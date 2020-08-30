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Источник:
- очередная подборка карикатур от "13 студии"
- Самые сумасшедшие конфузы Дональда Трампа: реакция соцсетей
- Они издеваются: торжественные открытия заборов, мусорных баков и других "значимых" объектов
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
- Выборы 2017: и смех и грех
"Владимир и Дональд, дайте нам бесплатно". бесплатно чо? вакцину? италии уже бесплатно помогли, вроде под новыми санкциями они подписались...а теперь еще и вакцинку? тогда зачем Дональду писать, он то точно продаст, да так, что мало того что будет очередь, так еще и тупо из богатых, а остальным - ну на обочину (ибо кладбище в ЕС тоже ппц каких бабок стоит, там аренда кстати говоря :))) если хочешь вечный покой - вечно родственники платят :)) ) имхо, лесооооооооом, ребятки..лесом...
"Позвони мне, позвони,
Позвони мне, ради Бога.
Через время протяни
Голос тихий и глубокий.
Звезды тают над Москвой.
Может, я забыла гордость.
Как хочу я слышать голос,
Как хочу я слышать голос,
Долгожданный голос твой. ..."
(прощения прошу за откровенья)