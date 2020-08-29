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Всмятку

Всмятку (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 августа 2020 15:29
Метки: Юнус-Бек Евкуров   автомобиль   дтп   министраобороны   спровоцировал   
998
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1
У ребёнка пошла кровь изо рта - именно так закончилось вчерашнее ДТП, которое спровоцировал автомобиль заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова.

Источник:

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Метки: Юнус-Бек Евкуров   автомобиль   дтп   министраобороны   спровоцировал   
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22  комментария
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3k
tamin День назад
Дтп есть дтп. А вот то, что судя по видео, пошли не звонить а к ребенку, как минимум показывает адекватность человека. И да, судя по новостям, только после госпитализации уехал дальше.
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482
GoInDown 24 часа назад
Ну случилось, ну бывает, никто не погиб и не покалечился и слава богу. Каждый день в России на дорогах гибнет около 70 человек.
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4k
Михаил День назад
Ни в одной стране цивилизованного мира нет такого пиз.деца с мигалками как у нас.
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3k
DNK Михаил День назад
Да не - это только оппозиционеры...

Да не - это только оппозиционеры...
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6k
Sania День назад
Аффтар поста и так был замечен в расцеловывании всех подряд поп, так ещё и на критику своих бездарных пасквилей реагирует, аки малолетний дурачок.
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5k
Дельфин Красивый День назад
да пусть не переживают за поцарапанный автомобиль - с родителей ребёнка всё вычтут, до копеечки. и с владельца Кашкая тоже. совсем холопы оборзели - барин же едет!
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4k
Игорь День назад
А Собянин при чем?
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8k
СПКиНР Игорь День назад
При власти.
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11k
робт СПКиНР День назад
б*ля
ни*х*уя себе откровение, оказывается Собянин автор ПДД ...
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12k
Виталий Кот День назад
расходимся,это не Ефремов ...
этому можно ...
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−69
............ День назад
эта новость на фишках не провисит и до начала следующей недели, это не ефремов
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2k
Unics День назад
Только за один заголовок, так и хочется поставить теме минус.
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2k
Unics Иван Кемеров День назад
Ты ещё и придурок? Я думал, что всего лишь циник.
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4k
zulluz Unics 23 часа назад
кстати...да
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Unics 16 часов назад
Придурка, ты Малышь - в зеркале увидишь - ежели будешь умываться.
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1k
Денис Иван Кемеров 6 часов назад
а что ты делаешь у него за спиной чтобы в зеркале отражаться ? гомосятина [мат]
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Денис 5 часов назад
Ты соска подписалась с маленькой буквы. Иди овца пасись.
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