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1k
Яков rusfet Час назад
ГДР заберём.
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334k
rusfet Автор поста 6 часов назад
Политические картинки
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