Я понимаю, как всех достал столичный трафик. Если ты большой человек, то первым делом задаёшься вопросом: а нельзя как-нибудь побыстрее?



У меня же вроде дела, не? Государственные, всё такое. Я депутат, министр или вообще член правительства. Пекусь о благе народном, значит мне нужно побыстрее.



Служебный лимузин крадётся на красный. Мигалка есть, но зачем народ зря драконить? Всё равно никто ведь не остановит автомобиль замминистра - вдруг у него ядерная кнопка в багажнике?



А после ДТП нужно скрутить номера. Чтобы не болтали зря, ишь бузотёры! На место прибывает не ГИБДД, а ВАИ - военная автоинспекция. Интересно, как лейтенант или даже майор будут наказывать генерала? Никак, что ли? Никак. Тем более, за рулём ведь не генерал, а простой водитель.



Государственный лимузин, купленный на наши с вами налоги миллионов за пять и ещё на несколько миллионов оборудованный допами, едет на красный, сносит гражданина России на сраном Кашкае, а тот, неуправляемый, летит на коляску с ребёнком.



Кровь изо рта - я не знаю, спасли малыша или нет.



Можно, конечно, тут спросить мэра Собянина: Сергей Семёныч, когда это безобразие прекратится в столице?



Почему на улицах вверенного вам города постоянно случаются ДТП с лимузинами? Гибнут дети. Гибнут инспекторы ДПС. Страдает имущество простых людей - Кашкай, вон, всмятку!



Вы понимаете, что всех чиновников с мигалками заново не родить? Сам по себе никто не станет соблюдать правила. А на тротуаре мог оказаться не безымянный малыш, а ваш собственный -- ваши дети ведь тоже ходят по улицам, правда?



Или до тех пор, пока не собьют кого-то из своих, вы и не пошевелитесь?